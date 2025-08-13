China anunță EVACUAREA unei nave militare americane dintr-o zonă disputată /Washingtonul respinge acuzațiile ”false” ale Beijingului

17:20

„Am crescut un potențial pericol la granița noastră de Est”, a declarat, miercuri, George Simion, liderul partidului AUR, despre Republica Moldova. Acesta și-a argumentat declarația spunând că dacă statul de peste Prut va continua să fie unul moldovenesc, „va fi aproape în permanență un stat anti-românesc, agresiv de multe ori cu statul cu capitala la […]