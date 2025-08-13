Diana Buzoianu CONFIRMĂ scrisoarea de la ministerul Justiției: Nu cred că este niciun minister în guvernul actual care se va pune alături de mafie
Gândul, 13 august 2025
Diana Buzoianu a recunoscut într-o intervenție la Euronews că a primit o scrisoare de la ministerul Justiției prin care a fost notificată că reorganiza Romsilva nu este posibilă printr-o hotărâre de guvern. „Scrisoarea este primită, sunt niște observații”, a spus Buzoianu, miercuri seara. Întrebată dacă s-a ajuns la un blocaj în cazul reorganizării Romsilva, […]
Ștefan Popescu: „Infiltrarea RUSIEI în regiunea Sahel influențează poziționarea geopolitică a Bucureștiului și a statelor europene” # Gândul
Ștefan Popescu, analist de politică externă, în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” din 13 august 2025, explică așteptările Rusiei de la întâlnirea recentă cu SUA, precum și implicațiile geopolitice ale acestui eveniment. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache. Ștefan Popescu explică că Rusia a construit un model de „super-putere low-cost”, care, […]
Trump afirmă că a avut consultări ”foarte bune” cu liderii europeni și îl avertizează pe Putin /„Vor fi consecințe SEVERE” dacă nu oprește războiul # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat, miercuri, că a avut discuții ”foarte bune” cu liderii europeni și cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, avertizând că Rusia se expune unor ”consecințe severe” dacă nu va accepta oprirea războiului din Ucraina. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
Președintele USR: „Deficitul pe care îl avem acum este o crimă față de următoarea generație” # Gândul
Președintele USR, Dominic Fritz, atrage atenția asupra deficitului bugetar, menționând că „este o crimă față de următoarea generație”. Șeful USR, partid aflat la Guvernare, menționează într-o postare pe Facebook că sunt necesare măsurile fiscale pe care pe pregătește Executivul, pentru a opri deficitul. „Deficitul pe care îl avem acum este o crimă față […]
Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Liderii europeni se laudă cu o mare victorie: Au reușit să stea de vorbă cu Trump la telefon! # Gândul
„S-a încheiat la Berlin și nu întâmplător râd. Ceea ce eu în jurnalul meu video am comparat-o cu „bășica porcului” din Amintiri din copilărie a lui Ion Creangă”, și-a început publicistul Ion Cristoiu. Scriitorul spune că exact a în Amintiri din copilărie, „episodul” cu bășica porcului, a fost și la reuniunea de la Berlin. „Rar […]
Zelenski: Rusia nu ar trebui să poată bloca admiterea Ucrainei în NATO /Costa: SUA ar putea oferi GARANȚII de securitate împreună cu Europa # Gândul
Rusia nu ar trebui să poată emite obiecții asupra relațiilor Ucrainei cu Uniunea Europeană și cu Alianța Nord-Atlantică, a declarat miercuri, președintele Volodimir Zelenski, după reuniunea prin videoconferință cu liderii europeni și cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. ”Rusia nu poate avea drept de veto asupra prezenței Ucrainei în Uniunea Europeană și în NATO”, a […]
Cum arată George Soros la 95 de ani. Deși apare rar în public, miliardarul și-a serbat ziua de naștere alături de fiul de 39 de ani! # Gândul
George Soros a împlinit vârsta de 95 de ani și a sărbătorit alături de fiul său. Cum arată acesta acum. Vezi, mai jos, fotografia! La data de 12 august, omul de afaceri George Soros a împlinit vârsta de 95 de ani. Acesta a sărbătorit ziua de naștere în preajma fiului său. Omul de afaceri maghiaro-american […]
Absența României de la reuniunea liderilor europeni, un semnal îngrijorător? Ștefan Popescu: „Poate face parte din zona în care se fac ajustări” # Gândul
Ștefan Popescu, profesor doctor în istorie, a discutat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, despre absența României, la videoconferința organizată de Guvernul de la Berlin, la care au participat forțele europene și președintele Donald Trump, alături de J.D. Vance. Expertul a subliniat că, în contextul tematicii referitoare la Ucraina: „România a fost exclusă”. Ștefan […]
Nicușor Dan, după „Coaliția de Voință”: Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale # Gândul
Nicușor Dan anunță că a participat la videoconferința „Coaliția de Voință”pentru a coordonarea pozițiilor înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, în Alaska. Nicușor Dan a transmis că salută decizia lui Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina. „Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt […]
Ștefan Popescu: „INTERESUL national este greu de definit în momentul în care ești foarte emoțional” # Gândul
În emisiunea „Ai aflat” cu Ionuț Cristache din data de 13 august 2025, Stefan Popescu exprimă o opinie clară și argumentată privind necesitatea unei regândiri a politicii externe a României. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache. Ștefan Popescu susține că România ar trebui să-și regăsească rațiunea și să lase deoparte emoțiile care […]
Căutat de Poliție. Deținutul Ștefan Crainiciuc a evadat spectaculos dintr-o Salvare în mers # Gândul
Ștefan Crainiciuc un deținut evadat este căutat de Poliție. Bărbatul de 58 de ani, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă pentru conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, a evadat, miercuri seară, dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava, la secţia de Psihiatrie. Bărbatul […]
Un bărbat de 35 de ani din județul Brașov este anchetat pentru omor, fiind acuzat că și-ar fi ucis tatăl cu un burghiu. Potrivit procurorilor, victima, în vârstă de 63 de ani, s-ar fi refugiat în baie pentru a scăpa de atac, însă fiul său a forțat mai multe uși din locuință până a ajuns […]
Nămolul de Techirghiol vândut pe plajele din România pentru beneficiile sale asupra sănătății nu este unul autentic. Ce conține, de fapt # Gândul
Nămolul de Techirghiol vândut pe plajele din România pentru beneficiile sale asupra sănătății nu este unul autentic, ca urmare mulți turiști de pe litoral cad plasă escrocilor. Astfel, Medicii de la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol atrag atenția asupra faptului că turiștii sunt mințiți de vânzătorii ambulanți care promit un produs terapeutic. În realitate […]
Ștefan Popescu: „ROMÂNIA nu este orice fel de țară. Sigur că avem o imagine negativă, avem multe probleme” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ștefan Popescu a subliniat importanța României în contextul războiului din Ucraina și a vorbit despre oportunitățile diplomatice pe care țara noastră le-ar putea valorifica mai bine. El a avertizat, însă, că pentru a atinge aceste obiective este nevoie de decizie și voință politică. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
David Popovici a devenit AMBASADOR al unui brand uriaș. „Copilul din mine se bucură autentic” # Gândul
Multiplul campion olimpic, mondial şi european la înot David Popovici a devenit primul Friend of the Brand Porsche din România. „În apă măsor secundele. Pe şosea, măsor zâmbetele. De azi, sunt oficial primul Friend of the Brand Porsche din România. Şi da… copilul din mine se bucură autentic”, a scris David Popovici pe Facebook. În […]
Actrița de origine egipteană, Sofia Seirli, a murit înecată în Marea Egee, la 77 de ani, după ce a fost trasă în larg de curenții puternici, în timpul unei vacanțe în Fourni, Grecia, un complex insular situat între Samos și Ikaria. Incidentul tragic s-a petrecut în timp ce înota în Marea Egee. Potrivit greekcitytimes.com, Sofia […]
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă care folosesc link-uri scurte (wa.me sau bit.ly), ce vizează utilizatorii de WhatsApp. Instituția anunță că atacatorii folosesc linkuri scurte, de tip wa.me sau bit.ly, care redirecționează automat către o conversație pe WhatsApp. „Un scenariu des întâlnit: atacatorul pretinde că este tatăl […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ștefan Popescu a vorbit despre situația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, presiunile internaționale pentru negocieri și schimbarea opiniei publice din Ucraina în legătură cu războiul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Popescu a explicat că discuțiile recente dintre liderii americani și europeni, inclusiv întâlnirea din Alaska, au […]
La ce temperatură trebuie să îți setezi aerul condiționat pe timp de caniculă, fără a plăti mult la factura de energie electrică # Gândul
Valurile de căldură sunt tot mai dese în România în această vară, dar și în alte țări. Specialiștii recomandă setarea aerului condiționat la un nivel confortabil, care să reducă diferența față de temperatura de afară. Astfel, specialiștii de la Departamentul federal de Energie al SUA nu vorbesc despre o temperatură fixă pe care să o […]
Ministrul Sănătății anunță că ia în calcul TRANSFERUL în străinătate a pacienților din explozia din județul Bacău # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că se fac pregătiri pentru eventuale transferuri în străinătate ale pacienților din explozia în județul Bacău, localitatea Letea Veche. Ministrul informează că în urma incidentului, „evaluările de la fata locului au identificat o pacientă minoră cu arsuri de aproximativ 40% suprafață corporală, care va fi transferată de urgență la Spitalul […]
Ce să nu folosești niciodată în casă pentru a omorî insecte. Dr. Radu Țincu avertizează: „Am avut pacienți care au murit după expunere” # Gândul
Medicul toxicolog, Radu Țincu, a avertizat, la Sfat de sănătate, de la Antena 3, că folosirea necorespunzătoare a spray-urilor pentru îndepărtarea insectelor poate să ducă la grave iritații ale pielii și chiar intoxicații. Astfel, specialiștii recomandă prudență, mai ales în cazul copiilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii. „Avem produse destinate pentru acest scop, însă trebuie […]
Ion Lăceanu despre colegul de azil Irinel Columbeanu: „Ar fi trebuit din anii tinereții să-și pună bani deoparte pentru bătrânețe” # Gândul
Ajuns la venerabila vârstă de 89 de ani, celebrul solist de muzică populară Ion Lăceanu e deja de patru ani într-un azil din București. A luat decizia de a se muta acolo după decesul soției și spune că în cămin e îngrijit bine și socializează cu alte persoane de vârsta lui. Spre deosebire de Irinel […]
Macron: Donald Trump vrea să obțină armistițiu la summitul din Alaska /Merz: Ucraina trebuie să participe la negocieri # Gândul
Liderii țărilor europene au insistat, miercuri, pentru participarea directă a președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, la negocierile Statelor Unite cu Rusia, anunțând că președintele american, Donald Trump, are obiectivul unui armistițiu la summitul din Alaska. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
Cel mai pesimist scenariu pe frontul din UCRAINA, în opinia lui Ștefan Popescu: Rusia continuă cucerirea teritoriilor până la Nipru # Gândul
Ștefan Popescu, doctor în istorie și expert în diplomație culturală, a prezentat, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, difuzată de Gândul, o imagine realistă a frontului din Ucraina și este de părere că ofensiva rușilor va continua până la fluviul Nipru, fiind interesați de „frontiere naturale”. Ștefan Popescu a subliniat că implicațiile și […]
A început reabilitarea liniei de tramvai pe Bulevardul Chișinău. Liniile 4 și 40 au fost suspendate # Gândul
Primăria Municipiului București a început lucrările de modernizare a liniei de tramvai de pe Bulevardul Chișinău, pe tronsonul cuprins între intersecția Delfinului și Strada Baia de Aramă. Proiectul vizează reabilitarea completă a 850 m de cale dublă de rulare, inclusiv racordarea la linia existentă de pe Bd. Basarabia. Lucrările vor dura un an. Pe durata […]
Mesajul unei asistente a devenit viral: „Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o tură, nu ar trebui să decideţi cât câştigă” # Gândul
O asistentă medicală din Vâlcea a publicat pe Facebook un mesaj dur, care a fost preluat masiv pe rețelele sociale de colegi din sistemul sanitar, în care susține că numai cei care înțeleg realitatea unei ture de spital poate să decidă și nivelul de salarizare al asistentelor. „Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci […]
George Simion: Orice partid care candidează la Chișinău și nu este PAS este considerat de guvernare prorus sau că face jocurilor noastre # Gândul
George Simion, președintele AUR, a vorbit miercuri despre alegerile parlamentare care urmează să aibă loc pe data de 28 septembrie în Republica Moldova. Acesta a acuzat faptul că ideologia guvernării de la Chișinău este aceea a faptului că oricare alt partid în afară de PAS, partidul fondat de Maia Sandu, este unul prorus sau unul […]
Ministerul rus al Apărării avertizează: Kievul pregătește o provocare pentru a perturba NEGOCIERILE dintre Rusia și SUA # Gândul
Ministerul rus al Apărării a declarat că Ucraina pregătește o provocare cu scopul de a compromite negocierile ruso-americane programate pentru 15 august. „Imediat înainte de summitul de vineri, Forțele Armate ale Ucrainei au planificat un atac provocator cu utilizarea de drone și rachete asupra unuia dintre cartierele rezidențiale dens populate sau asupra unui spital, cu […]
EXPLOZIE devastatoare într-o casă din Bacău. Patru răniți, printre care și un copil de 14 ani # Gândul
O explozie puternică s-a produs astăzi în localitatea Letea Veche, județul Bacău, în urma căreia patru persoane, inclusiv un minor, au fost grav rănite. Două dintre victime sunt în stare critică. O locuință din Letea Veche, județul Bacău, a fost distrusă parțial în urma unei explozii produse cu puțin timp în urmă. Deflagrația a provocat […]
În fiecare etapă a vieții tale, întâlnești provocări care pun la încercare felul în care comunici, în care relaționezi sau în care înveți să fii prezent pentru ceilalți, dar mai ales pentru tine. Fie că e vorba de construirea unei relații sănătoase cu partenerul de viață, de creșterea unui copil sau de găsirea echilibrului între […]
TRAGEDIE în largul coastelor italiene: O barcă încărcată cu migranți s-a răsturnat lângă Lampedusa # Gândul
O barcă încărcată cu 100 de migranți din Africa s-a răsturnat în largul Mării Mediterane, lângă Lampedusa, iar paza de coastă italiană a demarat în regim de urgență operațiunile de salvare și recuperare. Potrivit ANSA, în acest moment există cel puțin 20 de victime. Naufragiul s-a produs lângă insula Lampedusa după ce barca s-a răsturnat […]
Supă de fasole verde, rețeta ungurească care nu trebuie ratată. Gospodinele o prepară des datorită gustului bogat # Gândul
Supa de fasole verde este un preparat de origine ungurească, care conține și cârnați afumați. Este ușor de pregătit și are un gust bogat. În Ungaria, supa de fasole verde, cu cârnați afumați și dreasă cu smântână, este la mare căutare. Gospodinele o pregătesc des deoarece este foarte delicioasă. Rețeta ungurească se prepară rapid și […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 14 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Simion reclamă un separatism anti-românesc în Moldova: „Am crescut un potențial pericol la granița noastră de Est” / Felicitări pentru Țoiu și Dan # Gândul
„Am crescut un potențial pericol la granița noastră de Est”, a declarat, miercuri, George Simion, liderul partidului AUR, despre Republica Moldova. Acesta și-a argumentat declarația spunând că dacă statul de peste Prut va continua să fie unul moldovenesc, „va fi aproape în permanență un stat anti-românesc, agresiv de multe ori cu statul cu capitala la […]
Detaşamentul Forţelor Aeriene Germane preia misiunea de Poliţie Aeriană Întărită în zona de sud la baza militară Mihail Kogălniceanu, anunță Ambasada Germaniei în București, într-un comunicat de presă, preluat de G4Media. Cinci avioane de luptă Eurofighter şi aproximativ 170 de soldaţi vor fi dislocați în România. „În total, Forţele Aeriene Germane participă la această misiune […]
Alfred Simonis îl pune la punct pe George Simion, după propunerea unei alianțe PSD cu Georgescu, premier: „Nu poate vorbi în numele poporului” # Gândul
Alfred Simonis a reacționat la declarațiile lui George Simion, care a precizat că „PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă către poporul român acceptând o guvernare cu prim-ministru Călin Georgescu”. Simonis a precizat că liderul AUR „nu poate vorbi în numele poporului”. Alfred Simonis a precizat, referitor la afirmațiile de marți seară ale liderului AUR, […]
Ștefan Popescu: Kamala ne-ar fi închis ușa politicos, Trump ne închide ușa peste mâini / RUSIA – superputere low-cost # Gândul
Ștefan Popescu, profesor la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), a fost invitat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată de Gândul, unde a analizat rolul Rusiei în sistemul geopolitic actual. „Prețul mondial al petrolului, China în special, care este prioritatea strategică numărul unu și este împărtășită și de republicani, și de […]
Le groupe G4Media.ro est racheté par Titluri Quality: On se forme le plus grand conglomérat de presse numérique en Roumanie # Gândul
La société Titluri Quality, propriétaire de la plateforme Mediafax.ro et de l’agence de presse et d’images Mediafax, annonce la signature du contrat d’acquisition intégrale du groupe G4Media, dans le cadre d’une transaction qui marque la création du plus grand conglomérat de presse numérique en Roumanie. Le nouveau groupe va cumuler une audience de près de […]
Ștefan Popescu: „Pentru mine sunt 80% șanse ca orice propunere din Alaska să fie acceptată” # Gândul
Ștefan Popescu, doctor în istorie și expert în diplomație culturală, a prezentat, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, difuzată de Gândul, o imagine realistă a frontului din Ucraina și este de părere că războiul va continua până la Nipru. Ștefan Popescu a subliniat că implicațiile și efectele războiului asupra Ucrainei sunt foarte profunde […]
Mircea a murit lângă Madrid încercând să salveze un om și 20 de cai, dintr-un incendiu. Era om de afaceri și locuia în Spania # Gândul
Mircea Spiridon, un roman de 50 de ani, om de afaceri în Spania, este singura persoană care a murit în urma unui incendiu uriaș, care s-a extins luni seara în munți, lângă Madrid. Bărbatul și-a pierdut viața în timp ce încerca să salveze proprietarul unei herghelii și cei 20 de cai ai săi. Conform ABC, […]
Sanctuar și CENTRU de REDUCARE pentru urși în Masivul Postăvarul. Stabilimentul va găzdui câteva zeci de exemplare recalcitrante # Gândul
La Brașov se lucrează deja la realizarea unui sanctuar de urși, care să fie și centru de reeducare pentru exemplare adulte ce creează probleme, și pentru puii orfani, informează Agenția de presă rador, care citează Radio România Braşov. Centrul este în Masivul Postăvaru și este făcut printr-un proiect al Ministerului Mediului, cu fonduri europene, în […]
Dan Petrescu, 3 etape de suspendare în Superliga! Ce erori a comis tehnicianul de la CFR Cluj # Gândul
Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a decis în ședința de miercuri sancționarea antrenorului echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, cu suspendarea pentru trei partide. De asemenea, s-a dispus și o penalitate sportivă de 5.000 de lei, pentru eliminarea de la partida cu Universitatea Craiova, pierdută cu 2-3, în etapa a 4-a a Superligii. […]
Donald Trump, mesaj DUR înaintea întâlnirii cu Putin: „Presa nedreaptă citează oameni ratați și proști ca John Bolton” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis miercuri un mesaj dur pe rețeaua sa, Truth Social, în care s-a arătat nemulțumit de modul în care unele instituții de presă au decis să prezinte întâlnirea pe care acesta o va avea vineri, în Alaska, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Trump a scris că unele dintre instituțiile […]
Ciprian Șerban salvează comunitatea din Galați. Ministrul pornește lucrările la calea ferată distrusă de INUNDAȚIILE din 2024 # Gândul
Ministrul Transporturilor Ciprian-Constantin Șerban a început oficial demersurile pentru reparațiile liniei de cale ferată Galați-Bârlad. Ministerul Transporturilor a aprobat finanțarea de 57 de milioane de lei, iar lucrările vor fi efectuate de Arcada Company SA Galați. Linia feroviară Galați-Bârlad, grav avariată în urma inundațiilor din anul 2024, va fi refăcută cu o investiție de 57 […]
LPF face pasul în spate! Gino Iorgulescu anunță că va lupta pentru „transparență și consultare obligatorie” # Gândul
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat introducerea unei „noi proceduri de lucru” în urma scandalului din ultimele zile. Un paragraf din ROAF a fost schimbat pentru ca echipele să poată reintroduce pe lista de la LPF jucători excluși anterior din lot, cum a fost cazul la FCSB cu Malcom Edjouma. LPF face pasul în spate! […]
Linia de cale ferată Galați-Bârlad intră oficial în reparații. Ministerul Transporturilor a aprobat finanțarea de 57 de milioane de lei, iar lucrările vor fi efectuate de Arcada Company SA Galați. Linia feroviară Galați-Bârlad, grav avariată în urma inundațiilor din anul 2024, va fi refăcută cu o investiție de 57 de milioane de lei. Contractul de […]
Vedeta tenisului din anii ’90, Monica Seles, dezvăluie că suferă de o BOALĂ autoimună foarte rară: „Mă afectează în fiecare zi” # Gândul
Monica Seles, vedetă a tenisului Mondial în anii 90, cu nouă titluri de Grand Slam, suferă de o boală autoimună neuromusculară foarte rară, ce îi afectează vederea și mușchii, conform L’Equipe. Marți, Monica Seles a dezvăluit că se luptă de trei ani cu o afecțiune foarte rară, care îi afectează vederea și mușchii. Astfel, fosta […]
Imaginile ruinei de la PLANȘEUL Unirii. Daniel Băluță: „Pur și simplu se sfărâmă la cea mai mică atingere a utilajelor” # Gândul
Edilul Sectorului 4, social-democratul Daniel Băluță, publică miercuri, pe pagina sa de Facebook, mai multe imagini de pe șantierul Planșeului Unirii din centrul Capitalei. „Atât de trainică era placa de beton a planșeului (sunt, evident, ironic…) încât aceasta pur și simplu se sfărâmă la cea mai mică atingere a utilajelor. Avem, astfel, confirmarea totală a […]
Patriarhia Română REACȚIONEAZĂ la modificarea statutului de asigurat al preoților: Este complet fals # Gândul
Patriarhia Română a reacționat referitor informațiile apărute, recent, în spațiul public, și a precizat că preoții nu au fost niciodată exceptați de la plata contribuțiilor de sănătate. Instituția a mai menționat, de asemenea, că monahii care nu realizează venituri beneficiază de asistență medicală gratuită asemenea celorlalți cetățeni fără venituri, transmite Mediafax. Patriarhia Română a declarat, […]
Alertă pe litoralul românesc: Steagul roșu este iar arborat! Valurile ajung și până la 2 metri înălțime # Gândul
Pe litoral, marea este și astăzi periculoasă. Îmbăierea este strict interzisă din cauza gropilor adânci din apă, curenților puternici și valurilor mari, fiind arborat steagul roșu, care nu este doar de decor. Mulți turiști s-au aventurat în apă, în ciuda restricției, și cu greu s-au dus la mal, în ciuda salvamarilor care au tot țipat […]
