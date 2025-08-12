Naționala de rugby a României, distracție pe nisip
Stiripesurse.ro, 12 august 2025 21:40
Naționala de rugby a României a schimbat iarba cu nisipul într-un meci demonstrativ la Therme. A fost un meci altfel pentru naționala de rugby: fără ghete, cu soarele strălucind, cu nisipul arzând, dar cu foarte multă veselie. Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
21:50
Percheziții DNA la Ministerul Energiei și la locuința unui director suspectat de corupție # Stiripesurse.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins marți dimineață la sediul Ministerului Energiei, dar și în apartamentul unui director din instituție, vizat într-o anchetă privind suspiciuni de corupție. Citește mai departe...
Acum 15 minute
21:40
Alertă în Dâmbovița! Un deținut a evadat de la Penitenciarul Mărgineni, polițiștii îl caută / FOTO # Stiripesurse.ro
Un deținut încarcerat la penitenciarul Mărgineni din județul Dâmbovița a evadat, marți seara. După eveniment a fost sesizată poliția, care a declanșat căutări pentru prinderea fugarului."La data de 12 august a.c. Citește mai departe...
21:40
Fiica lui Irinel Columneanu, gest super pentru tatăl ei: 'Este responsabilitatea mea să am grijă de el' # Stiripesurse.ro
Fostul milionar Irinel Columbeanu (68 de ani) trece printr-o perioadă mai liniștită după ce fiica sa, Irinuca, stabilită în Statele Unite, i-a achitat o parte din restanțele la azilul din Ghermănești, acoperind costurile pentru cazare și masă. Citește mai departe...
21:40
Naționala de rugby a României a schimbat iarba cu nisipul într-un meci demonstrativ la Therme. A fost un meci altfel pentru naționala de rugby: fără ghete, cu soarele strălucind, cu nisipul arzând, dar cu foarte multă veselie. Citește mai departe...
Acum 30 minute
21:30
Perplexity AI oferă 34,5 miliarde de dolari pentru a cumpăra browserul Chrome de la Google # Stiripesurse.ro
Startup-ul american de inteligenţă artificială Perplexity AI a înaintat o ofertă nesolicitată de 34,5 miliarde de dolari pentru achiziţia browserului Chrome de la Google, a confirmat marţi CNBC, scrie News.ro. Citește mai departe...
21:30
ICR New York anunţă premiera americană a spectacolului românesc de dans contemporan Balkan Ballerinas # Stiripesurse.ro
România va fi prezentă la festivalul de dans contemporan Battery Dance Festival din New York prin premiera americană a spectacolului de dans contemporan "Balkan Ballerinas", produs de compania românească Platforma 13, anunţă Institutul Cultural Român de la New York. Citește mai departe...
21:30
Minus unu! Ministrul care anunță categoric că nu vrea să candideze la șefia PSD, după un scandal mediatic # Stiripesurse.ro
Lupta pentru șefia PSD s-ar putea da între Sorin Grindeanu și Titus Corlățean. Deși au existat speculații cu privire la un al treilea candidat care ar vrea să intre în cursă, un pesedist vizat de zvonuri vine cu clarificări. Citește mai departe...
Acum o oră
21:20
IPJ Timiș instituie zonă specială de siguranță la Gara de Nord: Infracțiunile au scăzut # Stiripesurse.ro
După zile întregi de atacuri din partea viceprimarilor USR, IPJ Timiș iese public cu date privind infracționalitatea de la Gara de Nord și anunță că zona va fi considerată ca una de siguranță specială, unde se iau măsuri speciale pentru reducerea infracționalității. Citește mai departe...
21:20
SUA şi Iordania anunţă că sprijină eforturile de pace în provincia siriană Suwayda # Stiripesurse.ro
Miniştrii de externe ai Siriei şi Iordaniei, împreună cu un emisar american, au convenit marţi să creeze un grup de lucru pentru a ajuta Siria să menţină un acord de încetare a focului în provincia Suwayda, afectată de recentele violenţe intercomunitare, soldate cu 1. Citește mai departe...
21:20
Zelenski iese la atac după zvonurile că trebuie să cedeze în Donbas: 'Nu ne vom retrage!' # Stiripesurse.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus marţi orice retragere a forţelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova, informează Agerpres. Citește mai departe...
21:20
FCSB joacă returul cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League, joi, de la ora 21:00. Campioana României aree mari probleme de lot înaintea partidei din Kosovo.Gigi Becali speră ca Risto Radunovic să fie apt de joc. Fotbalistul suferă de pubalgie și nu se știe dacă se va recupera. Citește mai departe...
21:10
Luna viitoare se termină banii de autostrăzi, avertizează experții de la Asociația Pro Infrastructură.„În lumina constrângerilor bugetare prezente, liderii politici își pasează responsabilitatea față de șantierele de autostrăzi. Citește mai departe...
21:10
Alertă în Dâmbovița! Un deținut a evedat de la Penitenciarul Mărgineni, polițiștii îl caută / FOTO # Stiripesurse.ro
Un deținut încarcerat la penitenciarul Mărgineni din județul Dâmbovița a evadat, marți seara. După eveniment a fost sesizată poliția, care a declanșat căutări pentru prinderea fugarului."La data de 12 august a.c. Citește mai departe...
21:00
Fabulos. 'Mondo' Duplantis a doborât recordul mondial la săritura cu prăjina pentru a 13-a oară # Stiripesurse.ro
Suedezul Armand Duplantis, dublu campion olimpic la săritura cu prăjina, şi-a îmbunătăţit recordul mondial cu încă un centimetru, ajungând la 6,29 metri, marţi seara la Budapesta, scrie news.ro. Citește mai departe...
Acum 2 ore
20:50
Cătălin Drulă merge pe mâna lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei: Președintele vorbește săptămânal cu Ilie Bolojan și Dominic Fritz # Stiripesurse.ro
Deputatul Cătălin Drulă (USR), cel care și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei și care a fost la o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, a vorbit, marți seara, pe B1 TV, despre 'bătălia' care se va da pentru fotoliul de la București. Citește mai departe...
20:50
Continuă seria deceselor foarte suspecte din Rusia: unul dintre cei mai mari industriași a murit în mod misterios # Stiripesurse.ro
Președintele Consiliului de Administrație al Uralkali, Dmitri Osipov, a murit subit la vârsta de 59 de ani, a relatat serviciul de presă al Uralchem (Uralkali controls), informează Interfax. Citește mai departe...
20:40
Siegfried Muresan: Kremlinul dorește o schimbare de direcție la Chișinău pentru a opri drumul spre UE # Stiripesurse.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan atrage atenția că presiunile și atacurile Rusiei împotriva Republicii Moldova se intensifică pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din septembrie. Citește mai departe...
20:40
Fostul consilier prezidențiale Iulian Chifu comentează negocierile pe pacea din Ucraina: Putin e deschis la concesii # Stiripesurse.ro
Cel mai important moment în negocierile de pace dintre Ucraina și SUA a fost subliniat chiar din România. Analistul de politică externă și fost consilier prezidențial, Iulian Chifu, a oferit o perspectivă detaliată, pentru MEDIAFAX, asupra posibilelor scenarii ale întâlnirii de Citește mai departe...
20:30
Panorama, platforma de jurnalism multimedia explicativ lansată în iulie 2021, își va înceta activitatea începând cu 1 septembrie 2025. Decizia a fost anunțată de compania care editează publicația, ZYX Publishing Group, într-un comunicat oficial. Citește mai departe...
20:20
'Văduva Neagră' de Iran - Femeia care și-a ucis 11 soți în 22 de ani. Cum a procedat ucigașa # Stiripesurse.ro
O femeie din Iran, acuzată că a ucis 11 soți pentru a le fura banii, a apărut în instanță într-unul dintre cele mai ample cazuri de crime în serie din țară. Citește mai departe...
20:10
Pace cu prețul teritoriului? Ce spune șeful Pentagonului înainte de întâlnirea istorică Trump-Putin: 'Vor exista concesii. Nimeni nu va fi mulțumit' # Stiripesurse.ro
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că președintele american Donald Trump a creat condițiile pentru un posibil acord de pace cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin, dar „vor exista concesii” cu care „nimeni nu va fi mulțumit”, informează Pravda. Citește mai departe...
20:10
Preşedintele iranian va vizita Armenia în mijlocul tensiunilor cauzate de aşa-numitul coridor Trump # Stiripesurse.ro
Autorităţile armene au anunţat marţi că preşedintele Iranului, Masud Pezeshkian, va efectua săptămâna viitoare o vizită la Erevan în mijlocul tensiunilor cauzate de aşa-numitul "coridor Trump", o rută strategică în sudul ţării caucaziene care va fi gestionată Citește mai departe...
20:10
Ministrul Agriculturii a evaluat o serie de investiţii cu fonduri europene şi naţionale din judeţul Galaţi # Stiripesurse.ro
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a vizitat, în judeţul Galaţi, o serie de investiţii strategice realizate cu fonduri europene şi naţionale, care vizează dezvoltarea sectorului agricol şi agroalimentar. Citește mai departe...
20:10
FOTO Investiție uriașă în București: Primarul Capitalei anunță în premieră vestea mult așteptată # Stiripesurse.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat marți, în cadrul unei intervenții la GSP Live, că reconstrucția patinoarului „Mihai Flamaropol” a început oficial, după aproape un deceniu în care arena a rămas închisă. Citește mai departe...
Acum 4 ore
19:50
Fostul șef al Externelor Adrian Cioroianu anticipează ce se va întâmpla la întâlnirea Trump - Putin: 'Se va ajunge la schimb de teritorii' # Stiripesurse.ro
Adrian Cioroianu, istoric, profesor universitar și fost ministru de Externe, este convins că în urma Summitului din Alaska se va ajunge la un schimb de teritorii dintre Ucraina și Rusia. Citește mai departe...
19:50
Două persoane au murit şi alte două au fost rănite, după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe DN 57, în Mehedinţi # Stiripesurse.ro
O femeie şi un bărbat au murit şi alte două persoane au fost rănite, marţi seară, după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe DN 57, în judeţul Mehedinţi. Citește mai departe...
19:40
Viktor Orbán, vocea lui Trump în UE, explică de ce nu susține declarația CE: Avem nevoie de un summit ruso-european, nu de comentarii la unul ruso-american # Stiripesurse.ro
Viktor Orbán, premierul Ungariei și vocea lui Donald Trump în UE, a spus, marți, că este necesar un summit între Rusia și Uniunea Europeană și a explicat de ce nu susține declarația comună a Consiliului European referitoare la întâlnirea de vineri dintre Trump și Putin. Citește mai departe...
19:40
Scandalul Pilonului II – Pensionarii 'sar la gâtul' premierului: 'Nu este avantajos!' # Stiripesurse.ro
Pilonul II este avantajos pentru Guvern şi pentru firmele private care administrează fonduri de pensii, nicidecum pentru angajaţi, viitori pensionari sau pentru pensionarii în plată, susţin reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Pensionarilor din România (FNPR), într-un comunicat de Citește mai departe...
19:30
Liderul sârbilor bosniaci, Milorad Dodik, va plăti o amendă pentru a evita detenţia # Stiripesurse.ro
Justiţia din Bosnia-Herţegovina a acceptat marţi cererea liderului Republicii Srpska, Milorad Dodik, de a plăti o amendă pentru a evita executarea unei pedepse de un an de închisoare pentru nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale bosniace, relatează agenţia EFE, potrivit Citește mai departe...
19:30
Magistrații europeni acuză Guvernul României: Demonizați judecătorii sub pretextul reducerii deficitului bugetar # Stiripesurse.ro
Organizația europeană a magistraților Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL) lansează un atac dur la adresa coaliției aflate la putere, acuzând-o că, din iulie 2025, a reluat campania de denigrare a puterii judecătorești sub pretextul „disciplinării” Citește mai departe...
19:30
Arbitrii care vor conduce meciurile din LaLiga vor fi anunţaţi doar cu 24 de ore înainte. Care este motivul # Stiripesurse.ro
Comisia de arbitraj pentru competiţiile profesionale spaniole (CACP) a anunţat că numele arbitrilor pentru meciurile din La Liga şi divizia a doua va fi dezvăluit doar cu o zi înainte de fiecare meci. Citește mai departe...
19:20
Cornel Dinu face dezvăluiri despre prietenia sa cu Ion Iliescu: NU era vinovat în dosarele Revoluției și Mineriadei # Stiripesurse.ro
Cornel Dinu face dezvăluiri despre relația extrem de bună pe care a avut-o cu fostul președinte Ion Iliescu. Iliescu a decedat săptămâna trecută, fiind îmnormântat cu onoruri militare. Citește mai departe...
19:10
Bolojan, prins în scandalul microbuzelor electrice supraevaluate: licitație de zeci de milioane lansată de actualul premier # Stiripesurse.ro
Scandalul național privind achiziția microbuzelor școlare electrice prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) ajunge direct în biroul actualului prim-ministru Ilie Bolojan. Citește mai departe...
19:10
Teatru medieval, dansuri istorice, poezie şi muzică, la ediţia a 3-a a Festivalului Stradal Ridendo # Stiripesurse.ro
Studenţi ai Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, grupul Truverii şi Compania de Artă STUDIO 24 organizează, marţi, la Sighişoara, la ediţia a 3-a a Festivalului Stradal Ridendo, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
19:10
Președintele Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au avut recent o conversație. Liderul de la Kiev menționează că se fac pregătiri pentru o vizită a omologului său Nicușor Dan în Ucraina. Citește mai departe...
18:50
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis pe roşu şedinţa de tranzacţionare de marţi, cu schimburi în valoare de 59,919 milioane de lei (11,822 milioane de euro). Citește mai departe...
18:50
Polonia a decis expulzarea a 63 de persoane, majoritatea ucraineni, după violențele izbucnite la un concert în Varșovia, a anunțat premierul Donald Tusk. Citește mai departe...
18:50
Luc Holtz a demisionat din funcţia de selecţioner al Luxemburgului. A plecat la o echipă germană de liga a treia # Stiripesurse.ro
Federaţia luxemburgheză de fotbal a anunţat, luni, că Luc Holtz şi-a reziliat contractul de selecţioner după 15 ani."Luc Holtz a cerut preşedintelui FLF permisiunea de a-şi rezilia contractul cu efect imediat. Citește mai departe...
18:50
Serghei Mizil, atac la Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: O lepră. Ăsta i-a fost caracterul # Stiripesurse.ro
Serghei Mizil a pornit un adevărat atac la adresa lui Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu, cel despre care spune că i-a fost ca un frate vitreg. După Revoluția din 1989, acesta a ajuns sub tutela lui Ion Iliescu, care l-a „adoptat” și i-a purtat de grijă. Citește mai departe...
18:40
Majorarea TVA la 21% a dus la scumpiri pe toată linia, iar sectorul auto nu face excepție. Piesele auto costă mai mult din cauza creșterii cheltuielilor de import și distribuție, iar mecanicii avertizează că prețurile vor continua să urce. Citește mai departe...
18:30
Andrei Caramitru anunță că 15% din români sunt retardați clinic: Problema se rezolvă cu iod! De asta votăm ce votăm # Stiripesurse.ro
15% din români sunt retardați clinic, iar 40% din populația țării e analfabetă funcțional. Asta spune economistul Andrei Caramitru care citează rezultate ale Testelor PISA, dar și date disponibile pe Google. Caramitru spune că problema se rezvolva prin alimentație. Citește mai departe...
18:20
Românii au rupt căutările online pentru cele mai ofertante vacanțe: Destinația-vedetă care i-a cucerit vara aceasta # Stiripesurse.ro
Românii își aleg vacanțele de vară cu un simplu click, iar anul 2025 confirmă apetitul crescut pentru planificarea online: peste jumătate dintre căutările de vacanțe au loc în lunile iunie–august, iar Madeira urcă spectaculos în preferințe, devenind una dintre Citește mai departe...
18:20
'Nu e loc și nici timp de orgolii inutile'. Sebastian Burduja schimbă strategia pentru Primăria Capitalei - planul pentru unificarea dreptei # Stiripesurse.ro
Sebastian Burduja, liderul PNL București, revine cu o nouă propunere pentru desemnarea unui candidat unic al coaliției la Primăria Capitalei, în contextul alegerilor într-un singur tur. Citește mai departe...
18:10
Sebastian Burduja vrea să revoluționeze sistemul de vot. Propune alegeri primare pentru Primăria Capitalei # Stiripesurse.ro
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, susține organizarea de alegeri primare pentru Primăria Capitalei, după modelul american. Citește mai departe...
18:10
FOTO Dennis Man, primul interviu după ce a semnat cu PSV Eindhoven: 'A fost o decizie ușoară' # Stiripesurse.ro
Dennis Man a acordat un scurt interviu după ce a fost anunțată mutarea sa la PSV Eindhoven. Românul a spus pentru site-ului oficial al campioanei Olandei că este bucuros pentru că ajuns la o echipă atât de valoroasă.„Este un sentiment uimitor să fiu aici. Citește mai departe...
18:10
Narcos de Moldova: Un portughez de 60 de ani a fost săltat de DIICOT pe când să aprovizioneze Neamț, Iași și Vaslui cu cocaină # Stiripesurse.ro
DIICOT a săltat un bărbat care se pregătea să vândă cocaină în trei județe din zona Moldova. Un portughez în vârstă de 60 de ani a fost prins în flagrant delict de către poliţişti în timp ce transporta cocaină, pe care voia să o vândă, în judeţele Vaslui, Neamţ şi Iaşi. Citește mai departe...
18:10
Administraţia Fondului Cultural Naţional: Apel de de finanţare pentru 2026; bugetul alocat - 59,9 milioane de lei # Stiripesurse.ro
Administraţia Fondului Cultural Naţional anunţă un nou apel de finanţare dedicat proiectelor anului 2026, care va fi demarat la 1 septembrie, bugetul alocat sesiunii fiind de 59,9 milioane de lei. Citește mai departe...
18:10
Senzația de arsură la stomac este una dintre cele mai frecvente simptome digestive și apare adesea după mese bogate sau când ne așezăm în poziția culcat, imediat după masă. Citește mai departe...
18:10
Trump a desfășurat bombardiere la granița cu Rusia înainte de negocierile privind Ucraina # Stiripesurse.ro
Trei bombardiere supersonice B-1B Lancer au sosit în Norvegia pentru exerciții comune cu aliații europeni.Anunțul transferului de aeronave a apărut la scurt timp după ce Donald Trump a anunțat că întâlnirea sa personală cu Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în Alaska. Citește mai departe...
Acum 6 ore
17:50
Nicușor Dan a vorbit cu Zelenski: 'România susține eforturile președintelui Trump pentru o soluție în Ucraina' # Stiripesurse.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți, într-o postare pe platforma X (fosta Twitter), că a avut o discuție telefonică „în profunzime” cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pe tema eforturilor pentru încheierea unui acord de pace în Ucraina. Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.