Israelul permite emigrarea din Gaza. Discuții privind soarta enclavei după război. Egiptul se alătură negocierilor pentru un armistițiu

Donald Trump și Vladimir Putin au o istorie de întâlniri bizare. A fost prima întâlnire a celor doi în Germania, când Trump a confiscat notițele interpretului său pentru a ascunde orice dovadă a ceea ce se întâmplase în acea cameră. A fost momentul din Vietnam, când Trump a luat de bună insistența lui Putin că Moscova nu s-a amestecat în alegerile din 2016 din SUA. Și summitul de la Helsinki, când Trump a pus la îndoială analiza propriilor servicii de informații, în fața negării categorice a lui Putin. Acum, în timp ce cei doi lideri se pregătesc pentru prima întâlnire față în față de la revenirea lui Trump la Casa Albă, politicienii și analiștii se așteaptă la o întâlnire neconvențională, care va arăta un Trump mai puțin împovărat decât în primul său mandat, scrie Financial Times.