„Cum să comanzi online un copil ucrainean”. Sute de orfani, expuși într-un catalog rusesc „ca produse într-o piață”

Sunt peste 30 de mii de candidați la Bacalaureatul de toamnă. Unii dintre ei mai mult, iar alții mai puțin pregătiți. Candidați care nu sunt la prima experiență spun că au găsit secretul pentru a trece Bac-ul: să fii bine pregătit. Unul dintre candidați a picat examenul pentru că a adormit, în trecut, în timpul examenului. Specialiștii în educație văd în această atitudine a elevilor tot un eșec al sistemului.