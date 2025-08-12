Un muncitor român a murit în Spania, la cules de fructe. I s-a făcut rău, după ce a lucrat la 41 de grade Celsius

22:10

Ministrul Educației, Daniel David, a vorbit marți seara, la B1 TV despre nemulțumirile sindicaliștilor care ar putea bloca noul an școlar. El a recunoscut că situația este una „foarte complicată”, afirmând că are datoria să se asigure că face tot ce depinde de el pentru ca din toamnă sistemul educației să fie unul funcțional. „Eu le-am […]