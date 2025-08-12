Un bărbat a murit ASFIXIAT, după ce a fost strivit de soția obeză. Femeia a căzut peste el şi nu s-a mai putut ridica
Un incident șocant s-a petrecut în Portugalia, acolo unde un bărbat de 59 de ani a murit asfixiat, după ce soţia sa, obeză, a căzut peste el şi nu s-a mai putut ridica. Victima, descrisă de presa locală ca fiind o fire destul de firavă, a murit în locuința sa din cartierul rezidențial Campanha, la […]
„Mașina viitorului”, proiectată cu un motor V12, cu o caroserie retro-futuristă și interior minimalist. Primii 12 cumpărători vor fi recompensați # Gândul
Compania britanică Garagisti & Co a proiectat și dezvoltat o supermașină 100% analog. Considerată „supermașina viitorului”, noul automobil are o caroserie construită pe un șasiu monocoque din fibră de carbon. În proiectarea acestui model a fost implicat și un fost designer de la Bugatti, Mistral și Rimac, Angel Guerra. Exteriorul este retro-futurist, fiind o reverență […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Cornel Nistorescu a criticat poziția României față de războiul din Ucraina, acuzând lipsa unei strategii proprii și supunerea totală față de directivele Comisiei Europene. El susține că țara noastră s-a aliniat orbește unei agende stabilite la Bruxelles. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Nistorescu spune că actuala politică […]
Un muncitor român a murit în Spania, la cules de fructe. I s-a făcut rău, după ce a lucrat la 41 de grade Celsius # Gândul
Un muncitor român a murit luni, în Spania, în timp ce culegea fructe în condiții extreme, cu temperaturi de 41 de grade Celsius. Potrivit presei spaniole, bărbatul a început să se simtă rău în jurul orei 16:45, în vreme ce lucra pe o plantație de lângă șoseaua Vallmanya. Colegii săi au sunat la serviciul de […]
George Simion: „PSD are întotdeauna ocazia să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu” # Gândul
George Simion a fost prezent în platoul Realitatea Plus. El a spus că partidul PSD „are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”. În plus, liderul AUR reiterat că Călin Georgescu trebuia să fie în fruntea țării. „PSD are întotdeauna ocazia să […]
În ediția din 12 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Cornel Nistorescu a comentat dorința președintelui României, Nicușor Dan, de a se întâlni cu președintele american Donald Trump. Potrivit lui Nistorescu, pentru Dan, o astfel de întrevedere ar reprezenta o confirmare personală, în condițiile în care acesta se percepe încă drept un politician […]
Viktor Orban: Rusia a câștigat războiul cu Ucraina. „Singura întrebare este când și în ce circumstanțe Occidentul va RECUNOAȘTE asta” # Gândul
Rusia a câștigat războiul din Ucraina, a declarat premierul ungar Viktor Orban marți, înaintea unui summit între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin. Aflat la putere din 2010, Orban a fost criticat de unii lideri europeni pentru legăturile Guvernului său cu Rusia și opoziția față de ajutorul militar pentru Ucraina. Orban […]
George Simion a declarat, marți seara, la Realitatea Plus că va depune o nouă moțiune de cenzură împotriva guvernului și că intenționează să intre la Guvernare, chiar cu sprijinul PSD. George Simion spune că va fi moțiune de cenzură în toamnă, după pachetul 2 de măsuri fiscale. „Va veni pachetul doi, dacă va veni, […]
Marius Tucă Show începe miercuri, 13 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Pastila lui Cristoiu, ora 21:00: Un comunicat schizofrenic – Nicușor Dan pledează pentru integritatea Ucrainei, dar și pentru schimbul de teritorii # Gândul
„Presa pro-prezidențială, pentru că există o presa pro-prezidențială și presă pro-guvernamentală, cum se împarte în presa pro-PSD, pro-PNL, pro-USR, gruparea anti-USR, a făcut mare caz cu ceva ce a scris pe rețelele sociale neajutoratul Nicușor Dan, întors de la o nuntă din Moldova de pe pătura cu care a stat cu Maia Sandu,….. OH, PE […]
Ministrul Educației, Daniel David, a vorbit marți seara, la B1 TV despre nemulțumirile sindicaliștilor care ar putea bloca noul an școlar. El a recunoscut că situația este una „foarte complicată”, afirmând că are datoria să se asigure că face tot ce depinde de el pentru ca din toamnă sistemul educației să fie unul funcțional. „Eu le-am […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Cornel Nistorescu a vorbit despre lipsa unei viziuni coerente în politica externă a României și despre modul în care actuala conducere gestionează relațiile internaționale. El a spus că, deși nu susține Rusia, crede că o mare parte a populației române nu se regăsește nici în poziția pro-Ucraina. Urmăriți aici, […]
Zelenski îi transmite lui Trump că Ucraina NU va ceda teritorii în Donbas /„Nu am de gând să predau țara noastră” # Gândul
Ucraina nu va accepta retragerea trupelor din regiunea Donbas, a afirmat, marți seară, președintele Volodimir Zelenski, părând să respingă inițiativa omologului său american, Donald Trump, care a sugerat, înaintea summitului SUA-Rusia, că vor exista schimburi teritoriale între Kiev și Moscova. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
Casa Albă anunță OBIECTIVUL întâlnirii lui Trump cu Putin /„Președintele speră să existe în viitor un summit trilateral” # Gândul
Președintele Donald Trump este determinat să facă tot posibilul pentru oprirea războiului din Ucraina, iar obiectivul summitului cu omologul său rus, Vladimir Putin, este de a înțelege mai bine pozițiile părților, anunță Casa Albă, precizând că, în viitor, ar putea urma o întâlnire trilaterală la care să fie prezent și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. ”Vineri […]
Zelenski: Ucraina nu-și va retrage trupele din Donețk și nu va CEDA regiunea Donbas Rusiei, așa cum cere Putin # Gândul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu va ceda Rusiei regiunea Donbas din estul Ucrainei și a cerut ca Kievul să fie inclus în discuțiile privind teritoriul ucrainean. Zelenski a declarat marți că președintele rus Vladimir Putin dorește ca Ucraina să renunțe la regiunile Donețk și Lugansk, care împreună formează regiunea Donbas, centrul producției […]
Un deținut condamnat pentru act sexual cu un minor a escaladat gardul închisorii și a EVADAT. Poliția face apel la populație pentru a-l găsi # Gândul
Un deținut de la peniteniciarul Mărgineni, județul Dâmbovița, condamnat definitiv la 5 ani și 10 luni de închisoare pentru infracțiunea de act sexual cu un minor, a escaladat gardul închisorii și a evadat. S-a întâmplat marți, 12 august 2025, în jurul orei 18:00. Atunci s-a constatat că Milosiu Ion, în vârstă de 32 de ani, […]
Grav accident rutier produs între un autoturism și o autospecială a Poliției de Frontieră, în Mehedinți. Doi oameni au MURIT și doi au fost răniți # Gândul
Grav accident rutier cu doi morți, marți după-amiază, în județul Mehedinti, între localitățile Dubova și Șvinița. La locul evenimentului rutier au intervenit echipaje din cadrul Secției de Pompieri Orșova și Punctului de Lucru Dubova, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și două ambulanțe SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) […]
Cătălin Drulă: „Eu salut deschiderea de a avea un candidat comun”/ Când ar putea avea loc alegerile la primăria Capitalei # Gândul
Cătălin Drulă, fost președinte al USR, a declarat marți seara la B1 TV, că alegerile de la primăria Capitalei ar putea avea loc în luna noiembrie și că spune că sunt discuții despre un candidat comun la primărie. Cătălin Drulă a declarat că în coaliție a fost avansată luna noiembrie pentru alegerile la primăria […]
Nicușor Dan, MESAJ după vizita în Republica Moldova: Să rămânem uniți, să prețuim ceea ce ne apropie # Gândul
Nicușor Dan a transmis un mesaj prin care îndeamnă la unitate, după vizita sa în Republica Moldova, unde a participat la mai multe evenimente culturale. ”Aceste zile petrecute dincolo de Prut ne-au reamintit cât de puternice sunt legăturile dintre România şi Republica Moldova. Să rămânem uniţi, să preţuim ceea ce ne apropie şi să […]
Ionuț Cristache îl întreabă pe Adrian Cioroianu dacă Donald Trump va decide soarta Ucrainei peste capul liderilor europeni și cum ar trebui să reacționeze Uniunea Europeană. Istoricul a răspuns că Rusia este în avans pentru a obține cât mai mult teritoriu, dar cu costuri economice majore: „E o chestiune de nuanță. Liderii europeni susțin un […]
Mare atenție, dacă pleci în concediu în Grecia! Sancțiuni mai dure pentru șoferi: AMENZI de până la 8.000 de euro # Gândul
Mare atenție, dacă pleci în concediu în Grecia! Guvernul de la Atena va introduce, din luna septembrie, un set de măsuri mai dure pentru șoferii care încalcă regulile de circulație. Se aplică atât turiștilor, cât și localnicilor. Această decizie vine pe fondul statisticilor îngrijorătoare: Grecia ocupă locul șapte în Uniunea Europeană la numărul de decese […]
ZODIACUL chinezesc de miercuri, 13 august 2025. Șobolanul simte că poate muta munții din loc, în timp ce Maimuța găsește soluții pentru orice problemă # Gândul
Potrivit zodiacului chinezesc de miercuri, 13 august 2025, mijlocul săptămânii îi scoate din zona de confort pe cei mai mulți nativi. Unii dintre ei primesc vești bune legate de planuri mai vechi, dar alții vor experimenta blocaje de tot felul, potrivit Fanatik. Șobolan Miercuri este ziua în care ai energie și simți că poți muta […]
Donald Tusk: Polonia nu trebuie să-i permită RUSIEI să creeze o prăpastie între Varșovia și Kiev, înainte de summitul Trump-Putin # Gândul
Premierul polonez Donald Tusk a declarat marți că Rusia încearcă să creeze o prăpastie între Varșovia și Kiev, înainte de negocierile de pace. Afirmațiile premierului Poloniei au venit în contextul scandalului provocat de un spectator care a fluturat steagul unei grupări naționaliste ucrainene, la un concert pe stadionul național din Varșovia. Polonia este unul dintre […]
Andrei Caramitru spune că 15% din români sunt RETARDAȚI clinic: Se rezolvă doar cu iod. De ce se votează cum se votează # Gândul
Economistul Andrei Caramitru spune că 15% din români sunt retardați clinic, iar 40% din populația țării e analfabetă functional. Acesta citează rezultate ale Testelor PISA, precum și date disponibile pe Google. Tot Andrei Caramitru mai spune că problema se rezolvă prin alimentație. „IQ mediu la noi: 87-91 (studii științifice serioase). Aproape ultimii din Europa. Cum […]
Ionuț Cristache îl întreabă pe istoricul Adrian Cioroianu dacă prăbușirea regimului ceaușist din decembrie 1989 s-a produs printr-o revoluție sau o lovitură de stat. „Categoric a fost o revoluție. Indiscutabil. A fost și o lovitură de stat, cu de toate. Dar când spun „revoluție”, mă gândesc la ce se întâmplă pe ani de zile. Nu […]
Cum a reacționat un taximetrist din Londra, când a găsit pe bancheta din spate GEANTA de peste 115.000 de euro uitată de o femeie de afaceri din Dubai # Gândul
O femeie din Dubai, proprietara unei firme de îmbrăcăminte și a unui hotel, și-a uitat pe bancheta din spate a unui taxi din Londra geanta de firmă, în valoare de peste 115.000 de euro. Însă, femeia nu și-a imaginat niciodată că șoferul va depune toate eforturile pentru a-i returna prețiosul obiect, ceea ce s-a întâmplat […]
Adrian Cioroianu: „Iliescu a controlat unele lucruri, altele nu, chiar și în zilele REVOLUȚIEI” # Gândul
În emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” din 12 august 2025, istoricul și fostul ministru de Externe Adrian Cioroianu a făcut o analiză complexă a evenimentelor și mecanismelor decizionale din timpul Revoluției Române din 1989. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache. Adrian Cioroianu a subliniat ambiguitățile legate de cine a dat efectiv […]
Iancu Guda a publicat un comentariu dur la adresa Partidului Național Liberal, citând chiar avertismentul liderului ales la congresul recent, Ilie Bolojan: „Dacă noi nu suntem capabili să reformăm din interior PNL, cum să ne creadă românii că putem reforma o țară întreagă?”. „CORECT”, a spus economistul Iancu Guda. „Toate aceste scursuri corupte din PNL-ul […]
Iancu Guda denunță corupția din PNL: Cum naiba, mereu, licitațiile sunt câștigate de firme cu legături directe foarte puternice cu partidele politice # Gândul
Consultantul fiscal Iancu Guda atrage atenția asupra corupției din interiorul PNL și face referire printre alții și la fostul președinte al CJ Prahova, Iulian Dumitrescu. „Cum naiba se face că, mereu, licitațiile sunt câștigate de firme cu legături directe foarte puternice cu partidele politice? În majoritatea județelor a câștigat fix aceeași firma Aveuro, deținută de […]
Istoricul Adrian Cioroianu a declarat la emisiunea „Ai Aflat” de pe GÂNDUL.ro că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să asiste la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. Ionuț Cristache: „Cum priviți reacția politică la decesul domniei sale, și aici mă refer la reacția USR? O condamnați?”. „Nu condamn. Înțeleg. Eu cred că e o greșeală, […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, istoricul Adrian Cioroianu a analizat contextul politic al începutului anilor ’90. Acesta a vorbit despre oamenii care au conturat România post-comunistă. El a spus că, în situația de atunci, era greu de crezut că țara putea urma o altă direcție, de exemplu revenirea la monarhie. Urmăriți aici, integral, […]
Țara din Europa unde aruncarea gunoiului din mașină se pedepsește aspru. Șoferii surprinși în flagrant pot primi amenzi între 1.188 și 18.000 de euro # Gândul
Care este țara din Europa unde aruncarea gunoiului din mașină se pedepsește aspru. Șoferii surprinși în flagrant pot primi amenzi între 1.188 și 18.000 de euro. În Italia, căci despre ea este vorba, aruncarea deșeurilor pe geamul mașinii, fie că este vorba doar de un muc de țigară sau o pungă de gunoaie, a devenit […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache" începe miercuri, 13 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 13 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu Invitatul emisiunii este Ștefan Popescu, analist de politică externă. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Uniunea Europeană cere Statelor Unite să activeze rapid prevederile Acordului comercial /„TARIFELE sunt plătite de clienții americani” # Gândul
Uniunea Europeană așteaptă ca Administrația Donald Trump să aplice toate prevederile proiectului Acordului comercial bilateral, anunță Comisia Europeană, notând că tarifele de 15% impuse de Washington vor fi suportate de cetățenii americani. ”Avem o realitate, un acord cu Statele Unite cu tarife generale de 15%, inclusiv pentru anumite ramuri industriale, producătorii auto, avem tarife zero […]
Noi sancțiuni impuse de Elveția împotriva Rusiei, dar și mai multor persoane și entități din Republica Moldova și Belarus # Gândul
Elveția a urmat modelul Uniunii Europene, cu cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, și a impus noi sancțiuni împotriva unor persoane și entități din Rusia, Republica Moldova și Belarus. Departamentul Federal pentru Economie, Educație și Cercetare (DEFR) a extins listele de sancțiuni referitoare la Rusia, a anunțat Guvernul de la Berna într-un comunicat. […]
Se pare că, acum, tinerii nu se mai angajează pentru distracție, ci pentru supraviețuire, astfel că cei mai mulți își ajută familiile să facă față cheltuielilor. În orașele mici, fenomenul este deja o normalitate, iar elevii și studenții se orientează adesea către joburi din HORECA, construcții sau curățenie, unde salariile ajung și la 5.000 de […]
Bogdan Ivan RENUNȚĂ la nominalizarea finului său în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica: „Un gest de responsabilitate și transparență” # Gândul
După ce Bogdan Ivan, ministrul Energiei, l-a nominalizat pe Ain Ioan Demian, finul său, în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica și a primit critici în spațiul public, acesta decis marți revocarea nominalizării. Ministrul a transmis că a luat act de „percepția publică și de dezbaterile generate”. „Deși nominalizarea pe o […]
Adrian Cioroianu a comentat pe temei centrale în cadrul emisiunii GÂNDUL.ro „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” – despre locul în istorie al fostului președinte Ion Iliescu, decedat în urmă cu o săptămână, la vârsta de 95 de ani. „E prea devreme sau prea târziu să vorbim despre Ion Iliescu?”, l-a întrebat Ionuț Cristache pe invitatul […]
Bacalaureat 2025 (sesiunea din toamnă) – A fost publicat Baremul de corectare pentru Matematică, proba obligatorie în funcție de profil # Gândul
Elevii care n-au reușit să ia nota de trecere la proba de matematică la sesiunea de Bacalaureat din vară și-au încercat azi a doua șansă azi, 12 august. Matematica a fost proba obligatorie pentru următoarele profiluri: mate-info; științele naturii; profilul pedagogic; profilul tehnologic; Candidații s-au prezentat în sălile de examen până la ora 08:30, urmând […]
SCANDALUL din justiția românească nu rămâne fără ecou. Organizația magistraților europeni MEDEL condamnă „demonizarea” judecătorilor # Gândul
Dana Gîrbovan, președinte al Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR), a postat pe pagina sa de facebook un mesaj în care Organizația MEDEL (n.r. – Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) condamnă „campania constantă de denigrare a puterii judecătoreşti, încurajată activ sub pretextul reformării repetate a statutului judecătorilor şi procurorilor din România.” […]
CETĂȚENIE română pentru ruşi: Doi bărbaţi condamnaţi la Chişinău pentru trafic de influenţă # Gândul
Doi bărbați au spus unor cetăţeni ai Federaţiei Ruse că au influenţă asupra funcţionarilor de la Consulatul României din Odesa şi de la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din Bucureşti şi ar fi cerut şi primit câte 15.000 de euro de adult şi 7.000 de euro de copil pentru a facilita dobândirea cetăţeniei române. Cei doi […]
Adrian Cioroianu: „Eu n-am ce să-i reproșez altceva lui Iliescu decât faptul că a fost ABSOLUT reprezentativ pentru situația noastră de atunci” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, istoricul Adrian Cioroianu a povestit o întâmplare din studenție, din perioada anilor ’90, care reflectă atmosfera politică și tensiunile de atunci. O simplă floare putea fi asociată cu o ideologie, iar paranoia colectivă ajunsese la cote ridicate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Cioroianu își amintește de […]
Instanța a decis cui va fi încredințat copilul Ioanei Condea, tânăra care a stat 5 ani în comă profundă # Gândul
Povestea dramatică a Ioanei Condea, românca bătută în Germania și ținută în comă timp de cinci ani, primește o rază de speranță. Judecătoria Câmpina a decis, luna trecută, ca băiatul rămas orfan la doar șase ani să fie încredințat bunicilor materni. Cazul Ioanei Condea a fost ultra-mediatizat la data respectivă. În 2014, tânăra, care emigrase […]
Un român a murit în INCENDIILE de vegetație din Spania. Unde se afla când a fost cuprins de flăcări # Gândul
Sfârșit tragic pentru un român în Spania. Bărbatul în vârstă de 55 de ani a murit după ce un incendiu de vegetație s-a extins și a înghițit centrul ecvestru la care lucra. Tragedia a avut loc în zona Tres Cantos, din apropierea Madridului. Românul a suferit arsuri pe 98% din suprafața corpului. Acesta a fost […]
Adrian Cioroianu: Se va ajunge la schimb de teritorii, dar e impropriu. Granițele erau trasate din pix # Gândul
Adrian Cioroianu, istoric și fost ministru de Externe, preconizează schimbul de teritorii dintre Ucraina și Rusia în urma Summitului din Alaska de pe 15 august 2025, unde se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin. „E o situație ingrată, se va ajunge la schimb de teritorii, dar e impropriu. Granițele erau trasate din pix. Ai […]
Un atlet a MURIT la un Campionat Mondial, din cauza caniculei. Era cel mai cunoscut sportiv din țara sa # Gândul
Atletul italian Mattia Debertolis (29 de ani) a murit marţi, în oraşul Chengdu din centrul Chinei, după ce s-a aflat timp de patru zile în spital în urma unui leșin din cauza caniculei. Problema medicala avut loc în timpul probei masculine de orientare pe distanţă medie din cadrul celei de-a XII-a ediţii a Jocurilor Mondiale, […]
Bacalaureat 2025, sesiunea din toamna: A fost publicat Baremul de corectare pentru proba de matematică # Gândul
Elevii care n-au reușit să ia nota de trecere la proba de matematică la sesiunea de Bacalaureat din vară și-au încercat azi a doua șansă azi, 12 august. Matematica a fost proba obligatorie pentru următoarele profiluri: mate-info; științele naturii; profilul pedagogic; profilul tehnologic; Mâine va fi susținută proba la alegere a specializării. Primele rezultate vor fi […]
Adrian Cioroianu: „Ion Iliescu a moștenit inclusiv un complex de ILEGITIMITATE al regimului la noi” # Gândul
În emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” din 12 august 2025, istoricul și fostul ministru de Externe Adrian Cioroianu a discutat despre cum rămâne Ion Iliescu în istorie. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache. Adrian Cioroianu a vorbit despre un complex de ilegitimitate moștenit de Iliescu de la regimul comunist, care nu […]
