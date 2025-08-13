Întâlnire cu vedere la ghețar. Trump și Putin ar putea discuta la un resort de lux din Alaska

18:00

Un fotbalist este acuzat că a provocat un accident rutier mortal în noaptea de 10 spre 11 august, pe Șoseaua Mangaliei din municipiul Constanța. Bărbatul de 28 de ani a fugit de la locul faptei, însă a fost găsit și dus la audieri. Marți, 12 august, el a fost arestat preventiv.