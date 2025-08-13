Flota „subterană” a Rusiei: Finlanda a fost prima care a dat o lovitură
Euractiv.ro, 13 august 2025 08:30
Trei marinari străini, inclusiv căpitanul petrolierului Eagle S, au fost acuzați în Finlanda de sabotaj agravant, pentru avarierea cablurilor energetice și de telecomunicații, într-un caz legat de „flota din umbră” a Rusiei.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 5 minute
08:40
Peste 51% din Europa și zona Mediteranei au fost afectate de secetă în iulie 2025, cu niveluri alarmante în Serbia, Ungaria, România și Turcia, scrie „New Money” (Grecia).
Acum 15 minute
08:30
Trei marinari străini, inclusiv căpitanul petrolierului Eagle S, au fost acuzați în Finlanda de sabotaj agravant, pentru avarierea cablurilor energetice și de telecomunicații, într-un caz legat de „flota din umbră” a Rusiei.
Acum 30 minute
08:20
Înaintarea rusească în regiunea Donețk pune o presiune intensă pe apărarea ucraineană, în timp ce trupele rusești au străpuns liniile de apărare ucrainene din apropierea localității Dobropillia, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
Acum o oră
08:10
Dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, doar Ungaria nu s-a alăturat Declarației comune, care prevede că Ucraina are dreptul de a-și determina propriul viitor, scrie Infostart.hu, care explică de ce a făcut Orban acest gest.
08:00
„În Alaska și în regiunea arctică se întâlnesc interesele noastre economice și acolo apar perspectivele implementării unor mari proiecte spre beneficiul reciproc”. Afirmația a fost făcută vineri la Moscova, scrie „The Spectator” (Marea Britanie).
08:00
Liderii țărilor Uniunii Europene au subliniat marți necesitatea ca ucrainenii să-și poată „decide viitorul”. Această declarație vine cu trei zile înainte de întâlnirea dintre președintele american, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin.
Acum 2 ore
07:40
Forțele ruse avansează în Ucraina, iar Trump temperează așteptările pentru summitul din Alaska # Euractiv.ro
Președintele Donald Trump a descris summitul său de vineri cu președintele rus Vladimir Putin drept o „întâlnire de tatonare”, scrie „Washington Post” (SUA) care face o trecere în revistă a așteptătilor legate de acest summit.
07:40
În goana sa necontenită după supremație s-a întâmplat ca Napoleon să-și schimbe prioritățile și să încalce vechi acorduri atât de frecvent încât adversarii lui au refuzat în cele din urmă să mai negocieze cu el, scrie „The Wall Street Journal” (SUA).
Acum 24 ore
17:20
Microbuze școlare de 90.000 €, vândute cu 200.000 €. Ministrul Pîslaru trimite Corpul de control # Euractiv.ro
Comisia Europeană calculase, în Ghidul Solicitantului, că 250 milioane de euro, prin PNRR, ne ajung pentru 3.200 de microbuze, la un preț mediu de 78.000 de euro/bucată.
15:50
Înghețata este un simbol al verii, iar cel mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research a analizat obiceiurile, emoțiile și momentele preferate care definesc relația românilor cu acest desert.
15:10
Președintele Nicușor Dan a transmis marți că salută eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă.
11:10
Microbuze școlare de 90.000 €, vândute cu 200.000 €. Ministrul Pîslaru trimite Corpul de control # Euractiv.ro
Comisia Europeană calculase, în Ghidul Solicitantului, că 250 milioane de euro, prin PNRR, ne ajung pentru 3.200 de microbuze, la un preț mediu de 78.000 de euro/bucată.
09:40
Rata anuală a inflației a urcat puternic în iulie, la 7,8%, de la 5,7% în iunie, după ce prețurile la energie electrică au fost liberalizate începând cu data de 1 iulie, ceea ce a dus la o scumpire a electricității de 63%.
09:30
Colosul este construit de Radia, un startup american fondat în 2016 pe baza cercetărilor lui Mark Lundstrom, profesor la MIT și expert în energie regenerabilă, scrie Corriere della Sera.
Ieri
08:40
Partidul Tisza e primul la intențiile de vot; majoritatea ar fi mulțumită dacă FIDESZ ar pierde # Euractiv.ro
Majoritatea ar fi mulțumită dacă FIDESZ ar pierde alegerile de anul viitor, însă mult mai puțini cred că acest lucru se va întâmpla, arată un sondaj realizat pentru ziarul „Népszava” (Ungaria) de Institutul Publicus.
08:30
Al Jazeera: Într-un raid din Gaza au fost uciși șase reporteri. Israel: „Erau teroriști” # Euractiv.ro
„Ordinul de asasinare a unuia dintre cei mai curajoși jurnaliști din Gaza a fost o încercare disperată de a reduce la tăcere vocile care denunțau răpirea și ocuparea iminentă a Fâșiei”.
08:20
Australia va recunoaște un stat palestinian, a declarat luni prim-ministrul australian Anthony Albanese, alăturându-li-se conducătorilor Franței, Marii Britanii și Canadei, notează „Euronews” (Italia).
08:10
Ministrul de finanțe israelian Bezalel Smotrich l-a atacat dur pe Benjamin Netanyahu, afirmând că planul premierului pentru Gaza este „prea blând” și „va eșua”, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:00
Istoria popoarelor din Israel și Palestina este lungă, complexă urmând traiectorii distincte care se intersectează pe același teritoriu și în aceeași dorință de a trăi în pace și demnitate, scrie Diário de Notícias (Portugalia).
07:50
Retragerea Braziliei din Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului reprezintă un grav regres, scrie Dani Dayan, președintele Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului și al Yad Vashem în „O Globo” (Brazilia).
07:40
UE a organizat luni o reuniune de urgență prin videoconferință a miniștrilor săi de externe, în încercarea de a influența discuțiile programate pentru această săptămână între Donald Trump și Vladimir Putin privind războiul din Ucraina.
07:30
Fără Zelenski sau europeni, întâlnirea va avea loc la Anchorage, oferindu-i președintelui rus un refugiu juridic și omologului său american un teren pentru ambițiile sale arctice, notează „Le Point” (Franța).
07:30
Putin ar oferi lui Trump „o cale de ieșire” în Ucraina. Condițiile propuse la summitul din Alaska # Euractiv.ro
Liderul de la Kremlin ar fi dispus să reducă pretențiile pentru un armistițiu, în schimbul unor concesii strategice din partea Kievului, susține consilierul Dmitri Suslov, într-un interviu pentru „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:10
Ucraina și Europa riscă să piardă din vedere viziunea strategică referitoare la propriul viitor, scrie „The Financial Times” (Marea Britanie) sub semnătura lui Gideon Rachman.
11 august 2025
17:40
Un val de căldură "excepțională" prin intensitatea sa lovește o mare parte a Europei, cu temperaturi care depășesc 42 de grade în unele zone din Franța, Portugalia, Balcani și Spania,
14:30
Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit luni, pe tema tensiunilor din Coaliție atât cu PNL, cât și cu USR, cu cei din urmă fiind vorba despre "boicotul" acestora privind funeraliile lui Ion Iliescu.
14:10
Sindicaliștii din Educație s-au întâlnit cu Ilie Bolojan și anunță că vor boicota începerea școlii # Euractiv.ro
Sindicaliștii din Educație s-au întâlnit luni cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre nemulțumirile pe care le-au produs măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar.
11:30
Cetățenii din 12 țări, inclusiv România, vor putea face din 15 august vizite turistice de maximum 45 de zile în Vietnam fără a mai avea nevoie de vize, informează luni VNA, citată de Agerpres.
10:00
Booking.com se confruntă cu un proces colectiv intentat de peste 10.000 de hoteluri europene, care susțin că în ultimii 20 de ani, mega-site-ul de cazare și-a folosit influența pentru a distorsiona piața în detrimentul lor.
09:50
Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat suspendarea livrării de arme care ar putea fi utilizate de Israel în Gaza. Aceasta reprezintă o schimbare majoră în doctrina germană, având în vedere că țara a susținut din punct de vedere istoric Israelul.
09:30
Cabinetul de securitate israelian a aprobat parțial planul premierului Benjamin Netanyahu, care nu își mai ascunde dorința de a prelua controlul deplin asupra enclavei palestiniene, scrie „Le Point” (Franța).
09:30
Titus Corlățean, ministrul de Externe care a organizat dezastruos alegerile în 2014, vrea șefia PSD # Euractiv.ro
Senatorul Titus Corlățean a declarat duminică seara, la Antena 3, că va candida pentru șefia PSD, pentru că partidul „are nevoie de credibilitate, să fie relansat, să fie condus de oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă"
09:20
Premierul Ilie Bolojan a explicat duminică seară, la Antena 3, cum Guvernul nu va folosi niciun ban din Pilonul II de pensii și a explicat de ce ASF a propus ca banii să poată fi scoși, la ieșirea la pensie, în proporție de 25%, iar restul eșalonat.
09:00
Armenia și Azerbaidjanul, implicate într-o dispută teritorială de decenii, au promis vineri la Washington că vor „pune capăt definitiv”, potrivit lui Donald Trump, conflictului de decenii dintre ele, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:50
Ce le ascunde Trump liderilor europeni? „Orice concesie trebuie să fie însoțită de garanții” # Euractiv.ro
Mai mulți lideri europeni au telefonat administrației Trump ca să înțeleagă cerințele lui Putin înainte de summitul cu președintele american din Alaska. În trei ocazii, Europa a primit un răspuns diferit, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Reuters: Zelenski, sprijinit de UE și NATO, forțează intrarea la masa discuțiilor Trump–Putin # Euractiv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a câștigat duminică susținerea Europei și a NATO adunând un sprijin diplomatic considerabil înaintea unui summit Rusia-SUA de săptămâna aceasta, comentează Reuters (Marea Britanie).
08:20
Site-ul de știri polonez Onet a dezvăluit că a aflat conținutul propunerii pe care președintele rus a primit-o de la americani pentru a pune capăt războiului din Ucraina, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
07:50
Donald Trump a propus ca summitul cu Vladimir Putin să aibă loc la Roma, dar Moscova a respins ideea, considerând Italia prea aliniată cu Ucraina, dezvăluie „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:50
Înscrieri record la Universitatea din Cernăuți. Securitatea orașului atrage studenții din Ucraina # Euractiv.ro
Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți a înregistrat, anul acesta, un număr record de cereri de înscriere la cursurile de licență, a declarat, pentru Agerpres, rectorul Ruslan Biloskurski.
07:40
Temându-se că Moscova și Washingtonul ar putea obține un acord de pace în detrimentul Ucrainei, în timpul întâlnirii lor din 15 august din Alaska, Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că va respinge orice cedare teritorială către Rusia.
07:30
Vance: Este puțin probabil ca un acord de pace pentru Ucraina să satisfacă vreuna dintre părți # Euractiv.ro
Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina este puțin probabil să satisfacă vreuna dintre părți și că orice acord de pace va lăsa probabil ambele părți „nemulțumite”.
07:20
Oficiali ucraineni și europeni s-au întâlnit cu vicepreședintele JD Vance pentru a coordona un răspuns la propunerea Rusiei, scrie „Washigton Post” (SUA).
10 august 2025
07:30
Președintele Zelenski: Întâlnirea Ucrainei cu aliații în Marea Britanie a fost constructivă # Euractiv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că întâlnirea consilierilor pentru securitate națională din Ucraina și țările sale partenere în Marea Britanie a fost constructivă, relatează Reuters preluată de Agerpres.
9 august 2025
10:20
Experimentul Revista 2000+. Cum văd tinerii presa școlară și ce cred ei despre viitorii jurnaliști # Euractiv.ro
„Cred că un tânăr jurnalist are toate șansele să experimenteze frumusețea profesiei dacă are parte de mentori extraordinari. Ca în toate profesiile, oamenii sunt cei ce determină parcursul unui tânăr către atingerea unor țeluri proprii”.
8 august 2025
15:00
Pilonul II de pensii, modificat de Guvern: 25% - limita banilor care pot fi retrași deodată # Euractiv.ro
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în ședința de Guvern, iar acesta prevede două forme de extracție de plată.
15:00
Kelemen Hunor critică modificările la Pilonul II: În coaliție nu au avut loc consultări # Euractiv.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține că statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii, după ce Guvernul a modificat drastic Pilonul II de pensii.
12:50
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat vineri preluarea controlului asupra orașului Gaza cu majoritate de voturi.
11:00
Demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier, acceptată de Nicușor Dan după 12 zile # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat vineri, la 12 zile distanță, decretul pentru constatarea vacanței unei funcții de vicepremier prin demisia lui Dragoș Anastasiu.
10:40
Statul român a încheiat, prin Ambasada României în SUA, un acord de lobby cu Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), pentru a țara noastră să intre în programul Visa Waiver
10:30
La fel cum strigătul „Hannibal ad portas!” anunța în Roma Antică apropierea unei amenințări existențiale, astăzi, în Republica Moldova, ecoul istoriei răsună cu o urgență similară: „Rusia ad portas”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.