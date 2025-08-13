Flota „subterană” a Rusiei: Finlanda a fost prima care a dat o lovitură

Euractiv.ro, 13 august 2025 08:30

Trei marinari străini, inclusiv căpitanul petrolierului Eagle S, au fost acuzați în Finlanda de sabotaj agravant, pentru avarierea cablurilor energetice și de telecomunicații, într-un caz legat de „flota din umbră” a Rusiei.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Euractiv.ro

Acum 5 minute
08:40
Semnal de alarmă: Seceta predomină în peste 50% din Europa și zona Mediteranei Euractiv.ro
Peste 51% din Europa și zona Mediteranei au fost afectate de secetă în iulie 2025, cu niveluri alarmante în Serbia, Ungaria, România și Turcia, scrie „New Money” (Grecia).
Acum 15 minute
08:30
Flota „subterană” a Rusiei: Finlanda a fost prima care a dat o lovitură Euractiv.ro
Trei marinari străini, inclusiv căpitanul petrolierului Eagle S, au fost acuzați în Finlanda de sabotaj agravant, pentru avarierea cablurilor energetice și de telecomunicații, într-un caz legat de „flota din umbră” a Rusiei.
Acum 30 minute
08:20
„Pregătiri de luptă” în Ucraina: „Următoarele ore vor fi cruciale” Euractiv.ro
Înaintarea rusească în regiunea Donețk pune o presiune intensă pe apărarea ucraineană, în timp ce trupele rusești au străpuns liniile de apărare ucrainene din apropierea localității Dobropillia, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
Acum o oră
08:10
Viktor Orbán a explicat de ce nu a semnat Declarația UE privind Ucraina Euractiv.ro
Dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, doar Ungaria nu s-a alăturat Declarației comune, care prevede că Ucraina are dreptul de a-și determina propriul viitor, scrie Infostart.hu, care explică de ce a făcut Orban acest gest.
08:00
Ar putea fi regiunea arctică soluția războiului din Ucraina? Euractiv.ro
„În Alaska și în regiunea arctică se întâlnesc interesele noastre economice și acolo apar perspectivele implementării unor mari proiecte spre beneficiul reciproc”. Afirmația a fost făcută vineri la Moscova, scrie „The Spectator” (Marea Britanie).
08:00
Summitul Trump-Putin: UE declară că Ucraina trebuie să-și poată decide viitorul Euractiv.ro
Liderii țărilor Uniunii Europene au subliniat marți necesitatea ca ucrainenii să-și poată „decide viitorul”. Această declarație vine cu trei zile înainte de întâlnirea dintre președintele american, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin.
Acum 2 ore
07:40
Forțele ruse avansează în Ucraina, iar Trump temperează așteptările pentru summitul din Alaska Euractiv.ro
Președintele Donald Trump a descris summitul său de vineri cu președintele rus Vladimir Putin drept o „întâlnire de tatonare”, scrie „Washington Post” (SUA) care face o trecere în revistă a așteptătilor legate de acest summit.
07:40
The Wall Street Journal: Învățăturile lui Napoleon pentru Trump Euractiv.ro
În goana sa necontenită după supremație s-a întâmplat ca Napoleon să-și schimbe prioritățile și să încalce vechi acorduri atât de frecvent încât adversarii lui au refuzat în cele din urmă să mai negocieze cu el, scrie „The Wall Street Journal” (SUA).
Acum 24 ore
17:20
Microbuze școlare de 90.000 €, vândute cu 200.000 €. Ministrul Pîslaru trimite Corpul de control Euractiv.ro
Comisia Europeană calculase, în Ghidul Solicitantului, că 250 milioane de euro, prin PNRR, ne ajung pentru 3.200 de microbuze, la un preț mediu de 78.000 de euro/bucată.
15:50
Cum ar arăta înghețata preferată a românilor dacă ar fi o persoană Euractiv.ro
Înghețata este un simbol al verii, iar cel mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research a analizat obiceiurile, emoțiile și momentele preferate care definesc relația românilor cu acest desert.
15:10
Nicușor Dan: Vom continua să susținem Ucraina Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis marți că salută eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă.
11:10
Microbuze școlare de 90.000 €, vândute cu 200.000 €. Ministrul Pîslaru trimite Corpul de control Euractiv.ro
Comisia Europeană calculase, în Ghidul Solicitantului, că 250 milioane de euro, prin PNRR, ne ajung pentru 3.200 de microbuze, la un preț mediu de 78.000 de euro/bucată.
09:40
Inflația din România a explodat în iulie și se apropie de 8% Euractiv.ro
Rata anuală a inflației a urcat puternic în iulie, la 7,8%, de la 5,7% în iunie, după ce prețurile la energie electrică au fost liberalizate începând cu data de 1 iulie, ceea ce a dus la o scumpire a electricității de 63%.
09:30
În Italia va fi construit cel mai mare avion din lume Euractiv.ro
Colosul este construit de Radia, un startup american fondat în 2016 pe baza cercetărilor lui Mark Lundstrom, profesor la MIT și expert în energie regenerabilă, scrie Corriere della Sera.
Ieri
08:40
Partidul Tisza e primul la intențiile de vot; majoritatea ar fi mulțumită dacă FIDESZ ar pierde Euractiv.ro
Majoritatea ar fi mulțumită dacă FIDESZ ar pierde alegerile de anul viitor, însă mult mai puțini cred că acest lucru se va întâmpla, arată un sondaj realizat pentru ziarul „Népszava” (Ungaria) de Institutul Publicus.
08:30
Al Jazeera: Într-un raid din Gaza au fost uciși șase reporteri. Israel: „Erau teroriști” Euractiv.ro
„Ordinul de asasinare a unuia dintre cei mai curajoși jurnaliști din Gaza a fost o încercare disperată de a reduce la tăcere vocile care denunțau răpirea și ocuparea iminentă a Fâșiei”.
08:20
Australia va recunoaște în septembrie statul Palestina Euractiv.ro
Australia va recunoaște un stat palestinian, a declarat luni prim-ministrul australian Anthony Albanese, alăturându-li-se conducătorilor Franței, Marii Britanii și Canadei, notează „Euronews” (Italia).
08:10
Ministrul de finanțe israelian Smotrich: „Planul lui Netanyahu pentru Gaza va eșua” Euractiv.ro
Ministrul de finanțe israelian Bezalel Smotrich l-a atacat dur pe Benjamin Netanyahu, afirmând că planul premierului pentru Gaza este „prea blând” și „va eșua”, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:00
Israelul și Palestina: Două istorii, același drept la demnitate Euractiv.ro
Istoria popoarelor din Israel și Palestina este lungă, complexă urmând traiectorii distincte care se intersectează pe același teritoriu și în aceeași dorință de a trăi în pace și demnitate, scrie Diário de Notícias (Portugalia).
07:50
Alegerea de a uita ororile nazismului Euractiv.ro
Retragerea Braziliei din Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului reprezintă un grav regres, scrie Dani Dayan, președintele Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului și al Yad Vashem în „O Globo” (Brazilia).
07:40
Reuniune de urgență a Uniunii Europene înaintea summitului Trump-Putin Euractiv.ro
UE a organizat luni o reuniune de urgență prin videoconferință a miniștrilor săi de externe, în încercarea de a influența discuțiile programate pentru această săptămână între Donald Trump și Vladimir Putin privind războiul din Ucraina.
07:30
De ce au ales Trump și Putin Alaska pentru a discuta despre Ucraina Euractiv.ro
Fără Zelenski sau europeni, întâlnirea va avea loc la Anchorage, oferindu-i președintelui rus un refugiu juridic și omologului său american un teren pentru ambițiile sale arctice, notează „Le Point” (Franța).
07:30
Putin ar oferi lui Trump „o cale de ieșire” în Ucraina. Condițiile propuse la summitul din Alaska Euractiv.ro
Liderul de la Kremlin ar fi dispus să reducă pretențiile pentru un armistițiu, în schimbul unor concesii strategice din partea Kievului, susține consilierul Dmitri Suslov, într-un interviu pentru „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:10
The Financial Times: Trump, Putin și viitorul Ucrainei Euractiv.ro
Ucraina și Europa riscă să piardă din vedere viziunea strategică referitoare la propriul viitor, scrie „The Financial Times” (Marea Britanie) sub semnătura lui Gideon Rachman.
11 august 2025
17:40
Europa este lovită de caniculă; temperaturile trec de 42°C Euractiv.ro
Un val de căldură "excepțională" prin intensitatea sa lovește o mare parte a Europei, cu temperaturi care depășesc 42 de grade în unele zone din Franța, Portugalia, Balcani și Spania,
14:30
Condițiile PSD-iștilor pentru a participa la ședințele Coaliției Euractiv.ro
Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit luni, pe tema tensiunilor din Coaliție atât cu PNL, cât și cu USR, cu cei din urmă fiind vorba despre "boicotul" acestora privind funeraliile lui Ion Iliescu.
14:10
Sindicaliștii din Educație s-au întâlnit cu Ilie Bolojan și anunță că vor boicota începerea școlii Euractiv.ro
Sindicaliștii din Educație s-au întâlnit luni cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre nemulțumirile pe care le-au produs măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar.
11:30
Românii pot face vizite de maximum 45 de zile în Vietnam fără vize Euractiv.ro
Cetățenii din 12 țări, inclusiv România, vor putea face din 15 august vizite turistice de maximum 45 de zile în Vietnam fără a mai avea nevoie de vize, informează luni VNA, citată de Agerpres.
10:00
Mii de hoteluri din Europa dau în judecată Booking.com pentru practici „abuzive” Euractiv.ro
Booking.com se confruntă cu un proces colectiv intentat de peste 10.000 de hoteluri europene, care susțin că în ultimii 20 de ani, mega-site-ul de cazare și-a folosit influența pentru a distorsiona piața în detrimentul lor.
09:50
Germania suspendă o parte din exporturile sale de arme către Israel Euractiv.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat suspendarea livrării de arme care ar putea fi utilizate de Israel în Gaza. Aceasta reprezintă o schimbare majoră în doctrina germană, având în vedere că țara a susținut din punct de vedere istoric Israelul.
09:30
Ce include planul Israelului de a controla orașul Gaza? Euractiv.ro
Cabinetul de securitate israelian a aprobat parțial planul premierului Benjamin Netanyahu, care nu își mai ascunde dorința de a prelua controlul deplin asupra enclavei palestiniene, scrie „Le Point” (Franța).
09:30
Titus Corlățean, ministrul de Externe care a organizat dezastruos alegerile în 2014, vrea șefia PSD Euractiv.ro
Senatorul Titus Corlățean a declarat duminică seara, la Antena 3, că va candida pentru șefia PSD, pentru că partidul „are nevoie de credibilitate, să fie relansat, să fie condus de oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă"
09:20
Bolojan, despre modificările la Pilonul II: Din acești bani nu ia niciun leu Guvernul Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat duminică seară, la Antena 3, cum Guvernul nu va folosi niciun ban din Pilonul II de pensii și a explicat de ce ASF a propus ca banii să poată fi scoși, la ieșirea la pensie, în proporție de 25%, iar restul eșalonat.
09:00
Azerbaidjanul și Armenia îl vor susține pe Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace Euractiv.ro
Armenia și Azerbaidjanul, implicate într-o dispută teritorială de decenii, au promis vineri la Washington că vor „pune capăt definitiv”, potrivit lui Donald Trump, conflictului de decenii dintre ele, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:50
Ce le ascunde Trump liderilor europeni? „Orice concesie trebuie să fie însoțită de garanții” Euractiv.ro
Mai mulți lideri europeni au telefonat administrației Trump ca să înțeleagă cerințele lui Putin înainte de summitul cu președintele american din Alaska. În trei ocazii, Europa a primit un răspuns diferit, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Reuters: Zelenski, sprijinit de UE și NATO, forțează intrarea la masa discuțiilor Trump–Putin Euractiv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a câștigat duminică susținerea Europei și a NATO adunând un sprijin diplomatic considerabil înaintea unui summit Rusia-SUA de săptămâna aceasta, comentează Reuters (Marea Britanie).
08:20
Ce conține propunerea americană către Putin, divulgată prin scurgere în presă Euractiv.ro
Site-ul de știri polonez Onet a dezvăluit că a aflat conținutul propunerii pe care președintele rus a primit-o de la americani pentru a pune capăt războiului din Ucraina, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
07:50
Putin respinge Roma ca loc al summitului cu Trump: „Prea prietenoși cu Ucraina” Euractiv.ro
Donald Trump a propus ca summitul cu Vladimir Putin să aibă loc la Roma, dar Moscova a respins ideea, considerând Italia prea aliniată cu Ucraina, dezvăluie „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:50
Înscrieri record la Universitatea din Cernăuți. Securitatea orașului atrage studenții din Ucraina Euractiv.ro
Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți a înregistrat, anul acesta, un număr record de cereri de înscriere la cursurile de licență, a declarat, pentru Agerpres, rectorul Ruslan Biloskurski.
07:40
Zelenski respinge orice compromis teritorial înainte de summitul Trump-Putin Euractiv.ro
Temându-se că Moscova și Washingtonul ar putea obține un acord de pace în detrimentul Ucrainei, în timpul întâlnirii lor din 15 august din Alaska, Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că va respinge orice cedare teritorială către Rusia.
07:30
Vance: Este puțin probabil ca un acord de pace pentru Ucraina să satisfacă vreuna dintre părți Euractiv.ro
Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina este puțin probabil să satisfacă vreuna dintre părți și că orice acord de pace va lăsa probabil ambele părți „nemulțumite”.
07:20
Rușii salută invitarea lui Putin în Alaska, fără a preconiza concesii privind Ucraina Euractiv.ro
Oficiali ucraineni și europeni s-au întâlnit cu vicepreședintele JD Vance pentru a coordona un răspuns la propunerea Rusiei, scrie „Washigton Post” (SUA).
10 august 2025
07:30
Președintele Zelenski: Întâlnirea Ucrainei cu aliații în Marea Britanie a fost constructivă Euractiv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că întâlnirea consilierilor pentru securitate națională din Ucraina și țările sale partenere în Marea Britanie a fost constructivă, relatează Reuters preluată de Agerpres.
9 august 2025
10:20
Experimentul Revista 2000+. Cum văd tinerii presa școlară și ce cred ei despre viitorii jurnaliști Euractiv.ro
„Cred că un tânăr jurnalist are toate șansele să experimenteze frumusețea profesiei dacă are parte de mentori extraordinari. Ca în toate profesiile, oamenii sunt cei ce determină parcursul unui tânăr către atingerea unor țeluri proprii”.
8 august 2025
15:00
Pilonul II de pensii, modificat de Guvern: 25% - limita banilor care pot fi retrași deodată Euractiv.ro
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în ședința de Guvern, iar acesta prevede două forme de extracție de plată.
15:00
Kelemen Hunor critică modificările la Pilonul II: În coaliție nu au avut loc consultări Euractiv.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține că statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii, după ce Guvernul a modificat drastic Pilonul II de pensii.
12:50
Cabinetul de securitate israelian aprobă preluarea controlului asupra orașului Gaza Euractiv.ro
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat vineri preluarea controlului asupra orașului Gaza cu majoritate de voturi.
11:00
Demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier, acceptată de Nicușor Dan după 12 zile Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat vineri, la 12 zile distanță, decretul pentru constatarea vacanței unei funcții de vicepremier prin demisia lui Dragoș Anastasiu.
10:40
Pentru a intra în Visa Waiver, România plătește 25.000 $/ lună pe lobby la Washington Euractiv.ro
Statul român a încheiat, prin Ambasada României în SUA, un acord de lobby cu Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), pentru a țara noastră să intre în programul Visa Waiver
10:30
Rusia ad portas: Cum încearcă Kremlinul să cucerească Moldova fără tancuri? Euractiv.ro
La fel cum strigătul „Hannibal ad portas!” anunța în Roma Antică apropierea unei amenințări existențiale, astăzi, în Republica Moldova, ecoul istoriei răsună cu o urgență similară: „Rusia ad portas”.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.