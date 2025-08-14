Cum ducea bani din România și Ucraina bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul
Euractiv.ro, 14 august 2025 09:00
Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, fiind privată, totodată, de dreptul de a exercita funcții în partide politice sau activități financiare și contabile pentru o perioadă de 5 ani.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 15 minute
09:10
„Cărați-vă!” În Regatul Unit manifestanții protestează împotriva vacanței vicepreședintelui american # Euractiv.ro
Aproximativ șaizeci de britanici au manifestat marțea trecută pentru a protesta față de prezența vicepreședintelui american JD Vance, care își petrece vacanța în regiunea Cotswolds din sud-vestul Angliei, notează „La Parisien” (Franța).
09:10
Partidele lui Șor ar putea să dispară. Fostul deputat fugar anunță salarii pentru proteste # Euractiv.ro
Înregistrarea în care pare să fie Ilan Șor a fost distribuită de mai multe instituții media din Republica Moldova, ca fiind una autentică.
Acum 30 minute
09:00
Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, fiind privată, totodată, de dreptul de a exercita funcții în partide politice sau activități financiare și contabile pentru o perioadă de 5 ani.
Acum o oră
08:50
Ne aflăm într-o nouă eră a rivalității politice. Una care a cuprins politica mondială începând cu invazia din 2022 a Rusiei în Ucraina și despre care se vorbește tot mai des ca despre un al doilea război rece, scrie Unherd.com (Marea Britanie).
08:40
12 sisteme de apărare aeriană instalate în apropierea reședinței prezidențiale ruse de la Valdai # Euractiv.ro
Deja 12 sisteme de apărare aeriană au fost instalate în apropierea reședinței prezidențiale a președintelui rus, Vladimir Putin, din Valdai. În schimb, acum un an, existau doar două sisteme de apărare aeriană, potrivit Radio Liberty.
08:30
Belarus a anunțat miercuri că va exersa desfășurarea de rachete cu capacitate nucleară Oreșnik, în timpul unor exerciții militare cu Rusia, planificate în apropierea graniței sale cu țări europene membre ale NATO.
Acum 2 ore
08:20
Președintele rus, Vladimir Putin, și liderul nord-coreean, Kim Jong Un, s-au angajat să „consolideze” cooperarea dintre cele două țări, în timpul unei convorbiri telefonice relatate miercuri de agenția de știri de la Phenian.
08:10
Armata rusă a realizat marți cel mai mare avans în 24 de ore pe teritoriul ucrainean din ultimul an, în timp ce înaintarea sa se accelerează de câteva săptămâni, potrivit unei analize AFP preluate de „La Libre Belgique” (Belgia).
07:50
Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a vorbit la telefon marți cu omologul său rus, Serghei Lavrov, pentru a se pregăti summitul dintre președintele Donald Trump, și președintele Vladimir Putin, a declarat purtătoarea sa de cuvânt.
07:30
„Voința americană este de a obține un armistițiu”, a asigurat miercuri Emmanuel Macron. Liderii europeni au pledat pentru sprijin necondiționat pentru Ucraina, înaintea summitului Trump-Putin de vineri din Alaska, scrie „Les Echos” (Franța).
Acum 24 ore
18:30
Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova # Euractiv.ro
Curtea de Apel din Atena a decis miercuri extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, potrivit corespondenților TV8 și 1TV, dar decizia finală urmează să fie luată de Ministerul Justiției al Republicii Elene.
18:20
Rusia revendică miercuri cucerirea a două localități în estul Ucrainei, într-un sector strategic în care Moscova a înaintat rapid în ultimele zile, prevestind o străpungere de amploare, relatează AFP, preluată de News.ro.
18:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și un grup de lideri europeni au început miercuri după-amiază reuniunea online cu președintele american Donald Trump, încercând să-l determine pe acesta din urmă să susțină interesele Ucrainei.
16:40
George Simion anunță "invevitabila" venire a AUR la putere: PSD să accepte o guvernare Georgescu # Euractiv.ro
Liderul extremist AUR, George Simion, a declarat că este "inevitabilă" venirea partidului său la guvernare și a spus că PSD "are întotdeauna ocazia să se întoarcă la poporul român" și să accepte o guvernare care îl are ca premier pe Călin Georgescu.
15:50
O echipă de avocați români specializați în dreptul Uniunii Europene și drept fiscal a obținut deschiderea unui proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) împotriva „taxei pe viciu” aplicate aparatelor de tip slot-machine.
15:40
Inițiativă DSU - UNICEF: adolescenții învață prin animații pregătirea în situații de urgență # Euractiv.ro
Adolescenții din România învață cum să treacă cu bine peste caniculă și alte situații de urgență, printr-o serie de animații video lansate de Departamentul pentru Situații de Urgență și UNICEF în România.
14:10
Noi taxe anunțate de la Guvern: românii care comandă de pe platformele chinezești, taxați # Euractiv.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut miercuri o conferință de presă în care a anunțat noi taxe, inclusiv o nouă formă de taxare pentru multinaționale.
13:50
Bolojan a cerut reprezentanților instituțiilor subordonate Guvernului tăieri de cheltuieli # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului, pe tema măsurilor de reorganizare, reducere a cheltuielilor de personal și îmbunătățire a activității.
11:20
GenZi începe cu un astfel de incubator în Cluj-Napoca, unde echipa Z.Reality s-a alăturat demersului GenZi și proiectului european PulseZ. Descoperă primul incubator GenZi pe pagina Instagram.
11:20
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație: România intră în blocaj administrativ # Euractiv.ro
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) își exprimă indignarea profundă față de proiectul de act normativ publicat de Ministerul Dezvoltării, prin care se propune eliminarea a 40.000 de posturi din administrația publică locală.
11:20
Magistrați europeni condamnă „campania constantă de denigrare a sistemului judiciar din România" # Euractiv.ro
Consiliul Superior al Magistraturii transmite o declarație oficiale a organizației internaționale Magistrații Europeni pentru Democrație și Libertăți, referitoare la climatul actual din România în ceea ce privește independența justiției.
Ieri
09:10
Președintele Republicii Srpska nu este de acord cu sentința pronunțată de instanța bosniacă # Euractiv.ro
Uniunea Europeană a cerut respectarea și punerea în aplicare a sentinței pronunțată în dosarul lui Milorad Dodik, informează „Rador Radio România”.
09:10
Departamentul de Stat al SUA consemnează în raportul său privind situația drepturilor omului în România în anul 2024, publicat marți anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut
09:00
Oficiul pentru Apărarea Suveranității critică institutele de sondare a opiniei din Ungaria # Euractiv.ro
Oficiul pentru Apărarea Suveranității din Ungaria a publicat un raport privind mai multe organizații implicate în sondaje de opinie publică, scrie publicația „Magyar Hírlap” (Ungaria).
08:40
Peste 51% din Europa și zona Mediteranei au fost afectate de secetă în iulie 2025, cu niveluri alarmante în Serbia, Ungaria, România și Turcia, scrie „New Money” (Grecia).
08:30
Trei marinari străini, inclusiv căpitanul petrolierului Eagle S, au fost acuzați în Finlanda de sabotaj agravant, pentru avarierea cablurilor energetice și de telecomunicații, într-un caz legat de „flota din umbră” a Rusiei.
08:20
Înaintarea rusească în regiunea Donețk pune o presiune intensă pe apărarea ucraineană, în timp ce trupele rusești au străpuns liniile de apărare ucrainene din apropierea localității Dobropillia, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:10
Dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, doar Ungaria nu s-a alăturat Declarației comune, care prevede că Ucraina are dreptul de a-și determina propriul viitor, scrie Infostart.hu, care explică de ce a făcut Orban acest gest.
08:00
„În Alaska și în regiunea arctică se întâlnesc interesele noastre economice și acolo apar perspectivele implementării unor mari proiecte spre beneficiul reciproc”. Afirmația a fost făcută vineri la Moscova, scrie „The Spectator” (Marea Britanie).
08:00
Liderii țărilor Uniunii Europene au subliniat marți necesitatea ca ucrainenii să-și poată „decide viitorul”. Această declarație vine cu trei zile înainte de întâlnirea dintre președintele american, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin.
07:40
Forțele ruse avansează în Ucraina, iar Trump temperează așteptările pentru summitul din Alaska # Euractiv.ro
Președintele Donald Trump a descris summitul său de vineri cu președintele rus Vladimir Putin drept o „întâlnire de tatonare”, scrie „Washington Post” (SUA) care face o trecere în revistă a așteptătilor legate de acest summit.
07:40
În goana sa necontenită după supremație s-a întâmplat ca Napoleon să-și schimbe prioritățile și să încalce vechi acorduri atât de frecvent încât adversarii lui au refuzat în cele din urmă să mai negocieze cu el, scrie „The Wall Street Journal” (SUA).
12 august 2025
17:20
Microbuze școlare de 90.000 €, vândute cu 200.000 €. Ministrul Pîslaru trimite Corpul de control # Euractiv.ro
Comisia Europeană calculase, în Ghidul Solicitantului, că 250 milioane de euro, prin PNRR, ne ajung pentru 3.200 de microbuze, la un preț mediu de 78.000 de euro/bucată.
15:50
Înghețata este un simbol al verii, iar cel mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research a analizat obiceiurile, emoțiile și momentele preferate care definesc relația românilor cu acest desert.
15:10
Președintele Nicușor Dan a transmis marți că salută eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă.
11:10
Microbuze școlare de 90.000 €, vândute cu 200.000 €. Ministrul Pîslaru trimite Corpul de control # Euractiv.ro
Comisia Europeană calculase, în Ghidul Solicitantului, că 250 milioane de euro, prin PNRR, ne ajung pentru 3.200 de microbuze, la un preț mediu de 78.000 de euro/bucată.
09:40
Rata anuală a inflației a urcat puternic în iulie, la 7,8%, de la 5,7% în iunie, după ce prețurile la energie electrică au fost liberalizate începând cu data de 1 iulie, ceea ce a dus la o scumpire a electricității de 63%.
09:30
Colosul este construit de Radia, un startup american fondat în 2016 pe baza cercetărilor lui Mark Lundstrom, profesor la MIT și expert în energie regenerabilă, scrie Corriere della Sera.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Partidul Tisza e primul la intențiile de vot; majoritatea ar fi mulțumită dacă FIDESZ ar pierde # Euractiv.ro
Majoritatea ar fi mulțumită dacă FIDESZ ar pierde alegerile de anul viitor, însă mult mai puțini cred că acest lucru se va întâmpla, arată un sondaj realizat pentru ziarul „Népszava” (Ungaria) de Institutul Publicus.
08:30
Al Jazeera: Într-un raid din Gaza au fost uciși șase reporteri. Israel: „Erau teroriști” # Euractiv.ro
„Ordinul de asasinare a unuia dintre cei mai curajoși jurnaliști din Gaza a fost o încercare disperată de a reduce la tăcere vocile care denunțau răpirea și ocuparea iminentă a Fâșiei”.
08:20
Australia va recunoaște un stat palestinian, a declarat luni prim-ministrul australian Anthony Albanese, alăturându-li-se conducătorilor Franței, Marii Britanii și Canadei, notează „Euronews” (Italia).
08:10
Ministrul de finanțe israelian Bezalel Smotrich l-a atacat dur pe Benjamin Netanyahu, afirmând că planul premierului pentru Gaza este „prea blând” și „va eșua”, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:00
Istoria popoarelor din Israel și Palestina este lungă, complexă urmând traiectorii distincte care se intersectează pe același teritoriu și în aceeași dorință de a trăi în pace și demnitate, scrie Diário de Notícias (Portugalia).
07:50
Retragerea Braziliei din Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului reprezintă un grav regres, scrie Dani Dayan, președintele Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului și al Yad Vashem în „O Globo” (Brazilia).
07:40
UE a organizat luni o reuniune de urgență prin videoconferință a miniștrilor săi de externe, în încercarea de a influența discuțiile programate pentru această săptămână între Donald Trump și Vladimir Putin privind războiul din Ucraina.
07:30
Fără Zelenski sau europeni, întâlnirea va avea loc la Anchorage, oferindu-i președintelui rus un refugiu juridic și omologului său american un teren pentru ambițiile sale arctice, notează „Le Point” (Franța).
07:30
Putin ar oferi lui Trump „o cale de ieșire” în Ucraina. Condițiile propuse la summitul din Alaska # Euractiv.ro
Liderul de la Kremlin ar fi dispus să reducă pretențiile pentru un armistițiu, în schimbul unor concesii strategice din partea Kievului, susține consilierul Dmitri Suslov, într-un interviu pentru „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:10
Ucraina și Europa riscă să piardă din vedere viziunea strategică referitoare la propriul viitor, scrie „The Financial Times” (Marea Britanie) sub semnătura lui Gideon Rachman.
11 august 2025
17:40
Un val de căldură "excepțională" prin intensitatea sa lovește o mare parte a Europei, cu temperaturi care depășesc 42 de grade în unele zone din Franța, Portugalia, Balcani și Spania,
14:30
Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit luni, pe tema tensiunilor din Coaliție atât cu PNL, cât și cu USR, cu cei din urmă fiind vorba despre "boicotul" acestora privind funeraliile lui Ion Iliescu.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.