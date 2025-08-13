„Turism” cu urși în Poiana Brașov. Animalele, ademenite în stațiune cu mâncare pentru câini și pisici

16:30

Începând de astăzi copiii brașoveni au la dispoziție, în parcul din centrul civic, cel mai modern loc de joacă, cu o multitudine de elemente pentru copii până la vârsta de 14 ani. Locul de joacă este și primul din România care dispune de o suprafață de amortizare cu eficiență crescută, dar și prietenoasă cu mediul, [...]