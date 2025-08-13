„Factură” de 11 milioane de lei pentru lucrările de reparații demarate pe străzile din zona de Sud a Brașovului
BizBrasov.ro, 13 august 2025 05:40
În baza acordului-cadru semnat în luna iulie pentru lucrările de reparații și întreținere a străzilor din zona de Sud a Brașovului, a fost semnat recent și primul contract subsecvent pentru proiectele în derulare. În conformitate cu datele de pe portalul de achiziții publice, valoarea totală a lucrărilor din acest contract este de 11.092.550,16 lei fără TVA, [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 15 minute
05:40
Primul tezaur de monede din vremea goților a fost descoperit la noi în țară în Poiana Mică. Unde este expusă „comoara” care, probabil, acum secole fusese luată cu japca de un mercenar de la un soldat # BizBrasov.ro
Primul tezaur de silicve și imitații de silicve, care a fost descoperit în Poiana Mică din Brașov, este expus la Muzeul Naţional de Istorie a României. Tezaurul a fost descoperit în luna mai a anului 2013, de către inginerul Ovidiu Popescu şi este compus din 76 de monede de argint, silicve și imitații de silicve, [...]
05:40
Contractul pentru reabilitarea liniei ferate Brașov – Sighișoara, majorat din nou cu peste 10 milioane de lei, din cauza unor lucrări suplimentare la un tunel # BizBrasov.ro
Prețul de modernizare a liniei ferate dintre Brașov și Sighișoara a crescut din nou, de această dată ca urmare a apariției unor lucrări suplimentare pe traseu. Recent, CFR a semnat un nou act adițional cu constructorul (asocierea RailWorks, formată din Aktor S.A.(Lider), Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A,), valoarea contractului fiind suplimentată cu 10.550.483,69 lei fără TVA. Astfel, valoarea totală a [...]
05:40
„Factură” de 11 milioane de lei pentru lucrările de reparații demarate pe străzile din zona de Sud a Brașovului # BizBrasov.ro
În baza acordului-cadru semnat în luna iulie pentru lucrările de reparații și întreținere a străzilor din zona de Sud a Brașovului, a fost semnat recent și primul contract subsecvent pentru proiectele în derulare. În conformitate cu datele de pe portalul de achiziții publice, valoarea totală a lucrărilor din acest contract este de 11.092.550,16 lei fără TVA, [...]
Acum o oră
05:10
Adrian Veștea a demisionat de la șefia PNL Brașov, dar va conduce partidul prin intermediul prefectului Văsii. Pentru prima oară, decizia sa a avut un opozant # BizBrasov.ro
Obișnuit ca toate deciziile din partid să fie aplaudate și aprobate în unanimitate, „fuhrer”-ul Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL la nivel național și șef al Consiliului Județean Brașov, a avut un șoc ieri seară, când, în momentul în care l-a propus pe prefectul Cătălin Văsii să preia atribuțiile de șef al organizației județene s-a trezit [...]
Acum 2 ore
04:00
Un teren de sport din Râșnov, modernizat la nivelul anului 2025. Va avea inclusiv iluminare nocturnă # BizBrasov.ro
Terenul de sport de pe Valea Cărbunării din Râșnov are o față nouă. Primăria și-a propus să aducă trei terenuri de acest gen din localitate la nivelul anului 2025, iar lucrările la primul dintre acestea au fost finalizate. Asfaltul a fost acoperit cu gazon artificial multisport și urmează alte modernizări: „Iar veștile bune nu se [...]
Acum 4 ore
03:50
„Suzeta digitală a copilăriei”? Cum trăiește un copil fără smartphone în zilele noastre/ Secretele părinților care au spus „NU” dependenței de telefon # BizBrasov.ro
Telefonul mobil a devenit suzeta digitală a copilăriei. La restaurant, în mașină, pe banca din parc – imaginea copilului de trei ani cu ochii lipiți de un display este deja banală. Majoritatea copiilor (80%), indiferent de vârstă, au acces la un smartphone ori la o tabletă pentru a urmări conținut video, arată un studiu Salvați [...]
03:50
Românii se plâng că sunt săraci, dar sunt cuceriți de SUV-urile uriașe: Lamborghini, BMW, Mercedes sau Cadillac # BizBrasov.ro
Raportul oficial de înmatriculări pentru luna iulie 2025 dezvăluie preferințele pieței locale în ceea ce privește SUV-urile de lux. Mercedes-Benz, BMW și Audi rămân principalii jucători, în timp ce Lamborghini păstrează un caracter exclusivist prin modelul său Urus, conform datelor publicate de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. Mercedes-Benz în fruntea SUV-urilor premium [...]
02:40
Cum se stabilește și care este înălțimea maximă a gardului între vecini. Prevederile Legii # BizBrasov.ro
În România, cadrul legal care reglementează construcția gardurilor între vecini este Codul Civil. Conform articolului 660, orice despărțitură între două proprietăți, fie că este vorba despre un gard, un zid, un șanț sau alt tip de delimitare este, prin prezumție, deținută în comun de cei doi vecini. Practic, gardul dintre proprietăți poate să fie construit de [...]
Acum 24 ore
16:00
Țigan, absolvent al Universității Transilvania și fost șef la Romsilva, cercetat de DNA, după ce a primit 100.000 de euro la pensionare, apoi s-a reangajat la o direcție silvică # BizBrasov.ro
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a fost sesizată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu situaţia fostului director general al Romsilva Teodor Ţigan, absolvent al Universității Transilvania care a fost pensionat în 2023, după ce a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, iar apoi [...]
15:40
Un fost preot ortodox, despre costurile inimaginabile ale înmormântării la români care pot ajunge la 10.000 de euro vs. incinerare: „Îl așezi pe cel drag într-un mic vas decorativ și îl poți avea alături oriunde te poartă destinul pe lumea asta, fără surpriza ca, întorcându-te peste ani în țară, să nu-l mai găsești în cimitir, fiindcă preotul a vândut locul altcuiva” # BizBrasov.ro
Doctor în teologie, traducător publicat de Patriarhia Ortodoxă Română, Ion Aion a renunţat la veştmintele bisericeşti, şi-a dat demisia din preoţie şi a scris o carte intitulată „Spovedania unui preot ateu”. Volumul caută răspunsuri simple la ample frământări umane și le propune apoi cu umor și tragism, prin decupaje din viața de zi cu zi [...]
15:30
Din dorința de a-și păstra parcările de reședință, deși nu mai aveau acest drept, unii brașoveni „ingenioși” au depus acte false și sunt acum sunt incidența legii penale. Procedura de revalidare pentru cei care au toate actele în regulă se poate face de acum și pe site-ul Primăriei, fără a mai transmite mail-uri sau a sta la cozi # BizBrasov.ro
Dorința unora dintre brașoveni de a își păstra locul de parcare, deși nu mai au dreptul conform Regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință din municipiul Brașov, îi duce pe unii dintre aceștia sub incidența legii penale. Procedurile de verificare a documentelor, prin suprapunerea bazelor de date, scot la [...]
15:10
CFR îi avertizează pe cei care pleacă cu trenul în minivacanța de Sfânta Marie, că s-ar putea să facă „saună”, din cauza unor defecțiuni la sistemele de climatizare ale vagoanelor # BizBrasov.ro
CFR anunță suplimentarea unor vagoane în minivacanță și cere înțelegere pentru eventualele problemele legate de funcționarea aerului condiționat în trenuri.CFR Călători informează că, în zilele cu trafic crescut din minivacanță, va pune „la dispoziția publicului călător întreaga capacitate de transport tehnic disponibilă, pentru a asigura mobilitatea către destinațiile dorite.”, potrivit Mediafax. „Pentru această perioadă, în funcție [...]
14:30
Brașovul se pregătește să găzduiască spectacolul de închidere al turneului „Catedralele Sunetului”. Evenimentul va avea loc la Biserica Neagră # BizBrasov.ro
Brașovul se pregătește să găzduiască spectacolul de închidere al turneului „Catedralele Sunetului – O călătorie muzicală în Lăcașuri Sacre”, un eveniment ce îmbină frumusețea muzicii, patrimoniul istoric și emoția întâlnirii cu publicul. Locația aleasă pentru acest final memorabil este unul dintre cele mai emblematice lăcașuri de cult din România – Biserica Neagră. În 14 august, [...]
14:20
Trei „pești” au fost duși în arest, după ce au obligat mai multe femei să se prostitueze pe DN 1 # BizBrasov.ro
Mai multe femei au fost obligate să se prostitueze în zona DN1, în apropierea comunei Băneşti, trei bărbaţi fiind reţinuţi de către anchetatorii prahoveni pentru proxenetism, transmite Agerpres. „În fapt, în perioada 2024 – prezent, cei 3 bărbaţi, cu vârste între 36 şi 41 de ani, ar fi determinat şi înlesnit practicarea prostituţiei de către [...]
14:20
Familie de români, blocată lângă granița Greciei. Soțul a făcut o greșeală imensă și a fost nevoit să ceară ajutorul pe Facebook: „Sunt la vreo 40 de kilometri de Kulata… cu o nevastă care mă înjură de 4 ore, fără să respire” # BizBrasov.ro
Un român care se întorcea din vacanța petrecută în Lefkada, Grecia, a ajuns într-o situație demnă de un scenariu de film după ce și-a blocat cheia mașinii în portbagaj. Incidentul a avut loc în Kerkini, Grecia, la aproximativ 40 de kilometri de granița cu Bulgaria, pe la punctul de trecere Kulata. Acesta a ajuns să [...]
14:00
„Festivalul de Artă Sacră Măgura”, ediția a treia: Pictură, ceramică, muzică sacră, dar și o impresionantă expoziție de cusături indiene # BizBrasov.ro
Festivalul de Artă Sacră MĂGURA, un eveniment dedicat întâlnirii dintre spiritualitate și expresia artistică, va avea loc în perioada 15-17 august în satul Măgura, din comuna Moieciu. Ediția a III-a se construiește în jurul temei „Trăiri care ne leagă” și își propune să aducă în prim-plan creații care reflectă profunzimea sacrului în viața contemporană. „Festivalul [...]
13:50
VIDEO Cum ne păcălesc infractorii prin telefon. Mint că sunt de la bancă, de la poliție, de la spital, iar apelurile sunt din ce în ce mai dese # BizBrasov.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing). „Infractorii cibernetici sunt din ce în ce mai convingători. Ei pot pretinde că sunt de la bancă, de la Poliţie sau că sună din partea altor instituţii sau autorităţi, pentru a-ţi câştiga încrederea. Scopul lor este să te [...]
13:10
În perioada 18 – 22 august 2025, se vor executa trageri cu diferite categorii de armament în Poligonul Cincu, anunță reprezentanții Primăriei Comunei Cincu. Este STRICT INTERZIS accesul oamenilor, animalelor, căruțelor, atelajelor sau a altor categorii de utilaje în zona poligonului. Orice accident, în eventualitatea producerii lui, va fi pus pe propria răspundere a celor care [...]
13:00
Mai mulți pasageri RAT Brașov au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce șoferul unui autobuz de pe linia 4 a pus o frână bruscă # BizBrasov.ro
Mai mulți pasageri au căzut într-un autobuz RAT Brașov astăzi la amiază, după ce șoferul a pus o frână bruscă. Conform surselor Biz Brașov, șoferul autobuzului care circula pe linia 4 a frânat când culoarea semaforului s-a schimbat în roșu, la trecerea de pietoni de pe joncțiunea străzii Hărmanului cu bulevardul Mihail Kogălniceanu. Din informațiile [...]
12:40
Percheziții la un bărbat de 34 ani, care a furat lemne din pădure. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat ar fi tăiat și furat lemne dintr-un fond forestier, aflat în proximitatea localității Mercheașa din județul Brașov. „Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că un bărbat, de 34 de ani, s-ar fi deplasat cu un vehicul [...]
12:30
Fraudă online în numele Hidroelectrica. Imagini contrafăcute cu șeful companiei care îndeamnă la tranzacționarea acțiunilor societății # BizBrasov.ro
Hidroelectrica informează asupra apariției în mediul online a unor imagini contrafăcute de tip „deepfake” cu CEO-ul companiei care promovează tranzacționarea acțiunilor societății. Reprezentanții Hidroelectrica recomandă: -Nu încărcați datele personale sau informațiile bancare pe platforme online care promit câștiguri false. -Raportați conținuturile false publicate în mediul online. -Nu vă lăsați înșelați de „citate” asociate cu diverse [...]
12:20
Un localnic din Vulcan care și-a agresat soția cu „repetiție” a ajuns în Arestul Poliției # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au reținut un bărbat de 45 de ani, bănuit de săvârșirea mai multor acte de violență domestică împotriva soției sale. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Zărnești au fost sesizați ieri de către o femeie, cu privire la un incident ce s-ar fi petrecut în data de 2 august, când soțul său [...]
12:10
Supraînălţarea cu 323 de metri a DN 1A în zona barajului Tărlung ar duce la acumularea unei rezerve de 10 milioane de metri cubi de apă, ceea ce ar rezolva pe termen lung problemele de alimentare # BizBrasov.ro
Construit în 1975, lacul de acumulare Tărlung reprezintă principala sursă de apă potabilă pentru Brașov și localitățile învecinate. Autoritățile locale iau în calcul extinderea capacității sale, proiect considerat prioritar de primarul George Scripcaru, care a mers recent pe teren împreună cu administratorul public al municipiului, Barabas Laszlo , pentru a analiza variantele de realizare. „Apa [...]
12:00
Expoziție de grafică și pictură, dar și concerte în biserica fortificată Cincșor. Programul evenimentelor # BizBrasov.ro
Asociația Contrafort Pro Klienschenk/ Cincșor invită publicul la biserica fortificată Cincșor la o serie de evenimente cu intrare liberă, ce îmbină experiențe muzicale cu arta contemporană. Miercuri, 13 august 2025, de la orele 18:00 are loc concertul coral susținut de Avenor Choir, Corul Părinților de la Avenor College – școală internațională ce oferă un parcurs [...]
11:40
Reorganizarea rețelei școlare din județul Brașov: Dispar 18 posturi de directori de creșe, grădinițe sau școli. Un contabil se va ocupa de mai multe structuri, iar un administrator va gestiona mai multe clădiri # BizBrasov.ro
Instectoratul Școlar Județean Brașov, în colaborare cu autoritățile locale, a decis cum se reorganizează rețeaua școlară din județ pentru anul școlar 2025-2026, conform Legii nr. 141/2025 (legea „austerității”). Astfel, mai multe creșe și grădinițe care până acum aveau directori, administratori, contabili vor fi „absorbite” de alte unități. Creșele și grădinițele „absorbite” vor rămâne în aceleași [...]
11:30
Corpul de control al Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene vine în control pentru a verifica cum s-au cumpărat microbuzele electrice prin PNRR, după ce o anchetă jurnalistică a dezvăluit că prețurile au fost „umflate” față de cele de pe piață: „Nu voi tolera niciun abuz” # BizBrasov.ro
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat marţi că va trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica modul în care s-au cumpărat mai multe microbuze şcolare electrice prin PNRR, după ce, o anchetă a publicaţiei Reporter de Iaşi, a dezvăluit că în unele judeţe microbuzele au fost cumpărate la preţ dublu. [...]
11:30
Reorganizarea rețelei școlare din județul Brașov: Dispar 18 posturi de directori de creșe, grădinițe sau școli. Un contabil se va ocupa de mai multe structuri, iar un admininistrator va gestiona mai multe clădiri # BizBrasov.ro
Instectoratul Școlar Județean Brașov, în colaborare cu autoritățile locale, a decis cum se reorganizează rețeaua școlară din județ pentru anul școlar 2025-2026, conform Legii nr. 141/2025 (legea „austerității”). Astfel, mai multe creșe și grădinițe care până acum aveau directori, administratori, contabili vor fi „absorbite” de alte unități. Creșele și grădinițele „absorbite” vor rămâne în aceleași [...]
11:20
Veste rea pentru pasionații de drumeții! Ultimul refugiu din Bucegi este pe cale să dispară: „Dacă nu intervenim urgent, până la finalul lunii octombrie, iarna cu zăpezile sale ne va prăbuși refugiul” # BizBrasov.ro
Șaua Strunga, un adevărat colț de siguranță pentru pasionații de drumeții în munții Bucegi, este pe cale să dispară, transmit reprezentanții Asociației „Om pe munte”. Construcția din lemn, singurul refugiu deschis permanent în zonă, riscă să se prăbușească, dacă nu se intervine urgent pentru reabilitarea lui. Refugiul este situat strategic între vârful Leaota și Vârful [...]
11:00
Drept la replică: Consiliul Județean Brașov susține că a făcut corect achiziția de microbuze școlare # BizBrasov.ro
Față de articolul privind achizițiile de microbuze școlare publicat pe platforma www.bizbrasov.ro în data de 11 august 2025, Consiliul Județean Brașov dorește să facă unele precizări necesare, în cadrul următorului Drept la replică: La Brașov, așa cum se afirmă și în articol, nu au fost introduse în caietul de sarcini niciun fel de criterii restrictive [...]
10:20
Inflația a ajuns la 7,8% în iulie. Ce s-a scumpit cel mai mult, înainte de „explozia” TVA și a accizelor # BizBrasov.ro
Inflația a ajuns la 7,8% în iulie, raportat la aceeași lună a anului trecut, în timp ce inflația pe primele șapte luni din acest an a fost de 5,8%, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS). Principalele date privind inflația: Potrivit datelor INS, cele mai mari scumpiri au fost înregistrate în cazul [...]
10:10
Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a ţării, în următoarele patru săptămâni # BizBrasov.ro
Meteteologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni şi anunţă, în general, temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a ţării. Şi luna septembrie începe cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei. În primele două săptămâni ale intervalului ploile vor fi deficitare. Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice [...]
09:30
Patru zile de bulz și pastramă, în Parcul Tractorul. Începând de joi, gurmanzii sunt așteptați la festival # BizBrasov.ro
Începând de joi, 14 august, parcul Tractorul va fi „centrul gastronomic” al Brașovului pentru 4 zile, atât cât ține „Festivalul Bulzului”. „Te așteaptă concursuri de gătit cu bulz, gulaș și pastramă, concerte live, ateliere creative, tir cu arcul și tombole cu premii. Cei mici se joacă, tu te bucuri de preparate tradiționale și dulciuri delicioase. [...]
09:00
Aproape 500.000 de lei pentru întărirea digurilor Ghimbășelului de pe raza orașului Ghimbav # BizBrasov.ro
După ce vara acesta, în urma ploilor abundente, mai multe cursuri de apă au ieșit din matcă și au produs inundații și pagube în mai multe zone din județul Brașov, autoritățile au început să investească în lucrări de protecție. Pentru a evita incidentele nefericite, edilii din Ghimbav au decis să investească în consolidarea malurilor râului [...]
08:40
Producția de carne a României, în creștere. Numai în luna iunie au fost sacrificați peste 300.000 de porci și peste 31 de milioane de păsări au fost abatorizate # BizBrasov.ro
Producţia de carne a României a crescut în iunie 2025 la toate speciile de animale şi la păsări în comparaţie cu luna precedentă, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS), conform Agerpres. Raportat la iunie 2024, producţia de carne a urcat la porcine, ovine şi caprine şi la păsări, însă a scăzut [...]
Ieri
05:50
„Haiducia” lui Coliban față de concesionarii parcărilor publice din Brașov ar putea să îl coste peste două milioane de lei. Primăria vrea ca fostul edil să acopere „gaura”, alături de fosta viceprimăriță Flavia Baghiu # BizBrasov.ro
Primăria Brașov i-a dat în judecată pe fostul primar Allen Coliban și fosta viceprimăriță Flavia Boghiu, ambii membri ai USR, pentru paguba produsă bugetului municipal prin decizia de a rezilia unilateral „Contractul pentru delegarea gestiunii prin concesionarea serviciului de amenajare, organizare și exploatare a parcărilor cu plată de pe domeniul public al municipiului Brașov nr. [...]
05:40
Primul tezaur de monede din vremea goților a fost descoperit la noi în țară în Poiana Mică. Unde este expusă „comoara” care, probabil, acum secole fusese luată cu japca de un mercenar de la un soldat # BizBrasov.ro
Primul tezaur de silicve și imitații de silicve, care a fost descoperit în Poiana Mică din Brașov, este expus la Muzeul Naţional de Istorie a României. Tezaurul a fost descoperit în luna mai a anului 2013, de către inginerul Ovidiu Popescu şi este compus din 76 de monede de argint, silicve și imitații de silicve, [...]
05:40
Predealul reconstruiește cu aproape 900.000 de lei un podeț „ros” de vreme care asigură accesul de pe câteva străzi laterale spre DN 1 # BizBrasov.ro
Primăria Predeal va demara lucrările de reconstrucție a unui pod peste râul Prahova. Acesta este foarte important, deoarece asigură accesul de pe anumite străzi laterale (zona Alexandru Ioan Cuza) spre DN 1. Costul total al investiției este de 898.398,66 lei fără TVA, iar lucrările vor fi executate de către compania Strabag. De altfel, recent, edilii au [...]
05:40
Incendiul de la Maggie’s Ranch: Cel mai probabil, cauza este un scurtcircuit petrecut într-un dormitor de deasupra manejului # BizBrasov.ro
Comisia de cercetare a cauzelor probabile ale incendiului de acum aproape 10 zile de la complexul turistic Maggie’s Ranch din Râșnov a a ajuns la concluzia că evenimentul s-ar fi produs din cauza unui scurtcircuit produs într-un dormitor de deasupra manejului, locul unde vizitatorii învățau călăria. Potrivit raportului, împrejurarea în care s-a produs incendiul a [...]
04:50
Pakistanezul stabilit în Brașov, care a făcut avere din traficul de migranţi împreună cu soția sa româncă, rămâne deocamdată „cazat” în orașul nostru. Care este explicația autorităților brașovene # BizBrasov.ro
La finalul lui aprilie 2024, 12 indivizi care au făcut o avere colosală din traficul de migranți au fost capturați în urma unei anchete spectaculoase, realizate în comun de DIICOT, carabinierii italieni și polițiștii austrieci. În cele trei state au avut loc percheziții simultane. Liderul rețelei ramificate până la Brescia și Salzburg era un pakistanez [...]
03:40
Dincolo de aspectul financiar, care nu este deloc de neglijat, alegerea terenului pentru casă vine cu o serie de riscuri, obligații legale și pași administrativi pe care trebuie să le iei în calcul. Prudența și măsurile de siguranță care să te asigure că te alegi cu un teren conform sunt, de asemenea, la fel de [...]
03:30
Aproape 7 milioane de proprietari de autovehicule din România vor plăti un impozit mai mare de la 1 ianuarie 2026. Ce mașini vor fi taxate suplimentar # BizBrasov.ro
Autoritățile ar urma să introducă o așa-zisă taxă de poluare pentru mașinile vechi, care va fi inclusă în impozitul auto anual. Proprietarii de vehicule cu motoare Euro 4 sau mai mici, vor avea de plătit, ca urmare a acestei indexări, chiar și cu 60% mai mult față de valoarea actuală. Impozitul auto este stabilit, în [...]
03:20
Producția de carne a României, în creștere. Numai în luna iunie au fost sacrificați peste 300.000 de porci și peste 31 de milioane de păsări # BizBrasov.ro
Producţia de carne a României a crescut în iunie 2025 la toate speciile de animale şi la păsări în comparaţie cu luna precedentă, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS), conform Agerpres. Raportat la iunie 2024, producţia de carne a urcat la porcine, ovine şi caprine şi la păsări, însă a scăzut [...]
11 august 2025
18:00
Autobuzele RATBV de pe linia 24 nu ajung, temporar, până în capătul de linie „Baciului” din Stupini # BizBrasov.ro
Din cauza unor lucrări de infrastructură, ce se realizează pe Strada Baciului, din Stupini, autobuzele de pe linia 24 nu pot ajunge până în capătul de linie „Baciului”, și întorc la penultima stație. „De îndată ce condițiile de drum o vor permite, reluăm circulația pe traseul obișnuit”, au transmis reprezentanții RATBV S.A.
17:20
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a anunțat că a efectuat luni recepția finală a unei ramei electrice RE-IR de tip Coradia Stream, care a fost predată spre administrare operatorului de transport feroviar național CFR Călători. Potrivit ARF, recepția finală a avut loc la Depoul Alstom situat în incinta Atelierelor CFR Grivița. Aceasta este a patra [...]
17:10
Un vârstnic cu diabet, salvat de pe munte cu elicopterul și internat de urgență la Spitalul Județean Brașov # BizBrasov.ro
Echipa Salvamont Salvaspeo Dâmbovița, aflată la Baza de salvare montană Peștera, a fost alertată în această dimineață, în jurul orei 5:00, să intervină în sprijinul unui bărbat, în vârstă de 73 de ani, care se afla în imposibilitatea de a se deplasa și care se rătăcise. „Patru salvatori montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont [...]
16:30
FOTO 74 de sancțiuni în valoare de 47.000 de lei, aplicate de jandarmii brașoveni în 3 zile. Ce nereguli au descoperit? # BizBrasov.ro
În weekend, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Nicolae Titulescu” Brașov au asigurat măsuri de ordine publică la trei evenimente organizate în spațiul public, precum și în stațiunile turistice și pe traseele montane frecventate de turiști. „În perioada 8 – 10 august au fost aplicate în total 74 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora fiind [...]
16:30
FOTO Noul loc de joacă din Centru Civic al Brașovului a fost deschis. Copiii au la dispoziție o „mașină de formula 1”, două castele, un avion, o tiroliană, un sistem de cățărare, leagăne, trambulină, o groapă cu nisip fin și cea mai modernă suprafață de amortizare din România, realizată din materiale reciclabile # BizBrasov.ro
Începând de astăzi copiii brașoveni au la dispoziție, în parcul din centrul civic, cel mai modern loc de joacă, cu o multitudine de elemente pentru copii până la vârsta de 14 ani. Locul de joacă este și primul din România care dispune de o suprafață de amortizare cu eficiență crescută, dar și prietenoasă cu mediul, [...]
15:10
Amaraq și Thor, lupii de la Grădina Zoo Brașov, în atenția vizitatorilor. Ce evenimente pregătesc organizatorii cu ocazia „Zilei Internaționale a Lupului”? # BizBrasov.ro
Miercuri, 13 august, între orele 10:00 – 16:00, Grădina Zoologică Brașov sărbătorește Ziua Internațională a Lupului, ocazie cu care vizitatorii îi vor cunoaște pe Amaraq și Thor și vor descoperi mai multe despre această specie esențială pentru echilibrul ecosistemelor naturale. Activitățile se vor desfășura după următorul program: 10:00 – 10:30 Deschiderea evenimentului – participanții vor [...]
15:00
Primăria Brașov va actualiza valoarea chiriilor pentru locuințele pe care le are în proprietate # BizBrasov.ro
Primăria Municipiului Brașov informează cetățenii că, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/1999, cu modificările și completările ulterioare, va iniția procesul de actualizare a valorii chiriilor pentru spațiile locative aflate în proprietatea publică a municipiului. Actualizarea chiriilor se efectuează în baza obligației legale aplicabile unităților administrativ-teritoriale care administrează locuințe sau alte [...]
15:00
Jale pe Litoral: amenzi de peste 3,3 milioane de lei, 19 cârciumi închise și alte 16 suspendate. Acțiuni ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor # BizBrasov.ro
Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) au verificat 1.557 de unităţi de alimentaţie publică şi comerţ de pe litoral, acţiunea având ca scop asigurarea respectării normelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru a proteja sănătatea turiştilor. În urma controalelor, inspectorii au dat 310 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 3.364.200 de [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.