Abonamente de telefonie pentru companii – cum alegi pachetul potrivit
Economica.net, 13 august 2025 10:10
Tehnologia și modul de lucru au evoluat mult în ultimii ani. Tot mai multe companii folosesc birouri flexibile, echipe distribuite și soluții digitale pentru a rămâne productive. Acest ritm alert obligă orice business să actualizeze frecvent instrumentele folosite. Alegerea unui abonament de telefonie pentru companii este o decizie esențială pentru optimizarea costurilor și asigurarea unei comunicări eficiente în cadrul echipei și cu partenerii de afaceri.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
10:20
Nicușor Dan a discutat la telefon cu Zelinski și a transmis că e nevoie de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina # Economica.net
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a discutat la telefon cu omologul ucrainean, Volodimir Zelensky, căruia i-a transmis că este nevoie de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina, scrie Agerpres.
10:20
Gradul de ocupare în unitățile de cazare de la Marea Neagră va depăși 95%. 200.000 de turiști sunt așteptați de Sfânta Maria # Economica.net
Gradul de ocupare în unităţile de cazare de la Marea Neagră în minivacanţa de Sfânta Maria va depăşi 95%, estimează Litoralulromanesc.ro, turoperator specializat pe această destinaţie. Aproximativ 200.000 de turişti sunt aşteptaţi la mare la finalul acestei săptămâni, confirmând faptul că jumătatea lunii august reprezintă vârful sezonului estival pe litoralul autohton, scrie News.ro.
Acum 10 minute
10:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus marți orice retragere a forțelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova, cu câteva zile înaintea summitului dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump, care provoacă îngrijorări la Kiev cu privire la un posibil acord în defavoarea sa, relatează AFP și Agerpres.
10:10
Armata rusă, străpungere în apropierea Dobripilia, ofensivă ce ar putea crește presiunea asupra Kievului # Economica.net
Armata ucraineană a transmis marți că este angajată în lupte grele în apropierea orașelor Pokrovsk și Dobropilia, pe frontul din estul Ucrainei, și a trimis acolo rezerve pentru a stăvili înaintarea trupelor ruse, relatează Reuters și Agerpres.
10:10
Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra deteriorării drepturilor omului în multe țări din Europa # Economica.net
Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra deteriorării drepturilor omului în multe țări din Europa, mai ales în ceea ce privește restricțiile privind libertatea de exprimare, potrivit raportului anual publicat marți de Departamentul de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în lume, relatează AFP, Reuters și Agerpres.
10:10
BNR crede că crede că rata anuală a inflației va scădea la sfârșitul T2 2027 la 2,7% # Economica.net
Banca Națională a României (BNR) anticipează că rata anuală a inflației se va situa la 7,9% la finalul trimestrului II din 2026, urmând să scadă la 2,7% la sfârșitul trimestrului II din 2027, conform Raportului trimestrial asupra inflației, ediția din august 2025, scrie Agerpres.
10:10
Tehnologia și modul de lucru au evoluat mult în ultimii ani. Tot mai multe companii folosesc birouri flexibile, echipe distribuite și soluții digitale pentru a rămâne productive. Acest ritm alert obligă orice business să actualizeze frecvent instrumentele folosite. Alegerea unui abonament de telefonie pentru companii este o decizie esențială pentru optimizarea costurilor și asigurarea unei comunicări eficiente în cadrul echipei și cu partenerii de afaceri.
10:10
S-a renunțat la aderarea la euro, când s-a renunțat la o țintă fiscal-bugetară – Mugur Isărescu, guvernator BNR # Economica.net
„S-a renunțat la orizontul aderării la moneda euro în momentul în care s-a renunțat la o țintă fiscal-bugetară. Iar asta a fost o decizie politică. Am trăit aceste lucruri și pot să vorbesc liber”, a spus marți guvernatorul BNR Mugur Isărescu, la prezentarea Raportului privind inflația, scrie Hotnews.ro.
10:10
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va trimite la Parchet sesizarea în cazul Centrului de Mari Arși al Spitalului Floreasca # Economica.net
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că miercuri va trimite la Parchet sesizarea în cazul Centrului de Mari Arși de la Spitalul Floreasca, după ce au fost constatate o serie de nereguli, scrie Agerpres.
10:10
Lichidarea celui mai longeviv producător de armături din ţară s-a amânat pentru 17 septembrie din cauza unei informaţii greşite, rezultate în urma traducerii incorecte din engleză, în cea mai recentă decizie a AGEA # Economica.net
La 17 septembrie acţionarii Armătura vor oficializa închiderea şi lichidarea companiei cu o istorie de 141 de ani. Decizia a fost luată de fapt la 24 iunie, însă ulterior adoptării ei, acţionarii au constatat că temeiul juridic în baza căruia hotărâseră închiderea companiei e incorect din cauza strecurării unei informaţii traduse greşit din engleză în română în raportul consultantului financiar extern Noa Tax Advisors. Decizia de lichidare din 24 iunie s-a bazat pe informaţiile traduse greşit de Noa Tax Advisors şi, în cascadă, temeiul juridic pe care s-a fundamentat decizia din 24 iunie s-a dovedit greşit. Drept care, în 17 septembrie o vor corecta şi vor aproba în forma corectă hotărârea de închiderea a Armătura SA în baza altui temei juridic, corect de această dată, referitor la imposibilitatea realizării obiectului de activitate, se arată în convocatorul consultat de Economica.net.
10:10
În luna iunie, câştigul salarial mediu net a fost 5.539 lei, în creştere cu 31 lei (+0,6%) faţă de luna mai 2025, arată datele INS. Cele mai mari câştiguri salariale mediu nete s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (12.656 lei) şi în activităţile de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (11.957 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (3.367 lei) şi în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.442 lei), scrie INS.
10:10
Investițiile în echipamente HVAC de calitate – o strategie inteligentă în vremuri incerte # Economica.net
Pe fondul anticipărilor unei posibile recesiuni economice, tot mai mulți antreprenori sunt nevoiți să regândească strategiile de investiții pe termen lung.
Acum 12 ore
22:20
CONPET raportează o cifră de afaceri de 271,35 de milioane de lei, în creștere cu 1,7%, dar sub ce și-a bugetat. Porfitul net însă a fost peste așteptări # Economica.net
Compania CONPET S.A. anunță investitorii și acționarii de la Bursa de Valori București că a realizat în primele șase luni 2025 o cifră de afaceri de 271,35 de milioane de lei, în creștere cu 1,7% față de aceeași perioadă din 2024 și în scădere cu 2,2% față de prevederile bugetare.
22:20
S-a cerut insolvența unei cunoscute fabrici din România. Afacerile de sute de milioane ale Eurosport DHS, unul din marii producători de biciclete, s-au redus cu 80% în doi ani # Economica.net
Un creditor a cerut insolvența Eurosport DHS în luna iunie, iar termenul stabilit de instanță pentru decizie este pentru mâine, 13 august, arată datele consultate de Economica.net. Afacerile companiei s-au redus cu aproape 80% în doi ani.
22:20
Autostrada Moldovei A7: Bugetul pentru Focșani – Pașcani, tăiat cu peste 200 de milioane de lei. Deja s-au cheltuit aproape toți banii alocați pe întregul an # Economica.net
Situație îngrijorătoare pe tronsoanele Focșani - Bacău și Bacău - Pașcani ale Autostrăzii Moldovei A7. Bugetul actualizat arată un minus de peste 200 de milioane de lei alocat celor două proiecte. Asta deși doar în primele șapte luni ale anului a fost cheltuit peste 85% din bugetul alocat pentru tot anul 2025.
22:20
Acţionarii Dividende şi Deţineri, controlată de omul de afaceri Cristian Siminel, au redus capitalul social al firmei cu peste 298 de milioane de lei # Economica.net
Capitalul social al societăţii Dividende şi Deţineri, controlată de omul de afaceri Cristian Andrei Siminel, a fost diminuat masiv cu peste 298 de milioane de lei, potrivit unei decizii a acţionarilor, obţinută de Economica.net.
22:20
Eldrive România a anunțat atingerea cotei de 700 de puncte de încărcare în România, cu 100 mai multe decât în primăvara acestui an, dar încă sub ținta stabilită anterior pentru finalul lui 2025, de 800 de puncte de încărcare.
21:40
Deși până în prezent plățile au mers ceas pentru lucrările la autostrăzi, mecanismul se poate gripa instantaneu dacă Transporturile nu primesc 4-5 miliarde de lei în plus la rectificarea bugetară de luna viitoare, avertizează marți Asociația Pro Infrastructură, cel mai important ONG dedicat infrastructurii.
21:40
Viktor Orban consideră că Ucraina a pierdut războiul iar la întâlnirea dintre Putin și Trump se va stabili și soarta Europei # Economica.net
Preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, vor aborda la summitul lor care va avea loc vineri în Alaska nu doar războiul din Ucraina, ci şi chestiuni economice mondiale de interes major, printre alte subiecte, a declarat marţi premierul ungar Vikor Orban, potrivit agenţiilor Reuters şi MTI, transmite Agerpres.
21:40
Dubai a atras 9,88 de milioane de turiști internaționali în prima jumătate a anului 2025 # Economica.net
Oferta turistică aflată în continuă dezvoltare a orașului Dubai, susținută de parteneriate eficiente între sectorul public și cel privat și amplificată printr-o strategie solidă de marketing global, a condus la atragerea a 9,88 de milioane de turiști internaționali care au petrecut cel puțin o noapte în oraș, în perioada ianuarie - iunie 2025, o creștere de 6% comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor publicate de Departamentul de Economie și Turism din Dubai (DET).
21:40
Apele Române: Proiectul „Radarul Balastierelor” este implementat conform graficului. Un calendar pentru punerea în funcţiune va fi stabilit după finalizarea etapei-pilot # Economica.net
Proiectul de dezvoltare a aplicaţiei "Radarul Balastierelor" este implementat conform graficului şi etapelor stabilite, iar elaborarea unui calendar distinct pentru punerea în funcţiune, cu termene precise, va avea loc după finalizarea etapei-pilot, ce se derulează până la data de 5 septembrie 2025, informează Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR), într-un comunicat de presă transmis marţi către Agerpres.
Acum 24 ore
20:50
România exportă mai multă mâncare. Livrările agricultorilor români către piețele externe sunt cu aproape 8% mai mari # Economica.net
Anul de marketing 2025/2026 care a debutat la 1 iulie a adus traderilor români oportunități importante pe piețele externe, astfel că s-au livrat cantități cu 7,7% mai mari față de perioada similară a anului trecut. Totuși, la grâu și porumb exporturile s-au diminuat cu până la 70%.
20:50
Ministrul Energiei Bogdan Ivan renunță la nominalizarea lui Alin Demian pentru funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a revocat nominalizarea lui Alin Ioan Demian pentru funcţia de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, după ce în presă au apărut informaţii potrivit cărora Demian este finul ministrului.
20:50
Stay Fit Gym, cea mai extinsă rețea de fitness din România și Europa de Est, marchează debutul unui nou concept dedicat celor care își doresc facilități de nivel superior, prin deschiderea, în premieră, în ansamblul mixt Palas Iaşi, a unui centru de tip Black. Păstrând valorile care definesc brandul: energie, disciplină și comunitate, conceptul Black aduce o experiență superioară de fitness, prin integrarea unor facilități precum saună, Hydration Corner, zonă de analize corporale avansate și echipamente de ultimă generație marca Matrix.
20:50
Medicamente gratuite pentru românii afectați de iniundații. Antibiotice Iași, donație în valoare de 250.000 de lei # Economica.net
Antibiotice Iași, singurul producător de medicamente comntrolat de statul român, anunță că a donat produse de primă necesitate în valoare de 250.000 de lei comunităților afectate de inundații.
20:00
România exportă mai multă mânacare. Livrările agricultorilor români către piețele externe sunt cu aproape 8% mai mari # Economica.net
Anul de marketing 2025/2026 care a debutat la 1 iulie a adus traderilor români oportunități importante pe piețele externe, astfel că s-au livrat cantități cu 7,7% mai mari față de perioada similară a anului trecut. Totuși, la grâu și porumb exporturile s-au diminuat cu până la 70%.
19:40
OPEC și-a modificat în sus estimările privind creșterea cererii globale de petrol pentru 2026 # Economica.net
Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi-a îmbunătăţit estimările privind creşterea cererii globale de petrol în 2026 şi a redus previziunile privind aprovizionarea din SUA şi alţi producători din afara OPEC+, transmit Xinhua şi Reuters, relatează Agerpres.
19:40
Casa de avocatură PeliPartners își extinde practica de Dreptul Muncii și o cooptează pe Georgiana Vlădescu ca Senior Associate # Economica.net
Firma de avocați PeliPartners anunță că își extinde practica de Dreptul Muncii, răspunzând nevoilor tot mai complexe ale companiilor de a gestiona eficient relațiile de muncă și resursele umane.
19:20
Instituțiile publice din Kazahstan vor folosi de acum serviciul național de mesagerie Aitu, pentru a preveni scurgerile de informații # Economica.net
Guvernul de la Astana a anunţat marţi că instituţiile publice din Kazahstan vor începe să utilizeze serviciul naţional de mesagerie Aitu, transmite agenția spaniolă de presă EFE, relatează Agerpres.
18:50
Primăria Capitalei va amenaja încă 10,55 de kilometri de benzi unice pentru transportul în comun # Economica.net
Primăria Municipiului București va amenaja, în următoarele săptămâni, încă 10,55 de kilometri de benzi unice, în total ajungându-se la 65,3 kilometri, dintre care 35,5 kilometri sunt exclusiv pentru autobuze, a anunţat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
18:50
Preţurile de consum în SUA au crescut moderat în iulie, în linie cu estimările, dar probabil inflaţia va creşte în următoarele luni, taxele vamale anunţate de preşedintele Trump afectând costul mărfurilor importate, transmit AP şi Reuters, relatează Agerpres.
18:20
Consiliul Concurenței extinde o anchetă mai veche asupra distribuitorilor de semințe de cultură și de produse pentru protecția culturilor. Noi companii sunt suspecate de practici incorecte # Economica.net
Consiliul Concurenței a efectuat noi inspecții inopinate în cadrul investigației privind o posibilă înțelegere pe piața producției și comercializării semințelor de cultură și pe piața produselor pentru protecția culturilor din România, informează instituția prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
18:20
Administrația Porturilor Maritime a semnat contractul de finanțare pentru lărgirea la patru benzi a drumului dintre Poarta 7 și Poarta 9 din Portul Constanța # Economica.net
CN Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, în calitate de beneficiar, a semnat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, ca autoritate de management, contractul de finanțare nr. 109/2025 pentru realizarea obiectivului de investiții Extinderea la patru benzi a drumului dintre Poarta 7 și joncțiunea obiectivului “Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunăre – Marea Neagră” cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 și Poarta 8 spre zona de nord a Portului Constanța, cod SMIS 318749, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
18:20
ROCA Investments intră în acționariatul grupului energetic Adrem cu o participație de 20%. Tranzacția a fost aprobată de Consiliul Concurenței # Economica.net
ROCA Investments și Grupul Adrem anunță finalizarea tranzacției în urma căreia ROCA Investments devine acționar minoritar în grupul energetic, cu o participație de 20% din acțiuni. Tranzacția a primit avizul Consiliului Concurenței.
18:20
Bitdefender a descoperit un nou grup de hackeri ruși care ataca infrastructuri critice din zona Mării Negre, țintele confirmate fiind din Georgia și Republica Moldova # Economica.net
Un nou grup activ de atacatori cibernetici, ce sprijină interesele Federaţiei Ruse, este implicat în atacuri asupra infrastructurilor-cheie din regiunea extinsă a Mării Negre, ţintele confirmate fiind instituţii judiciare şi guvernamentale din Georgia, precum şi un furnizor de energie electrică din Republica Moldova, susţin experţii în securitate cibernetică ai Bitdefender, relatează Agerpres.
18:20
Sindicatul Audi solicită garanții privind locurile de muncă înainte de a susține expansiunea în SUA # Economica.net
Angajații Audi, prin vocea liderilor de sindicat, a cerut garanții privind locurile de muncă înainte de a susține expansiunea în SUA a producătorului german, parte a grupului Volkswagen.
18:20
Grupul bulgar Uni Energi a făcut o fertă pentru cumpărarea rețelei locale de benzinării Gazprom # Economica.net
În Bulgaria, Uni Energi, compania care deţine reţeaua de benzinării Avia, a solicitat aprobarea Comisiei pentru Protecţia Concurenţei în vederea achiziţionării activelor Gazprom din ţară, informează Novinite, transmite Agerpres.
18:20
Federația Pensionarilor: Pilonul II este avantajos pentru Guvern și firmele care administrează fonduri de pensii, nu pentru angajați și pensionari # Economica.net
Pilonul II este avantajos pentru Guvern şi pentru firmele private care administrează fonduri de pensii, nicidecum pentru angajaţi, viitori pensionari sau pentru pensionarii în plată, susţin reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Pensionarilor din România (FNPR), într-un comunicat de presă transmis marţi Către Agerpres.
18:20
EXCLUSIV. Rezultatele celei de a doua licitații CfD pentru regenerabile a României. Proiecte fotovoltaice de aproape 1.500 MW s-au calificat, ușor peste capacitatea-țintă. LISTA câștigătorilor și prețurile # Economica.net
Transelectrica a trimis companiilor care s-au înscris la a doua sesiune a licitației pentru Contracte prin Diferență (CfD) lista celor care au câștigat licitația, care a vizat atât proiecte eoliene, cât și fotovoltaice. Proiectele ar urma să se califice la o schemă de ajutor de stat prin care practic li se garantează prețul de vânzare a energiei electrice timp de 15 ani.
18:20
Compania PartnerVet anunță integrarea spitalului veterinar non-stop Supervet, în reţeaua sa de clinici şi spitale veterinare. Prin această nouă achiziție, PartnerVet îşi creşte capacitatea de intervenţii medicale în regim de urgenţă pentru animale de companie în Ilfov şi în zona de nord-vest a Bucureştiului.
18:20
Oficialii europeni așteaptă ca SUA să aplice măsurile stabilite prin acordul comercial anunțat de Trump și von der Leyen # Economica.net
Acordul anunțat de Donald Trump și Ursula von der Leyen la finalul lui iulie, prin care taxele impuse de partea americană ar trebui să scadă la 15%, a rămas, până acum, la nivelul promisiunilor.
16:40
A șaptea ediție a programului de titluri de stat FIDELIS va conține titluri de stat în lei, cu scadențe de 2 ani și 4 ani și 6 ani, cu dobânzi anuale de 7,20%, 7,65% și, respectiv, 7,90%, și titluri de stat în euro, cu scadențe de 2 ani și 5 ani și 10 ani, cu dobânzi anuale de 3,10%, 5,25% și respectiv, 6,50%. Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro, scrie Agerpres.
16:40
Mii de nord-coreeni sunt trimiși să lucreze în condiții de sclavie în Rusia pentru a acoperi penuria enormă de forță de lucru, agravată de invazia în Ucraina, potrivit BBC, care a vorbit cu muncitori nord-coreeni care au reușit să fugă din Rusia și cu oficiali guvernamentali și experți, potrivit Hotnews.
16:40
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a cerut ANAF să verifice jucători de semnificativi economic cu situații de tergiversare a plății obligațiilor fiscale # Economica.net
Ministru Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, marţi, că a cerut ANAF să verifice jucǎtori de dimensiune economicǎ semnificativǎ, asupra cǎrora persistǎ situaţii de tergiversare a plǎţii obligaţiilor fiscale. Mari companii au apelat la eşalonări, restructurări, înlesniri şi amânări la plată, ce datează de mulţi ani, plus suspendări şi contestări obţinute în instanţe, în condiţii cel puţin discutabile, scrie News.ro.
16:40
Nicușor Dan a semnat o declarație comună în care continuă susținerea Ucrainei și afirmă că pacea nu se poate construi fără Ucraina # Economica.net
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația comună care afirmă că pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul
16:40
Comisia Europeană a aprobat marți, conform normelor UE privind fuziunile, achiziționarea TBI Bank EAD din Bulgaria de către Advent International, unul dintre cei mai importanți investitori globali în private equity din Statele Unite, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, scrie Agerpres.
16:40
Singura măsură rezonabilă pentru liderii UE ar fi să convoace o întâlnire UE-Rusia pe modelul celei SUA-Rusia – Viktor Orban # Economica.net
Singura măsură rezonabilă pentru liderii Uniunii Europene ar fi să convoace o întâlnire UE-Rusia pe modelul summitului SUA-Rusia, a declarat marți premierul ungar Viktor Orban, într-o postare pe Facebook ce explică motivele pentru care nu a semnat declarația UE potrivit căreia ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul, transmit MTI și Agerpres.
16:40
Marcel Ciolacu spune că inflația a explodat la 7,8%, adică România s-a întors cu 2 ani în urmă # Economica.net
Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat marți că inflația a explodat la 7,8%, adică România s-a întors în urmă cu 2 ani, iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populației, mai ales a celor cu venituri reduse, scrie Agerpres.
16:40
Economia globală se află într-un moment de răscruce, cu negocieri geopolitice volatile și fluctuații puternice pe piețele de mărfuri, care modelează în mod activ perspectivele piețelor globale. Iar investitorii încearcă să înțeleagă modul în care știrile le influențează portofoliile.
16:40
EXCLUSIV. Succes la a doua licitație CfD pentru regenerabile a României, suprasubscrisă pe vânt. Proiecte eoliene de 2.400 MW s-au calificat, LISTA câștigătorilor și prețurile # Economica.net
Companiile care s-au înscris la a doua sesiune a licitației pentru Contracte prin Diferență (CfD) din istoria României au primit lista cu proiectele care au câștigat licitația, ce a vizat atât proiecte eoliene, cât și fotovoltaice. Capacitatea a fost suprasubscrisă, pe eolian. Proiectele ar urma să se califice la o schemă de ajutor de stat prin care li se garantează prețul de vânzare a energiei electrice timp de 15 ani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.