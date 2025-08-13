Avertisment pentru Guvern. Sute de milioane de euro riscă să dispară din buget. Un grup de avocați români a atacat, la Curtea Europeană, taxa pe viciu plătită pentru „păcănele”

10:10

La 17 septembrie acţionarii Armătura vor oficializa închiderea şi lichidarea companiei cu o istorie de 141 de ani. Decizia a fost luată de fapt la 24 iunie, însă ulterior adoptării ei, acţionarii au constatat că temeiul juridic în baza căruia hotărâseră închiderea companiei e incorect din cauza strecurării unei informaţii traduse greşit din engleză în română în raportul consultantului financiar extern Noa Tax Advisors. Decizia de lichidare din 24 iunie s-a bazat pe informaţiile traduse greşit de Noa Tax Advisors şi, în cascadă, temeiul juridic pe care s-a fundamentat decizia din 24 iunie s-a dovedit greşit. Drept care, în 17 septembrie o vor corecta şi vor aproba în forma corectă hotărârea de închiderea a Armătura SA în baza altui temei juridic, corect de această dată, referitor la imposibilitatea realizării obiectului de activitate, se arată în convocatorul consultat de Economica.net.