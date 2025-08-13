Cum arată mama Ellei Vișan de la Insula iubirii. Cât de bine seamănă tânăra cu cea care i-a dat viață | FOTO
SpyNews, 13 august 2025 16:00
Ella de la Insula iubirii are o relație strânsă cu mama ei și i-a cerut iertare, zilele trecute, după imaginile controversate cu Teo. Tânăra recunoaște că nu a fost neapărat un copil cuminte, dar îi este recunoscătoare pentru tot mamei ei. Iată cât de mult seamănă cu ea.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 15 minute
16:00
Cum arată mama Ellei Vișan de la Insula iubirii. Cât de bine seamănă tânăra cu cea care i-a dat viață | FOTO # SpyNews
Ella de la Insula iubirii are o relație strânsă cu mama ei și i-a cerut iertare, zilele trecute, după imaginile controversate cu Teo. Tânăra recunoaște că nu a fost neapărat un copil cuminte, dar îi este recunoscătoare pentru tot mamei ei. Iată cât de mult seamănă cu ea.
16:00
Anunț important pentru toți elevii din România! Bursele de merit din 2025-2026 vor fi doar pentru primii 15% din clasă. Cât vor primi # SpyNews
Începând cu anul școlar 2025-2026, bursele de merit vor fi acordate numai elevilor cu rezultate foarte bune, dar și cu o clasare în top 15% din colectiv. Iată cât vor primi elevii!
Acum o oră
15:20
Dana Marijuana a fost eliberată din închisoare la finalul lunii trecute, dar astăzi s-a prezentat la Tribunalul Constanța, alături de cei doi prieteni care sunt inculpați în același dosar în care ea este acuzată de trafic de droguri.
Acum 2 ore
15:00
Iulia Albu a slăbit 12 kilograme în mai puțin de trei săptămâni: „Este momentul să mă opresc”. Cum arată acum și la ce proceduri mai apelează # SpyNews
Iulia Albu traversează o perioadă de transformare fizică spectaculoasă. Criticul de modă a dezvăluit că a pierdut 12 kilograme în mai puțin de trei săptămâni. Pe lângă, aceasta a postat un videoclip în care a arătat la ce proceduri mai apelează.
14:40
Românii care au câștigat campionatul mondial al roboticii, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” a Fundației Dan Voiculescu # SpyNews
Echipa de robotică TehnoZ (Colegiul Național „Zinca Golescu”, Pitești) a încheiat în forță sezonul internațional: a câștigat Maryland Tech Invitational (MTI) 2025 din SUA în postura de „Winning Alliance Captain” — titulatura oficială a liderului alianței campioane în FIRST Tech Challenge. Competiția s-a desfășurat pe 27–29 iunie, la Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (Laurel, Maryland), și a reunit 40 de echipe invitate pe criterii de performanță. Organizatorii MTI anunță explicit: „Congratulations to the Winning Alliance 15972 TehnoZ and 24033 Alphatronic!”.
14:30
Daiana Prodan de la Insula iubirii și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce urare atipică i-a transmis Simona | FOTO # SpyNews
Daiana Prodan de la Insula iubirii și-a sărbătorit de curând ziua de naștere. Tânăra a împlinit 23 de ani, iar Simona, fosta concurentă în același sezon, i-a transmis o urare atipică. Cele două au o relație apropiată în continuare, și la un an de când s-a terminat Insula iubirii.
Acum 4 ore
14:10
Oana Stamate, adevărul despre relația controversată cu Auday. Esteticianul se iubește acum cu Delia, fosta soție a lui Lino Golden # SpyNews
Kenya sau Oana Stamate, așa cum e numele său real, vorbește și spune adevărul despre relația pe care a avut-o cu medicul estetician Auday Al-Ahmad, cel care acum se iubește cu fosta soție a lui Lino Golden! Și-a pus sau nu tehnicile BDSM în aplicare în povestea de dragoste cu medicul? Avem declarații exclusive despre tot ce s-a întâmplat.
14:10
Deținutul evadat de la Penitenciarul Mărgineni, prins după o zi de căutări. Unde se ascundea | FOTO # SpyNews
Ion Milosiu, un bărbat din comuna Vărbilău, a fost codamnat la 5 ani și 10 luni pentru act sexual cu un minor. Ulterior, acesta a evadat din penitenciar. Iată unde se ascundea!
13:20
Ella de la Insula iubirii, mesaj de dragoste. Cărei persoane importante din viața ei i l-a dedicat: „Există o iubire care nu se stinge” # SpyNews
Ella de la Insula iubirii a transmis de curând un mesaj de dragoste uneia dintre cele mai importante persoane din viața ei. Concurenta îi este recunoscătoare pentru că i-a fost mereu alături. Iată despre cine este vorba.
12:40
Cel de-al treilea sezon al serialului original Iubire cu parfum de lavandă va avea premiera vineri, 12 septembrie, de la 20:30, la Antena 1 # SpyNews
Serialul original semnat Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production, Iubirecu parfum de lavandă, care a cucerit publicul cu primele două sezoane, revine pe micileecrane din 12 septembrie și va putea fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1.
12:20
Cel de-al treilea sezonul al serialului original Iubire cu parfum de lavandă va avea premiera vineri, 12 septembrie, de la 20:30, la Antena 1 # SpyNews
Serialul original semnat Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production, Iubirecu parfum de lavandă, care a cucerit publicul cu primele două sezoane, revine pe micileecrane din 12 septembrie și va putea fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1.
12:20
Ce sunt furtunile uscate, fenomenul prezent în Europa. Cum se produc și de ce sunt considerate periculoase # SpyNews
Furtunile uscate apar tot mai des în ultimii ani. Pot provoca incendii de vegetație și pot duce la creșterea temperaturii. Fenomenul afectează în acest moment Europa și presupune că apar descărcări electrice, dar ploaia nu mai ajunge pe pământ.
Acum 6 ore
11:50
„Stratus”, noua tulpină de COVID-19. Cum se manifestă și ce spun experții despre răspândirea rapidă # SpyNews
Tulpina XFG se extinde accelerat în Statele Unite și ar putea ajunge curând și în România. Vocea răgușită, printre simptomele raportate de medici.
11:40
Cum a reacționat Marius Avram de la Insula iubirii atunci când a văzut că Maria s-a apropiat de ispita Cătălin: „Ea a venit să mă testeze pe mine, dar...” # SpyNews
Marius Avram a văzut în ediția difuzată aseară la Insula iubirii imagini cu Maria și ispita Cătălin. Cei doi s-au apropiat mai mult în ultimele zile și chiar au dormit împreună, în curte, pe șezlong. Marius Avram s-a declarat surprins când a văzut imaginile.
11:30
”Regina Întunericului”, trasă pe dreapta de Poliție! Gabriela Lucuțar a riscat să rămână fără permis. Declarații exclusive după ce a deschis proces organelor legii # SpyNews
Gabriela Lucuțar urmează ca pe data de 4 septembrie să meargă la Tribunal, acolo unde se va judeca procesul pe care chiar ea l-a deschis! „Regina Întunericului” a decis să dea în judecată Poliția, după ce a fost trasă pe dreapta și a riscat să rămână fără permis. Vedeta face declarații exclusive pentru Spynews.ro.
11:10
Marisa Paloma, implicată într-un accident rutier. Influencerița a fost testată cu alcooltestul. Ce a urmat după: „Am trecut printr-o criză existențială” # SpyNews
Marisa Paloma a avut parte de o situație neplăcută ieri, după ce a fost implicată într-un accident rutier. Din fericire, nu a fost nimic grav, dar bara mașinii influenceriței a fost serios avariată, iar ea a fost testată cu alcooltestul. Marisa Paloma a povestit pe larg ce s-a întâmplat, de fapt.
11:00
Patru persoane au fost arestate după un jaf comis la începutul verii într-o locuință din cartierul Los Feliz, despre care presa internațională scrie că ar fi deținută de actorul Brad Pitt.
10:20
Claudia traversează momente dificile, marcate de un nou termen în procesul cu Bianca Drăgușanu. În fața instanței, a reclamat fapte întâmplate copiilor săi. Iata cum a decurs totul în sala de judecată!
10:20
Există persoane care sunt magneți de țânțari, dar pe unele nu îi mușcă deloc. Insectele nu aleg la întâmplare pe cei care îi mușcă, ci există o serie de factori care influențează acest lucru, cum ar fi grupa sangvină.
Acum 8 ore
09:50
Adrian Minune Jr. s-a întors la fosta logodnică, după despărțirea de iubită? Imaginile pe care fiul manelistului le-a făcut publice abia acum | VIDEO # SpyNews
Adrian Minune Jr. și fosta iubită, cu care era împreună de șase luni, s-au despărțit în urmă cu câteva săptămâni. Ariana declara că el s-ar fi afișat deja cu o altă domnișoară, iar de curând, a făcut publice imagini de acum aproape un an alături de fosta logodnică, Andreea. Urmăritorii nu au trecut cu vederea postarea și s-au gândit că s-a întors în brațele fostei logodnice după despărțirea de iubită.
09:10
Insula unde turiștii revin în număr mare. Este considerată a doua cea mai frumoasă din lume și este populară pentru stațiunile de lux # SpyNews
O insulă din Asia cu plaje cu nisip fin și atmosferă relaxantă este considerată a doua cea mai frumoasă insulă din lume. Numărul turiștilor care revin acolo este unul mare, în creștere față de 2024.
08:40
Dan Alexa și soția lui, Andrada, au divorțat oficial! Cei doi s-au separat la notar. Ce au decis în privința fiului lor # SpyNews
Dan Alexa și soția lui, Andrada, au divorțat oficial. Antrenorul și mama fiului său au decis să se separe la notar. Concurentul de la Asia Express a vorbit despre despărțirea oficială de fosta parteneră și ce au stabilit în legătură cu fiul lor.
08:40
Rozmarinul, binecunoscutul condiment mediteranean, ar putea avea un rol mult mai important decât acela de a da savoare mâncărurilor. Iată ce beneficii are împotriva Alzheimerului și anxietății!
Acum 12 ore
08:10
Armin Nicoară, prima reacție după ce Claudia Puican, soția lui, i-a propus să mai facă un copil! Răspunsul neașteptat al cântărețului # SpyNews
Armin Nicoară și soția lui, Claudia Puican, au petrecut prima vacanță împreună cu fiul lor, Amir! În exclusivitate pentru Spynews.ro, artistul ne povestește cum a decurs această primă experiență în trei și ne dezvăluie răspunsul surprinzător pe care i l-a dat soției atunci când aceasta i-a propus să mai aibă un copil. Mai vrea sau nu Armin Nicoară să devină tată pentru a doua oară?
08:10
Adrian Minune Jr, declarație exclusivă după separarea de iubită! Ce spune artistul despre dezvăluirile publice ale Arianei # SpyNews
Adrian Minune Jr face primele declarații după separarea de iubită! Ce spune artistul despre faptul că Ariana a ieșit public și a făcut dezvăluiri, dar și despre despărțirea de tânără.
08:10
Mirabela Dauer, pusă la zid după ce a împins un bărbat la concert! Artista suferă în urma jignirilor # SpyNews
Mirabela Dauer a fost pusă la zid după un incident care a avut loc la unul dintre concertele sale. Artista a împins un bărbat, iar imaginile au devenit virale. Cântăreața suferă în urma jignirilor apărute în mediul online.
08:00
Codin Maticiuc, mărturisiri emoționante despre lupta tatălui său împotriva cancerului: „N-am știut încotro s-o apuc” # SpyNews
Codin Maticiuc a dezvăluit poate cea mai grea perioadă din viața sa, care a fost marcată de lupta tatălui sau, Ion Maticiuc, împotriva cancerului.
Acum 24 ore
23:50
Insula Iubirii. ”Jaguarul”, scos la date de Ionela. Cum a reacționat George când și-a auzit numele: "Trebuie să explodeze..." # SpyNews
În ediția din această seară a emisiunii Insula Iubirii, Ionela a ales să-l scoată la date pe „Jaguarul”, porecla sub care este cunoscut George, iar momentul a atras imediat atenția tuturor. Cum a reacționat ispita când și-a auzit numele.
23:00
Cât de bine arată Alina Pușcaș în costum de baie! Prezentatoarea TV, mamă a trei copii, se menține într-o formă de invidiat | FOTO # SpyNews
Alina Pușcaș dovedește încă o dată că poți arăta fabulos chiar și după trei sarcini! Prezentatoarea TV a atras toate privirile într-un costum de baie care i-a pus în evidență silueta impecabilă. Actrița se menține într-o formă de invidiat.
23:00
Soțul unei profesoare, acuzat de atentat la siguranța națională | Femeia a divorțat, de frică # SpyNews
Un bărbat de care nevasta profesoară încearcă să scape este acuzat de legături cu celule teroriste, iar procurorii au cerut deja ca acesta să fie declarat indezirabil pe teritoriul țării noastre.
23:00
Zi decisivă pentru judecătoarea care îi striga pe morții din „Dosarul 2 Mai”| Când rezolvă cu a doua sancțiune! # SpyNews
Ioana Ancuța Popoviciu așteaptă, peste câteva zile, să i se anuleze și cea de-a doua sancțiune, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis deja, că judecătoarea nu a greșit cu nimic atunci când a cerut ca studenții omorâți de Vlad Pascu să se ridice în fața ei.
23:00
Mirabela Dauer, pusă la zid după ce a împins un bărbat la concert! Artista suferă în urma jignirilor apărute în mediul online # SpyNews
Mirabela Dauer a fost pusă la zid după un incident care a avut loc la unul dintre concertele sale. Artista a împins un bărbat, iar imaginile au devenit virale. Cântăreața suferă în urma jignirilor apărute în mediul online.
23:00
Adrian Minune Jr., prima declarație după separarea de iubită! Ce spune artistul despre dezvăluirile publice ale Arianei # SpyNews
Adrian Minune Jr face primele declarații după separarea de iubită! Ce spune artistul despre faptul că Ariana a ieșit public și a făcut dezvăluiri, dar și despre despărțirea de tânără.
23:00
Armin Nicoară, reacție sinceră când Claudia Puican, soția lui, i-a propus să mai facă un copil! Răspunsul neașteptat al cântărețului # SpyNews
Armin Nicoară și soția lui, Claudia Puican, au petrecut prima vacanță împreună cu fiul lor, Amir! În exclusivitate pentru Spynews.ro, artistul ne povestește cum a decurs această primă experiență în trei și ne dezvăluie răspunsul surprinzător pe care i l-a dat soției atunci când aceasta i-a propus să mai aibă un copil. Mai vrea sau nu Armin Nicoară să devină tată pentru a doua oară?
22:50
Bia, fosta concurentă de la iUmor, se pregătește pentru transplantul de măduvă: „Este o chimioterapie foarte agresivă, dar sunt pregătită” # SpyNews
Bia, cunoscută pentru aparițiile sale la iUmor, dar și pentru activitatea ei în mediul online, trece printr-una dintre cele mai dificile etape ale luptei sale cu leucemia. Din fericire, aceasta se pregătește pentru transplant!
22:20
Psihologii susțin că bârfa între parteneri consolidează legătura și menține sănătatea mentală. Acest studiu arată că acest obicei este asociat cu o stare mai ridicată a fericirii.
22:20
Mireasa - Capriciile Iubirii. Doamna Cristiana a izbucnit în plâns la TV. A făcut mărturisiri emoționante despre relația cu copiii # SpyNews
La doar câteva zile după ce a intrat în casa „Mireasa”, doamna Cristiana a făcut două mărturisiri care i-au emoționat profund pe toți cei prezenți. Într-un moment de sinceritate, însoțitoarea lui Virgil a vorbit despre un subiect sensibil: relația cu copiii săi.
21:50
Începe sau nu începe școala pe data de 8 septembrie 2025? Ce trebuie să știe toți părinții # SpyNews
Profesorii trag un semnal de alarmă și anunță că anul acesta, 2025, școala ar putea să nu înceapă pe data de 8 septembrie 2025. Cauza? Măsurile de austeritate propuse de Guvernul Bolojan. Așadar, întrebarea care este pe buzele tuturor este: Începe sau nu începe școala pe data de 8 septembrie 2025? Ce trebuie să știe toți părinții.
21:50
Insula Iubirii. Maria Avram, tot mai apropiată de Cătălin Brînză. Soția lui Marius și ispita masculină au dormit împreună: "Te-aș fi sărutat acum" # SpyNews
Chimia dintre concurenți și ispite este tot mai evidentă de la o ediție la alta. În episodul din această seară al emisiunii Insula Iubirii, relația dintre Maria Avram și ispita Cătălin Brînză a atins un nou nivel. Cei doi și-au petrecut noaptea împreună.
21:20
Jandarmeria Română explică prezența armată a jandarmilor la metrou: „Nu trebuie să vă speriați” # SpyNews
În ultimele zile, pe rețelele sociale au început să circule numeroase fotografii cu jandarmi echipați complet și prezenți în stațiile de metrou din București. Imaginile au stârnit îngrijorare și curiozitate în rândul călătorilor, care s-au întrebat dacă situația semnifică un pericol iminent sau o intervenție specială.
21:00
Emilia Ghinescu, dispusă să ierte o aventură, în următoarea relație: “Dacă omul de lângă mine este un om bun…”. Peste ce nu ar putea trece # SpyNews
Emilia Ghinescu, declarații în exclusivitate despre viitoarea relație, la Summer Star. Artista spune că ar fi în stare să ierte aventura cu o altă femeie a eventualului său iubit, atâta timp cât omul de lângă ea este bun. Ce nu ar putea cântăreața să ierte niciodată.
20:50
Insula Iubirii. Cât de mult l-au afectat pe Andrei Lemnaru imaginile cu iubita lui, Ella, și ispita Teo. Confesiunile concurentului: "Am rămas șocat..." # SpyNews
Andrei Lemnaru a trecut prin momente extrem de dificile după ce a văzut imaginile cu iubita sa, Ella, în preajma ispitei masculine Teo. Apropierile dintre cei doi, gesturile tandre și conversațiile intime l-au lovit pe Andrei acolo unde doare cel mai tare: în încrederea pe care o avea în partenera sa.
20:50
Cucu de la „Noaptea Târziu” a ajuns pe mâinile medicului estetician. La ce transformare a apelat artistul # SpyNews
Cucu, unul dintre membrii trupei „Noaptea Târziu”, a trecut pe la medicul estetician și a făcut o intervenție. Artistul a decis să facă o schimbare pentru a-și îmbunătați aspectul fizic. Iată ce schimbare și-a făcut!
19:50
Cât de periculoasă este bacteria candida auris. Patru pacienți confirmați de la Spitalul Floreasca au fost pusi in izolare # SpyNews
Un nou focar cu bacteria candida auris a fost confirmat la Spitalul de Urgență Floreasca din București. Patru pacienți internați la secția ATI au fost doagnosticați cu această infecție. Iată cum au reacționat medicii!
19:30
Larisa Udilă, petrecere de vis pentru fiul ei, Milan! Decorul a fost unul spectaculos. Băiețelul a împlinit 4 ani | FOTO # SpyNews
Larisa Udilă a sărbătorit în stil mare ziua de naștere a fiului ei, Milan! Micuțul a împlinit 4 ani, iar influencerița a organizat o petrecere spectaculoasă, cu un decor de poveste.
18:50
Irina, mama copilului lui Meko, a răbufnit, dupa ce s-a scris că a apărut încă o femeie în viața luptătorului: „Ele vin și pleacă…” # SpyNews
După informațiile apărute în presă despre o posibilă apropriere între Meko și o altă femeie, Irina, iubita oficială a luptătorului a răbfnit și a postat un videoclip în mediul online.
18:50
Carmen Grebenișan, imagini de colecție cu întreaga familie. Cum arăta influencerița în copilărie: "Dacă viața e bine trăită..." | VIDEO # SpyNews
Carmen Grebenișan și-a surprins fanii cu o serie de imagini rare, din arhiva personală, în care apare alături de întreaga familie. Influencerița a postat pe rețelele sociale câteva fotografii emoționante din copilărie.
17:50
Iustin Petrescu îi dă peste nas lui Marilu! Demonstrează că nu mai este șomer. Cu ce se ocupă acum # SpyNews
Iustin Petrescu îi dă peste nas fostei iubite, Marilu Dobrescu, după luni de scandal și acuzații. Acesta a dezlipit eticheta de șomer și a dam startul vieții sale profesionale. Iată cu ce se ocupa acum!
17:50
Maria Popovici, despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Ce nu mai are voie să mănânce: "Noroc că nu am..." | VIDEO # SpyNews
Maria Popovici a vorbit, de curând, despre problemele de sănătate cu care se confruntă și despre schimbările pe care a fost nevoită să le facă în stilul său de viață. Artista a dezvăluit că a primit recomandări medicale stricte și că e nevoită să renunțe complet la anumite alimente.
17:20
Clipe dificile pentru Adriana Bahmuțeanu. Starea de sănătate a mamei ei s-a înrăutățit: ”Este slăbită și nu vorbește...” # SpyNews
Adriana Bahmuțeanu trece printr-o perioadă delicată din cauza înrăutățirii stării de sănătate a mamei sale. Vedeta este profund afectată și face tot posibilul să-i fie aproape în aceste momente dificile.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.