Ion Ceban, primarul Chişinăului care are interdicţie de a intra în UE, a contestat decizia luată de România şi au cerut suspendarea măsurii până la rezolvarea cazului
Primanews.ro, 13 august 2025 16:20
Ion Ceban, primarul Chişinăului care are interdicţie de a intra în UE, a contestat decizia luată de România şi au cerut suspendarea măsurii până la rezolvarea cazului
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 10 minute
16:20
Ion Ceban, primarul Chişinăului care are interdicţie de a intra în UE, a contestat decizia luată de România şi au cerut suspendarea măsurii până la rezolvarea cazului # Primanews.ro
Ion Ceban, primarul Chişinăului care are interdicţie de a intra în UE, a contestat decizia luată de România şi au cerut suspendarea măsurii până la rezolvarea cazului
Acum o oră
15:40
Nazare: Dispare plafonul de 50.000 de lei pentru plata cu cardul la comercianţi
Acum 4 ore
14:20
Premierul a solicitat instituţiilor din subordinea Guvernului să prezinte până pe 22 august măsuri de reorganizare # Primanews.ro
Premierul a solicitat instituţiilor din subordinea Guvernului să prezinte până pe 22 august măsuri de reorganizare
14:10
Fumatul, interzis în unele spaţii publice din Cluj-Napoca
13:50
Taylor Swift a anunţat lansarea unui nou album
13:50
Circa trei sferturi dintre companiile globale au integrat IA în aproape toate iniţiativele # Primanews.ro
Circa trei sferturi dintre companiile globale au integrat IA în aproape toate iniţiativele
13:50
ANAF este luată în directa coordonare a Ministerului Finanţelor
Acum 6 ore
12:00
Ce fel de acord ar putea aduce summitul Trump-Putin şi ce se poate întâmpla dacă Ucraina îl refuză? # Primanews.ro
Ce fel de acord ar putea aduce summitul Trump-Putin şi ce se poate întâmpla dacă Ucraina îl refuză?
11:30
Zelenski va vorbi cu Trump, la Berlin, alături de cancelarul Merz / La ce reuniune participă şi Nicuşor Dan # Primanews.ro
Zelenski va vorbi cu Trump, la Berlin, alături de cancelarul Merz / La ce reuniune participă şi Nicuşor Dan
11:10
Daniel David: Peste 1.500 de specialişti sunt implicaţi în elaborarea noilor programe de studiu în licee # Primanews.ro
Daniel David: Peste 1.500 de specialişti sunt implicaţi în elaborarea noilor programe de studiu în licee
10:50
Premierul discută cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului pe tema reducerii cheltuielilor # Primanews.ro
Premierul discută cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului pe tema reducerii cheltuielilor
10:40
INS: Câştigul salarial mediu net a crescut la 5.539 lei, în iunie
Acum 8 ore
10:10
Louis Munteanu a rămas la Cluj şi nu va juca împotriva lui Braga. Care este motivul
08:30
Ucraina ar putea fi de acord să cedeze Rusiei teritoriile pe care le-a cucerit / Zelenski: Întâlnirea lui Trump cu Putin în Alaska este deja o ”victorie personală” a lui Putin # Primanews.ro
Ucraina ar putea fi de acord să cedeze Rusiei teritoriile pe care le-a cucerit / Zelenski: Întâlnirea lui Trump cu Putin în Alaska este deja o ”victorie personală” a lui Putin
Acum 12 ore
08:00
Un nou val de caniculă pune stăpânire pe ţară. Unde va fi cel mai cald
Acum 24 ore
23:50
Ministrul Energiei face un pas înapoi - nu-si mai trimite finul şi totodată şeful de cabinet în conducerea Hidroelectrica # Primanews.ro
Ministrul Energiei face un pas înapoi - nu-si mai trimite finul şi totodată şeful de cabinet în conducerea Hidroelectrica
20:40
Isărescu: Suntem campioni la deficit bugetar! Pe cale de consecinţă, suntem campioni şi la inflaţie şi la dobânzi. S-au făcut 500 de modificări fiscale în 10 ani # Primanews.ro
Isărescu: Suntem campioni la deficit bugetar! Pe cale de consecinţă, suntem campioni şi la inflaţie şi la dobânzi. S-au făcut 500 de modificări fiscale în 10 ani
20:10
Ministrul Energiei face un pas înapoi - nu-si mai trimite finul şi totodată şeful de cabinei în conducerea Hidroelectrica # Primanews.ro
Ministrul Energiei face un pas înapoi - nu-si mai trimite finul şi totodată şeful de cabinei în conducerea Hidroelectrica
20:00
Grecia, paralizată de incendii de vegetaţie. Alertă ridicată într-o treime din ţară
19:50
Nicuşor Dan, după ce a discutat cu Zelenski la telefon: "Voi merge la Kiev toamna aceasta" # Primanews.ro
Nicuşor Dan, după ce a discutat cu Zelenski la telefon: "Voi merge la Kiev toamna aceasta"
18:00
Cipru - România, marţi, 9 septembrie, de la ora 21:45, la Prima TV
17:30
26 de state UE, declaraţie comună înaintea summitului din Alaska. De nu a semnat şi Viktor Orban # Primanews.ro
26 de state UE, declaraţie comună înaintea summitului din Alaska. De nu a semnat şi Viktor Orban
17:00
Ambasada SUA la Bucureşti anunţă modificări în acordarea vizelor începând cu data de 2 septembrie # Primanews.ro
Ambasada SUA la Bucureşti anunţă modificări în acordarea vizelor începând cu data de 2 septembrie
Ieri
16:20
Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate din Bulgaria sunt turişti români # Primanews.ro
Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate din Bulgaria sunt turişti români
15:50
Nicuşor Dan: Vom continua să susţinem Ucraina, pentru un viitor sigur, stabil şi democratic în regiune # Primanews.ro
Nicuşor Dan: Vom continua să susţinem Ucraina, pentru un viitor sigur, stabil şi democratic în regiune
15:10
Preşedintele Rapidului a fost prezent la Adunarea Generală a LPF
15:10
Corlăţean spune că anunţul său cu privire la candidatură a avut o reacţie incredibilă din partea profunzimii PSD # Primanews.ro
Corlăţean spune că anunţul său cu privire la candidatură a avut o reacţie incredibilă din partea profunzimii PSD
15:10
Marcel Ciolacu: Inflaţia a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani
15:00
Preşedintele României participă miercuri la un summit al ţărilor care vor să ajute Ucraina # Primanews.ro
Preşedintele României participă miercuri la un summit al ţărilor care vor să ajute Ucraina
13:20
Isărescu: Dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o accelerare a absorbţiei fondurilor europene # Primanews.ro
Isărescu: Dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o accelerare a absorbţiei fondurilor europene
13:10
Isărescu, despre adoptarea Euro: Noi am îndeplinit condiţiile de aderare prin 2013-2015, dar s-a renunţat. Asta a fost o decizie politică. Peste cinci sau şapte ani mai discutăm # Primanews.ro
Isărescu, despre adoptarea Euro: Noi am îndeplinit condiţiile de aderare prin 2013-2015, dar s-a renunţat. Asta a fost o decizie politică. Peste cinci sau şapte ani mai discutăm
12:00
Trump, înainte de întâlnirea cu Putin: Este posibil să plec de la această reuniune spunându-le «noroc tuturor» # Primanews.ro
Trump, înainte de întâlnirea cu Putin: Este posibil să plec de la această reuniune spunându-le «noroc tuturor»
12:00
Sesiune extraordinară la Senat. Pe ordinea de zi a plenului, două OUG adoptate pe 8 august # Primanews.ro
Sesiune extraordinară la Senat. Pe ordinea de zi a plenului, două OUG adoptate pe 8 august
11:50
Cseke Attila explică de ce trebuie retras permisul de conducere celor care nu plătesc amenzile # Primanews.ro
Cseke Attila explică de ce trebuie retras permisul de conducere celor care nu plătesc amenzile
11:20
Diana Buzoianu: Suntem sută la sută aliniaţi cu propunerile PSD privind eliminarea privilegiilor # Primanews.ro
Diana Buzoianu: Suntem sută la sută aliniaţi cu propunerile PSD privind eliminarea privilegiilor
11:10
SUA şi China îşi prelungesc armistiţiul comercial cu încă 90 de zile
10:40
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 7,84% în luna iulie
10:40
Budăi: Impozitarea progresivă asigură venituri în plus mai mari decât pachetele 1 şi 2 # Primanews.ro
Budăi: Impozitarea progresivă asigură venituri în plus mai mari decât pachetele 1 şi 2
00:50
VIDEO. Constantin Toma (PSD): Sorin Grindeanu va fi greu de învins, dar suntem mulţi în ţară care îl susţinem pe Titus Corlăţean. Este tot ce trebuie pentru resetarea partidului. Cu actuala echipă vom avea soarta PNŢCD # Primanews.ro
VIDEO. Constantin Toma (PSD): Sorin Grindeanu va fi greu de învins, dar suntem mulţi în ţară care îl susţinem pe Titus Corlăţean. Este tot ce trebuie pentru resetarea partidului. Cu actuala echipă vom avea soarta PNŢCD
00:40
VIDEO. Primarul PSD al Buzăului: PSD nu va ieşi de la guvernare atât timp cât Grindeanu este preşedinte interimar pentru că încearcă să-şi creeze toate condiţiile astfel încat să aibă prima şansă la şefia partidului # Primanews.ro
VIDEO. Primarul PSD al Buzăului: PSD nu va ieşi de la guvernare atât timp cât Grindeanu este preşedinte interimar pentru că încearcă să-şi creeze toate condiţiile astfel încat să aibă prima şansă la şefia partidului
11 august 2025
23:30
Trump decretează starea de urgenţă la Washington şi desfăşoară 800 de militari din Garda Naţională: ”A devenit o situaţie de anarhie completă şi totală, iar noi vom scăpa de mahalale” # Primanews.ro
Trump decretează starea de urgenţă la Washington şi desfăşoară 800 de militari din Garda Naţională: ”A devenit o situaţie de anarhie completă şi totală, iar noi vom scăpa de mahalale”
23:30
Trump, noi dezvăluiri despre summitul cu Putin. Veste pentru Zelenski: „Îl voi suna” / Liderul american a spus de două ori: „Plec în Rusia” # Primanews.ro
Trump, noi dezvăluiri despre summitul cu Putin. Veste pentru Zelenski: „Îl voi suna” / Liderul american a spus de două ori: „Plec în Rusia”
23:30
Ministrul Dezoltării, Cseke Attila: Reforma administraţiei locale vizează reducerea a 40.000 de posturi; economie de 2,2 miliarde de lei pe an # Primanews.ro
Ministrul Dezoltării, Cseke Attila: Reforma administraţiei locale vizează reducerea a 40.000 de posturi; economie de 2,2 miliarde de lei pe an
19:50
Sindicaliştii din învăţământ anunţă că nu renunţă la proteste, ba chiar vor lua amploare # Primanews.ro
Sindicaliştii din învăţământ anunţă că nu renunţă la proteste, ba chiar vor lua amploare
19:40
Europa este afectată de o caniculă „excepţională” cu temperaturi de peste 42°C
18:40
Donald Trump a mobilizat Garda Naţională în Washington şi a preluat controlul asupra poliţiei: Va avea voie să-şi facă treaba cum trebuie # Primanews.ro
Donald Trump a mobilizat Garda Naţională în Washington şi a preluat controlul asupra poliţiei: Va avea voie să-şi facă treaba cum trebuie
18:00
23 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă la proba la Limba Română a Bacalaureatului de toamnă # Primanews.ro
23 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă la proba la Limba Română a Bacalaureatului de toamnă
17:20
GRAFIC. Salariul minim în Europa: România, peste Letonia, Ungaria şi Bulgaria
16:30
VIDEO. Au început săpăturile pentru lansarea „cârtiţelor” în subteran la metroul din Cluj # Primanews.ro
VIDEO. Au început săpăturile pentru lansarea „cârtiţelor” în subteran la metroul din Cluj
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Ilie Bolojan, întrebat dacă vor fi concedieri odată cu implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri: E foarte posibil # Primanews.ro
Ilie Bolojan, întrebat dacă vor fi concedieri odată cu implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri: E foarte posibil
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.