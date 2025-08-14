Summitul Trump-Putin: Ce teritorii ar putea face obiectul unui „schimb” între Rusia şi Ucraina
Primanews.ro, 14 august 2025 10:30
Summitul Trump-Putin: Ce teritorii ar putea face obiectul unui „schimb” între Rusia şi Ucraina
Acum 5 minute
10:50
Bolojan: Anul acesta nu vom mai semna contracte noi pe 'Anghel Saligny', iar cele care sunt în prezent în plată vor fi eşalonate
Bolojan: Anul acesta nu vom mai semna contracte noi pe 'Anghel Saligny', iar cele care sunt în prezent în plată vor fi eşalonate
10:50
Trump a cerut ca preşedintele polonez Nawrocki să îl înlocuiască pe premierul Tusk în videoconferinţa dedicată Ucrainei
Trump a cerut ca preşedintele polonez Nawrocki să îl înlocuiască pe premierul Tusk în videoconferinţa dedicată Ucrainei
Acum 15 minute
10:40
Nicuşor Dan, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: Avem nevoie de o pace care ţine cont de interesele Ucrainei şi ale Europei
Nicuşor Dan, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: Avem nevoie de o pace care ţine cont de interesele Ucrainei şi ale Europei
Acum 30 minute
10:30
Summitul Trump-Putin: Ce teritorii ar putea face obiectul unui „schimb" între Rusia şi Ucraina
Summitul Trump-Putin: Ce teritorii ar putea face obiectul unui „schimb” între Rusia şi Ucraina
Acum o oră
10:10
INS: PIB-ul României a crescut cu 1,2%, în trimestrul 2 al anului, comparativ cu trimestrul anterior
INS: PIB-ul României a crescut cu 1,2%, în trimestrul 2 al anului, comparativ cu trimestrul anterior
Acum 12 ore
01:30
Bolojan: Forma finală a proiectului privind pensiile magistraţilor va fi publică joi
13 august 2025
23:50
Trump, mesaj dur pentru Putin, înaintea summitului din Alaska: „Vor fi consecinţe foarte grave" dacă nu pune capăt războiului / „Şanse foarte mari" pentru o întâlnire Zelenski-Putin
Trump, mesaj dur pentru Putin, înaintea summitului din Alaska: „Vor fi consecinţe foarte grave” dacă nu pune capăt războiului / „Şanse foarte mari” pentru o întâlnire Zelenski-Putin
23:50
Bolojan: Forma finală a proiectului privind pensiile magistraţilor va fi făcută publică joi
Bolojan: Forma finală a proiectului privind pensiile magistraţilor va fi făcută publică joi
Acum 24 ore
18:40
Trump spune că liderii europeni sunt oameni extraordinari, care doresc să vadă încheiat un acord de pace în Ucraina / Rusia consideră „nesemnificative" discuţiile liderilor din UE cu şeful Casei Albe
Trump spune că liderii europeni sunt oameni extraordinari, care doresc să vadă încheiat un acord de pace în Ucraina / Rusia consideră „nesemnificative” discuţiile liderilor din UE cu şeful Casei Albe
18:40
VIDEO. Ministrul Finanţelor: Trebuie să ne pregătim chiar şi în cazul în care intrăm în recesiune să avem soluţii. E un risc real
VIDEO. Ministrul Finanţelor: Trebuie să ne pregătim chiar şi în cazul în care intrăm în recesiune să avem soluţii. E un risc real
18:00
Dan Petrescu a fost suspendat trei etape
17:00
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în primele şase luni cu 7,48 de miliarde de euro, până la 212,37 de miliarde de euro
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în primele şase luni cu 7,48 de miliarde de euro, până la 212,37 de miliarde de euro
16:40
Ministrul Finanţelor: Propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro din zone extracomunitare
Ministrul Finanţelor: Propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro din zone extracomunitare
16:20
Ion Ceban, primarul Chişinăului care are interdicţie de a intra în UE, a contestat decizia luată de România şi au cerut suspendarea măsurii până la rezolvarea cazului
Ion Ceban, primarul Chişinăului care are interdicţie de a intra în UE, a contestat decizia luată de România şi au cerut suspendarea măsurii până la rezolvarea cazului
15:40
Nazare: Dispare plafonul de 50.000 de lei pentru plata cu cardul la comercianţi
14:20
Premierul a solicitat instituţiilor din subordinea Guvernului să prezinte până pe 22 august măsuri de reorganizare
Premierul a solicitat instituţiilor din subordinea Guvernului să prezinte până pe 22 august măsuri de reorganizare
14:10
Fumatul, interzis în unele spaţii publice din Cluj-Napoca
13:50
Taylor Swift a anunţat lansarea unui nou album
13:50
Circa trei sferturi dintre companiile globale au integrat IA în aproape toate iniţiativele
Circa trei sferturi dintre companiile globale au integrat IA în aproape toate iniţiativele
13:50
ANAF este luată în directa coordonare a Ministerului Finanţelor
12:00
Ce fel de acord ar putea aduce summitul Trump-Putin şi ce se poate întâmpla dacă Ucraina îl refuză?
Ce fel de acord ar putea aduce summitul Trump-Putin şi ce se poate întâmpla dacă Ucraina îl refuză?
11:30
Zelenski va vorbi cu Trump, la Berlin, alături de cancelarul Merz / La ce reuniune participă şi Nicuşor Dan
Zelenski va vorbi cu Trump, la Berlin, alături de cancelarul Merz / La ce reuniune participă şi Nicuşor Dan
11:10
Daniel David: Peste 1.500 de specialişti sunt implicaţi în elaborarea noilor programe de studiu în licee
Daniel David: Peste 1.500 de specialişti sunt implicaţi în elaborarea noilor programe de studiu în licee
Ieri
10:50
Premierul discută cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului pe tema reducerii cheltuielilor
Premierul discută cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului pe tema reducerii cheltuielilor
10:40
INS: Câştigul salarial mediu net a crescut la 5.539 lei, în iunie
10:10
Louis Munteanu a rămas la Cluj şi nu va juca împotriva lui Braga. Care este motivul
08:30
Ucraina ar putea fi de acord să cedeze Rusiei teritoriile pe care le-a cucerit / Zelenski: Întâlnirea lui Trump cu Putin în Alaska este deja o "victorie personală" a lui Putin
Ucraina ar putea fi de acord să cedeze Rusiei teritoriile pe care le-a cucerit / Zelenski: Întâlnirea lui Trump cu Putin în Alaska este deja o ”victorie personală” a lui Putin
08:00
Un nou val de caniculă pune stăpânire pe ţară. Unde va fi cel mai cald
12 august 2025
23:50
Ministrul Energiei face un pas înapoi - nu-si mai trimite finul şi totodată şeful de cabinet în conducerea Hidroelectrica
Ministrul Energiei face un pas înapoi - nu-si mai trimite finul şi totodată şeful de cabinet în conducerea Hidroelectrica
20:40
Isărescu: Suntem campioni la deficit bugetar! Pe cale de consecinţă, suntem campioni şi la inflaţie şi la dobânzi. S-au făcut 500 de modificări fiscale în 10 ani
Isărescu: Suntem campioni la deficit bugetar! Pe cale de consecinţă, suntem campioni şi la inflaţie şi la dobânzi. S-au făcut 500 de modificări fiscale în 10 ani
20:10
Ministrul Energiei face un pas înapoi - nu-si mai trimite finul şi totodată şeful de cabinei în conducerea Hidroelectrica # Primanews.ro
Ministrul Energiei face un pas înapoi - nu-si mai trimite finul şi totodată şeful de cabinei în conducerea Hidroelectrica
20:00
Grecia, paralizată de incendii de vegetaţie. Alertă ridicată într-o treime din ţară
19:50
Nicuşor Dan, după ce a discutat cu Zelenski la telefon: "Voi merge la Kiev toamna aceasta"
Nicuşor Dan, după ce a discutat cu Zelenski la telefon: "Voi merge la Kiev toamna aceasta"
18:00
Cipru - România, marţi, 9 septembrie, de la ora 21:45, la Prima TV
17:30
26 de state UE, declaraţie comună înaintea summitului din Alaska. De nu a semnat şi Viktor Orban
26 de state UE, declaraţie comună înaintea summitului din Alaska. De nu a semnat şi Viktor Orban
17:00
Ambasada SUA la Bucureşti anunţă modificări în acordarea vizelor începând cu data de 2 septembrie
Ambasada SUA la Bucureşti anunţă modificări în acordarea vizelor începând cu data de 2 septembrie
16:20
Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate din Bulgaria sunt turişti români
Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate din Bulgaria sunt turişti români
15:50
Nicuşor Dan: Vom continua să susţinem Ucraina, pentru un viitor sigur, stabil şi democratic în regiune
Nicuşor Dan: Vom continua să susţinem Ucraina, pentru un viitor sigur, stabil şi democratic în regiune
15:10
Preşedintele Rapidului a fost prezent la Adunarea Generală a LPF
15:10
Corlăţean spune că anunţul său cu privire la candidatură a avut o reacţie incredibilă din partea profunzimii PSD
Corlăţean spune că anunţul său cu privire la candidatură a avut o reacţie incredibilă din partea profunzimii PSD
15:10
Marcel Ciolacu: Inflaţia a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani
15:00
Preşedintele României participă miercuri la un summit al ţărilor care vor să ajute Ucraina
Preşedintele României participă miercuri la un summit al ţărilor care vor să ajute Ucraina
13:20
Isărescu: Dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o accelerare a absorbţiei fondurilor europene
Isărescu: Dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o accelerare a absorbţiei fondurilor europene
13:10
Isărescu, despre adoptarea Euro: Noi am îndeplinit condiţiile de aderare prin 2013-2015, dar s-a renunţat. Asta a fost o decizie politică. Peste cinci sau şapte ani mai discutăm
Isărescu, despre adoptarea Euro: Noi am îndeplinit condiţiile de aderare prin 2013-2015, dar s-a renunţat. Asta a fost o decizie politică. Peste cinci sau şapte ani mai discutăm
12:00
Trump, înainte de întâlnirea cu Putin: Este posibil să plec de la această reuniune spunându-le «noroc tuturor»
Trump, înainte de întâlnirea cu Putin: Este posibil să plec de la această reuniune spunându-le «noroc tuturor»
12:00
Sesiune extraordinară la Senat. Pe ordinea de zi a plenului, două OUG adoptate pe 8 august
Sesiune extraordinară la Senat. Pe ordinea de zi a plenului, două OUG adoptate pe 8 august
11:50
Cseke Attila explică de ce trebuie retras permisul de conducere celor care nu plătesc amenzile
Cseke Attila explică de ce trebuie retras permisul de conducere celor care nu plătesc amenzile
11:20
Diana Buzoianu: Suntem sută la sută aliniaţi cu propunerile PSD privind eliminarea privilegiilor
Diana Buzoianu: Suntem sută la sută aliniaţi cu propunerile PSD privind eliminarea privilegiilor
11:10
SUA şi China îşi prelungesc armistiţiul comercial cu încă 90 de zile
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 7,84% în luna iulie
