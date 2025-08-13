(P) Cadoul Superbet: Cotă 2.00 în loc de 1.04 pentru calificarea Universității Craiova!
Fanatik, 13 august 2025 17:30
Acum 5 minute
17:40
Tragedie în Timiș: un șofer a ars de viu în propria mașină, după ce s-a ciocnit frontal de un TIR # Fanatik
Un șofer a fost găsit carbonizat, în urma unui accident rutier grav, de pe centura municipiului Lugoj. Mașina în care se afla s-a ciocnit violent de un TIR
17:40
Echipele Paris Saint-Germain și Tottenham Hotspur se înfruntă, miercuri seara, la Udine (Italia), pentru Supercupa Europei. Pe Betano, la cel mai bun operator online, meciul PSG – Tottenham se trăiește mai intens cu opțiunea de […]
17:40
Edi Iordănescu, reacţie după tensiunile uriaşe dintre suporteri şi Legia Varşovia: „Au revenit alături de noi! Este un public incredibil” # Fanatik
Edi Iordănescu a vorbit în exclusivitate pentru Fanatik despre tenisiunile care există între suporterii de la Legia Varșovia și echipă
Acum 15 minute
17:30
Acum 30 minute
17:20
Tragedie în Italia. Un copil de numai un anișor a murit după ce a început să vomite brusc. A fost dus la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic.
17:20
Rapid e gata să obțină de o nouă victorie în fața rivalei FCSB. Paradoxal, giuleștenii le țin pumnii roș-albaștrilor în Europa League
Acum o oră
17:10
Ce urmărește, de fapt, Donald Trump de la întâlnirea din Alaska cu Vladimir Putin. Analistul Ștefan Popescu: „Nu se referă exclusiv la Ucraina” # Fanatik
Ce vrea Donald Trump de la Vladimir Putin și la ce să ne așteptăm de la întâlnirea din Alaska a celor doi președinți? Nu e doar despre Ucraina!
17:00
Nu s-a mai văzut așa ceva pe un teren de fotbal! Decizie uluitoare a arbitrului după o gafă colosală a portarului. Video # Fanatik
Un arbitru a luat o decizie uluitoare în timpul unui meci din a doua ligă suedeză. Totul a plecat de la gafa incredibilă a portarului
16:50
Românii care vor să își facă o firmă vor scoate mai mulți bani din buzunare. Taxele pentru înființarea unui SRL vor exploda # Fanatik
Se majorează capitalul social minim pentru înființarea unui SR. Guvernul României impune schimbări majore pentru toți care vor să aibă o firmă.
16:50
Motivul pentru care deținutul a evadat din Penitenciarul Mărgineni. Ce l-a împins spre acest gest, care îi va prelungi pedeapsa # Fanatik
Deținutul de la Penitenciarul Mărgineni, care a reușit să evadeze marți seară, a avut un motiv pentru care a recurs la acest gest. Ce l-a determinat să sară gardul și să fugă
Acum 2 ore
16:40
Horoscop zilnic pentru joi, 14 august 2025. Semnele zodiacale sunt concentrate pe schimbările din carieră și din relații.
16:40
Mesajul unei asistente medicale pentru Guvern, după măsurile de austeritate: „Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți cât câștigăm” # Fanatik
O asistentă medicală din Vâlcea a postat un mesaj dur pentru Guvern care s-a viralizat rapid în contextul măsurilor de austeritate
16:40
Tragedie la Jocurile Mondiale Chengdu 2025! S-a stins din viață la 29 de ani, după patru zile de comă # Fanatik
Sportul italian a fost lovit de o tragedie! Un tânăr a murit la 4 zile după ce a fost găsit inconștient în timpul probei de la Chengdu.
16:20
Costică Budescu, așa cum nu l-ai mai văzut! Noul „mingicar” al Tunariului rupe sala în două. Video # Fanatik
Constantin Budescu va juca în Liga 2, la CS Tunari, în acest sezon. Pentru această nouă experiență, „decarul” trage tare în sala de forță
16:20
Cum arată George Soros la 95 ani! Cel mai hulit personaj de români, care nu apare niciodată în public, și-a serbat ziua de naștere alături de fiul de 39 ani # Fanatik
George Soros a împlinit 95 de ani și a sărbătorit alături de fiul său. Cum arată acum unul dintre cele mai controversate personaje, hulit și de români
16:10
Andrei Vochin a găsit cauza dezastrului de la FCSB: „Duelurile defensive – semnalul roșu care nu trebuie ignorat” # Fanatik
FCSB are un start dezastruos de sezon, dar Andrei Vochin a găsit soluția redresării și indică semnalul roșu care nu trebuie ignorat de antrenorii campioanei României.
16:10
Încă o taxă în plus pentru români odată cu noile reglementări pentru colete? Explicațiile specialiștilor: „O modalitate de a-i forța pe giganții online” # Fanatik
Noile reglementări pentru colete prevăd o taxă suplimentară. Specialiștii explică dacă românii vor plăti mai mult sau dacă, de fapt, măsura vizează giganții online
15:50
Noul antrenor al lui Tottenham a luat decizia în privința lui Radu Drăgușin. Ce se întâmplă cu fundașul român la Supercupa Europei # Fanatik
Tottenham se pregătește de meciul cu PSG din Supercupa Europei, iar antrenorul englezilor a vorbit despre situația lui Radu Drăgușin.
Acum 4 ore
15:30
Ilie Balaci a fost la un pas de a deveni directorul tehnic al FRF: “S-a întâlnit cu Răzvan Burleanu!” # Fanatik
Când a fost Ilie Balaci aproape de a ajunge oficial la Federația Română de Fotbal. Andrei Vochin a vorbit despre fostul mare fotbalist. “Au fost niște discuții”.
15:30
Tânăr de 23 de ani, arestat după ce și-a ucis fără milă bunicul, în Sibiu. Bătrânul a fost găsit plin de răni în casă # Fanatik
Un tânăr de doar 23 de ani a fost arestat, după ce și-a ucis cu sălbăticie bunicul în vârstă de 82 de ani. L-a bătut până și-a dat suflarea
15:20
A avut grijă de ea ani la rând. Ce cadou i-a lăsat o bătrână unei badante din România. I-a schimbat viața # Fanatik
O româncă din Italia a primit un cadou neașteptat din partea bătrânei pe care a îngrijit-o. Nepoții femeii au dat-o în judecată, dar nu au câștigat.
15:10
Liderii europeni, disperaţi să-l împiedice pe Trump să cedeze în faţa lui Putin. Zelenski şi preşedintele SUA se întâlnesc într-o videoconferinţă # Fanatik
Reuniune de urgenţă la Berlin. Liderii europeni vor încerca într-o videoconferinţă să-l convingă pe Trump să nu încheie un acord de pace cu Putin.
15:10
Dan Petrescu, suspendare drastică după scandalul monstru făcut la CFR Cluj – U Craiova! Ratează inclusiv meciul cu FCSB și plătește și o amendă consistentă # Fanatik
Dan Petrescu a primit o suspendare drastică după scandalul monstru făcut în timpul meciului CFR Cluj - Universitatea Craiova 2-3 din etapa a patra a Superligii!
15:00
Toate instituțiile din subordinea lui Bolojan ar urma să concedieze 20% din angajați. Câți bani s-ar economisi la buget # Fanatik
În urma unei întâlniri cu premierul Ilie Bolojan, toate instituțiile statului român ar urma să concedieze 20% din angajații săi
15:00
Percheziții DNA la Ministerul Energiei. De ce este acuzat un director din cadrul instituției # Fanatik
DNA a făcut percheziții Ministerul Energiei: un director al instituției este vizat într-un dosar de corupție. Află de ce este acuzat
14:50
LPF, modificări importante după scandalul demiterii lui Gino Iorgulescu: ”Ca să prevenim escaladarea conflictelor” # Fanatik
Un scandal monstru a izbucnit în ultimele zile în fotbalul românesc și s-a dorit chiar demiterea lui Gino Iorgulescu, iar acum LPF a hotărât să facă anumite modificări.
14:40
Şumi, săgeţi la adresa conducerii Rapidului: “Anul trecut, la penalty-urile cu FCSB, Dinamo şi U Cluj nu mai erau aşa de vocali” # Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică le-a bătut obrazul conducătorilor de la Rapid! Ce a spus fostul antrenor al echipei din Giulești
14:40
El este Mircea, românul care și-a dat viața pentru a salva caii și un bătrân din incendiul uriaș din Spania. Doi copii au rămas fără tată, iar familia are nevoie urgentă de ajutor # Fanatik
Cine este Mircea Spiridon, românul care a murit în incendiu devastator din Tres Cantos. Povestea lui a emoționat întreaga Spanie. Familia are nevoie de ajutor.
14:20
David Popovici, primul ambasador în România al unui brand de lux! În trecut, a fost făcut praf de CTP pentru această asociere # Fanatik
David Popovici a devenit primul ambasador în România al unui brand de mașini de lux! Ce a spus campionul olimpic cu această ocazie
14:10
Încă o categorie de români va trebui să plătească asigurare de sănătate dacă mai vor să se trateze la stat: „Vor trece în rândul celor care trebuie să achite” # Fanatik
O categorie importantă de români va trebui să plătească asigurare de sănătate de la 1 septembrie 2025 pentru a mai beneficia de servicii medicale
14:10
Ce se întâmplă cu bursele elevilor în anul școlar 2025 – 2026. Schimbări importante în cuantum și criteriile de acordare # Fanatik
Se schimbă criteriile de acordare și cuantumul pentru bursele elevilor în anul școlar 2025 - 2026. Află ce se va întâmpla
14:10
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a fost. Ce se întâmplă cu dosarul # Fanatik
Alexandru Nazare, ministru de Finanțe în Guvernul Ilie Bolojan, a făcut parte din Consiliul de Administrație al ROMATSA, companie care l-a chemat în instanță.
14:00
Returul Drita – FCSB nu se vede la TV în România! Cât trebuie să plătească microbiștii pentru a urmări meciul pe Voyo # Fanatik
Fanii campioanei FCSB sunt din nou nevoiți să se întoarcă la platforma de streaming Voyo pentru a-și vedea favoriții la returul cu Drita.
Acum 6 ore
13:40
Gino Iorgulescu, răspuns acid în direct pentru Dani Coman, care a spus că-l va da jos de la președinția LPF # Fanatik
Gino Iorgulescu i-a oferit o replică lui Dani Coman, după ce președintele lui FC Argeș a afirmat că îi va lua locul în fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal.
13:30
13:30
Vedetă de reality show din România, condamnată pentru accesarea ilegală a banilor de la stat în pandemia de COVID. Ce pedeapsă a primit # Fanatik
O cântăreață de muzică petrecere și concurentă la “Casa Iubirii” a fost condamnată penal pentru obținere ilegală de fonduri și fraudarea statului.
13:30
Țara adorată de români care renunță la „all-inclusive”. Cu ce se va înlocui cel mai cerut serviciu # Fanatik
O țară adorată de români a decis să renunțe la serviciul „all-inclusive”, atât de solicitat de clienți. Cu ce va înlocui serviciul
13:20
Imagine fabuloasă cu Neil Lennon în prim-plan. Cum a fost surprins fostul antrenor al Rapidului la concertul legendarei trupe Oasis. Foto # Fanatik
Neil Lennon este un personaj aparte în fotbalul britanic, dar o imagine cu fostul tehnician al Rapidului a devenit imediat virală.
13:10
Cum îți poți crește pensia în România. Specialiștii explică diferența dintre Pilonul I, II și III și ce cotizații plătești # Fanatik
Fostul angajat ASF, George Moț, explică diferențele dintre Pilonul I, II și III de pensii. Află care sunt cotizațiile și cum îți poți asigura un venit mai mare la bătrânețe.
13:00
Genoa lui Dan Șucu, record istoric înainte de noul sezon de Serie A! Topul în care stă mai bine decât Juventus și Lazio # Fanatik
Genoa a bifat sub conducerea lui Dan Șucu un record istoric în perspectiva startului noului sezon de Serie A! Despre ce este vorba
12:50
FCSB a plecat în Kosovo pentru returul cu Drita din Europa League. Lotul deplasat de Charalambous + de ce lipsește Risto Radunovic # Fanatik
Problemele medicale ale Risto Radunovic sunt mai grave decât au părut și jucătorul nu a făcut deplasarea pentru meciul Drita - FCSB din Europa League.
12:40
Ministrul de finanțe anunță noile taxe din al doilea pachet de măsuri fiscale. Ce pregătește Guvernul # Fanatik
Ministrul de finanțe, Alexandru Nazare, va susține o conferință de presă în care va vorbi despre a doua parte din pachetul numărul doi de măsuri fiscale,
12:30
Când se va bate din nou Dinamo la titlu? Costel Orac face radiografia echipei lui Kopic: “Banca e încă subţire” # Fanatik
Dinamoviștii vor să vadă din nou echipa de suflet luptând pentru titlu. Ce a spus Costel Orac despre șansele „câinilor” la cucerirea marelui trofeu.
12:10
Câți bani pierde Gigi Becali dacă FCSB e eliminată de Drita din Europa League. Gaură uriașă în bugetul clubului # Fanatik
Gigi Becali riscă să piardă o sumă mai mult decât importantă în cazul în care FCSB ratează calificarea în Europa League în fața celor de la Drita! Toate detaliile
12:00
Bătrân lovit pe trecerea de pietoni de un polițist aflat în timpul liber. Bărbatul a fost dus de urgență la spital # Fanatik
Un bătrân de 73 de ani a fost lovit pe trecerea de pietoni de un polițist aflat în timpul liber. Bărbatul a ajuns de urgență la spital.
12:00
Donald Trump vinde pe bani grei pacea lumii. Ce ascunde întâlnirea istorică pe care preşedintele SUA o are cu Vladimir Putin # Fanatik
Donald Trump este implicat în prezent în rezolvarea a şase conflicte, pe tot globul. Președinte american își asumă rolul de "negustor al păcii", dar nu pe gratis.
12:00
ANM anunță Cod galben de caniculă miercuri și joi. Mai multe județe vor fi afectate de temperaturile ridicate și disconfortul termic
12:00
Intervenție în forță a polițiștilor la o petrecere în care a participat Leonardo DiCaprio și alte super-staruri, în Ibiza! Ce au descoperit autoritățile # Fanatik
O petrecere la care a participat Leonardo DiCaprio în Ibiza a fost ”spartă” de polițiștii spanioli. De ce a fost legitimat actorul?
11:50
Cine transmite la TV meciul PSG – Tottenham, din Supercupa Europei. Câți bani primesc de la UEFA cele două combatante # Fanatik
Primul mare duel al sezonului va fi între PSG și Tottenham, iar meciul se va putea vedea și la TV. Află cine transmite Supercupa Europei.
Acum 8 ore
11:30
George Simion a anunțat că AUR își propune să intre la guvernare din toamnă, alături de PSD, într-un Guvern condus de Călin Georgescu.
