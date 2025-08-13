Bărbat din Brașov, ucis de fiul său cu un burghiu. Victima a încercat să se ascundă în baie, însă nu a avut nicio șansă
Fanatik, 13 august 2025 19:00
Un bărbat din Brașov a ajuns pe mâinile polițiștilor după un gest inexplicabil. Acesta și-a ucis tatăl cu un burghiu. Victima a încercat să fugă, însă nu a reușit
Acum 5 minute
19:10
Încă un deținut a evadat în timp ce era dus la spitalul Penitenciarului Jilava. A sărit pe geamul ambulanței și a fugit într-un lan de porumb # Fanatik
Un alt deținut care era dus la spitalul Penitenciarului Jilava a evadat miercuri, 13 august 2025. Bărbatul a sărit pe geamul ambulanței.
Acum 10 minute
19:00
Bărbat din Brașov, ucis de fiul său cu un burghiu. Victima a încercat să se ascundă în baie, însă nu a avut nicio șansă # Fanatik
Un bărbat din Brașov a ajuns pe mâinile polițiștilor după un gest inexplicabil. Acesta și-a ucis tatăl cu un burghiu. Victima a încercat să fugă, însă nu a reușit
Acum 30 minute
18:50
„Dacă ies acum de la guvernare, îi arestează pe toți!” Declarația momentului în România are legătură cu PSD # Fanatik
La "Profeţiile DON Mitică" Dumitru Dragomir a atins şi ramura politică, unde a discutat despre PSD şi eventualele consecinţe ale ieşirii de la guvernare.
18:50
Nicolae Stanciu, declarație de dragoste pentru Genoa lui Dan Șucu: „Am refuzat orice alte discuții” # Fanatik
Nicolae Stanciu este pregătit să impresioneze în Serie A în tricoul celor de la Genoa! Ce a declarat mijlocașul echipei lui Dan Șucu
18:50
Un luptător profesionist a recunoscut că mănâncă placenta soției și bea lapte matern înainte să intre în ring: ”E ca o superputere” # Fanatik
Un luptător de performanță a dezvăluit ce include dieta sa înainte de un meci important. Confesiunile sale au dat fiori pe șina spinării!
18:40
Bani pe jos! Superbet oferă o cotă promoțională uluitoare pe calificarea Universității Craiova după 3-0 acasă cu Spartak Trnava # Fanatik
Superbet, cadou pentru suporterii Universității Craiova. Cotă promoțională uluitoare pentru calificarea oltenilor în playoff.
18:40
Profețiile lui Mitică Dragomir pentru meciurile europene de joi. Cine se califică dintre FCSB, Craiova și CFR Cluj # Fanatik
Cum arată profețiile lui Don Mitică pentru meciurile echipelor românești din cupele europene. Cine se califică mai departe în Europa League și Conference League.
Acum o oră
18:30
Misiune ca în serialul Narcos: pensionară prinsă în timp ce vindea heroină și metadonă în București. Câți bani cerea pe droguri # Fanatik
O misiune demnă de serialul Narcos s-a desfășurat în București, unde o femeie a fost ridicată pentru trafic de droguri de mare risc
18:30
Imagini dramatice cu locul în care și-a pierdut viața Mircea Spiridon. Românul a murit încercând să salveze alte vieți # Fanatik
Locul în care românul Mircea Spiridon și-a pierdut viața în Spania este acum acoperit doar de cenușă. Incendiul a avansat cu o viteză de neașteptat, mistuind totul în calea lui.
18:30
Șoc! Fostul fotbalist a primit 14 ani de închisoare pentru trafic de metanfetamină de peste două milioane de lire sterline! Legăturile cu Jadon Sancho # Fanatik
Caz șocant în Anglia! Un fost fotbalist profesionist a primit 14 ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc!
18:20
Incident neobișnuit în timpul slujbei oficiate de ÎPS Teodosie: un clovn a întrerupt ceremonia. Reacția Arhiepiscopului Tomisului # Fanatik
Un moment din cadrul slujbei oficiate de ÎPS Teodosie a ajuns viral pe rețelele de socializare. Un clovn a îngenuncheat în fața Arhiepiscopul Tomisului
Acum 2 ore
18:10
Crima din Cosmopolis, inspirație pentru un bucureștean certat cu iubita. Mesaje macabre cu Teodora de la Insula Iubirii: ”Te ajunge din urmă” # Fanatik
Cazul a ajuns pe mâinile unei judecătoare debutante, care a cerut să fie scoasă din dosar. Detaliile din dosar sunt tulburătoare.
18:00
Ce spun experții britanici înainte de Drita – FCSB!? Pronostic pentru meciul din Kosovo. „Este într-o formă groaznică” # Fanatik
Britanicii au dat verdictul cu o zi înainte de duelul dintre Drita și FCSB. Cine are prima șansă a calificare în play-off-ul Europa League.
17:50
Se elimină plafonul de 50.000 de lei la plata cu cardul: „Orice comerciant va trebui să permită ”. Ce se întâmplă în mediul rural, unde nu există internet # Fanatik
Guvernul a anunțat că se elimină plafonul de 50.000 de lei la plata cu cardul. Toți comercianții trebuie să permită această facilitate
17:50
Explozie puternică în Bacău: Trei adulți și un copil de 14 ani, în stare gravă. Unii vor fi transferați în străinătate # Fanatik
O explozie într-o casă din Letea Veche, județul Bacău, a rănit grav patru persoane, inclusiv o minoră de 14 ani. Trei dintre victime au arsuri de peste 50% din corp.
17:40
Tragedie în Timiș: un șofer a ars de viu în propria mașină, după ce s-a ciocnit frontal de un TIR # Fanatik
Un șofer a fost găsit carbonizat, în urma unui accident rutier grav, de pe centura municipiului Lugoj. Mașina în care se afla s-a ciocnit violent de un TIR
17:40
17:40
Edi Iordănescu, reacţie după tensiunile uriaşe dintre suporteri şi Legia Varşovia: „Au revenit alături de noi! Este un public incredibil” # Fanatik
Edi Iordănescu a vorbit în exclusivitate pentru Fanatik despre tenisiunile care există între suporterii de la Legia Varșovia și echipă
17:30
17:20
Tragedie în Italia. Un copil de numai un anișor a murit după ce a început să vomite brusc. A fost dus la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic.
17:20
Rapid e gata să obțină de o nouă victorie în fața rivalei FCSB. Paradoxal, giuleștenii le țin pumnii roș-albaștrilor în Europa League
Acum 4 ore
17:10
Ce urmărește, de fapt, Donald Trump de la întâlnirea din Alaska cu Vladimir Putin. Analistul Ștefan Popescu: „Nu se referă exclusiv la Ucraina” # Fanatik
Ce vrea Donald Trump de la Vladimir Putin și la ce să ne așteptăm de la întâlnirea din Alaska a celor doi președinți? Nu e doar despre Ucraina!
17:00
Nu s-a mai văzut așa ceva pe un teren de fotbal! Decizie uluitoare a arbitrului după o gafă colosală a portarului. Video # Fanatik
Un arbitru a luat o decizie uluitoare în timpul unui meci din a doua ligă suedeză. Totul a plecat de la gafa incredibilă a portarului
16:50
Românii care vor să își facă o firmă vor scoate mai mulți bani din buzunare. Taxele pentru înființarea unui SRL vor exploda # Fanatik
Se majorează capitalul social minim pentru înființarea unui SR. Guvernul României impune schimbări majore pentru toți care vor să aibă o firmă.
16:50
Motivul pentru care deținutul a evadat din Penitenciarul Mărgineni. Ce l-a împins spre acest gest, care îi va prelungi pedeapsa # Fanatik
Deținutul de la Penitenciarul Mărgineni, care a reușit să evadeze marți seară, a avut un motiv pentru care a recurs la acest gest. Ce l-a determinat să sară gardul și să fugă
16:40
Horoscop zilnic pentru joi, 14 august 2025. Semnele zodiacale sunt concentrate pe schimbările din carieră și din relații.
16:40
Mesajul unei asistente medicale pentru Guvern, după măsurile de austeritate: „Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți cât câștigăm” # Fanatik
O asistentă medicală din Vâlcea a postat un mesaj dur pentru Guvern care s-a viralizat rapid în contextul măsurilor de austeritate
16:40
Tragedie la Jocurile Mondiale Chengdu 2025! S-a stins din viață la 29 de ani, după patru zile de comă # Fanatik
Sportul italian a fost lovit de o tragedie! Un tânăr a murit la 4 zile după ce a fost găsit inconștient în timpul probei de la Chengdu.
16:20
Costică Budescu, așa cum nu l-ai mai văzut! Noul „mingicar” al Tunariului rupe sala în două. Video # Fanatik
Constantin Budescu va juca în Liga 2, la CS Tunari, în acest sezon. Pentru această nouă experiență, „decarul” trage tare în sala de forță
16:20
Cum arată George Soros la 95 ani! Cel mai hulit personaj de români, care nu apare niciodată în public, și-a serbat ziua de naștere alături de fiul de 39 ani # Fanatik
George Soros a împlinit 95 de ani și a sărbătorit alături de fiul său. Cum arată acum unul dintre cele mai controversate personaje, hulit și de români
16:10
Andrei Vochin a găsit cauza dezastrului de la FCSB: „Duelurile defensive – semnalul roșu care nu trebuie ignorat” # Fanatik
FCSB are un start dezastruos de sezon, dar Andrei Vochin a găsit soluția redresării și indică semnalul roșu care nu trebuie ignorat de antrenorii campioanei României.
16:10
Încă o taxă în plus pentru români odată cu noile reglementări pentru colete? Explicațiile specialiștilor: „O modalitate de a-i forța pe giganții online” # Fanatik
Noile reglementări pentru colete prevăd o taxă suplimentară. Specialiștii explică dacă românii vor plăti mai mult sau dacă, de fapt, măsura vizează giganții online
15:50
Noul antrenor al lui Tottenham a luat decizia în privința lui Radu Drăgușin. Ce se întâmplă cu fundașul român la Supercupa Europei # Fanatik
Tottenham se pregătește de meciul cu PSG din Supercupa Europei, iar antrenorul englezilor a vorbit despre situația lui Radu Drăgușin.
15:30
Ilie Balaci a fost la un pas de a deveni directorul tehnic al FRF: “S-a întâlnit cu Răzvan Burleanu!” # Fanatik
Când a fost Ilie Balaci aproape de a ajunge oficial la Federația Română de Fotbal. Andrei Vochin a vorbit despre fostul mare fotbalist. “Au fost niște discuții”.
15:30
Tânăr de 23 de ani, arestat după ce și-a ucis fără milă bunicul, în Sibiu. Bătrânul a fost găsit plin de răni în casă # Fanatik
Un tânăr de doar 23 de ani a fost arestat, după ce și-a ucis cu sălbăticie bunicul în vârstă de 82 de ani. L-a bătut până și-a dat suflarea
15:20
A avut grijă de ea ani la rând. Ce cadou i-a lăsat o bătrână unei badante din România. I-a schimbat viața # Fanatik
O româncă din Italia a primit un cadou neașteptat din partea bătrânei pe care a îngrijit-o. Nepoții femeii au dat-o în judecată, dar nu au câștigat.
Acum 6 ore
15:10
Liderii europeni, disperaţi să-l împiedice pe Trump să cedeze în faţa lui Putin. Zelenski şi preşedintele SUA se întâlnesc într-o videoconferinţă # Fanatik
Reuniune de urgenţă la Berlin. Liderii europeni vor încerca într-o videoconferinţă să-l convingă pe Trump să nu încheie un acord de pace cu Putin.
15:10
Dan Petrescu, suspendare drastică după scandalul monstru făcut la CFR Cluj – U Craiova! Ratează inclusiv meciul cu FCSB și plătește și o amendă consistentă # Fanatik
Dan Petrescu a primit o suspendare drastică după scandalul monstru făcut în timpul meciului CFR Cluj - Universitatea Craiova 2-3 din etapa a patra a Superligii!
15:00
Toate instituțiile din subordinea lui Bolojan ar urma să concedieze 20% din angajați. Câți bani s-ar economisi la buget # Fanatik
În urma unei întâlniri cu premierul Ilie Bolojan, toate instituțiile statului român ar urma să concedieze 20% din angajații săi
15:00
Percheziții DNA la Ministerul Energiei. De ce este acuzat un director din cadrul instituției # Fanatik
DNA a făcut percheziții Ministerul Energiei: un director al instituției este vizat într-un dosar de corupție. Află de ce este acuzat
14:50
LPF, modificări importante după scandalul demiterii lui Gino Iorgulescu: ”Ca să prevenim escaladarea conflictelor” # Fanatik
Un scandal monstru a izbucnit în ultimele zile în fotbalul românesc și s-a dorit chiar demiterea lui Gino Iorgulescu, iar acum LPF a hotărât să facă anumite modificări.
14:40
Şumi, săgeţi la adresa conducerii Rapidului: “Anul trecut, la penalty-urile cu FCSB, Dinamo şi U Cluj nu mai erau aşa de vocali” # Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică le-a bătut obrazul conducătorilor de la Rapid! Ce a spus fostul antrenor al echipei din Giulești
14:40
El este Mircea, românul care și-a dat viața pentru a salva caii și un bătrân din incendiul uriaș din Spania. Doi copii au rămas fără tată, iar familia are nevoie urgentă de ajutor # Fanatik
Cine este Mircea Spiridon, românul care a murit în incendiu devastator din Tres Cantos. Povestea lui a emoționat întreaga Spanie. Familia are nevoie de ajutor.
14:20
David Popovici, primul ambasador în România al unui brand de lux! În trecut, a fost făcut praf de CTP pentru această asociere # Fanatik
David Popovici a devenit primul ambasador în România al unui brand de mașini de lux! Ce a spus campionul olimpic cu această ocazie
14:10
Încă o categorie de români va trebui să plătească asigurare de sănătate dacă mai vor să se trateze la stat: „Vor trece în rândul celor care trebuie să achite” # Fanatik
O categorie importantă de români va trebui să plătească asigurare de sănătate de la 1 septembrie 2025 pentru a mai beneficia de servicii medicale
14:10
Ce se întâmplă cu bursele elevilor în anul școlar 2025 – 2026. Schimbări importante în cuantum și criteriile de acordare # Fanatik
Se schimbă criteriile de acordare și cuantumul pentru bursele elevilor în anul școlar 2025 - 2026. Află ce se va întâmpla
14:10
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a fost. Ce se întâmplă cu dosarul # Fanatik
Alexandru Nazare, ministru de Finanțe în Guvernul Ilie Bolojan, a făcut parte din Consiliul de Administrație al ROMATSA, companie care l-a chemat în instanță.
14:00
Returul Drita – FCSB nu se vede la TV în România! Cât trebuie să plătească microbiștii pentru a urmări meciul pe Voyo # Fanatik
Fanii campioanei FCSB sunt din nou nevoiți să se întoarcă la platforma de streaming Voyo pentru a-și vedea favoriții la returul cu Drita.
13:40
Gino Iorgulescu, răspuns acid în direct pentru Dani Coman, care a spus că-l va da jos de la președinția LPF # Fanatik
Gino Iorgulescu i-a oferit o replică lui Dani Coman, după ce președintele lui FC Argeș a afirmat că îi va lua locul în fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal.
13:30
