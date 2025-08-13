George Simion: R. Moldova este un stat artificial. Soluţia corectă e reunirea cu patria mamă
PSNews.ro, 13 august 2025 17:30
Preşedintele AUR, George Simion, a pledat miercuri, la Academia de vară „Mihai Viteazul", pentru „reunirea" Republicii Moldova cu România, pe care a descris-o drept „o soluţie normală, din punct de vedere istoric, identitar şi geopolitic", informează Agerpres. „Poziţia noastră, a AUR, (…) este că Republica Moldova este un stat artificial care nu poate asigura securitate
Acum 5 minute
17:40
LIVE VIDEO Discuțiile UE – Zelenski – Trump au început. Mesajul Casei Albe înainte de summitul cu Putin # PSNews.ro
Înainte de întâlnirea Trump-Putin, de vineri, din Alaska, liderii europeni au ocazia să îi traseze lui Trump liniile roșii care nu ar trebui depășite în discuția cu Vladimir Putin. La cele trei reuniuni de astăzi, unele virtuale, Volodimir Zelenski participă din Berlin, alături de cancelarul Friedrich Merz. România este reprezentată la discuții de președintele
17:40
BNR: Datoria externă totală a crescut în primele 6 luni cu 7,48 de miliarde de euro, până la 212,37 de miliarde de euro # PSNews.ro
Datoria externă totală a României a crescut, în perioada ianuarie – iunie, cu 7,48 de miliarde de euro, până la 212,37 de miliarde de euro, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR). "În perioada ianuarie – iunie 2025, datoria externă totală a crescut cu 7,480 miliarde euro, până la 212,373 miliarde euro. În structură: datoria
Acum 15 minute
17:30
Mesaj viral: Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți cât câștigă asistentele # PSNews.ro
O asistentă medicală din Vâlcea a transmis un mesaj, distribuit apoi intens pe reţelele de socializare de oameni din sistem, afirmând că cei care nu ştiu exact în ce constă activitatea într-o tură, nu ar trebui să decidă cât câştigă o asistentă medicală. "Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o
17:30
George Simion: R. Moldova este un stat artificial. Soluţia corectă e reunirea cu patria mamă # PSNews.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a pledat miercuri, la Academia de vară „Mihai Viteazul", pentru „reunirea" Republicii Moldova cu România, pe care a descris-o drept „o soluţie normală, din punct de vedere istoric, identitar şi geopolitic", informează Agerpres. „Poziţia noastră, a AUR, (…) este că Republica Moldova este un stat artificial care nu poate asigura securitate
Acum 30 minute
17:20
Adio „All inclusive” nelimitat? Țară preferată de români pentru concedii schimbă regulile meselor # PSNews.ro
Guvernul turc a început demersurile pentru o reglementare menită să reducă risipa alimentară în cazul meselor tip bufet și al micului dejun „serpme" (servit cu multe preparate la masă). Conform planului, obligativitatea de a comanda porții în funcție de numărul de persoane va fi eliminată, iar în hoteluri sistemul „all inclusive" ar putea fi înlocuit
17:20
Austeritate cu salarii mărite. Decizie a șefei Curții de Conturi, venită de la Fisc: majorarea lefurilor cu 40 % # PSNews.ro
În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, conducerea Curții de Conturi a decis majorarea salariilor noilor angajați, precum și a celor care primesc calificative de "bine" și "foarte bine". Astfel, un articol publicat în Monitorul Oficial de marți, 12 august 2025, prevede majorarea salariilor noilor angajați din cadrul
Acum o oră
17:10
„E foarte puțin probabil să existe un candidat comun al coaliției", spune la Digi24 Daniel Zamfir. El nu exclude, însă, o astfel de posibilitate. „Sigur, nimic nu e imposibil. Dacă mă întrebați anul trecut dacă noi am fi făcut o guvernare cu USR sau dacă i-ați întrebați pe ei dacă făceau cu PSD, am fi
17:00
Întâlnirea Trump-Putin / Ștefan Popescu: Dacă este vorba de Ucraina, România nu poate fi reprezentată de alte state # PSNews.ro
Ștefan Popescu, profesor la universitatea SNSPA, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache" întâlnirea Trump-Putin din Alaska, prevăzută vineri, 15 august. Popescu a precizat că „dacă este vorba de Ucraina, România nu poate fi reprezentată de alte state". „Să ne uităm cine o organizează. Cancelarul Germaniei. Este surprinzător că România e absentă. Am
17:00
Alexandru Nazare a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, dacă există bani pentru finanţarea de la bugetul naţional a metroului din Cluj, în contextul în care a fost exclus din PNRR. „Cred că toate proiectele care sunt în situaţie (fără finanţare din PNRR – n.r.)… În primul rând aş spune că e o nenorocire
16:50
Banii pentru autostrăzi se termină în septembrie? Avertismentul Asociației Pro Infrastructură # PSNews.ro
Luna viitoare, banii pentru autostrăzi ar putea să se termine, avertizează Asociația Pro Infrastructură (API), sursă independentă, ai cărei experți monitorizează proiectele principale de infrastructură și care acuză guvernanții că tratează problema „pompieristic și netransparent", pasând responsabilitatea între ei. „Mecanismul se poate gripa instantaneu dacă Transporturile nu primesc 4 – 5 miliarde de lei în plus la
Acum 2 ore
16:40
Comisia de Disciplină a anunţat sancţiunile pentru incidentele de la derbiul Dinamo – FCSB # PSNews.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a hotărât, miercuri, ca tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, să fie suspendat trei meciuri ca urmare a eliminării de la meciul din Superligă cu Universitatea Craiova. De asemenea, Petrescu a primit o penalitate sportivă de 5.000 de lei. Tot miercuri, Comisia de Disciplină a sancţionat FCSB cu 10.000
16:40
Cristoiu: Un comunicat schizofrenic – N. Dan pledează pentru integritatea Ucrainei, dar și pentru schimb de teritorii # PSNews.ro
Ion Cristoiu comentează acid modul în care președinția României face politică externă, în speță fiind Ucraina. Dorința lui Nicușor Dan de a susține integritatea teritorială a țării invadate de ruși se bate cap în cap, în același comunicat, cu susținerea schimbului de teritoriu. Concluzia? O adevărată schizofrenie… Redăm în continuare materialul lui Ion Cristoiu: „Presa
16:30
Conflict aprins între liderii PSD și PNL în Olt, pe tema scandalului cu microbuze școlare: „Noi lucrăm, ei urlă” # PSNews.ro
Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu (PSD), a respins acuzațiile liberalilor, afirmând că proiectul a fost derulat conform contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Educației și că toate procedurile au fost transparente și verificate. „Când nu faci nimic pentru oameni, îți rămâne doar să faci spume la gură. O vară întreagă, «liderii» PNL Olt au
16:20
Anamaria Gavrilă îl somează pe Călin Georgescu: Să ne spună dacă vrea să fie premier în guvern cu PSD # PSNews.ro
Scenariul unei ruperi a actualei coaliții de guvernare și al formării unui executiv PSD–AUR pare să capete tot mai multă consistență. Anamaria Gavrilă, lidera POT, a transmis un mesaj public prin care îl invită pe Călin Georgescu să își exprime disponibilitatea de a prelua funcția de prim-ministru într-un astfel de guvern. „Îl așteptăm pe domnul
16:20
Podul cu cel mai mare arc parabolic din România, testat cu succes: Unde se află și când se deschide circulației # PSNews.ro
Astăzi, în cartierul Racovița din orașul Mioveni, a avut loc o etapă esențială în procesul de finalizare a unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din județ – podul peste râul Argeșel, care leagă DN 73D de DC 85 și asigură conexiunea directă între Mioveni și comuna Davidești. Verificări riguroase înainte de deschiderea circulației
16:10
Poeţi din 30 de ţări, de pe patru continente, vin la Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti, ediţia a XV-a # PSNews.ro
Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti (FIPB) debutează în 15 septembrie, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I". Evenimentul se încheie în 21 septembrie. Ediţia a XV-a reuneşte aproape două sute de poeţi din peste 30 de ţări, de pe patru continente, oferind publicului o experienţă multiculturală amplă: lecturi publice, expoziţii, conferinţe, performance-uri şi momente muzicale –
16:00
Ministrul Finanțelor spune că nu ȘTIA de majorarea salariilor de la Curtea de Conturi: „Voi verifica. Nu se potrivește” # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost întrebat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Victoria, despre majorarea cu 40% a salariului de bază pentru personalul nou încadrat în cadrul Curții de Conturi, în contextul măsurilor de austeritate impuse de Guvern. Oficialul a precizat că „nu se potrivește" cu pachetul de reduceri bugetare adoptate
15:50
Preşedintele PSD Timiş, Alfred Simonis, a declarat, miercuri, că liderul AUR, George Simion, care a afirmat că "PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă către poporul român acceptând o guvernare în care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu", nu poate vorbi în numele poporului. "Poporul s-a exprimat la vot", a transmis Simionis. "Domnul
15:50
Scandal în Germania după mediatizarea unui cuplu care primește lunar 3.300 de euro ajutor social, fără să lucreze # PSNews.ro
Cuplu din Germania trăiește doar din ajutoare sociale – Un cuplu din Pirmasens, Germania, a devenit subiect de controversă după ce s-a aflat că primește lunar peste 3.300 de euro din ajutoare sociale, fără să lucreze. Angelique, 20 de ani, și Mike, 25 de ani, locuiesc împreună cu fiul lor, Louis, și declară că banii primiți de
Acum 4 ore
15:40
Ministrul Finanțelor avertizează: Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă la Guvern, că „trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru". „Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru", a spus Alexandru Nazare. Întrebat în cadrul conferinței de
15:30
Mii de pelerini se vor afla, pe 14 și 15 august, la sanctuarul național marian de la Cacica, județul Suceava, pentru a sărbători Adormirea Maicii Domnului. Potrivit unui comunicat de presă trimis de organizatori, printre pelerinii de la Cacica vor fi PS Iosif Păuleț, episcop de Iași, PS Petru Sescu, episcop auxiliar de Iași, și
15:30
Va fi mai scump să faci un SRL. Capitalul social minim pentru înfiinţare, urcă de la 200 lei la 8.000 de lei # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat, miercuri, ca Guvernul vrea să majoreze capitalul social minim pentru SRL-uri de la 200 de lei la 8.000 de lei. "În zona companiilor cu capital social 1 leu statul are foarte puţine posibilităţi de a recupera când aceste companii ajung în insolvenţă sau faliment. Propunem actualizarea cu rata inflaţiei
15:20
Modernizarea liniilor de tramvai de pe bulevardul Chișinău începe luni, ocazie cu care două linii ale STB – 4 și 40 – vor fi suspendate. Societatea de Transport București a anunțat vineri, printr-un comunicat, că se reînființează linia 14 de tramvaie între terminalul „Pantelimon" (comun cu linia 36) și „Piața Sf. Vineri" pe următorul traseu: Traseu
15:20
Ministerul Educației: Peste 1.500 de specialişti vor rescrie programele şcolare pentru liceu # PSNews.ro
Peste 1.500 de specialişti, selectaţi după criterii stricte şi completată cu profesori propuşi de Academia Română, vor rescrie programele şcolare pentru liceu, astfel încât acestea să fie mai aerisite, mai relevante şi să aibă o continuitate logică între ciclurile de învăţământ, cu un sfert din ore dedicate aplicării practice şi fixării cunoştinţelor. Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat
15:10
Ministrul Finanțelor vrea ca pachetul 2 de măsuri să fie adoptat în august: Coaliţia trebuie să revină la negocieri # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare spune că speră ca măsurile din pachetul 2 să fie adoptate în luna august, dar că pentru acest lucru coaliţia trebuie să revină la masa discuţiilor. „În primul şi în primul rând, coaliţia trebuie să revină la masa discuţiei. Sunt ministere care au propus componentele pachetului, vorbim de Ministerul Dezvoltării, vorbim
15:00
Guvernul elimină plafonul de 50.000 lei la plăţile cu cardul: POS obligatoriu pentru toţi comercianţii # PSNews.ro
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, anunţă miercuri că Guvernul elimină plafonul de 50.000 de lei pentru plăţile cu cardul, iar comercianţii vor trebui să ofere atât posibilităţi de plată în cash, cât şi posibilităţi de plată cu orice mijloc de plată electronică. „O altă chestiune foarte importantă de trasabilitate se referă la obligaţia operatorilor economici
14:50
Crin Antonescu, ironii la adresa lui Nicuşor Dan: Aţi fost invitaţi sau ne reprezintă Zelenski? # PSNews.ro
Crin Antonescu îl ironizează pe Nicuşor Dan
14:40
România exportă mai multă mâncare. Livrările agricultorilor români către piețele externe, mai mari cu 8% # PSNews.ro
Anul de marketing 2025/2026 care a debutat la 1 iulie a adus traderilor români oportunități importante pe piețele externe, astfel că s-au livrat cantități cu 7,7% mai mari față de perioada similară a anului trecut. Totuși, la grâu și porumb exporturile s-au diminuat cu până la 70%. România a exportat în primele cinci săptămâni ale […] Articolul România exportă mai multă mâncare. Livrările agricultorilor români către piețele externe, mai mari cu 8% apare prima dată în PS News.
14:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, miercuri, că aproape jumătate dintre companiile active din România nu au cont bancar, iar în acest context autoritățile vor introduce obligația legală ca toate persoanele juridice să dețină cel puțin un cont deschis la o bancă. „Am constatat că 698.000 de companii nu au un card bancar, nu au […] Articolul Nazare: Jumătate din companiile active n-au cont în bancă și nici card bancar apare prima dată în PS News.
14:30
Măsuri dure pentru ANAF: Coordonare directă de la Finanțe, teste de integritate și bodycamuri la controale # PSNews.ro
Ministerul Finanțelor pregătește un pachet de măsuri menite să crească gradul de colectare și să asigure transparență în activitatea ANAF și a altor instituții fiscale. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o conferință de presă în care a subliniat că noul set de reglementări reprezintă „o componentă fiscală de echilibrare, de echitate […] Articolul Măsuri dure pentru ANAF: Coordonare directă de la Finanțe, teste de integritate și bodycamuri la controale apare prima dată în PS News.
14:20
Crimă de mediu pe râul Mureș. O balastieră omoară peștii pe capete, dar Apele Române spun că ”suntem în grafic” # PSNews.ro
Aseară (marți) și de dimineață am primit imagini din comuna bunicilor mei, din partea mamei, Dobra, din județul Hunedoara. Apele, pline de mâl și de Dumnezeu știe ce substanțe toxice utilizate în procesele de spălare și separare a pietrișului, sunt deversate de la o balastieră direct în râul Mureș. Imaginile sunt dureroase, demne de Vestul […] Articolul Crimă de mediu pe râul Mureș. O balastieră omoară peștii pe capete, dar Apele Române spun că ”suntem în grafic” apare prima dată în PS News.
14:20
Bolojan cere tăieri de personal și cheltuieli reduse. Ultimatum pentru 36 de instituții subordonate Guvernului # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a solicitat într-o întâlnire de lucru cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului ca până la 22 august să prezinte propuneri de reorganizare, creștere a eficienței și indicatori de performanță, urmând ca până la sfârșitul lunii august, Executivul să pregătească un pachet legislativ privind reorganizarea acestor structuri. Potrivit unui comunicat de […] Articolul Bolojan cere tăieri de personal și cheltuieli reduse. Ultimatum pentru 36 de instituții subordonate Guvernului apare prima dată în PS News.
14:10
România, ultima în UE la impozitul pe venit. Un italian și un german plătesc de 3 ori mai mult # PSNews.ro
România este pe ultimul loc în UE când e vorba de impozitarea veniturilor. Deși poate părea un lucru pozitiv, în realitate împiedică statul să-și mărească cheltuielile cu infrastructura, sănătatea, educația și alte domenii importante. Marile state UE au adoptat sisteme de impozitare progresivă, colectând mai mulți bani de la cei care au venituri mari și […] Articolul România, ultima în UE la impozitul pe venit. Un italian și un german plătesc de 3 ori mai mult apare prima dată în PS News.
14:10
Nazare: ‘Nu mai putem lansa licitații fără bani’ – reacție la acuzațiile privind firmele care nu facturează # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat astăzi că problema firmelor care nu emit facturi trebuie privită nu doar din perspectiva legalității, ci și a modului în care statul își planifică bugetele. Răspunsul vine după ce, recent, vicepremierul Dragoș Anastasiu a afirmat că există companii de construcții care au recunoscut că nu facturează lucrări în valoare de 1,5 […] Articolul Nazare: ‘Nu mai putem lansa licitații fără bani’ – reacție la acuzațiile privind firmele care nu facturează apare prima dată în PS News.
14:00
El este Mircea, românul mort în incendiul de lângă Madrid, salvând caii. Strângere de fonduri pentru repatriere # PSNews.ro
Un mecanic român stabilit de aproape 20 de ani în Spania și-a pierdut viața în incendiul devastator din Tres Cantos, Madrid, în timp ce încerca să salveze caii dintr-o herghelie unde lucra. Mircea Spiridon, în vârstă de 50 de ani, a fost grav rănit de flăcările care au mistuit peste 2.000 de hectare și a murit la […] Articolul El este Mircea, românul mort în incendiul de lângă Madrid, salvând caii. Strângere de fonduri pentru repatriere apare prima dată în PS News.
13:50
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, extrădat în R. Moldova. Atena a acceptat cererea Chișinăului # PSNews.ro
Curtea de Apel din Atena a acceptat cererea Chișinăului privind extrădarea oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Decizia a fost luată în cadrul ședinței din 13 august, însă la care a lipsit persoana vizată. Până acum, autoritățile de la Chișinău au expediat două cereri privind extrădarea oligarhului în țara sa. În data de 8 […] Articolul Oligarhul Vladimir Plahotniuc, extrădat în R. Moldova. Atena a acceptat cererea Chișinăului apare prima dată în PS News.
13:50
Ministrul Finanțelor anunță că ia o măsură cu privire la o taxă pe fluxurile extracomunitare de colete. Astfel românii care vor comanda produse din afara UE, spre exemplu din China, cu o valoare mai mare de 150 de euro vor plăti 25 de lei pentru fiecare colet. „La nivel european, fluxurile extracomunitare de colete, mă refer la coletele sub […] Articolul Lovitură pentru români: Taxă pe coletele din afara UE! Anunțul ministrului Finanțelor apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:40
Victor Negrescu şi Alexandru Rogobete, discuţie despre fondurile europene destinate domeniului sanitar # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a discutat cu ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, despre fondurile europene destinate investiţiilor şi programelor din domeniul sanitar. ”În cadrul consultărilor pe care le desfăşor privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene (MFF 2028–2034), am avut o nouă întâlnire de lucru cu ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete”, a transmis, miercuri, europarlamentarul PSD Victor […] Articolul Victor Negrescu şi Alexandru Rogobete, discuţie despre fondurile europene destinate domeniului sanitar apare prima dată în PS News.
13:40
Banca Naţională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru miercuri, 13 august 2025. Leul românesc s-a apreciat în fața monedei europene. Aurul, dolarul, lira sterlină și francul elvețian au fost, de asemenea, mai ieftine. Moneda europeană a scăzut ușor, fiind cotată de BNR la 5,0633 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină […] Articolul Curs valutar 13 august. Euro și aurul scad ușor apare prima dată în PS News.
13:30
EXCLUSIV | Câți bani a primit Bolojan pentru cazare ca senator. Situația pe luni și perioada interimatului la Cotroceni # PSNews.ro
Senatul României a transmis, la solicitarea PS News, situația sumelor forfetare pentru cazare încasate de senatorul Ilie Bolojan din momentul alegerii sale până în prezent. Potrivit documentului oficial, sumele primite lunar pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în București au fost următoarele: •Decembrie 2024 – 1.632 lei •Ianuarie 2025 – 4.600 lei •Februarie 2025 – 1.807 […] Articolul EXCLUSIV | Câți bani a primit Bolojan pentru cazare ca senator. Situația pe luni și perioada interimatului la Cotroceni apare prima dată în PS News.
13:30
Cercetările vizează activităţi desfăşurate în perioada 2021-2022, transmite Ministerul Energiei după ce, marţi, procurorii DNA au descins la sediul ministerului şi în apartamentul lui Ionel Georgescu, director în cadrul instituţiei, vizat într-o anchetă privind suspiciuni de corupţie. „Ministerul Energiei a luat act, cu deplină responsabilitate, de acţiunile recente desfăşurate de Direcţia Naţională Anticorupţie şi face […] Articolul Precizările Ministerului Energiei, după descinderile DNA de la sediul instituției apare prima dată în PS News.
13:20
Moment inedit în timpul unei slujbe la Catedrala Ahiepiscopală din Constanța. Un clovn a apărut în fața ÎPS Teodosie # PSNews.ro
Un moment inedit a avut loc pe 7 august, în Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, în timpul unei slujbe speciale închinate Acatistelor Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla. După rostirea Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare, ÎPS Teodosie s-a trezit în fața altarului cu un bărbat îmbrăcat în haine de clovn și […] Articolul Moment inedit în timpul unei slujbe la Catedrala Ahiepiscopală din Constanța. Un clovn a apărut în fața ÎPS Teodosie apare prima dată în PS News.
13:20
Legea privind plata pensiilor private, prezentată recent de președintele ASF, Alexandru Petrescu, se află în dezbatere publică, după ce a stârnit numeroase controverse. Proiectul prevede ca, la împlinirea vârstei de 65 de ani, pensionarii să nu mai poată retrage integral sumele acumulate la pilonul II, ci doar până la 25% din total, restul urmând să […] Articolul Întâlnire tehnică la Parlament pe legea pensiilor private: încep consultările apare prima dată în PS News.
13:20
VIDEO LIVE Ministrul Finanțelor anunță noi măsuri fiscale. Se schimbă modul de taxare pentru multinaționale # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine miercuri, începând cu ora 13:00, o conferinţă de presă la Palatul Victoria, având ca temă măsurile de reformă fiscală, informează Biroul de presă al Guvernului. „Vom schimba modul în care tratăm companiile multinaționale”, a spus Nazare, la începutul conferinței de presă. El a anunțat noi taxe și impozite pentru companiile […] Articolul VIDEO LIVE Ministrul Finanțelor anunță noi măsuri fiscale. Se schimbă modul de taxare pentru multinaționale apare prima dată în PS News.
13:10
Un lider PNL acuză social-democrații că fac un joc dublu: „PSD la un moment dat va pune frână reformelor” # PSNews.ro
PSD face un joc politic și complică relațiile din coaliție, spune la RFI deputatul PNL Robert Sighiartău. Asta după ce social-democrații au pus mai multe condiții pentru a rămâne la guvernare. Ei cer adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor și vor de asemenea ca programul Anghel Saligny să continue. ”PSD la un moment dat va […] Articolul Un lider PNL acuză social-democrații că fac un joc dublu: „PSD la un moment dat va pune frână reformelor” apare prima dată în PS News.
13:00
Circulația pe autostrada A1 București – Pitești va fi închisă timp de o lună, în dreptul pasajului Ciorogârla # PSNews.ro
Traficul pe sensul de intrare în București al autostrăzii A1 va fi închis timp de o lună, în zona pasajului Ciorogârla, pentru lucrări de reparații, iar circulația va fi deviată pe celălalt sens. În paralel, lucrările la lotul 4 al Autostrăzii A0 Nord, parte a viitoarei centuri a Capitalei, au trecut de 70%. „Circulația rutieră […] Articolul Circulația pe autostrada A1 București – Pitești va fi închisă timp de o lună, în dreptul pasajului Ciorogârla apare prima dată în PS News.
13:00
În toamnă se vor înregistra temperaturi ridicate, de vară, ceea ce confirmă un fenomen des întâlnit în ultimii ani, respectiv prelungirea sezonului cald. Climatologul Roxana Bojariu a declarat, pentru Gândul, că în prima parte din luna septembrie, temperaturile vor fi peste normalul perioadei. În același timp, în contextul încălzirii globale, vom avea parte de fenomene […] Articolul Climatolog: Toamna, la fel ca vara. Urmează temperaturi de august și în septembrie apare prima dată în PS News.
12:50
În stațiunea poloneză Zakopane (30.000 de locuitori; sudul țării, districtul Tatra, Voievodatul Polonia Mică) au apărut locuri de parcare neobișnuite, marcate cu „plicuri” portocalii cu dungi albe. Acestea sunt destinate exclusiv localnicilor și sunt amplasate în principal în apropierea clădirilor administrative, școlilor și băncilor, transmite TSN, care citează InPoland. Noile spații de parcare sunt rezervate […] Articolul A apărut un nou marcaj rutier. Ce înseamnă și ce amenda îți iei dacă îl ignori apare prima dată în PS News.
12:40
Șase persoane, reținute în dosarul crimei de la Padina pentru încercarea de a deturna ancheta # PSNews.ro
Șase persoane au fost reținute de polițiști după ce au încercat să păcălească organele de urmărire penală, simulând vânzarea unei arme de foc. Polițiștii au reținut șase persoane suspectate că au încercat să inducă în eroare organele de cercetare penală, simulând vânzarea unei arme pentru ca un inculpat pentru omor să beneficieze de o reducere a pedepsei, […] Articolul Șase persoane, reținute în dosarul crimei de la Padina pentru încercarea de a deturna ancheta apare prima dată în PS News.
12:30
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9 milioane euro firmei care a blocat recalcularea pensiilor # PSNews.ro
Casa de Pensii se pregătește să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor. Arobs Systems e abonată la contracte din bani publici cu Casa de Pensii. Sistemele oferite de Arobs Systems au pus pensionarii pe drumuri și i-a păgubit. La casa de pensii este haos. Proceduri care implică peste 1.000.000 […] Articolul Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9 milioane euro firmei care a blocat recalcularea pensiilor apare prima dată în PS News.
