Șeful NATO, după convorbirea cu Trump: Mingea este acum în terenul lui Putin
PSNews.ro, 13 august 2025 19:00
Președintele american Donald Trump a avut o videoconferință cu liderii europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, înainte ca liderul de la Casa Albă să se vadă cu Vladimir Putin în Alaska. După convorbire, șeful NATO, Mark Rutte, a spus că mingea este acum „în terenul" liderului de la Kremlin. „Mingea este acum în terenul […]
Acum 5 minute
19:10
Bucureștenii care reciclează PET-uri pot hrăni pisici fără adăpost. Cum funcționează noile aparate # PSNews.ro
Zece automate care oferă hrană pentru pisicile fără stăpân în schimbul PET-urilor returnate vor fi instalate în București, anunță Asociația Sache. Proiectul, realizat împreună cu RetuRo, ar putea asigura mese pentru peste 2.200 de feline din Capitală. Bucureștiul face un pas înainte în direcția reciclării cu suflet, odată cu instalarea a zece automate speciale care […]
Acum 15 minute
19:00
19:00
Incendiu în Delta Dunării. A zecea zi de luptă cu flăcările; peste 40 de salvatori intervin zilnic # PSNews.ro
Pompierii continuă să acționeze pentru stingerea incendiului de vegetație uscată și fond forestier izbucnit în urmă cu 10 zile în apropiere de localitatea tulceană Chilia Veche, în Delta Dunării. "Echipele de pompieri continuă, fără pauză, misiunea de localizare și stingere a incendiului de vegetație uscată și fond forestier din zona Chilia Veche. Peste 40 de […]
Acum 30 minute
18:50
Patru oameni, răniți într-o explozie la Bacău. A fost activat mecanismul european pentru transferul lor în străinătate # PSNews.ro
Patru persoane au fost rănite într-o explozie care a avut loc în județul Bacău, în localitatea Letea Veche. Victimele, care au suferit arsuri, sunt transportate la mai multe spitale din țară și a fost activat și Mecanismul european de protecție civilă, pentru transferul lor în străinătate. O fată a suferit arsuri pe 40% din suprafața […]
Acum o oră
18:40
Grindeanu: Măsura de blocare a înstrăinării profiturilor în cazul multinaţionalelor – un pas necesar, dar nu suficient # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, miercuri, că a discutat cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, despre situaţia finanţelor publice. "Salutăm măsura care prevede blocarea înstrăinării profiturilor în cazul multinaţionalelor, ca primă etapă dintr-o reformă mai amplă privind un sistem fiscal echitabil. Consider că este un pas necesar, dar nu suficient", a subliniat el. "Am avut […]
18:40
Avertisment oficial: nămolul vândut pe plajele din România este refolosit. Nu are calități terapeutice # PSNews.ro
Nămolul vândut pe plajă este lipsit de proprietăți terapeutice. Acesta este avertismentul medicilor de la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol. Ei spun că vânzătorii ambulanți își procură marfa fie din zonele de deversare, ceea ce înseamnă că a fost deja utilizat, fie de la mal, nu din cel din mijlocul lacului ale cărui calități […]
18:40
EUROPA Asistenții populari de navigare cu inteligență artificială pot capta date sensibile, precum informații bancare, dosare academice și chiar numere fiscale de pe site-uri private, arată un nou studiu, precizează Euronews. Cercetătorii din Regatul Unit și Italia au testat 10 dintre cele mai populare browsere bazate pe inteligență artificială – inclusiv ChatGPT de la OpenAI, […]
18:30
Declarația incendiară a lui Burduja, despre directorul de la Direcția Antifraudă, cu venituri de 14.000 de euro pe lună # PSNews.ro
Procurorii DNA au făcut percheziții la Ministerul Energiei și acasă la Ionel Georgescu, director al Direcției Antifraudă, acuzat că ar fi implicat în trucarea unor concursuri de angajare. Georgescu are cinci funcții la stat, venituri lunare de peste 14.000 de euro și o pensie specială. Fostul ministru Sebastian Burduja a afirmat, miercuri, în emisiunea „Decisiv" […]
18:20
Capcana asumării răspunderii pe pensiile speciale ale magistraților. De ce reforma lui Bolojan ar putea să pice la CCR # PSNews.ro
Proiectul de reformă a pensiilor speciale ale magistraților, anunțat de premierul Ilie Bolojan, ar putea fi împiedicat de un proiect similar care există în Senat. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, și liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, au declarat pentru G4Media că soluția pentru a evita invalidarea reformei este respingerea la vot în Senat a vechiului proiect, […]
18:20
Povara austerității nu trebuie pusă doar pe umerii persoanelor vulnerabile și ai clasei de mijloc, afirmă liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după o întâlnire cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Social-democratul afirmă că e nevoie de un program de relansare pentru economia românească. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunță că miercuri a avut o […]
Acum 2 ore
18:10
Imagini noi de pe șantierul de la Piața Unirii. Băluță: Planșeul era mai fragil decât se credea # PSNews.ro
Lucrările de reabilitare la planșeul Unirii scot la iveală starea avansată de degradare a construcției vechi de aproape un secol. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a publicat imagini de pe șantier, comentând ironic despre starea plăcii de beton a planșeului. „Atât de trainică era placa de beton a planșeului (sunt, evident, ironic…), încât aceasta pur […]
18:00
Ce spun procurorii despre ipoteza sabotajului în cazul incendiului de la fabrica de armament Cugir # PSNews.ro
Procurorii au anunţat, miercuri, că nu există indicii cu privire la existenţa unor acte de sabotaj cu privire la incendiul de la fabrica de armanent de la Cugir. Aceștia au stabilit că focul a pornit de la o încăpere a halei în care era depozitată necorespunzător o cantitate mare de pulbere pirotehnică. Parchetul de pe lângă […]
18:00
De la gastronomie, obiective turistice și cazare, sunt multe lucruri la care trebuie să te gândești atunci când călătorești. Totuși, un aspect esențial este cât de sigură este destinația. Există un oraș care ocupă primul loc în Europa la capitolul siguranță, potrivit unei analize realizate recent de operatorul turistic Riviera Travel. Factorii luați în considerare […]
17:50
România are aproape jumătate de milion de firme inactive, care au datorii la stat de 3,5 miliarde de lei. Ministrul Finanţelor anunţă noi reglementări legislative privind regimul acestor companii. „Societăţile inactive vor avea termene clare până la care ori se declară active din nou, ori vor intra într-o procedură de dizolvare, lichidare şi radiere, după […]
17:40
LIVE VIDEO Discuțiile UE – Zelenski – Trump au început. Mesajul Casei Albe înainte de summitul cu Putin # PSNews.ro
Înainte de întâlnirea Trump-Putin, de vineri, din Alaska, liderii europeni au ocazia să îi traseze lui Trump liniile roșii care nu ar trebui depășite în discuția cu Vladimir Putin. La cele trei reuniuni de astăzi, unele virtuale, Volodimir Zelenski participă din Berlin, alături de cancelarul Friedrich Merz. România este reprezentată la discuții de președintele […]
17:40
BNR: Datoria externă totală a crescut în primele 6 luni cu 7,48 de miliarde de euro, până la 212,37 de miliarde de euro # PSNews.ro
Datoria externă totală a României a crescut, în perioada ianuarie – iunie, cu 7,48 de miliarde de euro, până la 212,37 de miliarde de euro, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR). "În perioada ianuarie – iunie 2025, datoria externă totală a crescut cu 7,480 miliarde euro, până la 212,373 miliarde euro. În structură: datoria […]
17:30
Mesaj viral: Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți cât câștigă asistentele # PSNews.ro
O asistentă medicală din Vâlcea a transmis un mesaj, distribuit apoi intens pe reţelele de socializare de oameni din sistem, afirmând că cei care nu ştiu exact în ce constă activitatea într-o tură, nu ar trebui să decidă cât câştigă o asistentă medicală. "Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o […]
17:30
George Simion: R. Moldova este un stat artificial. Soluţia corectă e reunirea cu patria mamă # PSNews.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a pledat miercuri, la Academia de vară „Mihai Viteazul", pentru „reunirea" Republicii Moldova cu România, pe care a descris-o drept „o soluţie normală, din punct de vedere istoric, identitar şi geopolitic", informează Agerpres. „Poziţia noastră, a AUR, (…) este că Republica Moldova este un stat artificial care nu poate asigura securitate […]
17:20
Adio „All inclusive” nelimitat? Țară preferată de români pentru concedii schimbă regulile meselor # PSNews.ro
Guvernul turc a început demersurile pentru o reglementare menită să reducă risipa alimentară în cazul meselor tip bufet și al micului dejun „serpme" (servit cu multe preparate la masă). Conform planului, obligativitatea de a comanda porții în funcție de numărul de persoane va fi eliminată, iar în hoteluri sistemul „all inclusive" ar putea fi înlocuit […]
17:20
Austeritate cu salarii mărite. Decizie a șefei Curții de Conturi, venită de la Fisc: majorarea lefurilor cu 40 % # PSNews.ro
În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, conducerea Curții de Conturi a decis majorarea salariilor noilor angajați, precum și a celor care primesc calificative de "bine" și "foarte bine". Astfel, un articol publicat în Monitorul Oficial de marți, 12 august 2025, prevede majorarea salariilor noilor angajați din cadrul […]
Acum 4 ore
17:10
„E foarte puțin probabil să existe un candidat comun al coaliției", spune la Digi24 Daniel Zamfir. El nu exclude, însă, o astfel de posibilitate. „Sigur, nimic nu e imposibil. Dacă mă întrebați anul trecut dacă noi am fi făcut o guvernare cu USR sau dacă i-ați întrebați pe ei dacă făceau cu PSD, am fi […]
17:00
Întâlnirea Trump-Putin / Ștefan Popescu: Dacă este vorba de Ucraina, România nu poate fi reprezentată de alte state # PSNews.ro
Ștefan Popescu, profesor la universitatea SNSPA, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache" întâlnirea Trump-Putin din Alaska, prevăzută vineri, 15 august. Popescu a precizat că „dacă este vorba de Ucraina, România nu poate fi reprezentată de alte state". „Să ne uităm cine o organizează. Cancelarul Germaniei. Este surprinzător că România e absentă. Am […]
17:00
Alexandru Nazare a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, dacă există bani pentru finanţarea de la bugetul naţional a metroului din Cluj, în contextul în care a fost exclus din PNRR. „Cred că toate proiectele care sunt în situaţie (fără finanţare din PNRR – n.r.)… În primul rând aş spune că e o nenorocire […]
16:50
Banii pentru autostrăzi se termină în septembrie? Avertismentul Asociației Pro Infrastructură # PSNews.ro
Luna viitoare, banii pentru autostrăzi ar putea să se termine, avertizează Asociația Pro Infrastructură (API), sursă independentă, ai cărei experți monitorizează proiectele principale de infrastructură și care acuză guvernanții că tratează problema „pompieristic și netransparent", pasând responsabilitatea între ei. „Mecanismul se poate gripa instantaneu dacă Transporturile nu primesc 4 – 5 miliarde de lei în plus la […]
16:40
Comisia de Disciplină a anunţat sancţiunile pentru incidentele de la derbiul Dinamo – FCSB # PSNews.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a hotărât, miercuri, ca tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, să fie suspendat trei meciuri ca urmare a eliminării de la meciul din Superligă cu Universitatea Craiova. De asemenea, Petrescu a primit o penalitate sportivă de 5.000 de lei. Tot miercuri, Comisia de Disciplină a sancţionat FCSB cu 10.000 […]
16:40
Cristoiu: Un comunicat schizofrenic – N. Dan pledează pentru integritatea Ucrainei, dar și pentru schimb de teritorii # PSNews.ro
Ion Cristoiu comentează acid modul în care președinția României face politică externă, în speță fiind Ucraina. Dorința lui Nicușor Dan de a susține integritatea teritorială a țării invadate de ruși se bate cap în cap, în același comunicat, cu susținerea schimbului de teritoriu. Concluzia? O adevărată schizofrenie… Redăm în continuare materialul lui Ion Cristoiu: „Presa […]
16:30
Conflict aprins între liderii PSD și PNL în Olt, pe tema scandalului cu microbuze școlare: „Noi lucrăm, ei urlă” # PSNews.ro
Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu (PSD), a respins acuzațiile liberalilor, afirmând că proiectul a fost derulat conform contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Educației și că toate procedurile au fost transparente și verificate. „Când nu faci nimic pentru oameni, îți rămâne doar să faci spume la gură. O vară întreagă, «liderii» PNL Olt au […]
16:20
Anamaria Gavrilă îl somează pe Călin Georgescu: Să ne spună dacă vrea să fie premier în guvern cu PSD # PSNews.ro
Scenariul unei ruperi a actualei coaliții de guvernare și al formării unui executiv PSD–AUR pare să capete tot mai multă consistență. Anamaria Gavrilă, lidera POT, a transmis un mesaj public prin care îl invită pe Călin Georgescu să își exprime disponibilitatea de a prelua funcția de prim-ministru într-un astfel de guvern. „Îl așteptăm pe domnul […]
16:20
Podul cu cel mai mare arc parabolic din România, testat cu succes: Unde se află și când se deschide circulației # PSNews.ro
Astăzi, în cartierul Racovița din orașul Mioveni, a avut loc o etapă esențială în procesul de finalizare a unuia dintre cele mai importante proiecte
16:10
Poeţi din 30 de ţări, de pe patru continente, vin la Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti, ediţia a XV-a # PSNews.ro
Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti (FIPB) debutează în 15 septembrie, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”. Evenimentul se încheie în 21 septembrie. Ediţia a XV-a reuneşte aproape două sute de poeţi din peste 30 de ţări, de pe patru continente, oferind publicului o experienţă multiculturală amplă: lecturi publice, expoziţii, conferinţe, performance-uri şi momente muzicale – […] Articolul Poeţi din 30 de ţări, de pe patru continente, vin la Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti, ediţia a XV-a apare prima dată în PS News.
16:00
Ministrul Finanțelor spune că nu ȘTIA de majorarea salariilor de la Curtea de Conturi: „Voi verifica. Nu se potrivește” # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost întrebat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Victoria, despre majorarea cu 40% a salariului de bază pentru personalul nou încadrat în cadrul Curții de Conturi, în contextul măsurilor de austeritate impuse de Guvern. Oficialul a precizat că „nu se potrivește” cu pachetul de reduceri bugetare adoptate […] Articolul Ministrul Finanțelor spune că nu ȘTIA de majorarea salariilor de la Curtea de Conturi: „Voi verifica. Nu se potrivește” apare prima dată în PS News.
15:50
Preşedintele PSD Timiş, Alfred Simonis, a declarat, miercuri, că liderul AUR, George Simion, care a afirmat că “PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă către poporul român acceptând o guvernare în care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu”, nu poate vorbi în numele poporului. ”Poporul s-a exprimat la vot”, a transmis Simionis. ”Domnul […] Articolul PSD îi dă replica lui Simion: ”Poporul s-a exprimat la vot” apare prima dată în PS News.
15:50
Scandal în Germania după mediatizarea unui cuplu care primește lunar 3.300 de euro ajutor social, fără să lucreze # PSNews.ro
Cuplu din Germania trăiește doar din ajutoare sociale – Un cuplu din Pirmasens, Germania, a devenit subiect de controversă după ce s-a aflat că primește lunar peste 3.300 de euro din ajutoare sociale, fără să lucreze. Angelique, 20 de ani, și Mike, 25 de ani, locuiesc împreună cu fiul lor, Louis, și declară că banii primiți de […] Articolul Scandal în Germania după mediatizarea unui cuplu care primește lunar 3.300 de euro ajutor social, fără să lucreze apare prima dată în PS News.
15:40
Ministrul Finanțelor avertizează: Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă la Guvern, că „trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru”. „Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru”, a spus Alexandru Nazare. Întrebat în cadrul conferinței de […] Articolul Ministrul Finanțelor avertizează: Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune apare prima dată în PS News.
15:30
Mii de pelerini se vor afla, pe 14 și 15 august, la sanctuarul național marian de la Cacica, județul Suceava, pentru a sărbători Adormirea Maicii Domnului. Potrivit unui comunicat de presă trimis de organizatori, printre pelerinii de la Cacica vor fi PS Iosif Păuleț, episcop de Iași, PS Petru Sescu, episcop auxiliar de Iași, și […] Articolul Mii de credincioși, în pelerinaj la Cacica, de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului apare prima dată în PS News.
15:30
Va fi mai scump să faci un SRL. Capitalul social minim pentru înfiinţare, urcă de la 200 lei la 8.000 de lei # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat, miercuri, ca Guvernul vrea să majoreze capitalul social minim pentru SRL-uri de la 200 de lei la 8.000 de lei. ”În zona companiilor cu capital social 1 leu statul are foarte puţine posibilităţi de a recupera când aceste companii ajung în insolvenţă sau faliment. Propunem actualizarea cu rata inflaţiei […] Articolul Va fi mai scump să faci un SRL. Capitalul social minim pentru înfiinţare, urcă de la 200 lei la 8.000 de lei apare prima dată în PS News.
15:20
Modernizarea liniilor de tramvai de pe bulevardul Chișinău începe luni, ocazie cu care două linii ale STB – 4 și 40 – vor fi suspendate. Societatea de Transport București a anunțat vineri, printr-un comunicat, că se reînființează linia 14 de tramvaie între terminalul „Pantelimon” (comun cu linia 36) și „Piața Sf. Vineri” pe următorul traseu: Traseu […] Articolul STB suspendă două linii și înființează altele noi. Lista modificărilor de traseu apare prima dată în PS News.
15:20
Ministerul Educației: Peste 1.500 de specialişti vor rescrie programele şcolare pentru liceu # PSNews.ro
Peste 1.500 de specialişti, selectaţi după criterii stricte şi completată cu profesori propuşi de Academia Română, vor rescrie programele şcolare pentru liceu, astfel încât acestea să fie mai aerisite, mai relevante şi să aibă o continuitate logică între ciclurile de învăţământ, cu un sfert din ore dedicate aplicării practice şi fixării cunoştinţelor. Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat […] Articolul Ministerul Educației: Peste 1.500 de specialişti vor rescrie programele şcolare pentru liceu apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:10
Ministrul Finanțelor vrea ca pachetul 2 de măsuri să fie adoptat în august: Coaliţia trebuie să revină la negocieri # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare spune că speră ca măsurile din pachetul 2 să fie adoptate în luna august, dar că pentru acest lucru coaliţia trebuie să revină la masa discuţiilor. „În primul şi în primul rând, coaliţia trebuie să revină la masa discuţiei. Sunt ministere care au propus componentele pachetului, vorbim de Ministerul Dezvoltării, vorbim […] Articolul Ministrul Finanțelor vrea ca pachetul 2 de măsuri să fie adoptat în august: Coaliţia trebuie să revină la negocieri apare prima dată în PS News.
15:00
Guvernul elimină plafonul de 50.000 lei la plăţile cu cardul: POS obligatoriu pentru toţi comercianţii # PSNews.ro
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, anunţă miercuri că Guvernul elimină plafonul de 50.000 de lei pentru plăţile cu cardul, iar comercianţii vor trebui să ofere atât posibilităţi de plată în cash, cât şi posibilităţi de plată cu orice mijloc de plată electronică. „O altă chestiune foarte importantă de trasabilitate se referă la obligaţia operatorilor economici […] Articolul Guvernul elimină plafonul de 50.000 lei la plăţile cu cardul: POS obligatoriu pentru toţi comercianţii apare prima dată în PS News.
14:50
Crin Antonescu, ironii la adresa lui Nicuşor Dan: Aţi fost invitaţi sau ne reprezintă Zelenski? # PSNews.ro
Crin Antonescu îl ironizează pe Nicuşor Dan, după ce Politico a anunţat o reuniune a marilor lideri europeni şi ai SUA cu Zelenski şi Donald Trump: „Aţi fost invitaţi şi nu aveţi timp sau ne reprezintă preşedintele Ucrainei?” Potrivit publicaţiei Politico, miercuri, la ora 14:00 (ora Germaniei), va avea loc o discuţie virtuală de o […] Articolul Crin Antonescu, ironii la adresa lui Nicuşor Dan: Aţi fost invitaţi sau ne reprezintă Zelenski? apare prima dată în PS News.
14:40
România exportă mai multă mâncare. Livrările agricultorilor români către piețele externe, mai mari cu 8% # PSNews.ro
Anul de marketing 2025/2026 care a debutat la 1 iulie a adus traderilor români oportunități importante pe piețele externe, astfel că s-au livrat cantități cu 7,7% mai mari față de perioada similară a anului trecut. Totuși, la grâu și porumb exporturile s-au diminuat cu până la 70%. România a exportat în primele cinci săptămâni ale […] Articolul România exportă mai multă mâncare. Livrările agricultorilor români către piețele externe, mai mari cu 8% apare prima dată în PS News.
14:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, miercuri, că aproape jumătate dintre companiile active din România nu au cont bancar, iar în acest context autoritățile vor introduce obligația legală ca toate persoanele juridice să dețină cel puțin un cont deschis la o bancă. „Am constatat că 698.000 de companii nu au un card bancar, nu au […] Articolul Nazare: Jumătate din companiile active n-au cont în bancă și nici card bancar apare prima dată în PS News.
14:30
Măsuri dure pentru ANAF: Coordonare directă de la Finanțe, teste de integritate și bodycamuri la controale # PSNews.ro
Ministerul Finanțelor pregătește un pachet de măsuri menite să crească gradul de colectare și să asigure transparență în activitatea ANAF și a altor instituții fiscale. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o conferință de presă în care a subliniat că noul set de reglementări reprezintă „o componentă fiscală de echilibrare, de echitate […] Articolul Măsuri dure pentru ANAF: Coordonare directă de la Finanțe, teste de integritate și bodycamuri la controale apare prima dată în PS News.
14:20
Crimă de mediu pe râul Mureș. O balastieră omoară peștii pe capete, dar Apele Române spun că ”suntem în grafic” # PSNews.ro
Aseară (marți) și de dimineață am primit imagini din comuna bunicilor mei, din partea mamei, Dobra, din județul Hunedoara. Apele, pline de mâl și de Dumnezeu știe ce substanțe toxice utilizate în procesele de spălare și separare a pietrișului, sunt deversate de la o balastieră direct în râul Mureș. Imaginile sunt dureroase, demne de Vestul […] Articolul Crimă de mediu pe râul Mureș. O balastieră omoară peștii pe capete, dar Apele Române spun că ”suntem în grafic” apare prima dată în PS News.
14:20
Bolojan cere tăieri de personal și cheltuieli reduse. Ultimatum pentru 36 de instituții subordonate Guvernului # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a solicitat într-o întâlnire de lucru cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului ca până la 22 august să prezinte propuneri de reorganizare, creștere a eficienței și indicatori de performanță, urmând ca până la sfârșitul lunii august, Executivul să pregătească un pachet legislativ privind reorganizarea acestor structuri. Potrivit unui comunicat de […] Articolul Bolojan cere tăieri de personal și cheltuieli reduse. Ultimatum pentru 36 de instituții subordonate Guvernului apare prima dată în PS News.
14:10
România, ultima în UE la impozitul pe venit. Un italian și un german plătesc de 3 ori mai mult # PSNews.ro
România este pe ultimul loc în UE când e vorba de impozitarea veniturilor. Deși poate părea un lucru pozitiv, în realitate împiedică statul să-și mărească cheltuielile cu infrastructura, sănătatea, educația și alte domenii importante. Marile state UE au adoptat sisteme de impozitare progresivă, colectând mai mulți bani de la cei care au venituri mari și […] Articolul România, ultima în UE la impozitul pe venit. Un italian și un german plătesc de 3 ori mai mult apare prima dată în PS News.
14:10
Nazare: ‘Nu mai putem lansa licitații fără bani’ – reacție la acuzațiile privind firmele care nu facturează # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat astăzi că problema firmelor care nu emit facturi trebuie privită nu doar din perspectiva legalității, ci și a modului în care statul își planifică bugetele. Răspunsul vine după ce, recent, vicepremierul Dragoș Anastasiu a afirmat că există companii de construcții care au recunoscut că nu facturează lucrări în valoare de 1,5 […] Articolul Nazare: ‘Nu mai putem lansa licitații fără bani’ – reacție la acuzațiile privind firmele care nu facturează apare prima dată în PS News.
14:00
El este Mircea, românul mort în incendiul de lângă Madrid, salvând caii. Strângere de fonduri pentru repatriere # PSNews.ro
Un mecanic român stabilit de aproape 20 de ani în Spania și-a pierdut viața în incendiul devastator din Tres Cantos, Madrid, în timp ce încerca să salveze caii dintr-o herghelie unde lucra. Mircea Spiridon, în vârstă de 50 de ani, a fost grav rănit de flăcările care au mistuit peste 2.000 de hectare și a murit la […] Articolul El este Mircea, românul mort în incendiul de lângă Madrid, salvând caii. Strângere de fonduri pentru repatriere apare prima dată în PS News.
13:50
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, extrădat în R. Moldova. Atena a acceptat cererea Chișinăului # PSNews.ro
Curtea de Apel din Atena a acceptat cererea Chișinăului privind extrădarea oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Decizia a fost luată în cadrul ședinței din 13 august, însă la care a lipsit persoana vizată. Până acum, autoritățile de la Chișinău au expediat două cereri privind extrădarea oligarhului în țara sa. În data de 8 […] Articolul Oligarhul Vladimir Plahotniuc, extrădat în R. Moldova. Atena a acceptat cererea Chișinăului apare prima dată în PS News.
