Mesaj viral: Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți cât câștigă asistentele

13:10

PSD face un joc politic și complică relațiile din coaliție, spune la RFI deputatul PNL Robert Sighiartău. Asta după ce social-democrații au pus mai multe condiții pentru a rămâne la guvernare. Ei cer adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor și vor de asemenea ca programul Anghel Saligny să continue. ”PSD la un moment dat va […] Articolul Un lider PNL acuză social-democrații că fac un joc dublu: „PSD la un moment dat va pune frână reformelor” apare prima dată în PS News.