Ce reacție are Kyros Vassaras, în scandalul incendiar din Superliga

În teorie, atunci când caracterizezi un portar - sau când vrei să transferi un portar, să zicem - te îndrepți spre fișa postului său. Cum stă cu psihicul, care-i doza de „nebunie” la care ajunge, căci, se știe, portarii sunt de multe ori săriți de pe traiectoria celorlalți fotbaliști. Mai apoi cum stă cu reflexele, pe sus, pe jos, cum stă cu ieșitul de pe linia porții la centrări, cu agresivitatea, cu capacitatea de a fi lider al apărării. ...