Cum va arăta „Domul de Aur” al SUA – scutul antirachetă în patru straturi care va proteja întreaga țară

00:20

Un bărbat de 32 de ani, condamnat la cinci ani şi zece luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, a evadat, marţi seară, de la punctul de lucru interior al Penitenciarului Mărgineni, judeţul Dâmboviţa. El este căutat de echipe ale penitenciarului, de poliţişti, jandarmi şi poliţişti de frontieră. „Marţi, 12.08.2025, în jurul orei … The post Un deținut a evadat din Penitenciarul Mărgineni appeared first on spotmedia.ro.