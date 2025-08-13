Ploaie de perseide pe cerul României. Oameni din toată ţara au admirat spectacolul celest

14:40

O seară începută cu o petrecere, încheiată cu imagini care au dat totul peste cap. Alegeri de date-uri și întâlniri cu sfârșit neașteptat, dar în care zâmbetele și starea de bine au dominat. Zile în care, departe de partenerul de acasă, oamenii își dau voie să simtă, să trăiască și să caute ceea ce li se potrivește. Sezonul 9 Insula Iubirii, mai puternic și mai încărcat de sentimente, ca în niciun alt punct din acest an. Aseară, ediția a fost lider detașat de audiență, diseară, totul continuă, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!