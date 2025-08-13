Ploaie de perseide pe cerul României. Oameni din toată ţara au admirat spectacolul celest
ObservatorNews, 13 august 2025 20:40
Feerie pe cer. Spectacolul perseidelor a fost dublat de o aliniere perfectă între Venus şi Jupiter. Oameni din toată ţara au admirat ploaia de stele şi culorile intense ale cerului. Pasionaţii de astronomie s-au aşezat din timp cu telescoapele în zonele cele mai întunecate, pentru a nu rata nicio stea căzătoare.
Ploaie de perseide pe cerul României. Oameni din toată ţara au admirat spectacolul celest
18:10
Medicii i-au spus să "nu fie dramatică" şi au trimis-o acasă. A doua zi s-a trezit paralizată # ObservatorNews
Avea doar 14 ani când medicii i-au spus să "nu mai fie dramatică" în legătură cu o presupusă viroză digestivă. La câteva zile, adolescenta s-a trezit complet paralizată de la gât în jos, în urma unei infecții grave la nivelul sistemului nervos, măduvei spinării și creierului. Astăzi, la 22 de ani, tânăra este în scaun rulant, dar își continuă viața activă și îi îndeamnă pe oameni să își asculte instinctele atunci când simt că ceva nu este în regulă cu corpul lor.
18:10
Negocieri pentru pensiile private. Fără tranşă fixă, iar pensionarii să îşi decidă singuri suma lunară # ObservatorNews
După valul de nemulţumiri, chiar în aceste momente, are loc şi prima dezbatere publică pe controversata retragere a banilor din fondurile de pensii private. Legea cu impact major pentru 9 milioane de viitori pensionari a primit deja critici dure. Sindicaliştii au propus ca aceasta să trateze distinct pensiile din pilonul 2 de cele din pilonul 3, iar comisioanele în cazul furnizorilor de plată să fie mai mici.
18:00
Câţi bani va încasa Guvernul din "taxa pe colet". Românii, comenzi zilnice uriaşe pe Temu sau Shein # ObservatorNews
Al doilea pachet de măsuri fiscale prinde uşor-uşor contur. Nu scăpăm nici acum de taxe. Curierul va bate mai rar la uşă, căci în curând toate coletele care intră în ţară din afara Uniunii Europene vor fi taxate cu 25 de lei. Noile măsuri schimbă regulile şi pentru românii care plănuiesc să-şi deschidă o firmă. Capitalul social, care n-a mai fost modificat din anii '90, ar putea fi actualizat în funcţie de rata inflaţiei.
17:50
Magazinele mici obligate să accepte plata cu cardul. Ce se întamplă în zonele fără internet # ObservatorNews
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri că Guvernul renunță la plafonul de venituri minime de 50.000 de lei, de la care magazinele sunt obligate să accepte plata cu cardul. Asta înseamnă că toate magazinele, inclusiv cele mici, vor trebui să accepte plata cu cardul. Vor exista excepţii în zonele fără internet.
17:50
Sibiu, un oraș cu o bogată istorie culturală și economică, a devenit un punct de atracție major pe piața imobiliară din România. Cu o creștere remarcabilă a cererii de locuințe și o ofertă limitată, evoluția pieței imobiliare din Sibiu prezintă atât oportunități, cât și provocări. Acest articol va explora principalele tendințe și dinamici care modelează piața imobiliară din Sibiu, oferind informații valoroase pentru potențialii cumpărători și investitori.
17:40
Guvernul renunţă la plafonul impus plăţilor cu cardul bancar. Apel pentru bănci să reducă comisioanele # ObservatorNews
Guvernul elimină plafonul de 50.000 de lei pentru plăţile cu cardul, iar comercianţii vor trebui să ofere atât posibilităţi de plată în cash, cât şi posibilităţi de plată cu orice mijloc de plată electronică.
17:10
Paris Saint Germain şi Tottenham Hotspur se înfruntă, miercuri seara, în Supercupa Europei, partidă care se joacă de la 22.00, ora României, pe Stadio Friuli, din Udine (Italia).
17:10
Un şofer a murit carbonizat în propria maşină, după ce a intrat în coliziune cu un TIR pe o şosea în Lugoj # ObservatorNews
Impact devastator pe centura ocolitoare a municipiului Lugoj dinspre Caransebeș spre Timișoara. Un şofer a murit carbonizat în propria maşină, după ce a intrat în coliziune frontală cu un TIR, iar în urma accidentului, autoturismul a luat foc.
17:00
Polițiștii britanici au reușit să aresteze un grup de traficanți de droguri datorită papagalului liderului rețelei, potrivit unui comunicat de presă emis de autorități, citat de AFP.
16:50
Capitalul social minim pentru SRL-uri creşte la 8.000 lei. Nazare: "Nu a mai fost modificat din 1990" # ObservatorNews
Schimbări semnificatie pentru SRL-uri. Capitalul social minim va crește la 8.000 de lei începând cu 1 ianuarie 2026. Măsura va fi implmentată treptat pe parcursu a doi ani.
16:50
Parchet: Explozia de la Cugir a distrus 51.120 de cartuşe. Nu există indicii că a fost un sabotaj # ObservatorNews
Incendiul de la fabrica de armament Cugir. Procurorii au anunţat, miercuri, că nu există indicii cu privire la existenţa unor acte de sabotaj şi au stabilit că focul a pornit de la o încăpere a halei în care era depozitată necorespunzător o cantitate mare de pulbere pirotehnică. În explozie au fost distruse peste 50.000 de bucăţi de cartuşe
16:40
Un cuplu din Caraş-Severin şi-a pierdut copilul, la o zi după naştere. Mama se prezentase la medic cu dureri # ObservatorNews
Durere fără margini pentru o familie din Bocşa, judeţul Caraş-Severin, care şi-a pierdut primul copil, o fetiţă, la doar o zi de la naştere. Cei doi părinţi îi acuză Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa de malpraxis.
16:30
George Simion: "R. Moldova este un stat artificial. Soluţia corectă e reunirea cu patria mamă" # ObservatorNews
Preşedintele AUR, George Simion, a pledat miercuri, la Academia de vară "Mihai Viteazul", pentru "reunirea" Republicii Moldova cu România, pe care a descris-o drept "o soluţie normală, din punct de vedere istoric, identitar şi geopolitic", informează Agerpres.
16:20
Au început lucrările la linia de tramvai de pe Bulevardul Chișinău din Capitală. Cât vor dura # ObservatorNews
Primăria Capitalei a început lucrările de modernizare a liniei de tramvai pe tronsonul Şoseaua Pantelimon - Bulevardul Basarabia, investiție de 30 milioane lei, care presupune reabilitarea a peste 800 metri de cale dublă de rulare. Finalizarea este prognozată pentru august 2026.
16:10
AUR vrea să guverneze alături de PSD. Replica lui Alfred Simonis: "Simion nu poate vorbi în numele poporului" # ObservatorNews
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a declart că George Simion nu poate vorbi în numele popprului, care s-a exprimat la vot. Reacţia acestuia vine după ce liderul AUR a declarat că vreasă să guverneze, din toamnă, alături de PSD, cu condiţia ca premier să fie Călin Georgescu.
16:00
Cererile Rusiei rămân neschimbate, înainte de summitul Trump-Putin. Moscova râde de consultările europenilor # ObservatorNews
Rusia a anunţat din nou miercuri că cererile sale rămân neschimbate, înainte de summitul din Alaska. Deşi administrația Trump a temperat așteptările privind întâlnirea de vineri, subliniind că va fi mai degrabă "un exercițiu de tatonare" și că nu se așteaptă la un acord decisiv, Moscova transmite că Trump şi Putin vor aborda chestiunile "acumulate" în relaţiile bilaterale, consultările europenilor fiind catalogate "nesemnificative".
15:50
Vremea de mâine 14 august. Va fi cald în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 27 şi 37 de grade # ObservatorNews
Vremea continuă să fie călduroasă în cea mai mare parte a ţării, cu tempetaturi extrem de ridicate în sudul Olteniei. Maximele zilei vor fi încadrate între 27 şi 37 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 14 august.
15:40
O femeie de 66 de ani din București a fost reținută de polițiști, miercuri, fiind acuzată că vindea heroină și metadonă consumatorilor, cu prețuri cuprinse între 250 și 400 de lei pe doză.
15:40
ÎPS Teodosie s-a trezit cu un clovn, în timpul slujbei de la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța # ObservatorNews
Moment inedit în timpul slujbei de la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, joi, 7 august.
15:40
Rusia susţine că a cucerit două localităţi într-un sector strategic pe frontul de est din Ucraina # ObservatorNews
Rusia a anunţat miercuri cucerirea a două localităţi din estul Ucrainei, într-un sector strategic în care trupele Moscovei au avansat rapid în ultimele zile, relatează AFP, citată de Agerpres.
15:40
Accident pe DN 5 în Giurgiu, între o dubă şi un autoturism. Trei bărbaţi au ajuns la spital # ObservatorNews
Trei bărbați, cu vârste de 39, 43 și 59 de ani, au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu după ce o autoutilitară și un autoturism s-au ciocnit pe DN 5, între localitățile Daia și Uzunu, pe sensul de mers București - Giurgiu.
15:30
Revolta unei asistente medicale: Nu ai tras fermoarul la un sac de cadavre, nu poţi să decizi ce salariu am eu # ObservatorNews
O asistentă medicală din Vâlcea a transmis un mesaj, distribuit apoi intens pe reţelele de socializare de oameni din sistem, afirmând că cei care nu ştiu exact în ce constă activitatea într-o tură, nu ar trebui să decidă cât câştigă o asistentă medicală.
15:20
Observator de bine, 13 august 2025. Craiova aduce deja atmosfera sărbătorilor de iarnă în oraş # ObservatorNews
Observator de bine, 13 august, prezentat de Ioana Scărlătescu.
15:00
Cine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoarea # ObservatorNews
Elevii vor primi burse de merit în valoare de 450 de lei lunar, doar dacă au media anuală de cel puțin 9,00 și se încadrează în primii 15% din elevii clasei. Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre de Guvern privind noile criterii pentru acordarea burselor de merit în 2025-2026.
14:50
Guvernul introduce o taxă fixă de 25 lei pentru coletele extra-UE sub 150€. Vizează coletele din China # ObservatorNews
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, propune o taxă nouă pentru coletele care vin din spațiile extracomunitare, respectiv coletele de la Shein sau Temu. Aceste fluxuri de colete sub 150 de euro au crescut de la 1 miliard la 4 miliarde în anul 2024, la nivel european.
14:50
Cum și-a obținut Spitalul Floreasca titlul de Centru. Cererea, semnată deși unitatea nu îndeplinea condițiile # ObservatorNews
Scandalul în care este implicat Centrul de Arşi de la Spitalul Floreasca trece la un alt nivel. Ministrul sănătăţii a înaintat rezultatele controalelor către Parchet, după ce a găsit indicii care arată că ordinul de autorizare a centrului a fost emis ilegal. Spitalul Floreasca a anunţat că s-au identificat patru cazuri de colonizări cu Candida Auris. Este vorba despre acea ciupercă cu care a fost infectată prima pacientă de la care a plecat scandalul.
14:40
Semnele de întrebare și tensiunea au acaparat vila băieților, aseară, într-o ediție lider detașat de audiență # ObservatorNews
O seară începută cu o petrecere, încheiată cu imagini care au dat totul peste cap. Alegeri de date-uri și întâlniri cu sfârșit neașteptat, dar în care zâmbetele și starea de bine au dominat. Zile în care, departe de partenerul de acasă, oamenii își dau voie să simtă, să trăiască și să caute ceea ce li se potrivește. Sezonul 9 Insula Iubirii, mai puternic și mai încărcat de sentimente, ca în niciun alt punct din acest an. Aseară, ediția a fost lider detașat de audiență, diseară, totul continuă, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
14:30
Beijingul a anunțat miercuri, conform agențiilor DPA și Reuters, că va impune contramăsuri împotriva a două instituții financiare din Uniunea Europeană, ca reacție la sancțiunile aplicate de UE împotriva a două bănci chineze, informează Agerpres.
14:30
Prosumatorii aşteaptă și doi ani să-și primească banii din energie. Furnizorii, datorii de 300 milioane euro # ObservatorNews
Din ce în ce mai importanţi pe piaţa de energie, prosumatorii vor să schimbe legea. Speră să-şi primească mai repede banii de la furnizorii de energie pe care "îi ajută" zilnic cu o bună parte din energia necesară consumului. Problema este că, pentru energia oferită azi, plata vine în cel puţin doi ani conform legii, iar odată cu dispariţia plafonării situaţia se complică.
14:20
Bărbat în prag de comă alcoolică, prins la volan de poliţiştii din Dolj. Nu avea permis de conducere # ObservatorNews
Şofer de 50 de ani, bombă cu ceas pe şosele. un bărbat a fost reţinut de poliţiştii din Dolj după ce a fost prins la volan cu 3.94 g/l alcool pur în sânge. L-a dat de gol chiar traseul maşinii pe care martorii l-au descris ca fiind sinuos. Când l-au pus să sufle în etilotest, poliţiştii au înţeles şi de ce mergea maşina cum mergea.
14:20
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă # ObservatorNews
Un deţinut din Penitenciarul Mărgineni a pus poliţia pe jar după ce a evadat seara trecută. Vorbim despre un bărbat condamnat pentru act sexual cu minor. Lucra în bucătăria închisorii şi a reuşit să escaladeze unul dintre zidurile lăsate nesupravegheate de gardieni. Individul s-a bucurat de libertate doar 16 ore pentru că a fost prins în urmă cu puţin timp.
14:10
Migrarea cererii către apartamentele vechi reprezintă principala tendinţă observată pe piaţa imobiliară în primul semestru al acestui an, această schimbare în comportamentul de achiziţie fiind cauzată de scăderea generală a numărului de tranzacţii, pe fondul condiţiilor de instabilitate politică şi economică, potrivit unei analize de specialitate, dată miercuri publicităţii.
