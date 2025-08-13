Ilie Bolojan: Orice fel de discuție legată de alegeri anticipate nu are niciun fel de realism

20:10

Trei zile de cursuri la şcoală şi două zile de proiecte, de acasă. Este modelul pe care doresc să îl pună în practică tot mai multe licee. 18 şcoli au fost selectate de Ministerul Educaţiei în programul pilot de educaţie personalizată din această toamnă. Acestea trebuie să respecte curriculumul naţional, dar îl pot adapta. Aşa că cei mai mulţi studiază toate disciplinele jumătate de an, iar în ultimele luni de şcoală se pregatesc doar pentru Bacalaureat.