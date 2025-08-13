Ce planuri au pentru capitală românii care au deschis un cash&carry într-un fost Lidl din București. Derulează deja o investiție de 10 milioane de euro în Mehedinți
Economica.net, 13 august 2025 22:30
Senic Gross & Market, retailerul cash&carry deținut de familia Cîmpeanu din Craiova, va inaugura la finalul lunii, în Arad, al 13-lea supermarket al rețelei și este într-o fază avansată de construcție a primului retail park din portofoliu. Compania a intrat anul trecut și pe piața bucureșteană, într-un fost spațiu Lidl și are în continuare planuri de expansiune în capitală.
Vineri, 15 august, moment cheie pentru România Guvernului Bolojan. Agenția Fitch decide ratingul de țară. La ce se așteaptă analiștii # Economica.net
Vineri, 15 august, este un nou moment cheie pentru Guvernul Bolojan și pentru România. Agenția de rating Fitch reanalizează calificativul conferit țării noastre. Adoptatea primelor măsuri de reducerea a deficitului ar putea convinge agenția să ne păstreze în afara categoriei "junk", la rating BBB- cu perspectivă negativă, cred majoritatea analiștilor. Nimic nu este însă clar, deocamdată.
Inflație de două cifre pentru august septembrie și de 9,3% la finalul lui 2025, previziuni ING Bank # Economica.net
După publicarea datelor pe luna pe luna iulie, ING Bank a decis revizuire estimărilor privind inflația la sfârșitul anului 2025 la 9,3%.
Premierul polonez Donald Tusk avertizează că Rusia va încerca să introducă în discuțiile privind viitorul Ucrainei reducerea prezenței trupelor SUA în Europa # Economica.net
Rusia doreşte să includă tema reducerii prezenţei trupelor NATO în orice discuţii despre viitorul Ucrainei, a declarat miercuri presei premierul polonez Donald Tusk, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Stocul de cărbune de la Complexul Energetic Valea Jiului depășește 65.000 de tone. Compania susține că nu există riscul unei autoaprinderi # Economica.net
Stocul de cărbune de la Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ), necesar pentru termocentrala de la Paroşeni, depăşeşte 65.000 de tone, fără să existe riscul unei autoaprinderi deoarece temperatura depozitului de huilă existent la producătorul de energie electrică este monitorizată în permanenţă.
Președintele Senatului, Mircea Abrudean: Taxa pe tranzacțiile către firmele afiliate este un pas important spre echitate fiscală şi tratament egal între companiile româneşti şi multinaţionale # Economica.net
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că introducerea unei taxe pe tranzacţiile excesive dintre firmele afiliate reprezintă o măsură care pune capăt practicilor prin care profiturile generate în România pleacă în afara graniţelor, relatează Agerpres.
Declarații de ultima oră ale premierului Bolojan! Cum va fi adoptat pachetul II de măsuri fiscal-bugetare și ce se va întămpla cu pensiile magistraților # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că pachetul 2 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului nu poate fi adoptat decât prin asumarea răspunderii Guvernului şi speră că va fi adoptat la finalul lunii august, relatează Agerpres.
Engie a bifat deja 500 MW, jumătatea țintei de regenerabile pentru anul 2030 în România. A câștigat contracte CfD pentru două noi parcuri # Economica.net
ENGIE Romania, mai cunoscută la noi pentru activitatea din sectorul gazelor naturale, dar cu prezență din ce în ce mai mare în regenerabile, a ajuns la un portofoliu de aproape 500 MW în proiecte regenerabile în România, după ce s-a calificat, cu un parc eolian și unul fotovoltaic, la ultima licitație pentru atribuirea Contractelor pentru Diferență (CfD)
UMB, cel mai mare constructor român de drumuri, va relua activitatea începând de luni, 18 august, pe șantierele de autostrăzi, au confirmat pentru ECONOMICA.NET reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Amintim că săptămâna aceasta angajații UMB de pe A7 Focșani - Pașcani au fost trimiși în "concediu forțat", din cauza incertitudinii privind plata facturilor pentru lucrările efectuate până în prezent.
BVB anunță că piața românească de capital a înregistrat cea mai bună performanţă de preţ în rândul pieţelor de capital din Uniunea Europeană în ultimele 30 de zile # Economica.net
Principalul indice al pieţei de capital din România, BET, a depăşit miercuri al treilea prag de 1.000 de puncte din ultima lună, închizând şedinţa de tranzacţionare la 21.176,99 puncte, cu un avans de 1,68%, a anunţat Bursa de la Bucureşti, pe pagina sa de Facebook.
Hidroelectrica raportează un profit în scădere cu 41% pentru primele șase luni din 2025. A explodat numărul clienților pentru serviciile de furnizare # Economica.net
Hidroelectrica a afişat un profit net în scădere cu 41% după primele şase luni, până la 1,587 de miliarde de lei, în condiţiile în care producţia netă de energie electrică a consemnat un declin de 27% pe fondul secetei severe, potrivit Raportului companiei pentru primul semestru, transmis miercuri Bursei de la Bucureşti, transmite Agerpres.
Rusia limitează parțial apelurile prin Telegram şi WhatsApp, ca urmare a creșterii cazurilor de înșelăciune realizate cu ajutorul acestor platforme # Economica.net
Rusia va limita parţial apelurile prin serviciile de mesagerie instantanee Telegram şi WhatsApp pentru a contracara numărul tot mai mare de escrocherii realizate pe această cale, a informat miercuri regulatorul rus al comunicaţiilor, Roscomnadzor, informează EFE şi AFP, transmite Agerpres.
Cătălin Aflat (director PMB): Pasajul Basarab va fi recepționat la sfârșitul anului 2026. Am ajuns la o înțelegere cu constructorul # Economica.net
Pasajul Basarab va fi recepţionat la sfârşitul anului viitor, după ce Municipalitatea a ajuns la o înţelegere cu constructorul, a declarat directorul Direcţiei Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), Cătălin Aflat.
FOTO Încă un șantier de autostradă abandonat? „Armata” UMB, retrasă și de pe lotul 4 al A0 Nord # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat miercuri imagini cu lotul 4 Nord din Autostrada Bucureștiului (A0). La fel ca pe alte șantiere UMB din Autostrada Moldovei A7, muncitorii nu au revenit săptămâna aceasta la lucru nici pe A0.
Studiu BCG: Doar 0,1% din clienții de top generează 37% din valoarea globală a pieței de lux. Segmentul ultra-high-end reprezintă motorul creșterii în următoarele 18 luni # Economica.net
Boston Consulting Group (BCG) a prezentat rezultatele celei de-a 11-a ediții a Altagamma Consumer & Retail Insight, studiul anual care analizează comportamentul consumatorilor de lux și evoluția canalelor de retail. Raportul dezvăluie o polarizare tot mai accentuată a pieței: deși clienții ultra-high-end reprezintă doar 0,1% din totalul consumatorilor, aceștia generează 37% din valoarea globală a pieței de lux, consolidându-și statutul de segment strategic pentru brandurile premium.
Schimbare la conducerea Ingka Group, societatea care deține majoritatea magazinelor IKEA. Directorul general Jesper Brodin a demisionat, iar în locul lui vine adjunctul Juvencio Maetzu # Economica.net
Jesper Brodin, directorul general de la Ingka Group, entitatea care deţine majoritatea magazinelor IKEA, a demisionat după opt ani, şi va fi înlocuit cu spaniolul Juvencio Maetzu, primul şef al grupului care nu este suedez, transmite Reuters, relatează Agerpres.
BNR: Investițiile directe ale nerezidenților au fost de 2,779 de miliarde de euro în primele șase luni din 2025 # Economica.net
Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au crescut la 2,779 de miliarde de euro după primele şase luni ale acestui an, comparativ cu 2,414 miliarde de euro în perioada ianuarie - iunie 2024, potrivit datelor Băncii Naţionale a României, publicate miercuri, relatează Agerpres.
Alexandru Nazare: Vom crea un regim în care societăţile inactive ori se declară active din nou, ori vor intra într-o procedură de dizolvare, lichidare şi radiere după caz # Economica.net
Ministerul de Finanţe va crea un regim în care societăţile inactive vor avea termene clare până la care ori se declară active din nou, ori vor intra într-o procedură de dizolvare, lichidare şi radiere după caz, a anunţat, miercuri, ministrul de resort, Alexandru Nazare.
Încă o veste proastă dinspre gigantul Liberty Galați, fostul Sidex: Angajații nu mai pot fi plătiți. Conturile fabricii de produse tubulare au fost blocate # Economica.net
Încă o veste proastă dispre combinatul siderurgic Liberty Galați, unul dintre giganții industriei românești, cu mii de angajați. Și fabrcica de produse tubulare a intrat în concordat preventiv, i-au fost blocate conturile și nu mai poate plăti angajații.
Primarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că va semna documentația pentru reabilitarea Şcolii „I. G. Duca” şi a Colegiului „Gheorghe Lazăr” # Economica.net
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat, miercuri, că va semna documentaţia pentru reabilitarea Şcolii "I. G. Duca" şi a Colegiului "Gheorghe Lazăr", transmite Agerpres.
DEER a finalizat lucrările de modernizare la rețeaua de distribuție a energiei din localitatea Cetățuia (Harghita), în care a investit 5,8 milioane de lei # Economica.net
Distribuție Energie Electrică Romania, Sucursala Harghita, a finalizat lucrarea de investiții ”Îmbunătățire nivel de tensiune și modernizare LEA 0,4 kV și branșamente în localitatea Cetățuia, județul Harghita”, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
UniCredit și Garanti BBVA au împrumutat cu 60 de milioane de euro compania DRI, controlată de cel mai bogat om din Ucraina, pentru construcția parcului fotovoltaic Văcărești, din județul Dâmbovița # Economica.net
DRI, subsidiara Grupului DTEK care dezvoltă proiecte de energie regenerabilă în UE, anunță că a semant cu UniCredit și Garanti BBVA un acord de împrumut fără regres de până la 60 de milioane de euro (dintre care aproximativ 56 de milioane de euro și 22 de milioane de lei pentru facilități TVA) pentru a finanța construcția și operarea parcului fotovoltaic Văcărești din România.
Ministerul Finanțelor înlocuiește impozitul pe cifra de afaceri, care se aplică firmelor cu afaceri de peste 50 de milioane de euro, cu o taxă pe afiliați # Economica.net
Impozitul pe cifra de afaceri care se aplică în acest moment la companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro va fi înlocuit cu o nouă taxă pe afiliaţi, astfel încât să fie vizată zona prin care multinaţionalele îşi pot exporta profitul, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, relatează Agerpres.
Studiu Deloitte: Tarifele vamale au efecte semnificative asupra companiilor multinaționale. Ca răspuns, 30% iau în calcul majorarea prețurilor, iar 16% mutarea producției sau exportul în altă țară # Economica.net
O tremie dintre companiile multinaționale (34%) susțin că introducerea unor tarife comerciale suplimentare sau a unor bariere netarifare ar avea un impact semnificativ asupra activității lor, în timp ce 57% afirmă că impactul ar fi unul moderat, iar pentru a atenua efectele unor astfel de măsuri, aproape 30% ar majora prețurile, iar 16% ar lua în calcul relocarea producției în altă țară sau exportul pe alte piețe, se arată în Deloitte 2025 Global Tax Policy Survey.
Deficitul de cont curent a ajuns 13,897 de miliarde de euro la sfârșitul lunii iunie # Economica.net
Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 13,897 de miliarde de euro în primele şase luni din acest an, în creştere cu 18,9% faţă de perioada ianuarie - iunie 2024, când soldul negativ al contului curent a fost de 11,682 de miliarde de euro, potrivit datelor Băncii Naţionale a României, publicate miercuri, relatează Agerpres.
Seceta a făcut ravagii. Fermierii români au cele mai mari pierderi din UE. Producția de porumb, unde România era printre lideri, dinamitată # Economica.net
Producția de porumb estimată pentru România a fost revizuită în jos cu 1,4 milioane de tone, potrivit ultimului raport al USDA. Din cauza secetei din august, fermierii români vor suferi cele mai mari pierderi din UE. Am putea genera însă 13% din producția totală a UE, fiind al treilea cel mai mare producător după Franța și Polonia.
AnimaWings programează zboruri regulate către Istanbul, de pe cinci aeroporturi din România # Economica.net
Transportatorul aerian AnimaWings anunță introducerea de zboruri regulate către Istanbul, cu plecare de pe cinci aeroporturi din România. Începând cu luna octombrie 2025, pasagerii din București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Craiova vor putea călători direct spre Istanbul Airport (IST).
Hrană pentru pisici la fiecare PET reciclat în cadrul SGR. Unde se întâmplă acest lucru # Economica.net
În București sunt amplasat 15 aparate care eliberează automat o porție de hrană uscată sau apă pentru pisicile comunitare pentru fiecare PET returnat în cadrul Sistemului de Garanție Returnare ( SGR), urmare a unui parteneriat dintre Asociația Sache și RetuRO, administratorul SGR.
CFR SA desemnează câștigătoare asocierea condusă de Siemens pentru contracte de semnalizare feroviară de aproape un miliard de lei # Economica.net
Compania Națională de Căi Ferate “CFR” S.A. informează că a finalizat procedurile de evaluare și a desemnat câștigătorii pentru primele două loturi din cadrul proiectului „Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
RE/MAX crede că tendința primului semestru e îndreptarea cererii către apartamentele vechi # Economica.net
Migrarea cererii către apartamentele vechi reprezintă principala tendință observată pe piața imobiliară în primul semestru al acestui an, această schimbare în comportamentul de achiziție fiind cauzată de scăderea generală a numărului de tranzacții, pe fondul condițiilor de instabilitate politică și economică, potrivit unei analize a RE/MAX.
Estonia a expulzat un diplomat rus, acuzat de ingerință în problemele interne ale țării # Economica.net
Estonia a expulzat un diplomat al ambasadei Rusiei, pe care îl acuză de ingerință în treburile statului baltic, a anunțat miercuri Ministerul Afacerilor Externe estonian, informează AFP și Agerpres.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, admite cel mai negru scenariu pentru România: Trebuie să fim pregătiți! # Economica.net
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a admis, astăzi, că există un risc major ca România să intre în recesiune, însă și în această situație trebuie să fim pregătiți.
Premierul a solicitat într-o întâlnire cu reprezentanții a 36 de instituții subordonate să prezinte propuneri de reorganizare # Economica.net
Prim-ministrul Ilie Bolojan a solicitat într-o întâlnire de lucru cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului ca până la 22 august să prezinte propuneri de reorganizare, creștere a eficienței și indicatori de performanță, urmând ca până la sfârșitul lunii august, Executivul să pregătească un pachet legislativ privind reorganizarea acestor structuri, scrie Agerpres.
Ministrul Finanțelor, anunțuri majore pentru toate firmele: Cont bancar obligatoriu, crește cerința de capital minim, cheltuieli deductibile limitate, noi amenzi penale. Dispare și plafonul pentru plăți cu cardul # Economica.net
Ministrul Finanțelor, Daniel Nazare, a anunțat, aztăzi, mai multe schimbări importante pentru toate firmele din România. Printre acestea, obligativitatea deținerii unui cont bancar, în condițiile în care aproape 100.000 de firme nu au cont.
Iran a suspendat activitățile administrative și educative pentru a economisi energie din cauza valului de căldură # Economica.net
Iranul a suspendat miercuri activitățile administrative și educative în jumătate din țară pentru a economisi energie în fața valului de căldură intensă și a agravării crizei energetice și hidrice, transmit agențiile EFE și Agerpres.
Sistemul de apărare american, Golden Home,are patru straturi, dintre care unul e bazat pe sateliți # Economica.net
Sistemul emblematic de apărare antirachetă al administrației președintelui american Donald Trump cunoscut ca Golden Dome va cuprinde patru straturi - unul bazat pe satelit și trei terestre -, cu 11 baterii cu rază scurtă de acțiune situate în zona continentală a SUA, în Alaska și Hawaii, conform unei recente prezentări a guvernului american despre proiect, relatează miercuri de Reuters și Agerpres.
Trebuie să utilizăm experiența Ucrainei și a partenerilor pentru a evita orice înșelăciune din partea Rusiei – Zelenski, președinte Ucraina # Economica.net
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut aliaților săi occidentali să exercite presiuni asupra Moscovei și să contracareze orice eventuală înșelăciune din partea Rusiei, înaintea unor discuții pe care el le va avea miercuri cu mai mulți lideri europeni și cu omologul său american Donald Trump, informează France Presse și Agerpres.
Avertisment pentru Guvern. Sute de milioane de euro riscă să dispară din buget. Un grup de avocați români a atacat, la Curtea Europeană, taxa pe viciu plătită pentru „păcănele” # Economica.net
Un grup de avocați români, coordonat de Tudor Vidrean Căpușan, doctor în drept și profesor universitar specializat în drept fiscal a deschis, la Curtea Europeană de Justiție (CJUE) un proces în cadrul căruia solicită eliminarea taxei pe viciu plătită de operatorii de slot machine, transmite un comunicat de presă. Operatorii din România plătesc 1000 de euro taxă pe viciu pentru fiecare aparat instalat.
Peste 1.500 de specialiști implicați în elaborarea noilor programe liceale – Daniel David, ministrul Învățământului # Economica.net
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat miercuri că reforma curriculumului pentru învățământul liceal mai parcurge o etapă, iar peste 1.500 de specialiști sunt implicați în elaborarea noilor programe de studiu, având ca reper profilul de formare al absolventului, scrie Agerpres.
Germania se va confrunta miercuri cu un val de căldură, în condițiile în condițiile în care temperaturile sunt așteptate să depășească cu mult 30 de grade Celsius într-o mare parte din țară, informează DPA și Agerpres.
Incendiile forestiere care fac ravagii în Spania de câteva zile s-au soldat cu doi morți și zeci de răniți, dintre care cel puțin doi în stare gravă. Lupta cu flăcările continuă în numeroase regiuni, precum Castilia-Leon, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha și Madrid, transmit miercuri agențiiile EFE și Agerpres.
Consumatorii par a fi mai interesați de IA, decât companiile. Cel puțin asta spune EY într-un studiu # Economica.net
Aproape trei sferturi dintre companiile globale (72%) au integrat și implementat la scară largă Inteligența Artificială (IA) în aproape toate inițiativele, însă doar o treime dintre acestea dispun de măsuri de control adecvate pentru modelele actuale dedicate noii tehnologii, arată studiul EY Responsible AI Pulse, publicat miercuri, scrie Agerpres.
În ciuda scăderilor din unele state, inclusiv România, la nivel global vânzările de mașini electrificate sunt în creștere. În primele șapte luni din 2025 acestea au urcat cu 27%.
Sondajul care confirmă popularitatea AfD arată de asemenea că majoritatea germanilor sunt nemulțumiți de mandatul cancelarului creștin-democrat Friedrich Merz, scrie Politico.
Valoarea tranzacțiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare a scăzut la 200 de milioane de euro, dar există premise de creștere # Economica.net
Piața terenurilor a devenit mai activă în prima jumătate din 2025, după un an 2024 marcat de incertitudini politice, un context general de expectativă și, în consecință, o cerere relativ scăzută, potrivit unui raport Colliers. Retailul și rezidențialul rămân cele mai active segmente pe piața terenurilor, la fel ca în anii anteriori.
Executivul pregătește restructurarea instituțiilor guvernamentale. Miercuri, va avea loc o ședință a premierului Ilie Bolojan cu reprezentanții instituțiilor din subordinea Guvernului, pentru „măsuri de reorganizare și raționalizare a cheltuielilor publice”, au declarat pentru HotNews surse guvernamentale.
Ministrul finanțelor Alexandru Nazare, a trimis ANAF peste un cunoscut producător de țigări. Ce mărci celebre sunt vizate -Surse # Economica.net
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a cerut ANAF să verifice companiile mari din economie care se confruntă cu întârzieri substanțiale la plata taxelor și impozitelor. Cu această ocazie, oficialul făcea referire directă, fără să dea nume, la un producător de țigări cu datorii de peste 300 de milioane de lei. Cine este acest producător și ce branduri celebre scoate pe piață?
