Ce planuri au pentru capitală românii care au deschis un cash&carry într-un fost Lidl din București. Derulează deja o investiție de 10 milioane de euro în Mehedinți

13:50

IULIUS marchează un sfert de secol, perioadă în care compania a redefinit standardele din retailul românesc și a contribuit semnificativ la transformarea urbană a marilor orașe din țară. Cu o viziune integrată asupra dezvoltării sustenabile și a mixului dintre shopping, business, natură și lifestyle, IULIUS a devenit un reper în industria de real estate nu doar în țară, ci și în Europa de Est. De la primul mall din afara Capitalei, inaugurat la Iași, în 2000, compania a dezvoltat 2 proiecte mixed-use, 3 shopping mall-uri sub rețeaua Iulius Mall, 2 proiecte de retail de proximitate – Family Market și un proiect mixt office + retail – Palas Campus. Proiectele cumulează peste 73 milioane de vizite pe an, iar varietatea de branduri, evenimente, restaurante și cafenele, centre de entertainment și diverse servicii le-a transformat în adevărate destinații. Mai multe despre rețeaua de retail pot fi aflate aici (https://www.youtube.com/watch?v=0A-I2tPVIJA).