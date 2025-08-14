Producția de energie electrică a României a scăzut masiv în prima jumătate de an, importurile au crescut cu peste 50% – din fiecare 5 MWh consumați, 1 MWh a venit din rețelele vecine
Economica.net, 14 august 2025 12:00
Consumul de energie electrică a scăzut ușor în primul semestru al anului, dar producția a scăzut semnificativ, astfel că sistemul a fost pe import, care nu a fost deloc mic – un MWh din cinci consumat în România a venit din rețelele vecinilor noștri
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
12:00
ANM avertizează emite un nou Cod galben de căldură vlabil joi și vineri în jumătate de țară, inclusiv București # Economica.net
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenționări Cod galben de caniculă, valabile joi și vineri, în peste jumătate din țară, inclusiv în București, scrie Agerpres.
12:00
Producția de energie electrică a României a scăzut masiv în prima jumătate de an, importurile au crescut cu peste 50% – din fiecare 5 MWh consumați, 1 MWh a venit din rețelele vecine # Economica.net
Consumul de energie electrică a scăzut ușor în primul semestru al anului, dar producția a scăzut semnificativ, astfel că sistemul a fost pe import, care nu a fost deloc mic – un MWh din cinci consumat în România a venit din rețelele vecinilor noștri
12:00
Document. Decizie surpriză la Guvern. Se suspendă PNRR: Angajamentele depășesc în mod manifest bugetul național # Economica.net
Guvernul României pregătește o Ordonanță de Urgență (OUG) care suspendă, de facto, PNRR, programul de la care se așteaptă să ne salveze de recesiune. Nu se mai pot face contracte noi, cele deja încheiate vor fi triate.
Acum o oră
11:00
În Pachetul 3 de măsuri trebuie întroduse măsuri de relansare economică – Alexandru Nazare, ministru de Finanțe # Economica.net
Recesiunea poate fi evitată prin investiții și prin absorbția fondurilor europene, iar în pachetul 3 trebuie gândite măsuri de relansare, a declarat, miercuri seara, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, scrie Agerpres.
11:00
Romgaz, cel mai mate producător de gaze naturale și operatorul majorității capacității de stocare a fazelor din România, controlat de stat, a raportat vânzări în creștere în prima jumătate a acestui an, dar profit în scădere.
11:00
Producția industrială a României s-a diminuat cu 2%, ca serie brută, în primul semestru al acestui an față de intervalul similar din 2024, în timp ce ca serie ajustată a scăzut cu 1,2%, arată datele publicate, joi, de Institutul Național de Statistică (INS), citate de Agerpres.
11:00
Prețurile carburanților au scăzut din nou azi, pentru a doua oară la rând, la benzinăriile din România
11:00
Scania vrea să profite de acordurile de liber schimb ale Chinei exportând jumătate din producția noii sale uzine din Rugao # Economica.net
Scania, divizie a grupului Volkswagen, intenționează să exporte jumătate dintre vehiculele care vor fi asamblate la noua sa uzină din China pentru care a investit două miliarde de euro.
11:00
Academia de Studii Economice din București, prin școala de afaceri Bucharest Business School, lansează programul "Economics of Education and Leadership MBA", cu începere în luna octombrie, un MBA dedicat decidenților din Ministerele Educației, Economiei, Finanțelor, Apărării și din alte sectoare guvernamentale relevante, experți în educație, profesori universitari, inspectori școlari, primari, directori de școală, ONG-uri și reprezentanți ai sectorului privat interesați de reformarea sistemului educațional, potrivit unui comunicat remis Economica.net.
11:00
Cei mai mulți germani consideră că actualul guvern de coaliție de la Berlin este în mare parte divizat, indică un sondaj de opinie difuzat joi de postul de televiziune ZDF, transmit DPA și Agerpres.
11:00
Majorarea capitalului social la 8.000 lei va lovi afacerile aflate la început de drum, spune Grupul micilor antreprenori din România # Economica.net
Creșterea de 40 de ori a capitalului social minim, de la 200 lei la 8.000 lei, programată pentru 2026, schimbă radical regulile jocului în antreprenoriatul românesc. Dacă până acum intrarea în business era accesibilă aproape oricui, noul prag va transforma acest pas într-un test financiar dificil pentru mii de români aflați la început de drum. Această măsură va descuraja exact segmentul de care economia României are cea mai mare nevoie, spun reprezentanții comunității Grupul micilor antreprenori din România din care fac parte peste 60.000 de membri.
Acum 2 ore
10:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că în zilele următoare lucrurile se vor debloca în coaliția de guvernare și se vor putea face pași importanți pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri fiscale, scrie Agerpres.
10:30
Doar o minune ne mai scapă de recesiune! Din toamnă vine furtuna: Economia României rămâne fără principalele motoare-Date oficiale # Economica.net
Produsul Intern Brut(PIB) al României mai păstra încă o creștere firavă la jumătatea acestui an, după cum anunță Institutul Național de Statistică (INS). Foarte probabil, însă, din toamnă vom avea deja recesiune, având în vedere că principalele motoare ale economiei, industria și consumul, se duc pe tobogan.
10:10
Proiectul de lege privind pilonul 2 de pensii nu a fost abandonat. Discuțiile vor fi reluate săptămâna viitoare – Ilie Bolojan, prim ministru # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că proiectul de lege privind Pilonul 2 de pensii nu a fost abandonat, iar discuțiile despre acesta vor fi reluate săptămâna viitoare în Guvern, scrie Agerpres.
10:10
Germania va finanța achiziția din SUA a unui pachet de arme de 500 de milioane de dolari, destinat Ucrainei # Economica.net
Germania va finanța un pachet de echipamente militare și muniție provenind din Statele Unite și destinat Ucrainei în valoare de de 500 de milioane de dolari (426,9 milioane de euro) în cadrul unei noi inițiative a NATO, a anunțat miercuri Alianța Nord-Atlantică, informează EFE și Agerpres.
10:10
Toamna asta autoritățile centrale trebuie să-și calculeze exact personalul necesar, există spații de reducere a cheltuielilor – Ilie Bolojan # Economica.net
În toate autoritățile de la nivel central trebuie făcută o analiză în toamna acestui an, trebuie să fie calculat corect personalul, deoarece există spații de reducere a cheltuielilor de personal destul de importante, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, scrie Agerpres.
10:10
Trump a solicitat prezența președintelui polonez, Karol Nawrocki, la teleconferința dedicată Ucrainei # Economica.net
Președintele american Donald Trump a solicitat în ultimul moment ca președintele polonez, Karol Nawrocki, să se alăture teleconferinței de miercuri dedicate Ucrainei cu lideri europeni, organizată în perspectiva întrevederii dintre președinții Trump și Putin din Alaska de vineri, conform premierului Donald Tusk, rivalul politic al lui Nawrocki care ar fi trebuit să participe la reuniune, informează Reuters și Agerpres.
10:10
Statul nu mai poate continua cu abordările pe care le-a avut în Educație – Ilie Bolojan # Economica.net
Statul, în foarte multe domenii, nu mai poate continua abordările pe care le-a avut, a fost mesajul premierului Ilie Bolojan pentru angajații din Educație, în contextul protestelor anunțate față de măsurile fiscal-bugetare, scrie Agerpres.
10:10
În data de 14 august 2025, la Unitatea 2 a Nuclearelectrica a avut loc un incendiu minor la o unitate de filtrare, din partea clasica a Unitatii 2. Partea nucleară a Unității nu a fost afectată.
Acum 4 ore
09:10
Recesiunea poate fi evitată prin investiții și absorbția fondurilor europene – Alexandru Nazare, ministru de Finanțe # Economica.net
Recesiunea poate fi evitată prin investiții și prin absorbția fondurilor europene, iar în pachetul 3 trebuie gândite măsuri de relansare, a declarat, miercuri seara, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, scrie Agerpres.
09:10
Cel mai mare acționar al grupului Volkswagen intenționează să-și intensifice implicarea în sectorul apărării # Economica.net
Cel mai mare acționar al grupului Volkswagen, compania Porsche SE, și-a anunțat intenția de a își intensifica implicarea în industria de apărare fără a renunța la implicarea în afacerile cu mașini și tehnologie industrială.
09:10
Contractele în plată din Anghel Saligny vor fi eșalonate pe 3 ani. Nu se vor semna alte contracte anul acesta – Ilie Bolojan, premier # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că anul acesta nu se vor mai semna contracte noi pe programul Anghel Saligny, iar cele care sunt în prezent în plată vor fi eșalonate pe următorii 3 ani, scrie Agerpres.
09:10
Cel mai probabil joi va fi făcut public proiectul de lege privind pensiile magistraților – Ilie Bolojan, premier # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat că cel mai probabil joi va fi făcut public proiectul privind pensiile magistraților, iar acesta va face parte din pachetul de măsuri fiscale care urmează să fie adoptat până la finalul lunii august, scrie Agerpres.
09:10
Oficial. România este aproape de recesiune. Plus de doar 0,3 % la jumătatea anului. Scenariul negru anunțat de autorități # Economica.net
Economia României a crescut marginal, în prima jumătate a acestui an, datele anunțate astăzi de Institutul Național de Statistică confirmând așteptările pesimiste. România este aproape de recesiune. De altfel, atât ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, cât și guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, au lăsat de înțeles că probabilitatea unei recesiuni este ridicată.
Acum 24 ore
22:30
Vineri, 15 august, moment cheie pentru România Guvernului Bolojan. Agenția Fitch decide ratingul de țară. La ce se așteaptă analiștii # Economica.net
Vineri, 15 august, este un nou moment cheie pentru Guvernul Bolojan și pentru România. Agenția de rating Fitch reanalizează calificativul conferit țării noastre. Adoptatea primelor măsuri de reducerea a deficitului ar putea convinge agenția să ne păstreze în afara categoriei "junk", la rating BBB- cu perspectivă negativă, cred majoritatea analiștilor. Nimic nu este însă clar, deocamdată.
22:30
Ce planuri au pentru capitală românii care au deschis un cash&carry într-un fost Lidl din București. Derulează deja o investiție de 10 milioane de euro în Mehedinți # Economica.net
Senic Gross & Market, retailerul cash&carry deținut de familia Cîmpeanu din Craiova, va inaugura la finalul lunii, în Arad, al 13-lea supermarket al rețelei și este într-o fază avansată de construcție a primului retail park din portofoliu. Compania a intrat anul trecut și pe piața bucureșteană, într-un fost spațiu Lidl și are în continuare planuri de expansiune în capitală.
22:30
Inflație de două cifre pentru august septembrie și de 9,3% la finalul lui 2025, previziuni ING Bank # Economica.net
După publicarea datelor pe luna pe luna iulie, ING Bank a decis revizuire estimărilor privind inflația la sfârșitul anului 2025 la 9,3%.
22:20
Premierul polonez Donald Tusk avertizează că Rusia va încerca să introducă în discuțiile privind viitorul Ucrainei reducerea prezenței trupelor SUA în Europa # Economica.net
Rusia doreşte să includă tema reducerii prezenţei trupelor NATO în orice discuţii despre viitorul Ucrainei, a declarat miercuri presei premierul polonez Donald Tusk, transmite Reuters, relatează Agerpres.
22:20
Stocul de cărbune de la Complexul Energetic Valea Jiului depășește 65.000 de tone. Compania susține că nu există riscul unei autoaprinderi # Economica.net
Stocul de cărbune de la Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ), necesar pentru termocentrala de la Paroşeni, depăşeşte 65.000 de tone, fără să existe riscul unei autoaprinderi deoarece temperatura depozitului de huilă existent la producătorul de energie electrică este monitorizată în permanenţă.
22:20
Președintele Senatului, Mircea Abrudean: Taxa pe tranzacțiile către firmele afiliate este un pas important spre echitate fiscală şi tratament egal între companiile româneşti şi multinaţionale # Economica.net
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că introducerea unei taxe pe tranzacţiile excesive dintre firmele afiliate reprezintă o măsură care pune capăt practicilor prin care profiturile generate în România pleacă în afara graniţelor, relatează Agerpres.
22:20
Declarații de ultima oră ale premierului Bolojan! Cum va fi adoptat pachetul II de măsuri fiscal-bugetare și ce se va întămpla cu pensiile magistraților # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că pachetul 2 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului nu poate fi adoptat decât prin asumarea răspunderii Guvernului şi speră că va fi adoptat la finalul lunii august, relatează Agerpres.
22:20
Engie a bifat deja 500 MW, jumătatea țintei de regenerabile pentru anul 2030 în România. A câștigat contracte CfD pentru două noi parcuri # Economica.net
ENGIE Romania, mai cunoscută la noi pentru activitatea din sectorul gazelor naturale, dar cu prezență din ce în ce mai mare în regenerabile, a ajuns la un portofoliu de aproape 500 MW în proiecte regenerabile în România, după ce s-a calificat, cu un parc eolian și unul fotovoltaic, la ultima licitație pentru atribuirea Contractelor pentru Diferență (CfD)
22:20
UMB, cel mai mare constructor român de drumuri, va relua activitatea începând de luni, 18 august, pe șantierele de autostrăzi, au confirmat pentru ECONOMICA.NET reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Amintim că săptămâna aceasta angajații UMB de pe A7 Focșani - Pașcani au fost trimiși în "concediu forțat", din cauza incertitudinii privind plata facturilor pentru lucrările efectuate până în prezent.
21:00
BVB anunță că piața românească de capital a înregistrat cea mai bună performanţă de preţ în rândul pieţelor de capital din Uniunea Europeană în ultimele 30 de zile # Economica.net
Principalul indice al pieţei de capital din România, BET, a depăşit miercuri al treilea prag de 1.000 de puncte din ultima lună, închizând şedinţa de tranzacţionare la 21.176,99 puncte, cu un avans de 1,68%, a anunţat Bursa de la Bucureşti, pe pagina sa de Facebook.
21:00
Hidroelectrica raportează un profit în scădere cu 41% pentru primele șase luni din 2025. A explodat numărul clienților pentru serviciile de furnizare # Economica.net
Hidroelectrica a afişat un profit net în scădere cu 41% după primele şase luni, până la 1,587 de miliarde de lei, în condiţiile în care producţia netă de energie electrică a consemnat un declin de 27% pe fondul secetei severe, potrivit Raportului companiei pentru primul semestru, transmis miercuri Bursei de la Bucureşti, transmite Agerpres.
21:00
Rusia limitează parțial apelurile prin Telegram şi WhatsApp, ca urmare a creșterii cazurilor de înșelăciune realizate cu ajutorul acestor platforme # Economica.net
Rusia va limita parţial apelurile prin serviciile de mesagerie instantanee Telegram şi WhatsApp pentru a contracara numărul tot mai mare de escrocherii realizate pe această cale, a informat miercuri regulatorul rus al comunicaţiilor, Roscomnadzor, informează EFE şi AFP, transmite Agerpres.
21:00
Cătălin Aflat (director PMB): Pasajul Basarab va fi recepționat la sfârșitul anului 2026. Am ajuns la o înțelegere cu constructorul # Economica.net
Pasajul Basarab va fi recepţionat la sfârşitul anului viitor, după ce Municipalitatea a ajuns la o înţelegere cu constructorul, a declarat directorul Direcţiei Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), Cătălin Aflat.
19:30
FOTO Încă un șantier de autostradă abandonat? „Armata” UMB, retrasă și de pe lotul 4 al A0 Nord # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat miercuri imagini cu lotul 4 Nord din Autostrada Bucureștiului (A0). La fel ca pe alte șantiere UMB din Autostrada Moldovei A7, muncitorii nu au revenit săptămâna aceasta la lucru nici pe A0.
19:30
Studiu BCG: Doar 0,1% din clienții de top generează 37% din valoarea globală a pieței de lux. Segmentul ultra-high-end reprezintă motorul creșterii în următoarele 18 luni # Economica.net
Boston Consulting Group (BCG) a prezentat rezultatele celei de-a 11-a ediții a Altagamma Consumer & Retail Insight, studiul anual care analizează comportamentul consumatorilor de lux și evoluția canalelor de retail. Raportul dezvăluie o polarizare tot mai accentuată a pieței: deși clienții ultra-high-end reprezintă doar 0,1% din totalul consumatorilor, aceștia generează 37% din valoarea globală a pieței de lux, consolidându-și statutul de segment strategic pentru brandurile premium.
19:30
Schimbare la conducerea Ingka Group, societatea care deține majoritatea magazinelor IKEA. Directorul general Jesper Brodin a demisionat, iar în locul lui vine adjunctul Juvencio Maetzu # Economica.net
Jesper Brodin, directorul general de la Ingka Group, entitatea care deţine majoritatea magazinelor IKEA, a demisionat după opt ani, şi va fi înlocuit cu spaniolul Juvencio Maetzu, primul şef al grupului care nu este suedez, transmite Reuters, relatează Agerpres.
19:30
BNR: Investițiile directe ale nerezidenților au fost de 2,779 de miliarde de euro în primele șase luni din 2025 # Economica.net
Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au crescut la 2,779 de miliarde de euro după primele şase luni ale acestui an, comparativ cu 2,414 miliarde de euro în perioada ianuarie - iunie 2024, potrivit datelor Băncii Naţionale a României, publicate miercuri, relatează Agerpres.
19:30
Alexandru Nazare: Vom crea un regim în care societăţile inactive ori se declară active din nou, ori vor intra într-o procedură de dizolvare, lichidare şi radiere după caz # Economica.net
Ministerul de Finanţe va crea un regim în care societăţile inactive vor avea termene clare până la care ori se declară active din nou, ori vor intra într-o procedură de dizolvare, lichidare şi radiere după caz, a anunţat, miercuri, ministrul de resort, Alexandru Nazare.
19:30
Încă o veste proastă dinspre gigantul Liberty Galați, fostul Sidex: Angajații nu mai pot fi plătiți. Conturile fabricii de produse tubulare au fost blocate # Economica.net
Încă o veste proastă dispre combinatul siderurgic Liberty Galați, unul dintre giganții industriei românești, cu mii de angajați. Și fabrcica de produse tubulare a intrat în concordat preventiv, i-au fost blocate conturile și nu mai poate plăti angajații.
18:10
Primarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că va semna documentația pentru reabilitarea Şcolii „I. G. Duca” şi a Colegiului „Gheorghe Lazăr” # Economica.net
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat, miercuri, că va semna documentaţia pentru reabilitarea Şcolii "I. G. Duca" şi a Colegiului "Gheorghe Lazăr", transmite Agerpres.
18:10
DEER a finalizat lucrările de modernizare la rețeaua de distribuție a energiei din localitatea Cetățuia (Harghita), în care a investit 5,8 milioane de lei # Economica.net
Distribuție Energie Electrică Romania, Sucursala Harghita, a finalizat lucrarea de investiții ”Îmbunătățire nivel de tensiune și modernizare LEA 0,4 kV și branșamente în localitatea Cetățuia, județul Harghita”, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
18:10
UniCredit și Garanti BBVA au împrumutat cu 60 de milioane de euro compania DRI, controlată de cel mai bogat om din Ucraina, pentru construcția parcului fotovoltaic Văcărești, din județul Dâmbovița # Economica.net
DRI, subsidiara Grupului DTEK care dezvoltă proiecte de energie regenerabilă în UE, anunță că a semant cu UniCredit și Garanti BBVA un acord de împrumut fără regres de până la 60 de milioane de euro (dintre care aproximativ 56 de milioane de euro și 22 de milioane de lei pentru facilități TVA) pentru a finanța construcția și operarea parcului fotovoltaic Văcărești din România.
18:10
Ministerul Finanțelor înlocuiește impozitul pe cifra de afaceri, care se aplică firmelor cu afaceri de peste 50 de milioane de euro, cu o taxă pe afiliați # Economica.net
Impozitul pe cifra de afaceri care se aplică în acest moment la companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro va fi înlocuit cu o nouă taxă pe afiliaţi, astfel încât să fie vizată zona prin care multinaţionalele îşi pot exporta profitul, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, relatează Agerpres.
18:10
Studiu Deloitte: Tarifele vamale au efecte semnificative asupra companiilor multinaționale. Ca răspuns, 30% iau în calcul majorarea prețurilor, iar 16% mutarea producției sau exportul în altă țară # Economica.net
O tremie dintre companiile multinaționale (34%) susțin că introducerea unor tarife comerciale suplimentare sau a unor bariere netarifare ar avea un impact semnificativ asupra activității lor, în timp ce 57% afirmă că impactul ar fi unul moderat, iar pentru a atenua efectele unor astfel de măsuri, aproape 30% ar majora prețurile, iar 16% ar lua în calcul relocarea producției în altă țară sau exportul pe alte piețe, se arată în Deloitte 2025 Global Tax Policy Survey.
18:10
Deficitul de cont curent a ajuns 13,897 de miliarde de euro la sfârșitul lunii iunie # Economica.net
Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 13,897 de miliarde de euro în primele şase luni din acest an, în creştere cu 18,9% faţă de perioada ianuarie - iunie 2024, când soldul negativ al contului curent a fost de 11,682 de miliarde de euro, potrivit datelor Băncii Naţionale a României, publicate miercuri, relatează Agerpres.
18:10
Seceta a făcut ravagii. Fermierii români au cele mai mari pierderi din UE. Producția de porumb, unde România era printre lideri, dinamitată # Economica.net
Producția de porumb estimată pentru România a fost revizuită în jos cu 1,4 milioane de tone, potrivit ultimului raport al USDA. Din cauza secetei din august, fermierii români vor suferi cele mai mari pierderi din UE. Am putea genera însă 13% din producția totală a UE, fiind al treilea cel mai mare producător după Franța și Polonia.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.