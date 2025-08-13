Pârtiile de schi Băișoara și Buscat, conectate de un drum asfaltat
Transilvania Business, 14 august 2025 00:40
Îmbunătățirea condițiilor de transport va avea drept consecință directă creșterea numărului de vizitatori în perioada iernii, potrivit forului…
00:20
Manifestarea care marchează sărbătoarea acestei comunități din Cluj durează o săptămână și va grupa 525 de evenimente în…
20:50
Vineri, 13 august 2025, la sediul Consiliului Județean Bihor, a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția traseului…
19:10
Urgențele de la Spitalul Județean Cluj se modernizează printr-un proiect european
Consiliul Județean (CJ) Cluj a aprobat transmiterea unui imobil de pe str. Clinicilor din domeniul public al municipiului…
17:50
AnimaWings lansează zboruri directe Cluj–Istanbul începând din octombrie 2025!
AnimaWings continuă procesul accelerat de extindere și anunță introducerea zborurilor regulate către Istanbul, una dintre cele mai dinamice…
13:50
Bihorul își menține una dintre cele mai reduse rate ale șomajului din țară, conform datelor publicate de Agenția…
10:30
Fragedo lansează gama „Crunch Your Lunch" cu SmartCook, primul asistent AI de gătit din România
Liderul sectorului avicol din România, TRANSAVIA, schimbă regulile jocului în bucătărie și modul în care privim preparatele din…
07:50
Conacul din Zăgujeni, județul Caraș-Severin, își redeschide porțile pentru a doua ediție Zestrea – Festival de Arte și…
07:20
Universitatea Politehnica Timișoara invită timișorenii să participe la a II-a ediție a festivalului japonez de vară din Timișoara, natsu…
07:00
Primăria Municipiului Timișoara impune un ritm mai alert pe Bulevardul Liviu Rebreanu, unde Societatea Drumuri Municipale execută lucrări…
23:50
Chinezii de la Sinohydro au executat o treime din proiect pe banii lor, în lipsa unei finanțări corespunzătoare,…
20:30
Valoarea sancțiunilor contravenționale și amenzilor aplicate de către polițiști, jandarmi și pompieri la festivalul de la Cluj se…
15:40
Proiectul BT pentru Diaspora face parte din strategia de extindere internațională a prezenței sale digitale prin intermediul comunităților…
15:20
Zborurile directe spre orașul din Israel vor fi operate de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu (AIAIC) Cluj cu…
15:20
Primăria Municipiului Oradea a anunțat publicarea în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) a procedurii de atribuire pentru…
12:00
România, în finala SHARE Architecture Awards 2025 – 20 de proiecte selectate
România se află printre performerii regionali ai SHARE Architecture Awards 2025, cu 20 de proiecte finaliste ce vor…
00:20
În ultimii șase ani, acest domeniu a înregistrat un declin structural, iar în prezent traversează o perioadă marcată…
00:10
La Hramul Adormirea Maicii Domnului, din 15 august, din comuna clujeană Fizeșu Gherlii sosesc în fiecare an până…
11 august 2025
23:30
Peste 470.000 de fani au fost consemnați de către organizatori la ediția aniversară a festivalului de la Cluj,…
21:00
Asocierea MetWorks a început edificarea puțului pentru mașinile de forat tunelurile (TBM) însă data pornirii acestora și finanțarea…
19:50
Pedalând pe calea ferată. Se amenajează primul circuit Velo Rail din România
A început amenajarea primului circuit Velo Rail din România. Acesta se amenajează pe ruta căii ferate înguste Râciu…
17:20
Peste 14.000 de firme (14.079) au fost în funcțiune în județul Alba în 2024, potrivit datelor platformei SMARTreports…
11:40
În 2025, food truck-urile din România au devenit un punct central al experiențelor culinare stradale. Competiția tot mai…
11:40
CBRE: Activitate investițională stabilă în H1 2025, hotelurile – pe radarul investitorilor
CBRE România raportează un volum investițional stabil în H1 2025 și premise solide pentru creșterea interesului în sectorul…
08:40
O nouă întâlnire va avea loc marți, 12 august, de la ora 18, la Cărturești Mercy, cu o…
08:30
Peste 100 de retaileri asistați de Exorigo-Upos pentru conformitatea cu reglementările fiscale din România. În Europa, compania deservește…
10 august 2025
17:20
120.000 de fani s-au bucurat, în cea de-a treia zi a Untold, de premiere europene, momente în exclusivitate…
15:40
Cazarea artiștilor și fanilor, organizarea de evenimente și petreceri, instalarea și designul de standuri, transportul festivalierilor, livrările la…
09:40
Castelul Huniade, cea mai veche si una dintre cele mai frumoase clădiri din Timișoara, intră în cel mai…
9 august 2025
20:20
Performanțele hibrizilor Pioneer au putut fi remarcate și pe câmpurile din zona Moldovei, acolo unde numeroși fermieri au…
20:10
Untold X, ediția aniversară a unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume, a adunat, în 8 august,…
8 august 2025
17:40
Tanczos Barna: „ABA Crișuri este exemplu pozitiv de atragere de fonduri pentru toată țara"
Vicepremierul Tanczos Barna a prezentat vineri, 8 august 2025, la Prefectura Bihor, lista proiectelor din Bihor care rămân…
16:20
Oradea se pregătește de șantier: 2 pasaje noi vor aerisi traficul spre Arad și aeroport
Vineri, 8 august 2025, la sediul Consiliului Județean Bihor au fost semnate contractele pentru execuția lucrărilor la două…
15:00
Ediția aniversară a unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume, care are loc la Cluj, a început…
14:50
Regiunea Vest deschide un nou capitol prin semnarea acordului pentru primul accelerator regional de investiții, o inițiativă a…
14:30
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) a anunțat că există și excepții la noile prevederi legislative care…
14:00
La profilul medicină dentară în această limbă concurența în cadrul universității clujene este de 13 candidați pe un…
13:30
Distribuitorii de inputuri agricole își adaptează strategiile în Transilvania
Aflate într-o piață în continuă schimbare, importante companii din domeniu care operează în Ardeal și Banat anunță nu…
12:10
Într-un oraș în care industria grea s-a prăbușit după Revoluție, o familie cu trei generații de viticultori –…
11:00
Mercure Hotels & Resorts, brandul recunoscut la nivel mondial pentru ospitalitatea autentică, inspirată din specificul local, anunță deschiderea…
10:40
SPACEPLUS Chitila anunță extinderea portofoliului de chiriași prin semnarea unui contract de închiriere cu IPSO Agricultură, lider de…
10:40
Global Vision anunță prima investitie în sectorul de retail, marcând un nou capitol în strategia de expansiune a…
10:20
Dana Radoveneanu: „Piața de retail traversează o perioadă de expansiune accelerată"
Piața de retail a fost foarte activă în prima jumătate a anului, perioadă în care au fost finalizate…
10:10
French Revolution, cunoscutul brand românesc de cofetărie axat exclusiv pe producția artizanală de eclere, a deschis un nou…
09:50
Adrenalină în inima Timișoarei: Super Rally revine cu o ediție dedicată lui Mihai Leu
Super Rally revine la Timișoara: 26 de piloți de top se întrec în inima orașului, într-o ediție dedicată…
04:00
Sângeorz-Băi (Bistrița-Năsăud) și Borșa (Maramureș) beneficiază de fonduri de la UE pentru a deveni atractive atât pentru turiști,…
7 august 2025
17:20
Primarii bihoreni, invitați să contribuie la Strategia de Dezvoltare Turistică a județului
Joi, 7 august 2025, Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor, a invitat toți primarii din județ la o…
17:00
Săptămâna trecută a fost emis ordinul de începere a lucrărilor de modernizare a Parcului 22 Decembrie din Oradea,…
02:30
Edilii de pe traseul viitorului drum de mare viteză dintre Tureni și Dej vor să își impună punctul…
6 august 2025
23:20
Banca Națională a României (BNR) a anunțat că țara noastră va intra, până la finalul anului, în clubul…
