Cât a investit Untold în infrastructura orașului și spațiile festivalului
Transilvania Business, 16 august 2025 02:30
Organizatorii evenimentului de la Cluj-Napoca au prezentat bilanțul financiar și turistic al acestuia, dar și investițiile în reabilitarea…
Acum 30 minute
02:30
Organizatorii evenimentului de la Cluj-Napoca au prezentat bilanțul financiar și turistic al acestuia, dar și investițiile în reabilitarea…
Acum 4 ore
00:40
Randamentele la Cluj-Napoca au devenit cele mai scăzute din țară, Oradea fiind alternativă mai bună pe termen lung,…
Acum 12 ore
15:00
Economia marcată de digitalizare și schimbări legislative rapide a creat un nou profil de contabil, care nu mai…
Acum 24 ore
08:20
Dacă intenționați să înființați un #ONG (asociație sau fundație) în #România cu o denumire într-o limbă străină, legea impune ca denumirea exprimată…
08:10
Executivul a aprobat alocarea sumei de 73,172 milioane lei de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor şi…
Ieri
01:20
Clujul scoate 17 milioane € pentru construirea spitalului pediatric monobloc # Transilvania Business
14 august 2025
20:30
Complexuri de distracție din județele Harghita și Hunedoara conduc clasamentele celor mai cotate atracții și a locurilor care…
19:10
Clujul scoate 17 milioane € pentru construirea spitalului pediatric monobloc # Transilvania Business
19:00
16:50
Pasajul de la Oșorhei, peste drumul ce duce la Cluj, gata în proporție de 75% # Transilvania Business
Lucrările de realizare a pasajului suprateran de la ieșirea din Oșorhei spre Aleșd avansează, stadiul lucrărilor ajungând la…
13:30
25 ani de IULIUS: 8 proiecte regionale, peste 1.000 de branduri și 73 milioane de vizite pe an # Transilvania Business
IULIUS își consolidează poziția de lider în retailul românesc. IULIUS marchează un sfert de secol, perioadă în care…
12:40
IMM-urile se opun majorării capitalului social pentru SRL-uri la 8.000 de lei # Transilvania Business
IMM România își exprimă opoziția fermă față de propunerea Ministerului Finanțelor din Pachetul 2 al reformei fiscale, care…
11:30
DEER a investit peste 1 milion euro în infrastructura din Cetățuia, Harghita # Transilvania Business
Distribuție Energie Electrică Romania, Sucursala Harghita, a finalizat lucrarea de investiții "Îmbunătățire nivel de tensiune și modernizare LEA…
09:00
Fondul de investiții din Brașov a luat parte la o tranzacție de referință pentru piața de capital din…
Mai mult de 2 zile în urmă
02:10
Acesta va fi cel mai mare din Europa Centrală și de Est și va conține prima biobancă din…
01:50
Investiția de 6,5 milioane € finanțată din Fondul pentru Modernizare va produce energie de 110.566 MWh în decurs…
01:30
Investiția de 6,5 milioane € finanțată din Fondul pentru Modernizare va produce energie de 110.566 MWh în decurs…
00:40
Îmbunătățirea condițiilor de transport va avea drept consecință directă creșterea numărului de vizitatori în perioada iernii, potrivit forului…
00:20
Manifestarea care marchează sărbătoarea acestei comunități din Cluj durează o săptămână și va grupa 525 de evenimente în…
13 august 2025
20:50
Vineri, 13 august 2025, la sediul Consiliului Județean Bihor, a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția traseului…
19:10
Urgențele de la Spitalul Județean Cluj se modernizează printr-un proiect european # Transilvania Business
Consiliul Județean (CJ) Cluj a aprobat transmiterea unui imobil de pe str. Clinicilor din domeniul public al municipiului…
17:50
AnimaWings lansează zboruri directe Cluj–Istanbul începând din octombrie 2025! # Transilvania Business
AnimaWings continuă procesul accelerat de extindere și anunță introducerea zborurilor regulate către Istanbul, una dintre cele mai dinamice…
13:50
Bihorul își menține una dintre cele mai reduse rate ale șomajului din țară, conform datelor publicate de Agenția…
10:30
Fragedo lansează gama „Crunch Your Lunch" cu SmartCook, primul asistent AI de gătit din România # Transilvania Business
Liderul sectorului avicol din România, TRANSAVIA, schimbă regulile jocului în bucătărie și modul în care privim preparatele din…
07:50
Conacul din Zăgujeni, județul Caraș-Severin, își redeschide porțile pentru a doua ediție Zestrea – Festival de Arte și…
07:20
Universitatea Politehnica Timișoara invită timișorenii să participe la a II-a ediție a festivalului japonez de vară din Timișoara, natsu…
07:00
Primăria Municipiului Timișoara impune un ritm mai alert pe Bulevardul Liviu Rebreanu, unde Societatea Drumuri Municipale execută lucrări…
12 august 2025
23:50
Chinezii de la Sinohydro au executat o treime din proiect pe banii lor, în lipsa unei finanțări corespunzătoare,…
20:30
Valoarea sancțiunilor contravenționale și amenzilor aplicate de către polițiști, jandarmi și pompieri la festivalul de la Cluj se…
15:40
Proiectul BT pentru Diaspora face parte din strategia de extindere internațională a prezenței sale digitale prin intermediul comunităților…
15:20
Zborurile directe spre orașul din Israel vor fi operate de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu (AIAIC) Cluj cu…
15:20
Primăria Municipiului Oradea a anunțat publicarea în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) a procedurii de atribuire pentru…
12:00
România, în finala SHARE Architecture Awards 2025 – 20 de proiecte selectate # Transilvania Business
România se află printre performerii regionali ai SHARE Architecture Awards 2025, cu 20 de proiecte finaliste ce vor…
00:20
În ultimii șase ani, acest domeniu a înregistrat un declin structural, iar în prezent traversează o perioadă marcată…
00:10
La Hramul Adormirea Maicii Domnului, din 15 august, din comuna clujeană Fizeșu Gherlii sosesc în fiecare an până…
11 august 2025
23:30
Peste 470.000 de fani au fost consemnați de către organizatori la ediția aniversară a festivalului de la Cluj,…
21:00
Asocierea MetWorks a început edificarea puțului pentru mașinile de forat tunelurile (TBM) însă data pornirii acestora și finanțarea…
19:50
Pedalând pe calea ferată. Se amenajează primul circuit Velo Rail din România # Transilvania Business
A început amenajarea primului circuit Velo Rail din România. Acesta se amenajează pe ruta căii ferate înguste Râciu…
17:20
Peste 14.000 de firme (14.079) au fost în funcțiune în județul Alba în 2024, potrivit datelor platformei SMARTreports…
11:40
În 2025, food truck-urile din România au devenit un punct central al experiențelor culinare stradale. Competiția tot mai…
11:40
CBRE: Activitate investițională stabilă în H1 2025, hotelurile – pe radarul investitorilor # Transilvania Business
CBRE România raportează un volum investițional stabil în H1 2025 și premise solide pentru creșterea interesului în sectorul…
08:40
O nouă întâlnire va avea loc marți, 12 august, de la ora 18, la Cărturești Mercy, cu o…
08:30
Peste 100 de retaileri asistați de Exorigo-Upos pentru conformitatea cu reglementările fiscale din România. În Europa, compania deservește…
10 august 2025
17:20
120.000 de fani s-au bucurat, în cea de-a treia zi a Untold, de premiere europene, momente în exclusivitate…
15:40
Cazarea artiștilor și fanilor, organizarea de evenimente și petreceri, instalarea și designul de standuri, transportul festivalierilor, livrările la…
09:40
Castelul Huniade, cea mai veche si una dintre cele mai frumoase clădiri din Timișoara, intră în cel mai…
9 august 2025
20:20
Performanțele hibrizilor Pioneer au putut fi remarcate și pe câmpurile din zona Moldovei, acolo unde numeroși fermieri au…
20:10
Untold X, ediția aniversară a unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume, a adunat, în 8 august,…
8 august 2025
17:40
Tanczos Barna: „ABA Crișuri este exemplu pozitiv de atragere de fonduri pentru toată țara" # Transilvania Business
Vicepremierul Tanczos Barna a prezentat vineri, 8 august 2025, la Prefectura Bihor, lista proiectelor din Bihor care rămân…
16:20
Oradea se pregătește de șantier: 2 pasaje noi vor aerisi traficul spre Arad și aeroport # Transilvania Business
Vineri, 8 august 2025, la sediul Consiliului Județean Bihor au fost semnate contractele pentru execuția lucrărilor la două…
