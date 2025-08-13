La un pas de grupe. FCSB - cu gândul la Aberdeen, CFR - la Scandinavia. Universitatea Craiova va vizita Stambulul

16:10

Căsnicia este adesea văzută ca o uniune plină de iubire, sprijin și momente frumoase. Totuși, în unele relații, acest angajament poate scoate la suprafață obiceiuri și comportamente mai puțin constructive, care pot afecta echilibrul cuplului. Recunoașterea acestor tipare și abordarea lor din timp poate salva armonia și aprofunda legătura dintre parteneri.