De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului care schimbă tot ce știm despre 15 august. Cele mai frumoase urări
Adevarul.ro, 14 august 2025 04:30
Află de ce este potrivit să spui „La mulți ani” de Sfânta Maria Mare și găsește cele mai frumoase mesaje și urări pentru 15 august.
Acum 10 minute
04:45
Mit spulberat. Fructele nu afectează ficatul ca alcoolul. Cât înseamnă, de fapt, „prea mult” # Adevarul.ro
Auzim de ani întregi că fructele ar putea „ataca” ficatul prin producerea de alcool și ar putea duce la afecțiuni hepatice, precum ciroza. Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, medic cardiolog, contrazice ferm aceste afirmații.
04:30
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului care schimbă tot ce știm despre 15 august. Cele mai frumoase urări # Adevarul.ro
Află de ce este potrivit să spui „La mulți ani” de Sfânta Maria Mare și găsește cele mai frumoase mesaje și urări pentru 15 august.
Acum 2 ore
03:30
O nouă cercetare privind prețurile alimentelor în Europa arată că acestea au crescut cu până la 50% din cauza schimbărilor climatice, indiferent dacă este vorba despre secetă, inundații sau valuri de căldură extremă, potrivit explicațiilor date „Adevărul” de specialiști în domeniu.
03:15
«Alien: Planeta Pământ», serialul care promite să revoluționeze saga: „Omenirea, prinsă între inteligența artificială și monștri” # Adevarul.ro
Disney+ lansează «Alien: Planeta Pământ», serial live-action care explorează dilemele omenirii între monștri, AI și corporații cu chip uman.
03:00
Modelele de inteligență artificială pot depăși oamenii la Olimpiada Internațională de Matematică, însă uneori greșesc la operații aritmetice de nivel primar, avertizează profesorul James Fergusson, specializat în cosmologie teoretică în cadrul Universității Cambridge.
Acum 4 ore
02:30
Economia globală, la răscruce: negocierile Trump-Putin pot schimba echilibrul pe piețe. Ce se întâmplă în România # Adevarul.ro
Economia globală se află într-un moment de răscruce, cu negocieri geopolitice volatile și fluctuații puternice pe piețele de mărfuri, care modelează în mod activ perspectivele piețelor globale.
01:15
Cele mai frumoase locuri de pe Via Transilvanica. Prin ce localități trece faimoasa rută de drumeție din România # Adevarul.ro
Din Bucovina până la Dunăre, Via Transilvanica se întinde pe mai mult de 1.400 de kilometri, traversând zece județe, pe poteci de munte și deal cu peisaje remarcabile, prin sate pitorești și așezări antice și medievale valoroase pentru istoria regiunii. Multe dintre ele sunt repere ale turismului.
01:00
Cine a fost de vină pentru moartea a cel puțin jumătate de milion de români. Deciziile inconștiente și criminale în Marele Război # Adevarul.ro
Primul Război Mondial a fost o povară prea grea pentru România. Cel puțin asta au demonstrat evenimentele istorice mai ales din anul 1916. Autoritățile române au aruncat țara în război, aproape cu inconștiență, fără să fie pregătite și fără să știe măcar ce le așteaptă.
Acum 6 ore
00:15
14 august: Ziua în care armata română trecea Carpații, după ce a decis intrarea în Primul Război Mondial # Adevarul.ro
Pe 14 august 1948, se naște poetul Lucian Avramescu. La aceeași dată, dar în 2021, se stinge marele regizor Dan Puican, primul soț al regretatei actrițe Stela Popescu.
00:00
Alertă pe litoral: Shaorma contaminată cu bacterii fecale vândută turiștilor. Ce au găsit inspectorii sanitari # Adevarul.ro
Pe litoralul românesc, turiștii au fost expuși unui risc alimentar grav: porțiile de shaorma de la un restaurant au fost găsite cu bacterii fecale (enterobacterii). Autoritățile sanitare avertizează că igiena precară și manipularea greșită a alimentelor pot provoca boli severe.
13 august 2025
23:45
Reacții din județul în care o învățătoare a murit din cauza unui AVC. „Suntem într-un stres continuu” # Adevarul.ro
O învățătoare din județul Timiș a suferit un accident vascular cerebral, decedând la finele lunii iulie. Colegii profesori spun că stresul cu privire la ce urma să se întâmple din toamnă și-ar fi pus amprenta. „Nu cred că trebuia să se facă pe repede înainte totul”.
23:45
Amendă de 14.225 de euro pentru un turist care s-a aventurat în munții Dolomiți. A ridicat elicoptere de la sol # Adevarul.ro
Un turist britanic în vârstă de 60 de ani a primit o factură de 14.225 de euro din partea serviciului italian de salvare montană după ce a ignorat semnele de pericol.
23:30
Ilie Bolojan, mesaj dur pentru profesori după ce l-au amenințat cu greva: „Statul nu mai poate continua abordările vechi” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj dur profesorilor, după ce angajații din Educație au amenințat cu greva la începutul anului școlar. A subliniat că statul nu mai poate continua abordările vechi și că, deși salariile au crescut, sistemul de învățământ nu a înregistrat o îmbunătățire globală.
23:15
Trump vrea să folosească mineralele ucrainene ca monedă de schimb cu Putin. Planul pus la cale de președintele SUA # Adevarul.ro
Donald Trump ar intenționa să-i ofere președintelui Putin acces la mineralele rare obținute prin acordul cu Ucraina, ca parte a unei tentative de a-l convinge să oprească războiul din Ucraina, potrivit The Telegraph.
23:00
Tragedie bizară în California: o femeie a murit, după ce a rămas cu capul blocat într-un container de donații pentru haine # Adevarul.ro
O femeie și-a pierdut viața într-un incident șocant petrecut într-un orășel din California, după ce a rămas blocată cu capul într-un container de donații pentru haine și încălțăminte. Chemați de localnici, polițiștii și pompierii au găsit victima în stop cardiac.
22:45
Trump șochează Europa: A cerut ca președintele Poloniei să-l înlocuiască pe premierul Donald Tusk în discuțiile dedicate Ucrainei # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a provocat tensiuni în Polonia în ultimele momente înaintea unei teleconferinței dedicate Ucrainei. A cerut ca președintele polonez Karol Nawrocki să îl înlocuiască pe premierul Donald Tusk, conform declarațiilor acestuia din urmă și relatărilor Reuters.
22:45
Pachetul 2 de măsuri fiscale, explicat de experți: „România se află într-o situație mult mai grea decât în 2009. Trebuie tăiat și mai mult” # Adevarul.ro
România se află într-o situație mult mai dificilă din punct de vedere economic decât la precedenta criză din 2009, măsurile de austeritate impuse de guvernanți în pachetul 2 de măsuri fiscale fiind departe să rezolve problema atât timp cât statul continuă să cheltuie mai mult decât își permite.
Acum 8 ore
22:30
Alegeri anticipate pregătite de PSD și AUR? Bolojan: „Nu sunt realiste, țara nu mai poate suporta crize artificiale” # Adevarul.ro
Ilie Bolojan respinge scenariul alegerilor anticipate, avertizând că țara are nevoie de stabilitate politică în luarea măsurilor. Deși Simion susține că o colaborare PSD-AUR la guvernare este „inevitabilă”, premierul consideră că astfel de planuri nu sunt realiste și pot agrava crizele politice.
22:15
Pilonul II de pensii: Bolojan explică ce se întâmplă cu banii românilor: „Proiectul nu e abandonat, promovarea a fost neinspirată” # Adevarul.ro
Prim-ministrul a recunoscut că promovarea proiectului a fost neinspirată, ceea ce a generat percepția că Guvernul „confiscă” banii din pensii.
22:15
Contre dure între doi lideri de la vârful PSD și PNL pe teme de Educație. Victoria Stoiciu și Ciprian Ciucu s-au certat pe Facebook # Adevarul.ro
Conflictele mocnite din coaliția de guvernare au explodat din nou, de data aceasta pe Facebook, unde senatoarea PSD Victoria Stoiciu și prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu și-au aruncat acuzații directe, acuzându-se reciproc că au „nenorocit bugetul”.
22:15
Horoscop joi, 14 august. Zodia care trebuie să asculte mai mult de sfaturile celor dragi # Adevarul.ro
Ziua de joi, 14 august, vine cu provocări emoționale și impulsuri financiare pentru toate zodiile. Lorina, astrologul Click, recomandă echilibru și prudență pentru a evita tensiunile, iar introspecția poate aduce claritate în relații și sănătate.
22:00
Iepuri mutanți cu tentacule îngrozesc America. Un virus transformă animalele în creaturi de coșmar. „Nu îi atingeți” # Adevarul.ro
Un virus misterios, observat în SUA, transformă iepurii obișnuiți în creaturi bizare, cu excrescențe negre asemănătoare unor tentacule ce ies din cap. Fenomenul, raportat inițial în 2024 în Fort Collins, Colorado, devine tot mai frecvent, iar experții avertizează populația să nu atingă animalele.
22:00
Un campion european la box a bătut un alt sportiv minor în plină stradă. Conflictul ar fi pornit de la o fată și a fost filmat # Adevarul.ro
Un campion european la box este acuzat că a atacat un minor, sportiv de performanță, lovindu-l brutal în plină stradă. Băiatul de 16 ani a ajuns la spital unde a fost operat în cursul zilei.
21:45
De ce întârzie măsurile promise de Bolojan: „Fără pachetul doi, România riscă o fundătură economică” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că pachetul doi de măsuri „este o continuare a primului pachet”.
21:30
Mii de primari cer Guvernului să retragă proiectele care „pun în pericol serviciile publice esențiale pentru milioane de români” # Adevarul.ro
Mii de primari din întreaga țară lansează un apel urgent către Guvern, cerând retragerea proiectelor legislative care, spun ei, ar submina administrația locală și ar paraliza serviciile publice esențiale pentru milioane de români.
21:30
Imaginea virală cu excentricul afacerist Nicolae Cristescu: „Vito Corleone, made în China. De pus în muzeul kitsch-ului” # Adevarul.ro
Câteva imagini cu afaceristul Nicolae Cristescu, aflat în centrul unui scandal legat de ocuparea ilegală a Pieței 16 Februarie din Capitală, au devenit virale pe rețelele de socializare, datorită stilului de viață extravagant afișat de acesta.
21:15
Paris, Roma, Milano, Bruxelles şi Londra sunt cele mai căutate oraşe din Europa pentru mini-vacanţa de Sfânta Maria, iar în ceea ce priveşte ţările, turiştii români preferă Italia, Spania, Germania, Franţa şi Grecia, potrivit unui tur-operator online.
21:15
Evadare din gelozie. Deținutul de la Mărgineni a fugit după ce a aflat că iubita minoră are o relație cu fostul coleg de celulă # Adevarul.ro
Deținutul care a pus pe jar polițiștii din două județe timp de 15 ore ar fi evadat din Penitenciarul Mărgineni dintr-un motiv personal, și anume gelozia.
20:45
Scenele terifiante într-un magazin din Craiova. O femeie a fost bătută de doi bărbați până la leșin. „Se mișca prea încet” # Adevarul.ro
O femeie a fost bătută până la leșin de doi bărbați într-un magazin din Craiova, după ce aceștia s-au enervat că vânzătoarea se mișca prea încet la casa de marcat. Incidentul șocant s-a petrecut într-o zonă semi-centrală a orașului, în fața altor clienți, care au asistat neputincioși la agresiune.
20:45
Fostă jucătoare de tenis, hărțuită timp de trei ani de către un obsedat. Îi trimitea acasă diverse cadouri # Adevarul.ro
Agresorul a fost, de fapt, un fost coleg de școală al fostei jucătoare de tenis.
20:45
Rusia încearcă să includă în negocierile de pace reducerea trupelor americane în Europa, susține Donald Tusk # Adevarul.ro
Rusia doreşte să includă tema reducerii prezenţei trupelor NATO în orice discuţii despre viitorul Ucrainei, a declarat miercuri presei premierul polonez Donald Tusk, potrivit Reuters.
20:45
Deşi scurtă, vacanţa vicepreşedintelui american JD Vance în Marea Britanie a fost una plină de evenimente.
Acum 12 ore
20:30
Totul despre baza militară unde Trump va negocia cu Putin. Fortăreața izolată deține avioane de luptă unice în lume # Adevarul.ro
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni vineri într-un loc izolat din Alaska, la baza militară Elmendorf-Richardson, unde zăpezile și munții devin martori ai unui summit neașteptat între liderii celor două superputeri.
20:15
Nicușor Dan, după videoconferința liderilor europeni cu Trump. „Orice acord de pace trebuie însoțit de garanții de securitate pentru Ucraina” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că în cadrul reuniunii „Coaliției Bunăvoinței” a subliniat că „pentru România coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale” și că liderii europeni sunt cu toții de acord că e nevoie de un armistițiu în Ucraina, înainte de orice negocieri.
20:00
Sorana Cîrstea a părăsit turneul WTA de la Cincinnati.
20:00
Accident feroviar de proporții în Texas: 35 de vagoane încărcate cu substanțe periculoase au deraiat şi au căzut unele peste altele # Adevarul.ro
Un tren de marfă cu cel puţin 35 de vagoane încărcate cu substanțe periculoase a deraiat în Palo Pinto, Texas. Oficialii transmit că nu există victime și nici scurgeri de materiale toxice.
20:00
Trump, după convorbirea cu liderii europeni: „Vor exista consecințe grave” dacă Rusia nu pune capăt războiului # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a făcut primele declarații după videoconferința cu liderii europeni și a răspuns afirmativ când a fost întrebat dacă vor exista consecințe în condițiile în care Rusia refuză un armistițiu vineri, când cei doi lideri vor avea un summit în Alaska.
19:30
Zelenski, după convorbirea cu liderii europeni și Trump: SUA sunt gata să sprijine Ucraina # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a avut o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu lideri europeni, înainte de summitul de vineri cu președintele rus Vladimir Putin, care va avea loc în Alaska.
19:30
CFR Cluj, fără antrenor în Superligă. Suspendare și amendă usturătoare pentru Dan Petrescu # Adevarul.ro
Tehnicianul clujenilor a fost sancționat în urma comportamentului inadecvat din cadrul partidei CFR Cluj - Universitatea Craiova, meci disputat în cea de-a patra etapă din Superligă.
19:30
Toate magazinele vor fi obligate să accepte plata cu cardul. Ministrul Finanțelor anunță și eliminarea plafonului de 50.000 lei # Adevarul.ro
Guvernul va elimina plafonul de venituri minime de 50.000 de lei, de la care magazinele erau obligate să accepte plata cu cardul, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
19:30
Ministrul de Externe Oana Țoiu invită companiile românești să se implice în reconstrucția Ucrainei # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a lansat un apel către companiile româneşti să se implice în reconstrucţia Ucrainei. Țoiu a subliniat că legătura strânsă între stat și mediul de afaceri este esenţială pentru promovarea intereselor economice ale României.
19:15
Val uriaș de violență domestică în țară. Datele Poliției Române arată amploarea fenomenului. Ce măsuri s-au luat # Adevarul.ro
În primele șapte luni ale anului 2025, violența domestică continuă să pună la grea încercare siguranța românilor: polițiștii au intervenit în peste 27.000 de cazuri, emițând 7.520 de ordine de protecție provizorii, dintre care doar 2.929 au fost transformate în ordine definitive de instanțe.
19:15
Alertă în Alaska. Topirea ghețarilor a provocat inundații record, o parte a populaţiei fiind evacuată # Adevarul.ro
Miercuri dimineaţă a început evacuarea populaţiei din zona Juneau din Alaska, unde topirea gheţarilor a provocat inundaţii record, nivelul apei ajungând la peste 4,8 metri.
19:00
Ministerul Energiei anunță investiții record în energia eoliană și solară, cu prețuri cu până la 50% mai mici # Adevarul.ro
România bate recordurile în energie verde: 2.751 MW din surse eoliene și solare au fost licitați în cadrul celei de-a doua runde a schemei Contracte pentru Diferență, cu 37% peste obiectivul de 2.000 MW asumat prin PNRR, la prețuri cu 50% mai mici decât cele maxime, anunță Ministerul Energiei.
19:00
Evadare spectaculoasă pe geamul ambulanței care-l ducea la Jilava. Deținutul a dispărut în lanul de porumb # Adevarul.ro
Un deținut în vârstă de 58 de ani a evadat miercuri după amiază, după ce a profitat de neatenția lucrătorilor penitenciarului. El a sărit pe geamul ambulanței.
18:45
Un mare oraș european introduce transportul public în comun gratuit. Argumentul din spatele acestei decizii # Adevarul.ro
Transportul public din orașul elvețian Geneva va fi temporar gratuit, au decis autoritățile. Măsura face parte din eforturile de combatere a poluării în continuă creștere.
18:45
Obiceiul aparent inofensiv care poate afecta grav vederea. Specialiștii avertizează: „Trebuie să vă opriți” # Adevarul.ro
Un optometrist avertizează că un gest pe care mulți îl fac zilnic poate provoca afecțiuni grave ale ochilor. Dr. Fraser, medic oftalmolog din Statele Unite, a devenit viral pe TikTok după ce și-a întrebat colegii care este cel mai dăunător obicei al pacienților lor pentru sănătatea oculară.
18:30
Băiat de 10 ani, uitat de părinți într-o benzinărie din Austria. Și-au dat seama că lipsește după jumătate de oră # Adevarul.ro
În timp ce se afla în vacanţă, un cuplu din Germania şi-a uitat băieţelul în vârstă de 10 ani într-o benzinărie din Austria.
18:30
Un jucător de tenis a fost descalificat la un turneu din Grecia pentru că a făcut duș la pauză # Adevarul.ro
Incident rar petrecut la turneul challenger din Hersonissos.
18:30
Zeci de mii de job-uri rămân neocupate în România: în ce domenii angajatorii caută cu disperare oameni # Adevarul.ro
Peste 35.000 de locuri de muncă sunt disponibile în România, cele mai multe pentru agenți de securitate, șoferi și muncitori necalificați, în timp ce angajatorii din Spațiul Economic European oferă 233 de posturi prin rețeaua EURES, potrivit datelor ANOFM.
