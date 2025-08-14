Deficitul de cont curent se apropie de 14 miliarde de euro după primele șase luni
Veridica.ro, 14 august 2025 05:20
Datoria externă a României a depăşit 212 miliarde de euro.
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum o oră
05:20
Datoria externă a României a depăşit 212 miliarde de euro.
Acum 12 ore
21:30
Sudanul de Sud declară că nu a existat nicio discuție cu Israelul pentru relocarea palestinienilor din Gaza # Veridica.ro
Sudanul de Sud nu poartă discuții cu Israelul pentru relocarea palestinienilor din Gaza, zona devastată de război, a declarat miercuri Ministerul de Externe al Sudanului de Sud.
21:10
Franța, Germania și Marea Britanie sunt dispuse să reintroducă sancțiunile împotriva Iranului # Veridica.ro
Franța, Germania și Marea Britanie au scris Organizației Națiunilor Unite pentru a-și exprima dorința de a reinstaura sancțiunile împotriva Iranului dacă acesta nu revine la negocierile cu comunitatea internațională privind programul său nuclear.
21:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri că l-a avertizat pe președintele american Donald Trump, înainte de discuțiile sale cu Vladimir Putin din această săptămână, că liderul rus „blufează” în ceea ce privește dorința sa de a pune capăt războiului.
19:20
Curtea de apel de la Atena a aprobat miercuri cererea procurorilor de la Chișinău privind extrădarea fostului lider al Partidului Democrat din Republica Moldova.
19:00
Donald Trump le-a spus miercuri liderilor europeni că va solicita un armistițiu în Ucraina la summitul său cu Vladimir Putin de vineri și a dat asigurări că nu va face nicio concesie teritorială fără implicarea deplină a Kievului.
Acum 24 ore
15:10
Rușii folosesc AI pentru a inventa povești cu ofițeri britanici în Ucraina, Grok-ul lui Musk spune că nu există foamete în Gaza, iar pe rețelele de socializare se viralizează povești inventate cu violoniști din lagărele de concentrare naziste.
12:40
Acordul armeano-azer mediat de Statele Unite arată că Rusia devine tot mai puțin relevantă în Caucazul de Sud, unde și-a dinamitat atât relația cu Armenia, cât și pe cea cu Azerbaijanul.
12:00
Kievul avertizează că Rusia crește presiunea informațională asupra Moldovei în apropierea alegerilor # Veridica.ro
Este dat exemplul unui articol semnat de fostul ministru al apărării Serghei Șoigu care ar prefigura contestarea rezultatelor
11:00
China întrerupe legăturile cu președintele Cehiei după întâlnirea acestuia cu Dalai Lama # Veridica.ro
Beijingul îl consideră pe liderul tibetan un separatist şi se plânge că i-a fost afectată integritatea teritorială.
10:20
Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 7%.
10:00
Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România # Veridica.ro
Documentul afirmă că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost „o ingerință politică în alegeri”.
10:00
Organizatorii spun că un criminal de război n-are ce căuta pe pământ american.
09:50
Preşedintele ucrainean are azi convorbiri cu lideri europeni şi cu preşedintele Trump, înaintea summitului ruso-american din Alaska
Ieri
19:30
Pentagonul plănuiește crearea unei „forțe de reacție rapidă” pentru tulburările civile # Veridica.ro
Administrația Trump evaluează planuri care ar urma să înființeze o „Forță de Reacție Rapidă în caz de Tulburări Civile Interne”, compusă din sute de soldați ai Gărzii Naționale însărcinați cu desfășurarea rapidă în orașele americane care se confruntă cu proteste sau alte tulburări, conform unor documente interne ale Pentagonului.
19:00
Ministerul australian al Apărării a anunțat că va cumpăra 11 fregate japoneze din clasa Mogami, nave de luptă de suprafață de ultimă generație.
18:40
Mii de persoane evacuate în Spania din cauza incendiilor mortale și a unui nou val de căldură # Veridica.ro
Aproape 6.000 de persoane au fost evacuate din locuințele lor din nordul, centrul și sudul Spaniei , pe fondul incendiilor devastatoare favorizate de valul de căldură ce ar putea aduce temperaturi de 44 de grade Celsius în unele zone ale țării.
18:20
Ambasada SUA atrage atenția că începând de pe 2 septembrie procedura de reînoire a vizei fără interviu s-a modificat.
16:50
Principalele puteri economice își dau timp pentru negocierea relațiilor economice, dar și a problemelor de securitate.
16:30
De la începutul mandatului, președintele republican este în conflict cu universitățile americane de elită.
15:40
Cea mai mare firmă mondială de investiții își reduce participarea în Israel, în urma crizei din Gaza # Veridica.ro
Fondul suveran al Norvegiei cu acțiuni la mii de companii din lume a părăsit și Rusia după invadarea Ucrainei
15:00
Patru străini sunt anchetați în legătură cu un colet cu explozibili trimis în Polonia
14:30
Apelul comun apare înaintea summitului SUA-Rusia de vineri
13:50
Zelenski spune că Moscova se pregătește de ofensivă nu de încetarea luptelor
13:00
Zeci de părinți ai ostaticilor au făcut, la rândul lor, apel la o grevă generală pentru 17 august.
10:00
BNR prognozează o reducere lentă a acesteia în următoarele trei trimestre.
09:50
România oferă sprijin Ucrainei fără să ceară nimic în schimb și fără să-și apere public propriile priorități, susține presa suveranistă.
08:30
Întâlnirea de ieri cu reprezentanţii guvernului nu a avut nici un rezultat pozitiv, spun aceştia.
06:30
Impactul financiar al acesteia va fi de 2,2 miliarde de lei anual.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:20
Şefa diplomaţiei române Oana Ţoiu a participat la videoconferința informală a miniștrilor Afacerilor Externe din UE.
11 august 2025
20:50
Președintele republican a anunțat că desfășoara Garda Națională în capitala SUA pentru a combate criminalitatea.
20:40
Trump spune că va încerca să recupereze teritorii pentru Ucraina în discuțiile cu Putin # Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că va încerca să recupereze teritorii pentru Ucraina în cadrul întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin.
16:00
Social-democrații cer adoptarea unui pachet legislativ „pentru eliminarea privilegiilor”.
15:50
Australia va recunoaște un stat palestinian la Adunarea Generală a ONU din septembrie, urmând acțiuni similare întreprinse de Marea Britanie, Franța și Canada, a declarat prim-ministrul Anthony Albanese.
15:30
SUA au promis să se coordoneze cu partenerii săi europeni înainte de summitul dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk.
14:40
Centrala nucleară Gravelines din nordul Franței a fost închisă după ce un roi de meduze a intrat în tamburii de filtrare care trag apa de răcire.
14:20
Suedia construiește o rețea de radare care va depista amenințările de pe mare și din aer # Veridica.ro
Administrația Suedeză pentru Materiale de Apărare și Forțele Armate Suedeze construiesc acum un nou sistem de supraveghere pentru detectarea și combaterea amenințărilor.
13:50
Eurodeputata vrea ca UE să aplice Israelului „aceleași măsuri pe care le-a luat împotriva Rusiei”.
13:50
Portugalia a desfășurat mii de pompieri pentru a combate incendiile, pe măsură ce temperaturile au crescut vertiginos din iulie, ceea ce a plasat majoritatea țării în alertă maximă din cauza riscului de căldură.
13:30
Vaccinul, arma folosită de CIA, Bill Gates și oculta globală pentru controlul populației și al minților # Veridica.ro
De peste două secole, anti-vaxerii spun povești despre oameni cu cozi și coarne, conspirații ale CIA, microcipuri implantate de Bill Gates și planul ocultei globale de a populației. Din cauza lor, boli care ar fi putut fi eradicate cu vaccinul continuă să ucidă.
13:10
Vicepreşedintele american susţine că se lucrează la programarea unei întâlniri Trump-Putin-Zelenski # Veridica.ro
Europenii insistă ca Ucraina să fie prezentă la tratativele americano-ruse din Alaska
11:20
Măsura face parte din programul guvernului de la Hanoi de promovare şi dezvoltare a turismului.
11:10
Diferența între importurile și exporturile României este de aproximativ 17 miliarde de euro.
10:50
Armata israeliană confirmă că l-a vizat pe unul din corespondenţii televiziunii din Qatar, acuzat de terorism.
10:30
Washingtonul nu a exclus încă participarea preşedintelui Zelenski la întâlnirea Trump-Putin din Alaska
09:50
Președintele SUA amenință cu preluarea controlului federal asupra capitalei americane.
09:30
Aceasta vizează procedura de extrădare în cadrul a trei noi cauze penale.
03:30
Rusia trebuie să ocupe întreaga Ucraină pentru a elimina definitiv amenințarea militară NATO și pentru a rusifica total populația ucraineană, potrivit propagandei pro-Kremlin.
10 august 2025
20:10
Adelu vrea să închidă Antold din cauza doliului național...
19:00
Germania a preluat responsabilitatea acestei misiuni de la Forţele Aeriene Italiene, la 1 august.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.