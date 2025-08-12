Reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi

Veridica.ro, 12 august 2025 06:30

Impactul financiar al acesteia va fi de 2,2 miliarde de lei anual.

Acum 10 minute
06:30
Acum 2 ore
05:20
România susține pacea bazată pe respectarea integrității teritoriale a Ucrainei Veridica.ro
Şefa diplomaţiei române Oana Ţoiu a participat la videoconferința informală a miniștrilor Afacerilor Externe din UE.
Acum 12 ore
20:50
Trump desfășoară Garda Națională la Washington DC Veridica.ro
Președintele republican a anunțat că desfășoara Garda Națională în capitala SUA pentru a combate criminalitatea.
20:40
Trump spune că va încerca să recupereze teritorii pentru Ucraina în discuțiile cu Putin Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că va încerca să recupereze teritorii pentru Ucraina în cadrul întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin.
Acum 24 ore
16:00
PSD rămâne la guvernare, dar pune condiții Veridica.ro
Social-democrații cer adoptarea unui pachet legislativ „pentru eliminarea privilegiilor”.
15:50
Australia va recunoaște statul palestinian în septembrie Veridica.ro
Australia va recunoaște un stat palestinian la Adunarea Generală a ONU din septembrie, urmând acțiuni similare întreprinse de Marea Britanie, Franța și Canada, a declarat prim-ministrul Anthony Albanese.
15:30
SUA s-au angajat să consulte Europa înainte de summitul Trump-Putin Veridica.ro
SUA au promis să se coordoneze cu partenerii săi europeni înainte de summitul dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk.
14:40
Un roi de meduze închide o centrală nucleară din Franța Veridica.ro
Centrala nucleară Gravelines din nordul Franței a fost închisă după ce un roi de meduze a intrat în tamburii de filtrare care trag apa de răcire.
14:20
Suedia construiește o rețea de radare care va depista amenințările de pe mare și din aer Veridica.ro
Administrația Suedeză pentru Materiale de Apărare și Forțele Armate Suedeze construiesc acum un nou sistem de supraveghere pentru detectarea și combaterea amenințărilor.
13:50
Diana Șoșoacă cere încetarea legăturilor diplomatice cu Israelul Veridica.ro
Eurodeputata vrea ca UE să aplice Israelului „aceleași măsuri pe care le-a luat împotriva Rusiei”.
13:50
Mii de pompieri luptă împotriva a trei incendii majore din Portugalia Veridica.ro
Portugalia a desfășurat mii de pompieri pentru a combate incendiile, pe măsură ce temperaturile au crescut vertiginos din iulie, ceea ce a plasat majoritatea țării în alertă maximă din cauza riscului de căldură.
13:30
Vaccinul, arma folosită de CIA, Bill Gates și oculta globală pentru controlul populației și al minților Veridica.ro
De peste două secole, anti-vaxerii spun povești despre oameni cu cozi și coarne, conspirații ale CIA, microcipuri implantate de Bill Gates și planul ocultei globale de a populației. Din cauza lor, boli care ar fi putut fi eradicate cu vaccinul continuă să ucidă.
13:10
Vicepreşedintele american susţine că se lucrează la programarea unei întâlniri Trump-Putin-Zelenski Veridica.ro
Europenii insistă ca Ucraina să fie prezentă la tratativele americano-ruse din Alaska
11:20
Românii vor putea călători în Vietnam fără vize Veridica.ro
Măsura face parte din programul guvernului de la Hanoi de promovare şi dezvoltare a turismului.
11:10
Deficitul balanței comerciale a crescut în primul semestru cu aproape 11% Veridica.ro
Diferența între importurile și exporturile României este de aproximativ 17 miliarde de euro.
10:50
Cinci jurnalişti Al Jazeera ucişi la un loc de un atac israelian Veridica.ro
Armata israeliană confirmă că l-a vizat pe unul din corespondenţii televiziunii din Qatar, acuzat de terorism.
10:30
Europenii insistă că pacea din Ucraina nu poate fi decisă în absenţa Kievului Veridica.ro
Washingtonul nu a exclus încă participarea preşedintelui Zelenski la întâlnirea Trump-Putin din Alaska
09:50
Trump izgonește oamenii fără adăpost din Washington Veridica.ro
Președintele SUA amenință cu preluarea controlului federal asupra capitalei americane.
09:30
O nouă cerere de extrădare pe numele lui Vladimir Plahotniuc Veridica.ro
Aceasta vizează procedura de extrădare în cadrul a trei noi cauze penale.
Ieri
03:30
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Rusia trebuie să anexeze Ucraina Veridica.ro
Rusia trebuie să ocupe întreaga Ucraină pentru a elimina definitiv amenințarea militară NATO și pentru a rusifica total populația ucraineană, potrivit propagandei pro-Kremlin.
10 august 2025
20:10
Adelu vrea să închidă Antold din cauza doliului național Veridica.ro
19:00
Ceremonie de certificare a detașamentului german de Poliţie Aeriană din România Veridica.ro
Germania a preluat responsabilitatea acestei misiuni de la Forţele Aeriene Italiene, la 1 august.
16:00
Intervenţie reală a militarilor români în timpul unui exerciţiu Veridica.ro
Forţele Aeriene executau un zbor de instrucție cu specific de căutare-salvare și evacuare medicală.
14:20
Valoarea alocațiilor pentru copii plătite în iunie 2025 a depăşit 1,2 miliarde de lei Veridica.ro
De acest ajutor au beneficiat peste 3,6 milioane de copii.
14:10
PSD se reuneşte mâine în şedinţă pentru a analiza "situaţia din interiorul coaliţiei" Veridica.ro
Social-democraţii sunt nemulţumiţi de decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Ion Iliescu, şi opoziţia faţă de instituirea zilei de doliu naţional.
12:20
Grupul de Luptă al NATO, condus de Franța în România, pregătit pentru toate scenariile Veridica.ro
Franța a adus în România temutele tancuri Leclerc.
09:30
România, printre țările europene cu număr mare de decese prin înec Veridica.ro
Decesele prin înec în UE au scăzut cu aproape 4% în 2022.
08:40
Protest în Piața Victoriei, la 7 ani de la intervenția brutală a jandarmeriei Veridica.ro
„Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026!”
08:00
Nicușor Dan, vizită privată în Republica Moldova Veridica.ro
Președintele României a participat, alături de Maia Sandu, la un festival organizat în țara vecină.
07:40
Veridica.md: Ce învățăminte a tras Plahotniuc? Veridica.ro
Reținerea lui Plahotniuc în Grecia este una din surprizele mari ale acestei campanii electorale. Pe unii i-a bucurat, pe alții i-a întristat, considerând-o prevestitoare de rău, însă toată lumea e intrigată: ce va urma?
11:10
Acord de pace armeano-azer semnat la Casa Albă Veridica.ro
Liderii celor două ţări spun că vor suţine nominalizarea lui Trump la Premiul Nobel pantru Pace
10:50
Israelul pregăteşte ocuparea oraşului Gaza Veridica.ro
Planul este dezaprobat internaţional, iar Consiliul ONU de Securitate se întruneşte de urgenţă
09:50
Trump şi Putin se vor întâlni pe 15 august în Alaska pentru a discuta despre războiul din Ucraina Veridica.ro
Preşedintele american spune că va exista un schimb de teritorii pentru pace în beneficiul ambelor părţi
08:10
Prima intervenție a pompierilor români dislocați în Grecia Veridica.ro
Aceștia intervin la stingerea unui incendiu de vegetație în regiunea Attica de Est.
08:10
Premierul Bolojan solicită miniștrilor să își publice declarațiile de avere și de interese Veridica.ro
În motivarea cererii, prim-ministrul invocă principiile transparenței și integrității.
8 august 2025
22:20
Noi semne ale unei planete gazoase gigantice descoperite în „vecinătatea Pământului” Veridica.ro
Oamenii de știință au descoperit dovezi solide ale unei planete gazoase gigantice în cel mai apropiat sistem stelar de al nostru.
22:10
Românii din Cernăuți, apel pentru salvarea învățământului în limba română Veridica.ro
Ministra de Externe Oana Țoiu s-a aflat astăzi în mijlocul comunității românești din Cernăuți.
20:20
Liderul belarus se declară gata să găzduiască discuții între Putin, Trump și Zelenski Veridica.ro
Fidelul Kremlinului susține că întâlnirea ar putea avea loc peste o lună.
19:50
România va relua exploatarea grafitului din zăcămintele proprii Veridica.ro
Ministrul Economiei Radu Miruță a semnat hotărârea de guvern pentru licența de exploatare de la Baia de Fier.
19:40
India își suspendă planurile de a cumpăra arme americane după tarifele impuse de Trump Veridica.ro
New Delhi și-a suspendat planurile de a achiziționa noi arme și aeronave americane, potrivit a trei oficiali indieni familiarizați cu situația, acesta fiind primul semn concret de nemulțumire al Indiei după ce tarifele impuse exporturilor sale de către președintele Donald Trump au adus relațiile cu India la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii.
19:30
Rușii lovesc orașele ucrainene Harkov și Sumî Veridica.ro
Atacurie au avut loc înainte de expirarea ultimatumului dat Moscovei de președintele Trump
19:30
A intrat în vigoare Regulamentul european privind libertatea mass media Veridica.ro
Adoptat de Parlamentul European la data de 11 aprilie 2024, acest regulament are aplicabilitate directă în toate statele membre, fără a necesita o lege națională de transpunere.
19:00
Germania oprește livrările de arme către Israel Veridica.ro
Decizia intervine în urma planurilor israeliene de a prelua controlul asupra orașului Gaza.
18:30
Premierul Poloniei spune că invazia rusă din Ucraina ar putea fi înghețată în curând Veridica.ro
O întâlnire Trump-Putin pe tema războiului din Ucraina este așteptată pentru săptămâna viitoare
12:10
Nicușor Dan a semnat decretul de vacantare a unei funcții de vicepremier Veridica.ro
Situaţia a survenit prin demisia lui Dragoș Anastasiu.
11:50
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan de ocupare a orașului Gaza Veridica.ro
Opoziția israeliană, familiile ostaticilor și ONU condamnă decizia
11:00
Ministerul Educaţiei a pus în dezbatere publică noul Cod de Conduită în şcoli Veridica.ro
Potrivit documentului, profesorii și elevii vor fi sancționați pentru xenofobie, rasism sau antisemitism.
09:30
Rusia, apărătoarea democrației Veridica.ro
Rusia, cunoscută pentru democrația sa vibrantă, este îngrijorată de lipsa de democrație a Moldovei, dar există o speranță: oligarhul Plahotniuc se întoarce și o va salva. Moldova nu e singurul subiect abordat de presa pro-Kremlin, care nu uită nici săptămâna aceasta de obsesiile sale cu agresivitatea Occidentului și pericolul fascist.
09:00
Fostul preşedinte Traian Băsescu va reprimi locuință de la stat Veridica.ro
El ar fi solicitat Administraţiei Prezidenţiale și indemnizația de fost președinte.
08:30
Rusia, suspectată că a contaminat intenționat petrol azer destinat unor țări europene Veridica.ro
Țițeiul amestecat cu clorină putea să avarieze grav rafinăria Petrobrazi și să provoace o criză de combustibil în România.
