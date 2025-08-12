Reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi
Veridica.ro, 12 august 2025 06:30
Impactul financiar al acesteia va fi de 2,2 miliarde de lei anual.
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum 10 minute
06:30
Impactul financiar al acesteia va fi de 2,2 miliarde de lei anual.
Acum 2 ore
05:20
Şefa diplomaţiei române Oana Ţoiu a participat la videoconferința informală a miniștrilor Afacerilor Externe din UE.
Acum 12 ore
20:50
Președintele republican a anunțat că desfășoara Garda Națională în capitala SUA pentru a combate criminalitatea.
20:40
Trump spune că va încerca să recupereze teritorii pentru Ucraina în discuțiile cu Putin # Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că va încerca să recupereze teritorii pentru Ucraina în cadrul întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin.
Acum 24 ore
16:00
Social-democrații cer adoptarea unui pachet legislativ „pentru eliminarea privilegiilor”.
15:50
Australia va recunoaște un stat palestinian la Adunarea Generală a ONU din septembrie, urmând acțiuni similare întreprinse de Marea Britanie, Franța și Canada, a declarat prim-ministrul Anthony Albanese.
15:30
SUA au promis să se coordoneze cu partenerii săi europeni înainte de summitul dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk.
14:40
Centrala nucleară Gravelines din nordul Franței a fost închisă după ce un roi de meduze a intrat în tamburii de filtrare care trag apa de răcire.
14:20
Suedia construiește o rețea de radare care va depista amenințările de pe mare și din aer # Veridica.ro
Administrația Suedeză pentru Materiale de Apărare și Forțele Armate Suedeze construiesc acum un nou sistem de supraveghere pentru detectarea și combaterea amenințărilor.
13:50
Eurodeputata vrea ca UE să aplice Israelului „aceleași măsuri pe care le-a luat împotriva Rusiei”.
13:50
Portugalia a desfășurat mii de pompieri pentru a combate incendiile, pe măsură ce temperaturile au crescut vertiginos din iulie, ceea ce a plasat majoritatea țării în alertă maximă din cauza riscului de căldură.
13:30
Vaccinul, arma folosită de CIA, Bill Gates și oculta globală pentru controlul populației și al minților # Veridica.ro
De peste două secole, anti-vaxerii spun povești despre oameni cu cozi și coarne, conspirații ale CIA, microcipuri implantate de Bill Gates și planul ocultei globale de a populației. Din cauza lor, boli care ar fi putut fi eradicate cu vaccinul continuă să ucidă.
13:10
Vicepreşedintele american susţine că se lucrează la programarea unei întâlniri Trump-Putin-Zelenski # Veridica.ro
Europenii insistă ca Ucraina să fie prezentă la tratativele americano-ruse din Alaska
11:20
Măsura face parte din programul guvernului de la Hanoi de promovare şi dezvoltare a turismului.
11:10
Diferența între importurile și exporturile României este de aproximativ 17 miliarde de euro.
10:50
Armata israeliană confirmă că l-a vizat pe unul din corespondenţii televiziunii din Qatar, acuzat de terorism.
10:30
Washingtonul nu a exclus încă participarea preşedintelui Zelenski la întâlnirea Trump-Putin din Alaska
09:50
Președintele SUA amenință cu preluarea controlului federal asupra capitalei americane.
09:30
Aceasta vizează procedura de extrădare în cadrul a trei noi cauze penale.
Ieri
03:30
Rusia trebuie să ocupe întreaga Ucraină pentru a elimina definitiv amenințarea militară NATO și pentru a rusifica total populația ucraineană, potrivit propagandei pro-Kremlin.
10 august 2025
19:00
Germania a preluat responsabilitatea acestei misiuni de la Forţele Aeriene Italiene, la 1 august.
16:00
Forţele Aeriene executau un zbor de instrucție cu specific de căutare-salvare și evacuare medicală.
14:20
De acest ajutor au beneficiat peste 3,6 milioane de copii.
14:10
Social-democraţii sunt nemulţumiţi de decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Ion Iliescu, şi opoziţia faţă de instituirea zilei de doliu naţional.
12:20
Grupul de Luptă al NATO, condus de Franța în România, pregătit pentru toate scenariile # Veridica.ro
Franța a adus în România temutele tancuri Leclerc.
09:30
Decesele prin înec în UE au scăzut cu aproape 4% în 2022.
08:40
„Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026!”
08:00
Președintele României a participat, alături de Maia Sandu, la un festival organizat în țara vecină.
07:40
Reținerea lui Plahotniuc în Grecia este una din surprizele mari ale acestei campanii electorale. Pe unii i-a bucurat, pe alții i-a întristat, considerând-o prevestitoare de rău, însă toată lumea e intrigată: ce va urma?
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Liderii celor două ţări spun că vor suţine nominalizarea lui Trump la Premiul Nobel pantru Pace
10:50
Planul este dezaprobat internaţional, iar Consiliul ONU de Securitate se întruneşte de urgenţă
09:50
Trump şi Putin se vor întâlni pe 15 august în Alaska pentru a discuta despre războiul din Ucraina # Veridica.ro
Preşedintele american spune că va exista un schimb de teritorii pentru pace în beneficiul ambelor părţi
08:10
Aceștia intervin la stingerea unui incendiu de vegetație în regiunea Attica de Est.
08:10
Premierul Bolojan solicită miniștrilor să își publice declarațiile de avere și de interese # Veridica.ro
În motivarea cererii, prim-ministrul invocă principiile transparenței și integrității.
8 august 2025
22:20
Oamenii de știință au descoperit dovezi solide ale unei planete gazoase gigantice în cel mai apropiat sistem stelar de al nostru.
22:10
Ministra de Externe Oana Țoiu s-a aflat astăzi în mijlocul comunității românești din Cernăuți.
20:20
Fidelul Kremlinului susține că întâlnirea ar putea avea loc peste o lună.
19:50
Ministrul Economiei Radu Miruță a semnat hotărârea de guvern pentru licența de exploatare de la Baia de Fier.
19:40
India își suspendă planurile de a cumpăra arme americane după tarifele impuse de Trump # Veridica.ro
New Delhi și-a suspendat planurile de a achiziționa noi arme și aeronave americane, potrivit a trei oficiali indieni familiarizați cu situația, acesta fiind primul semn concret de nemulțumire al Indiei după ce tarifele impuse exporturilor sale de către președintele Donald Trump au adus relațiile cu India la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii.
19:30
Atacurie au avut loc înainte de expirarea ultimatumului dat Moscovei de președintele Trump
19:30
Adoptat de Parlamentul European la data de 11 aprilie 2024, acest regulament are aplicabilitate directă în toate statele membre, fără a necesita o lege națională de transpunere.
19:00
Decizia intervine în urma planurilor israeliene de a prelua controlul asupra orașului Gaza.
18:30
O întâlnire Trump-Putin pe tema războiului din Ucraina este așteptată pentru săptămâna viitoare
12:10
Situaţia a survenit prin demisia lui Dragoș Anastasiu.
11:50
Opoziția israeliană, familiile ostaticilor și ONU condamnă decizia
11:00
Potrivit documentului, profesorii și elevii vor fi sancționați pentru xenofobie, rasism sau antisemitism.
09:30
Rusia, cunoscută pentru democrația sa vibrantă, este îngrijorată de lipsa de democrație a Moldovei, dar există o speranță: oligarhul Plahotniuc se întoarce și o va salva. Moldova nu e singurul subiect abordat de presa pro-Kremlin, care nu uită nici săptămâna aceasta de obsesiile sale cu agresivitatea Occidentului și pericolul fascist.
09:00
El ar fi solicitat Administraţiei Prezidenţiale și indemnizația de fost președinte.
08:30
Țițeiul amestecat cu clorină putea să avarieze grav rafinăria Petrobrazi și să provoace o criză de combustibil în România.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.