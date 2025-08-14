Avertismentul unui ministru din Guvernul Bolojan: „Nu mai sunt bani de salarii din septembrie”. Cine sunt angajații afectați

Fanatik, 14 august 2025 07:20

Un ministru din Guvernul Bolojan anunță că din septembrie nu mai sunt bani de salarii în instituția pe care o conduce. Cine sunt angajații afectați și care sunt soluțiile.

Acum 10 minute
07:20
Acum 30 minute
07:00
Mircea Spiridon, eroul care și-a sacrificat viața în incendiul din Madrid, i-a impresionat pe spanioli. Cetățenii cer să fie decorat post-mortem Fanatik
Povestea românului care a murit încercând să salveze vieți din calea incendiului, Mircea Spiridon, i-a impresionat pe spanioli. Aceștia cer să fie decorat post-mortem
Acum 2 ore
05:50
O firmă din Grupul Țiriac a cerut bani de la stat la numai patru luni după înființare. A și primit 92 de milioane de lei Fanatik
O firmă din Grupul Țiriac a cerut bani de la stat la doar patru luni de la înființare. Pentru ce a primit aproape 100 de milioane de lei
Acum 8 ore
00:30
Locul inedit de unde fanii Universității Craiova pot vedea gratis meciul cu Spartak Trnava! E tot ce își poate dori un „spion” Fanatik
Oportunitate unică pentru fanii Universității Craiova. Cum pot vedea meciul cu Spartak Trnava din Conference League de la balcon
00:10
Dan Petrescu, neobișnuit de optimist înainte de Braga – CFR Cluj: „Am mai văzut reveniri în fotbal”. Video Fanatik
Ce a declarat Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, înaintea returului decisiv cu Sporting Braga. „Cred că avem șansa noastră”
00:00
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați Fanatik
Semnele pentru care apar binecuvântări multiple în următoarele 45 de zile. Urmează o perioadă inedită, șase zodii sunt favorizate.
13 august 2025
23:50
Cum a reacționat antrenorul lui Bașakșehir când a auzit că sunt șanse mari să joace cu Universitatea Craiova: „Ne plac astfel de adversare” Fanatik
Ce a spus Çağdaş Atan, antrenorul lui Bașakșehir, despre Universitatea Craiova, posibila adversară a turcilor din play-off-ul Conference League
23:50
Rusia impune o nouă condiție în discuțiile privind pacea din Ucraina: mai puține trupe NATO. Avertismentul Poloniei Fanatik
Rusia dorește să includă în discuțiile privind războiul din Ucraina reducerea prezenței trupelor NATO. Ce strategie ar putea aborda Vladimir Putin în intâlnirile viitoare
23:30
Antrenorul de la Drita, convins că o elimină pe FCSB din Europa League: „Nu accept un alt rezultat decât victoria” Fanatik
Antrenorul celor de la Drita, plin de entuziasm înainte de duelul cu FCSB. „Ce a răspuns la întrebarea care e cel mai periculos jucător de la echipa adversă”.
Acum 12 ore
23:20
Pontul zilei de joi, 14 august, din SuperLiga. Cota de 11.57 de la Superbet cu meciuri din etapa 6 Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 14 august, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe meciurile din etapa a 6-a.
23:10
Când încep concedierile din rândul angajaților de la stat. „Uneori cei care conduc și supraveghează sunt cât cei care lucrează” Fanatik
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că vor continua concedierile în rândul angajaților de la stat. Acesta și-a propus ca toate ministerele să reducă cu 20% din personal.
23:10
Mihai Stoica, dezvăluiri din Kosovo înainte de Drita – FCSB: „Ne-ar relaxa mental. Suntem într-un recul teribil” Fanatik
Mihai Stoica a prefațat, direct de la Priștina, confruntarea dintre Drita și FCSB. Ce îl îngrijorează pe oficialul roș-albaștrilor
22:50
Mirel Rădoi a invocat semifinala cu Middlesbrough pentru a-și ține jucătorii conectați înainte de Spartak Trnava – CSU Craiova: „Eu am trecut prin ce trec ei acum” Fanatik
Mirel Rădoi încearcă să-și țină fotbaliștii conectați pentru returul cu Spartak Trnava printr-un exemplu din experiența proprie. Semifinala lui FCSB cu Middlesbrough, lecție pentru olteni
22:50
Transfer de ultimă oră din România în La Liga! Fotbalistul crescut de Gică Hagi a făcut pasul la o echipă de cupe europene Fanatik
Gică Hagi exportă din nou în străinătate! Transfer neașteptat din SuperLiga României direct în prima divizie sapniolă, la o echipă ce va juca în Europa League
22:40
Biletul zilei la pariuri, joi, 14 august 2025. Câștig de 391 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de joi, 14 august 2025, poate aduce un câștig de 391 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile UEFA Europa League
22:10
Cum se poate vedea, totuși, la TV meciul Drita – FCSB. Care este postul de televiziune străin care transmite partida Fanatik
Află cum poți să vezi Drita – FCSB la televizor! Postul care transmite, de fapt, în străinătate partida din turul 3 preliminar al Europa League.
22:00
Marele regret al carierei lui Costel Orac! Ce nedreptate i-a făcut Mircea Lucescu: „Nu ajungi nicăieri dacă ţii supărări” Fanatik
Costel Orac are un mare regret din timpul carierei de fotbalist. Fostul dinamovist a dezvăluit ce nedreptate i-a făcut Mircea Lucescu și dacă are resentimente
22:00
Factorii care ar duce România mai aproape de o recesiune. Ilie Bolojan s-a declarat „un optimist moderat” Fanatik
Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre riscul de a intra în recesiune. Acesta se declară ca fiind „un optimist moderat” cu privire la această situație
21:50
Mitică Dragomir, pronosticuri bombă pentru etapa din week-end. Două „semne” la Rapid – FCSB! Fanatik
Cum arată profețiile lui Don Mitică pentru etapa a 6-a din SuperLiga. Care este pronosticul lui „Corleone” pentru Rapid - FCSB.
21:40
Retrogradată în Liga a 6-a! Situație incredibilă pentru echipa unui internațional român Fanatik
Un internațional român trece printr-o situație inimaginabilă! Echipa sa de club a fost exclusă din toate competițiile din cauza datoriilor și va juca în Liga a 6-a
21:30
Când va fi gata pachetul doi de măsuri fiscale. Ilie Bolojan: „Vom ajunge în situația în care vom intra într-o fundătură” Fanatik
Ilie Bolojan a vorbit și despre pachetul doi de măsuri fiscale. Acesta a explicat motivul pentru care el întârzie să apară și ce se va întâmpla dacă nu va fi asumat
21:20
Ce a discutat președintele Nicușor Dan cu Trump în videoconferința liderilor europeni. Se negociază intens pacea din Ucraina Fanatik
Nicușor Dan a discutat, alături de alți lideri europeni, au discutat prin videoconferință cu Donald Trump pacea negociată pentru Ucraina
21:10
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție” Fanatik
Tot mai mulți cumpărători semnalează un nou tip de înșelătorie legat de sertarele Easybox. Protecția Consumatorului și IGPR precizează cine poartă responsabilitatea.
21:10
Drama prin care trece noul jucător de la UTA, dispărut de la echipă. Ce se întâmplă cu soția sa Fanatik
Jucătorul de la UTA ajuns la echipa din Arad abia în această vară a și plecat de la Arad și a fost amenințat de club cu un memoriu la FIFA!
20:50
Caz șocant în Franța! Un antrenor de atletism ar fi violat mai mulți elevi. Ce pedeapsă riscă Fanatik
Un antrenor din Marsilia e cercetat pentru agresiune sexuală asupra minorilor. Poliția a deschis o anchetă. Primele informații.
20:50
Nămolul vândut pe plajă, pericol pentru sănătate. Semnal de alarmă pentru români: „Nu are proprietăți benefice. Este refolosit” Fanatik
Medicii avertizează că nămolul vândut de diferite persoane pe plajele din România nu are proprietăți benefice. Ce trebuie să știe românii
20:30
Taxe și impozite triple după discuția dintre șeful PSD și ministrul finanțelor: „Este un pas necesar”. Cât de grav vor fi afectați românii Fanatik
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat taxe și impozite triple pentru români, în urma discuției avute cu ministrul finanțelor
20:20
Un boxer, medaliat cu bronz la Europene, a plecat de la lotul național pentru a snopi în bătaie un minor! I-a dat două croșee în fața unui cazinou din Bacău. Video Fanatik
Renato Nica, medaliat cu bronz la Europenele de box, și-a „executat” un rival în fața unei săli de jocuri din Bacău. Victima a ajuns direct pe spatul de spital
20:10
Gigi Becali explică de ce doar FCSB și CFR Cluj se pot bate pentru a intra în Champions League Fanatik
Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre șansele pe care le vor avea echipele din România în următorul sezon de Champions League.
20:10
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor  Fanatik
Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc în Alaska, iar orașul unde va avea loc întâlnirea nu a fost deloc ales întâmplător.
20:00
Reglare de conturi, în plină stradă, între doi tineri sportivi din Bacău. Motivul pentru care un adolescent de 16 ani a fost băgat în spital. Video Fanatik
Un băiat de 16 ani a fost băgat în spital de un adolescent, campion european de juniori la box. De la ce a pornit scandalul dintre cei doi sportivi
19:50
PSG – Tottenham, în Supercupa Europei. Parizienii, favoriți la victorie contra echipei lui Drăgușin Fanatik
PSG - Tottenham are loc miercuri, 13 august, în Supercupa Europei. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre duelul cu trofeul pe masă.
19:50
Ce spune PSD despre o guvernare cu AUR și Călin Georgescu premier: „Poporul a vorbit prin vot” Fanatik
Alfred Simonis respinge propunerea lui George Simion privind o guvernare PSD–AUR cu Călin Georgescu premier: „Nu poate vorbi în numele poporului”.
19:40
Femeie bătută până la leșin de doi bărbați într-un magazin din Craiova. S-au enervat pentru că vânzătoarea se mișca greu Fanatik
O femeie a fost bătută în mijlocul unui magazin din Craiova de doi bărbați. Erau nervoși pentru că așteptau prea mult la coadă
19:20
Universitatea Craiova nu își poate afișa sponsorul principal pe tricouri cu Spartak, la Trnava. Ce „truc” au găsit oltenii Fanatik
Universitatea Craiova a găsit un „șiretlic” pentru ca jucătorii să poată evolua cu sponsorul principal pe piept în Slovacia, deși politica țării o interzice
19:10
Încă un deținut a evadat în timp ce era dus la spitalul Penitenciarului Jilava. A sărit pe geamul ambulanței și a fugit într-un lan de porumb Fanatik
Un alt deținut care era dus la spitalul Penitenciarului Jilava a evadat miercuri, 13 august 2025. Bărbatul a sărit pe geamul ambulanței.
19:00
Bărbat din Brașov, ucis de fiul său cu un burghiu. Victima a încercat să se ascundă în baie, însă nu a avut nicio șansă Fanatik
Un bărbat din Brașov a ajuns pe mâinile polițiștilor după un gest inexplicabil. Acesta și-a ucis tatăl cu un burghiu. Victima a încercat să fugă, însă nu a reușit
18:50
„Dacă ies acum de la guvernare, îi arestează pe toți!” Declarația momentului în România are legătură cu PSD Fanatik
La "Profeţiile DON Mitică" Dumitru Dragomir a atins şi ramura politică, unde a discutat despre PSD şi eventualele consecinţe ale ieşirii de la guvernare.
18:50
Nicolae Stanciu, declarație de dragoste pentru Genoa lui Dan Șucu: „Am refuzat orice alte discuții” Fanatik
Nicolae Stanciu este pregătit să impresioneze în Serie A în tricoul celor de la Genoa! Ce a declarat mijlocașul echipei lui Dan Șucu
18:50
Un luptător profesionist a recunoscut că mănâncă placenta soției și bea lapte matern înainte să intre în ring: ”E ca o superputere” Fanatik
Un luptător de performanță a dezvăluit ce include dieta sa înainte de un meci important. Confesiunile sale au dat fiori pe șina spinării!
18:40
Bani pe jos! Superbet oferă o cotă promoțională uluitoare pe calificarea Universității Craiova după 3-0 acasă cu Spartak Trnava Fanatik
Superbet, cadou pentru suporterii Universității Craiova. Cotă promoțională uluitoare pentru calificarea oltenilor în playoff.
18:40
Profețiile lui Mitică Dragomir pentru meciurile europene de joi. Cine se califică dintre FCSB, Craiova și CFR Cluj Fanatik
Cum arată profețiile lui Don Mitică pentru meciurile echipelor românești din cupele europene. Cine se califică mai departe în Europa League și Conference League.
18:30
Misiune ca în serialul Narcos: pensionară prinsă în timp ce vindea heroină și metadonă în București. Câți bani cerea pe droguri Fanatik
O misiune demnă de serialul Narcos s-a desfășurat în București, unde o femeie a fost ridicată pentru trafic de droguri de mare risc
18:30
Imagini dramatice cu locul în care și-a pierdut viața Mircea Spiridon. Românul a murit încercând să salveze alte vieți Fanatik
Locul în care românul Mircea Spiridon și-a pierdut viața în Spania este acum acoperit doar de cenușă. Incendiul a avansat cu o viteză de neașteptat, mistuind totul în calea lui.
18:30
Șoc! Fostul fotbalist a primit 14 ani de închisoare pentru trafic de metanfetamină de peste două milioane de lire sterline! Legăturile cu Jadon Sancho Fanatik
Caz șocant în Anglia! Un fost fotbalist profesionist a primit 14 ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc!
Acum 24 ore
18:20
Incident neobișnuit în timpul slujbei oficiate de ÎPS Teodosie: un clovn a întrerupt ceremonia. Reacția Arhiepiscopului Tomisului Fanatik
Un moment din cadrul slujbei oficiate de ÎPS Teodosie a ajuns viral pe rețelele de socializare. Un clovn a îngenuncheat în fața Arhiepiscopul Tomisului
18:10
Crima din Cosmopolis, inspirație pentru un bucureștean certat cu iubita. Mesaje macabre cu Teodora de la Insula Iubirii: ”Te ajunge din urmă” Fanatik
Cazul a ajuns pe mâinile unei judecătoare debutante, care a cerut să fie scoasă din dosar. Detaliile din dosar sunt tulburătoare.
18:00
Ce spun experții britanici înainte de Drita – FCSB!? Pronostic pentru meciul din Kosovo. „Este într-o formă groaznică” Fanatik
Britanicii au dat verdictul cu o zi înainte de duelul dintre Drita și FCSB. Cine are prima șansă a calificare în play-off-ul Europa League.
17:50
Se elimină plafonul de 50.000 de lei la plata cu cardul: „Orice comerciant va trebui să permită ”. Ce se întâmplă în mediul rural, unde nu există internet Fanatik
Guvernul a anunțat că se elimină plafonul de 50.000 de lei la plata cu cardul. Toți comercianții trebuie să permită această facilitate
17:50
Explozie puternică în Bacău: Trei adulți și un copil de 14 ani, în stare gravă. Unii vor fi transferați în străinătate Fanatik
O explozie într-o casă din Letea Veche, județul Bacău, a rănit grav patru persoane, inclusiv o minoră de 14 ani. Trei dintre victime au arsuri de peste 50% din corp.
