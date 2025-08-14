Trump le-a spus clar lui Zelenski și liderilor UE ce obiective are pentru întâlnirea cu Putin. Ce urmărește liderul SUA
StirileProtv.ro, 14 august 2025 07:40
Președintele SUA Donald Trump le-a transmis omologului său ucrainean Volodimir Zelenski și liderilor europeni că, la întâlnirea cu Vladimir Putin, urmărește obținerea unui armistițiu și evaluarea posibilității unui acord de pace.
Explozie puternică în județul Bacău. Patru persoane, printre care și o adolescentă, au fost grav rănite: „I-a prins flacăra” # StirileProtv.ro
Patru persoane, printre care și o fată de 15 ani, au fost grav rănite în urma unei explozii care a avut loc în județul Bacău.
Focurile de armă israeliene au ucis 25 de palestinieni în Gaza. Netanyahu reia apelul la „migrație voluntară” # StirileProtv.ro
Cel puţin 25 de palestinieni au fost ucişi miercuri de focuri de armă israeliene în Gaza, în timp ce căutau ajutor, potrivit martorilor şi oficialilor din sănătate. Premierul Netanyahu a reiterat apelul la „migraţie voluntară”.
Ministrul Economiei: Nu sunt bani în buget să plătim salariile din august, în minister. S-au pus sume din pix # StirileProtv.ro
Miruţă afirmă că în bugetul ministerului pe care îl conduce nu mai sunt bani pentru salariile aferente lunii în curs, fondurile fiind identificate în alte capitole bugetare, unde fuseseră alocaţi bani pentru „proiecte care au ajuns la DNA”.
Ilie Bolojan: Proiectul privind Pilonul 2 de pensii nu este abandonat. Va fi discutat din nou în Guvern # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că proiectul de lege privind Pilonul 2 de pensii nu a fost abandonat, iar discuţiile despre acesta vor fi reluate săptămâna viitoare în Guvern.
Trump a cerut ca președintele Poloniei să îl înlocuiască pe premierul Tusk la videoconferința despre Ucraina # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a solicitat în ultimul moment ca preşedintele polonez, Karol Nawrocki, să se alăture teleconferinţei de miercuri dedicate Ucrainei cu lideri europeni, conform premierului Donald Tusk.
AFP: Summitul dintre Trump și Putin, o întâlnire deja istorică. Lumea întreagă așteaptă un pas spre pace în Ucraina # StirileProtv.ro
Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlnesc în Alaska într-un tête-à-tête deja istoric, însă se va schiţa, oare, vineri, la 7.500 de kilometri de Kiev, o rezolvare a celui mai sângeros conflict din Europa după al Doilea Război Mondial, se întreabă AFP.
Raportul SUA care acuză ”deterioarea” drepturilor omului din România ignoră masacrul din Palestina. ”Propagandă sovietică” # StirileProtv.ro
Raportul Departamentului de Stat care critică ”deterioarea” drepturilor omului în Europa, inclusiv în România, ignoră cu desăvârșire masacrul din Palestina, motiv pentru care unii îl consideră mai degrabă a fi un soi de ”propagandă sovietică”.
Bolojan avertizează: Dacă doar vom face câte un pachet sau ne vom opri la jumătatea drumului, riscăm incapacitate de plată # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, dacă al doilea pachet de măsuri propuse de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar nu va fi adoptat, România riscă să intre într-o ”fundătură”.
Bugetul, strivit de plata datoriei publice: doar dobânzile vor costa 10 miliarde de euro. Soluția propusă de Bolojan # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, până la finalul acestui an, România va plăti peste 10 miliarde de euro doar pentru dobânzile aferente împrumuturilor contractate.
Ministrul Sănătăţii: Vom lansa un program-pilot în spitale, integrând asigurările private în serviciile publice # StirileProtv.ro
Conducerea Ministerului Sănătăţii s-a întâlnit miercuri cu reprezentanţii UNSAR, în contextul colaborării pentru realizarea primei Strategii Naţionale de screening şi prevenţie pe patologii pentru următorii cinci ani.
Premierul Poloniei: Retragerea de trupe NATO din Europa, una dintre condițiile Rusiei pentru a opri războiul # StirileProtv.ro
Rusia doreşte să includă tema reducerii prezenţei trupelor NATO în orice discuţii despre viitorul Ucrainei, a declarat miercuri presei premierul polonez Donald Tusk, potrivit Reuters.
Horoscop 14 august 2025, cu Neti Sandu. Alegeri inspirate într-o zi cu multe provocări # StirileProtv.ro
Horoscop 14 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi solicitantă. Avem obiective clare de atins și e bine să ne dozăm energia, să ne calculăm resursele interioare ca să ajungem cu bine la punctul terminus.
Donald Trump minimalizează presupusul atac cibernetic rusesc asupra instanțelor federale din SUA: „Sunteți surprinși?” # StirileProtv.ro
Președintele Donald Trump a respins miercuri o întrebare despre un nou raport potrivit căruia Rusia ar fi, cel puțin parțial, responsabilă pentru spargerea sistemului electronic care gestionează documentele cazurilor din instanțele federale americane.
A murit și a treia victimă a criminalului din Teleorman. Bărbatul era ținut în viață cu ajutorul aparatelor # StirileProtv.ro
A treia victimă a atacului din 5 august, petrecut în comuna Peretu, județul Teleorman, a murit miercuri dimineață într-un spital din București.
”Prietenie fără limite” de fațadă. Rusia a confiscat avioane și mărfuri din China de sute de milioane de dolari # StirileProtv.ro
Firmele de leasing din China înregistrează pierderi de sute de milioane de dolari din cauza bunurilor confiscate de Rusia. Kremlinul a reținut mai multe avioane și mărfuri exportate, în ciuda ”prieteniei fără limitate” clamate oficial de Putin și Xi.
Nicuşor Dan: Avem nevoie de o pace care ţine cont de interesele Ucrainei şi ale Europei # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a participat, miercuri, la reuniunea prin videoconferinţă a Coaliţiei de Voinţă, subliniind că pentru România coordonarea şi unitatea transatlantică sunt elemente-cheie.
Mai multe tipuri de brânzeturi cu mucegai au fost retrase în Franța, după ce doi oameni au murit și alții au ajuns la spital # StirileProtv.ro
Autorităţile franceze au anunţat retragerea de pe piaţă a mai multor sortimente de brânzeturi moi cu mucegai alb, după ce două persoane au murit şi mai multe au fost spitalizate în urma unei infecţii cu listerioză, transmite Reuters.
Trump amenință Rusia cu „consecințe grave” dacă Putin nu pune capăt războiului după întâlnirea din Alaska # StirileProtv.ro
Rusia se va confrunta cu „consecințe grave” dacă președintele rus Vladimir Putin nu va înceta lupta împotriva Ucrainei după întâlnirea cu liderul american Donald Trump în Alaska, a declarat Trump reporterilor de la Centrul Kennedy din Washington.
MAE cere companiilor românești să se implice în reconstrucția Ucrainei: ”Participați la licitații și investiții” # StirileProtv.ro
MAE cere companiilor românești să se înscrie la licitații și să participe la investițiile care se fac în Ucraina, pentru a se implica astfel în reconstrucția țării vecine distruse de invazia rusă.
O femeie a murit după ce a rămas cu capul blocat într-un container de donații pentru haine și încălțăminte # StirileProtv.ro
Incident șocant într-un orășel din California. O femeie și-a pierdut viața după ce a rămas cu capul blocat într-un container de donații pentru haine și încălțăminte.
Zelenski cere un armistiţiu imediat, sancţiuni împotriva Rusiei şi să fie primit la negocieri # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că "tema centrală" a summitului pe care acesta îl va avea vineri în Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin trebuie să fie o încetare a focului "imediată".
Una dintre cele mai cunoscute mărci din istorie anunță că este aproape de faliment. Nu există pământen să nu fi auzit de ea # StirileProtv.ro
O marcă istorică este la un pas de prăpastie. Creată la sfârşitul secolului al XIX-lea, compania Kodak, pionier în domeniul fotografiei, ar putea dispărea în curând, scrie Le Figaro.
Piaţa de capital din România a înregistrat cea mai bună performanţă de preţ în rândul pieţelor UE, în ultimele 30 de zile # StirileProtv.ro
Principalul indice al pieţei de capital din România, BET, a depăşit miercuri al treilea prag de 1.000 de puncte din ultima lună, închizând şedinţa de tranzacţionare la 21.176,99 puncte, cu un avans de 1,68%, a anunţat Bursa de la Bucureşti.
Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace # StirileProtv.ro
Aliaţii europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri preşedintelui american Donald Trump cinci condiţii a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia.
Exasperați de românii care parchează ilegal, polițiștii bulgari au apelat la cei din România. Peste 100 de amenzi în 2 zile # StirileProtv.ro
Pe litoralul sălbatic al Bulgariei, în zone precum Durankulak și Șabla, polițiștii români au fost chemați în sprijinul colegilor bulgari pentru controale în ariile protejate.
Politico: Donald Trump elaborează strategii înainte să se vadă cu Putin. Europenii se tem că fostul agent KGB îl va manipula # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski aliații săi europeni și șeful NATO au stat de vorbă telefonic miercuri după-amiază cu Donald Trump, ca să-l convingă să fie ferm și să apere interesele Europei în fața lui Vladimir Putin la summitul programat vineri în Alaska.
Români arși trimiși în străinătate, concomitent cu închiderea centrului de la Floreasca. Câte locuri sunt în țară # StirileProtv.ro
Autoritățile din sănătate au activat Mecanismul European de Protecție Civilă ca să transfere în străinătate trei adulți răniți grav într-o explozie.
Prezența jandarmilor în stațiile de metrou din București a devenit virală pe Internet. „Suntem pregătiți pentru orice” # StirileProtv.ro
Stațiile de metrou din Caapitală au fost împânzite cu mesaje ale Jandarmeriei, care face apel la calm, după ce au devenit virale filmări cu patrule ale Brigăzii speciale de intervenție, inclusiv în garniturile de tren.
Ursula Von der Leyen: Europa, SUA şi NATO şi-au întărit poziţiile comune cu privire la Ucraina # StirileProtv.ro
Preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen a declarat că videoconferința cu lideri europeni, Trump și Zelenski a vizat consolidarea alianței înaintea întâlnirii de vineri din Alaska, potrivit EFE.
Românul mort în incendiile de vegetație din Spania sărise în foc pentru a-și salva șeful. „Era un om deosebit” # StirileProtv.ro
Pompierii români ajută la stingerea incendiilor care mistuie Grecia. Vântul uscat poate transforma o banală scânteie într-o perdea de flăcări. De aceea, focarele s-au înmulțit dramatic. Sunt peste 150 în decurs de 48 de ore.
Noi discuții despre cum pot beneficia românii de banii strânși în Pilonul 2 de pensii. Ce sumă ar putea retrage imediat # StirileProtv.ro
Au început noi dezbateri pe marginea proiectului legii pensiilor Pilon 2. Autoritățile iau în calcul majorarea procentului care poate fi retras la pensionare, dar și introducerea unor excepții.
Peste 1.500 de specialiști lucrează la reforma educației din România. Primele rezultate ar urma să fie vizibile în câțiva ani # StirileProtv.ro
Peste 1.500 de specialiști urmează să-și unească forțele pentru a revitaliza educația și pentru a transforma școala românească într-una logică și relevantă.
Trafic blocat și praf în Capitală: peste 30 de șantiere deschise simultan. Edilii promit reducerea lor până la 1 septembrie # StirileProtv.ro
Bucureștiul a intrat în șantier. În zeci de locuri din capitală muncitorii refac rețeaua de termoficare şi a celei de transport public.
Cluj-Napoca, primul oraș din România care interzice fumatul în parcuri, stații și baze sportive. Amenzile ajung la 500 lei # StirileProtv.ro
Cluj-Napoca este primul oraș din țară unde de astăzi este interzis fumatul în stațiile de transport în comun, parcuri și baze sportive.
Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava. E căutat de poliție # StirileProtv.ro
Un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă, a evadat, miercuri seară, dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava.
Cum vrea Guvernul să descurajeze multinaționalele în a-și mai exporta profiturile. Metoda americană # StirileProtv.ro
Guvernul își îndreaptă ochii spre mediul de afaceri. Multinaționalele vor fi descurajate să-și mai exporte profiturile și doar această măsură ar putea aduce până la 2 miliarde de lei în plus la buget.
Bolojan a dat termen o săptămână instituțiilor din subordinea Guvernului să anunțe câți oameni dau afară și ce sporuri taie # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a cerut miercuri reprezentanților instituțiilor din subordinea Guvernului ca până, la finalul săptămânii viitoare să vină cu propuneri de reorganizare, inclusiv concedieri și tăieri de sporuri.
„Mingea este acum în terenul lui Putin”, spune șeful NATO, după discuțiile cu Trump și liderii europeni # StirileProtv.ro
Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat că „mingea este acum în terenul lui Putin” după ce a participat miercuri la o convorbire telefonică între președintele SUA, Donald Trump, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și lideri europeni, scrie CNN.
Dacă cei de pe plajă ar ști de unde provine nămolul cumpărat de la vânzători ambulanți, ar renunța pe loc. Ce spun medicii # StirileProtv.ro
Nămolul vândut pe plajă provine, de regulă, de la sursele de deversare, ceea ce înseamnă că a fost deja folosit de pacienții sanatoriului de la Techirghiol. În plus, nu mai are nicio proprietate terapeutică, arată medicii.
Rusia a cerut să deschidă un consulat în Varna, la câțiva metri distanță de baza navală NATO. Reacția Bulgariei # StirileProtv.ro
Rusia a cerut oficial permisiunea Bulgariei pentru a-și deschide un consulat la Varna, la doar câțiva metri distanță de sediul Marinei Bulgare, care este și bază militară NATO.
Un copil de 10 ani a fost uitat de părinți într-o benzinărie din Germania. Și-au dat seama abia după jumătate de oră # StirileProtv.ro
O familie din Offenburg, landul german Baden-Württemberg, și-a uitat copilul de 10 ani la o stație de alimentare de pe autostrada A8, în Bavaria, în timp ce se îndrepta spre Austria, în vacanță.
Ministrul Finanţelor: ”Da, există riscul unei recesiuni. E un risc real şi trebuie să ne pregătim” # StirileProtv.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, susţine că riscul unei recesiuni economice în România este unul real, subliniind faptul că „nu era aşa de greu de anticipat”.
Viktor Orban: ”Ucraina stă la mâna Ungariei”. Amenințarea lansată de premierul maghiar # StirileProtv.ro
Viktor Orban a lansat o amenințare voalată la adresa Ucrainei, despre care a spus că stă la mâna Ungariei din punct de vedere energetic, iar dacă un stâlp ar ”cădea” sau o conductă s-ar ”rupe” pe teritoriul maghiar, atunci ”Ucraina s-ar opri”.
Percheziții în București, după furtul unui seif cu valori de 20.000 de euro. Trei suspecți reținuți, unul e încă în libertate # StirileProtv.ro
Au fost percheziții miercuri în Capitală la adresele unor indivizi suspectați că în aprilie au furat din casa unui bărbat un seif cu bunuri în valoare de 20 de mii de euro.
Alexandru Nazare: Nu mai poți rămâne 15 ani inactiv fără consecințe. Urmează dizolvări și radieri pentru societăți # StirileProtv.ro
Ministerul de Finanţe va crea un regim în care societăţile inactive vor avea termene clare până la care ori se declară active din nou, ori vor intra într-o procedură de dizolvare, lichidare şi radiere după caz.
Un adolescent din Bacău a fost lovit cu pumnul în față de un campion european la box. Scenele șocante au fost filmate # StirileProtv.ro
Un băiat de 16 ani din Bacău a ajuns la spital, în sala de operație, după ce a fost lovit brutal cu pumnul în față de un alt adolescent pugilist, chiar campion european de juniori la box în 2023.
Guvernul renunţă la plafonul de 50.000 de lei impus până acum plăţilor cu cardul bancar. Anunțul ministrului Finanţelor # StirileProtv.ro
Guvernul renunţă la plafonul de 50.000 de lei impus până acum plăţilor cu cardul bancar, aceste tip de plată urmând a nu mai avea plafon.
Un român este cercetat după ce poliţiştii de la Nădlac au făcut o descoperire de trei milioane de lei în urma unui control # StirileProtv.ro
Aproape 500 de telefoane mobile susceptibile a fi contrafăcute au fost descoperite de poliţiştii de frontieră de la Nădlac în autoturismul unui român. Valoarea aparatelor depăşeşte trei milioane de lei.
Mesajul furibund al Rusiei cu două zile înaintea summitului dintre Trump şi Putin. Cererile Kremlinului rămân neschimbate # StirileProtv.ro
Rusia a calificat drept „nesemnificative” consultările prin videoconferinţă prevăzute între liderii europeni şi Donald Trump pentru a încerca să-l convingă să apere interesele Ucrainei în cadrul întâlnirii sale de vineri, din Alaska, cu Vladimir Putin.
