Trump anunță un posibil summit la care să participe alături de Putin, Zelenski și ”unii lideri europeni”
StirileProtv.ro, 14 august 2025 23:00
Donald Trump a avansat joi posibilitatea ca unii lideri europeni să participe la un viitor summit împreună cu el, cu preşedintele rus, Vladimir Putin, şi cu cel ucrainean, Volodimir Zelenski.
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
23:00
Un bărbat din SUA a câștigat 167,3 milioane de dolari la loto, iar a doua zi a fost arestat. De ce este acuzat individul # StirileProtv.ro
Imaginile de pe camera corporală a unui polițist din Florida surprind momentul în care un câștigător recent al jackpot-ului Powerball din Kentucky, care și-a ridicat premiul cu doar câteva ore înainte, este arestat.
23:00
Acum 30 minute
22:40
Peste 360 de persoane au suferit intoxicaţii alimentare după ce au consumat mese şcolare gratuite în Indonezia # StirileProtv.ro
Peste 360 de persoane s-au îmbolnăvit în oraşul indonezian Sragen, din provincia Java Centrală, după ce au consumat mese şcolare, a anunţat joi un oficial, cel mai amplu caz de intoxicaţii alimentare din cadrul programului de mese gratuite.
Acum o oră
22:30
PRO TV și UNATC lansează un Program de Excelență, în cadrul masterului de Conținut și Producție TV # StirileProtv.ro
PRO TV, în parteneriat cu UNATC, lansează Programul de Excelență din cadrul masterului de Conținut și Producție TV, pentru formarea noii generații de profesioniști în televiziune.
22:30
Un bărbat din SUA a fost arestat după ce a aruncat cu un sandviș într-un agent federal. Ce pedeapsă riscă. VIDEO # StirileProtv.ro
Un bărbat care a aruncat cu un sandvici într-un agent al Vămii şi Protecţiei Frontierelor, la Washington, a fost arestat şi riscă să fie condamnat la până un an de închisoare.
22:30
Zeci de români au fost înșelați cu 73.000 de euro pentru o vacanță în Zanzibar. Cum au fost păcăliți # StirileProtv.ro
Peste 30 de persoane au fost înşelate după ce au plătit, în total, aproximativ 73.000 de euro pentru vacanţe în Zanzibar care nu au mai fost organizate.
22:10
22:10
Unica fiică a Reginei Elisabeta, Prințesa Anne, împlinește 75 de ani. Detalii neștiute despre viața sa. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Prințesa Anne, fiica Reginei Elisabeta a II-a, este una dintre cele mai respectate membre ale Familiei Regale Britanice. De-a lungul vieții, s-a remarcat prin discreție, muncă susținută și implicare în numeroase cauze caritabile.
Acum 2 ore
22:00
Nouă înşelăciune pe WhatsApp şi Telegram. Victimele sunt ”ademenite” cu promisiuni de câștiguri garantate # StirileProtv.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează cu privire la o schemă complexă de înşelăciune, desfăşurată prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie WhatsApp şi Telegram, precum şi prin alte platforme sociale.
21:50
Horoscop 15 august 2025, cu Neti Sandu. Emoții pozitive și vești bune pe mai multe planuri # StirileProtv.ro
Horoscop 15 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu accente frumoase. Facem treabă, dar ne vom da voie să ne și relaxăm – poate plecăm pe undeva, la umbră sau la soare, acolo unde ne priiește cel mai bine.
21:40
McLaren scoate la licitaţie monopostul de Formula 1 din 2026 înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă # StirileProtv.ro
Campioana McLaren a anunţat joi o premieră, scoţând la licitaţie unul dintre monoposturile sale de Formula 1 pentru 2026, înainte ca acesta să fi participat la vreo cursă, relatează Reuters.
21:40
Proiectul Chrysalis. 2.400 de oameni pornesc într-o călătorie de 400 de ani pentru a coloniza planeta Proxima Centauri b FOTO # StirileProtv.ro
O navă spațială care ar transporta 2.400 de oameni într-o călătorie de 400 de ani către planeta Proxima Centauri b a câștigat primul loc la un concurs de proiecte pentru călătoriile interstelare. Proiectul Chrysalis are o complexitate excepțională.
21:30
El este românul care i-a făcut plângere la ANAF lui Klaus Iohannis. Surse: Fostul președinte, somat să plătească 1 mil. euro # StirileProtv.ro
Europarlamentarul Vlad Gheorghe a dezvăluit că el este cel care a depus „cerere de executare silită împotriva lui Klaus Iohannis pentru banii pe care îi datorează statului român”.
21:20
Volodimir Zelenski: Ucraina şi-a asigurat 1,5 miliarde de dolari de la aliaţii europeni pentru achiziţia de arme americane # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina şi-a asigurat până acum 1,5 miliarde de dolari din partea aliaţilor săi europeni pentru achiziţia de arme americane, informează Reuters.
21:20
Priscilla Presley, dată în judecată pentru peste 50 de milioane de dolari de foștii parteneri de afaceri. Ce s-a întâmplat # StirileProtv.ro
Foştii parteneri de afaceri ai Priscillei Presley au intentat un proces în care cer despăgubiri de peste 50 de milioane de dolari, invocând frauda şi încălcarea contractului, potrivit AP.
21:10
Anunțul Rusiei cu o zi înainte de întâlnirea din Alaska. Trump spune că un acord de pace se va face doar cu Zelenski # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump subliniază joi, cu o zi înaintea unui tête-à-tête în Alaska cu omologul său rus Vadimir Putin, că doar un summit tripartit cu Volodimir Zelenski poate pecetlui un acord de pace în Ucraina.
Acum 4 ore
20:50
Descoperire uluitoare. Medicii de la cel mai bun spital din lume folosesc cancerul pentru a vindeca diabetul # StirileProtv.ro
Cercetătorii americani de la Mayo Clinic, cel mai bun spital din lume, au descoperit că pot folosi cancerul în tratarea diabetului de tip 1.
20:50
Numeroși utilizatori ai rețelei de socializare X semnalează o pană a platformei lui Elon Musk, care nu încărca mesaje, joi după-amiaza, înaintea orei 15.00 GMT (18.00, ora României), potrivit site-ului DownDetector.
20:40
Inteligența artificială a creat antibiotice pentru gonoree și superbacteriile MRSA # StirileProtv.ro
Inteligența artificială a creat două noi potențiale antibiotice care ar putea distruge gonoreea rezistentă la medicamente și bacteria MRSA, au anunțat cercetătorii, conform BBC.
20:40
Un bărbat din Tanzania a mers la spital cu dureri în piept, iar medicii i-au dat o veste șocantă în urma unei radiografii # StirileProtv.ro
Medicii unui spital din Tanzania au rămas șocați când au descoperit că un bărbat a trăit timp de opt ani cu un cuțit înfipt în piept, după ce s-a plâns de dureri la nivelul mameloanelor, scrie The Sun.
20:20
Dependenții de droguri, jocuri de noroc și chiar de ecrane se pot trata în primul centru de stat, în județul Olt # StirileProtv.ro
Dependenții de droguri, alcool, jocuri de noroc sau chiar de ecrane pot continua tratamentul după dezintoxicare în centre de stat.
20:20
Pachetul 2 de măsuri fiscale a fost pus în dezbatere publică, joi seara.
20:10
Românii din străinătate trimit mai puțini bani acasă. Topul țărilor de unde au venit cele mai mari sume # StirileProtv.ro
Românii din străinătate au trimis în 2025 mai puțini bani în țară, până la un total de 1,5 miliarde de euro, față de un vârf de 2 miliarde de euro înregistrat în ultima parte a anului 2023. Cei mai mulți bani vin din Marea Britanie și Germania.
20:00
Românii au luat cu asalt litoralul de Sf. Maria. Unii hotelieri au avut oferte cu camere duble de la 660 de lei # StirileProtv.ro
După două luni de sezon estival, pe litoral urmează cel mai aglomerat weekend al verii. Gradul de ocupare este de 95%, iar cum vineri, de Sfânta Maria, este zi liberă pentru mulți români, unii au ajuns deja la mare. Și vremea se anunță perfectă.
19:50
Fenomen periculos pe rețelele sociale. Dieta „prințeselor Disney” pune viața adolescentelor în pericol # StirileProtv.ro
O nouă modă periculoasă lansată pe reţelele de socializare face tot mai multe victime printre adolescente.
19:50
Ministerul Educației taie drastic bursele: Doar 15% dintr-o clasă vor primi burse, chiar dacă mai mulți au medii bune # StirileProtv.ro
Mai sunt 3 săptămâni până începe școala, însă pe grupurile online ale elevilor se calculează probabilități.
19:50
MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia și Albania: Se menţine riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia că autorităţile locale au anunţat menţinerea riscului ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie.
19:40
Guvernul confirmă deblocarea programului Rabla pentru autoturisme, cu un buget redus la 200 de milioane de lei.
19:40
Valul de caniculă înmulțește incendiile de vegetație din Europa. Pompierii fac eforturi surpaomenești ca să stingă flăcările # StirileProtv.ro
Incendiile de vegetație țin în continuare sub presiune sudul Europei. În Grecia și Spania, pompierii fac eforturi supraomenești ca să stăvilească flăcările care amenință comunități și pârjolesc livezi și păduri.
19:30
Procurorii militari extind ancheta în cazul concesionării ilegale a locurilor de veci din Cimitirul Ghencea Militar 3 # StirileProtv.ro
Procurorii militari din Direcția Națională Anticorupție au extins ancheta împotriva fostului șef al Logisticii Armatei, generalul cu trei stele Cătălin Zisu, dar și a generalului care administra Cimitirul Ghencea Militar 3.
19:30
Bolojan: Va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai fi premier. Proiecte din PNRR și Anghel Saligny vor fi suspendate # StirileProtv.ro
„Având în vedere situația dificilă, va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai fi premier”. Asta le-a transmis Ilie Bolojan primarilor din întreaga țară.
19:30
Risc de recesiune în România la finalul lui 2025. Cum putem evita acest lucru, conform guvernatorului BNR # StirileProtv.ro
Potrivit Institutului Național de Statistică, România a avut o creștere timidă a economiei în prima jumătate a anului, de doar 0,3%.
19:30
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil # StirileProtv.ro
Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro statului. Fostul președinte trebuie să returneze Fiscului sumele încasate pentru închirierea unui imobil din centrul Sibiului.
19:30
Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat # StirileProtv.ro
Ministerul Justiției a prezentat un set de principii care vor sta la baza reformării legislației legată de insolvență. Anunțul vine la o zi după ce șeful Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat ce măsuri de reformă fiscală vor fi implementate în curând.
19:20
Donald Trump, cu o zi înainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a estimat joi că omologul său rus Vladimir Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, relatează agenţiile AFP şi Reuters.
19:20
Filmul crimei din Sibiu. Ce le-a spus rudelor tânărul care și-a ucis bunicul imobilizat la pat. „Era foarte agresiv” # StirileProtv.ro
Un tânăr de 23 de ani din Sibiu este suspectat că și-a ucis bunicul imobilizat la pat, în timpul unui episod de sevraj.
19:20
Infecții cu Candida Auris în mai multe spitale din București. Ciuperca extrem de periculoasă a afectat inclusiv copii # StirileProtv.ro
După Floreasca apar cazuri de Candida Auris și în alte spitale din București, de stat sau private. Medicii au descoperit că ciuperca extrem de periculoasă a afectat inclusiv copii.
Acum 6 ore
18:40
Avertismentul CNAS: Tratamentul bolnavilor de cancer se face acum ”pe datorie”. Câți pacienți oncologici sunt în România # StirileProtv.ro
Tratamentul bolnavilor de cancer din România se face acum pe credite, după ce bugetul alocat pentru 2025 s-a epuizat, atât din cauza înregistrării a numeroase noi cazuri, cât și pentru că s-a extins accesul la terapii inovatoare, anunță CNAS.
18:10
Un bărbat a murit în Elveția după ce un copil de 10 ani a sărit pe el de pe trambulină. Micul criminal s-a făcut apoi nevăzut # StirileProtv.ro
Un bărbat a murit la o piscină din Elveția, după ce un copil de 10 ani a sărit de pe o trambulină aflată la 5 metri înălțime și a căzut peste el, în apă. După ce și-a dat seama ce a făcut, copilul și femeia care era cu el au dispărut.
18:10
Un român a sechestrat doi oameni într-o farmacie din Italia și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști # StirileProtv.ro
Un român în vârstă de 46 de ani, aflat în permisie de zi din penitenciarul din Belluno, Italia, a fost arestat după ce a încercat să fure calmante dintr-o farmacie din centrul orașului.
18:10
Melania Trump a amenințat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, fiul fostului președinte, și-i va cere peste un miliard de dolari despăgubiri după ce acesta a afirmat că ea i-a fost prezentată soțului său de către Jeffrey Epstein.
17:50
Proiecția unui film despre masacrul din 7 octombrie, anulată pentru drepturi de autor: Nu au obținut acordul teroriștilor # StirileProtv.ro
Festivalul de film de la Toronto a anulat proiecția documentarului despre atacul de pe 7 octombrie, invocând proprietatea Hamas asupra imaginilor care prezentau masacrarea oamenilor.
17:50
În ajunul întâlnirii dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump din Alaska, Kremlinul a anunțat că nu există planuri pentru semnarea vreunui document.
17:50
Zeci de mii de acte de identitate ale turiștilor au fost furate de pe serverele hotelurilor din Italia și scoase la vânzare # StirileProtv.ro
Zeci de mii acte de identitate scanate aparţinând turiştilor au fost furate de pe serverele unor hoteluri din Italia şi scoase la vânzare pe dark web, a anunţat Agenţia italiană de informaţii digitale (AGID), relatează AFP.
17:50
Momente de panică în centrul vechi din Baia Mare. O dubă condusă de un cetățean francez a intrat în zona pietonală # StirileProtv.ro
Momente de panică, miercuri seară, în centrul vechi al orașului Baia Mare.
17:40
Familie din Iași distrusă când pleca în vacanță: tatăl mort, mama și copiii - în stare gravă. Imagini șocante # StirileProtv.ro
O familie cu doi copii din Iași, pornită în concediu cu mașina, a fost implicată într-un grav accident rutier, la ieșirea din localitatea Târgu Frumos. O cameră de bord a surprins nenorocirea.
17:40
Ministrul Sănătăţii: „Anumite servicii de ambulanţă vor fi coordonate teritorial dintr-un singur punct. Nu se desfiinţează” # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat joi, în vizită la spitalul din Schitu Greci, că anumite servicii de ambulanţă vor fi "coordonate dintr-un singur punct" şi a dat asigurări că nu se va desfiinţa niciun serviciu de ambulanţă din judeţe.
17:30
Polițiștii l-au pus pe ucigașul fugar Emil Gânj pe un imens panou publicitar din Târgu Mureș. Este căutat de o lună # StirileProtv.ro
De mai bine de o lună, principalul suspect al crimei din Mureș, Emil Gânj, este încă în libertate. Iar poliția, deși l-a dat în urmărire internațională, nu are niciun indiciu.
17:30
Localnicii din Bumbești Jiu cer oprirea tirurilor care trec zilnic pe lângă casele lor: „Ziduri crăpate, e prăpăd de praf” # StirileProtv.ro
Proteste într-o localitate din Gorj: oamenii sunt nemulțumiți că pe la porțile lor trec zilnic sute de camioane încărcate cu piatră.
17:30
Ce a descoperit o femeie din Canada în propria baie, în timp ce spală rufele. Motivul pentru care a ajuns la spital # StirileProtv.ro
O femeie din Canada, pe nume Alison Doyle, a avut parte de o surpriză șocantă când a tras apa la toaleta de la parterul casei sale: în vas se afla trupul fără viață al unui liliac.
