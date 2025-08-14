Ilie Bolojan a anunțat suspendarea semnării de noi contracte în cadrul Programului „Anghel Saligny” și eșalonarea plăților pentru cele actuale
MainNews.ro, 14 august 2025 09:00
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că guvernul suspendă semnarea de noi contracte în cadrul Programului „Anghel Saligny”. De asemenea, plățile care trebuie efectuate pentru cele aflate deja în curs vor fi eșalonate pe următorii trei ani. În cazul unei emisiuni la Digi24, liderul executivului a subliniat că decizia a fost luată întrucât în trecut s-au … Articolul Ilie Bolojan a anunțat suspendarea semnării de noi contracte în cadrul Programului „Anghel Saligny” și eșalonarea plăților pentru cele actuale apare prima dată în Main News.
Macron: SUA urmăresc un armistițiu în Ucraina; doar Zelenski poate negocia aspectele teritoriale, afirmă președintele francez înaintea summitului Trump-Putin din Alaska # MainNews.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat miercuri că „voinţa americană” este „obţinerea unui armistiţiu” în Ucraina. Afirmația a venit după o întâlnire virtuală cu omologul său american, Donald Trump, organizată cu doar două zile înainte de summitul Trump–Putin din Alaska. Macron a făcut declarațiile de la reședința sa de vară, Fort de Brégançon, unde s-a … Articolul Macron: SUA urmăresc un armistițiu în Ucraina; doar Zelenski poate negocia aspectele teritoriale, afirmă președintele francez înaintea summitului Trump-Putin din Alaska apare prima dată în Main News.
”Putin blufează”, anunţă Zelenski că le-a spus lui Trump şi europenilor într-o videconferinţă înaintea summitului Trump-Putin în Alaska # MainNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă miercuri că le-a spus miercuri omologului său american Donald Trump şi unor lideri europeni, într-o videoconferinţă, înaintea summitului de vineri, în Alaska, cu Vladimir Putin, că liderul de la Kremlin ”blufează”, relatează The Associatd Press. ”Le-am spus preşedintelui Statelor Unite şi colegilor noştri europeni că Putin blufează”, a declarat după … Articolul ”Putin blufează”, anunţă Zelenski că le-a spus lui Trump şi europenilor într-o videconferinţă înaintea summitului Trump-Putin în Alaska apare prima dată în Main News.
Sorin Grindeanu: Salutăm măsura care prevede blocarea înstrăinării profiturilor în cazul multinaţionalelor, ca primă etapă dintr-o reformă mai amplă privind un sistem fiscal echitabil. Consider că este un pas necesar, dar nu suficient # MainNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, miercuri, că a discutat cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, despre situaţia finanţelor publice. ”Salutăm măsura care prevede blocarea înstrăinării profiturilor în cazul multinaţionalelor, ca primă etapă dintr-o reformă mai amplă privind un sistem fiscal echitabil. Consider că este un pas necesar, dar nu suficient”, a subliniat el. ”Am avut … Articolul Sorin Grindeanu: Salutăm măsura care prevede blocarea înstrăinării profiturilor în cazul multinaţionalelor, ca primă etapă dintr-o reformă mai amplă privind un sistem fiscal echitabil. Consider că este un pas necesar, dar nu suficient apare prima dată în Main News.
Bacău: Patru persoane, rănite în urma unei explozii, urmate de incendiu, într-o locuinţă/ MS: O fată cu arsuri pe 40% din corp, dusă la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”; trei adulţi cu arsuri pe 50-70% din corp, la ”Bagdasar-Arseni” şi SCJU Timişoara # MainNews.ro
O explozie s-a produs, miercuri, într-o locuinţă din Letea Veche, judeţul Bacău, deflagraţia fiind urmată de un incendiu. Ministerul Sănătăţii a precizat că o fată cu arsuri pe 40% din corp va fi dusă cu un elicopter SMURD la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, iar trei adulţi cu arsuri pe 50-70% din suprafaţa corporală vor fi direcţionaţi … Articolul Bacău: Patru persoane, rănite în urma unei explozii, urmate de incendiu, într-o locuinţă/ MS: O fată cu arsuri pe 40% din corp, dusă la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”; trei adulţi cu arsuri pe 50-70% din corp, la ”Bagdasar-Arseni” şi SCJU Timişoara apare prima dată în Main News.
BNR: Datoria externă a României a urcat cu 7,48 miliarde de euro în primele șase luni, ajungând la 212,37 miliarde de euro # MainNews.ro
În prima jumătate a anului 2025, România a înregistrat o creștere a datoriei externe totale cu 7,48 miliarde de euro, atingând pragul de 212,37 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. ”În perioada ianuarie – iunie 2025, datoria externă totală a crescut cu 7,480 miliarde euro, până la 212,373 miliarde euro. … Articolul BNR: Datoria externă a României a urcat cu 7,48 miliarde de euro în primele șase luni, ajungând la 212,37 miliarde de euro apare prima dată în Main News.
Un bărbat a evadat marți de la Penitenciarul Mărgineni. Polițiștii au reușit să-l captureze miercuri # MainNews.ro
Un deținut condamnat pentru act sexual cu minor a evadat marți seară din Penitenciarul Mărgineni, județul Dâmbovița, după ce a urcat pe acoperișul unei clădiri și a sărit gardul închisorii. Polițiștii au reușit să-l captureze în podul unui imobil din localitatea Poiana Vărbilău, relatează Agerpres. Forțele de ordine au fost alertate marți seara după ce … Articolul Un bărbat a evadat marți de la Penitenciarul Mărgineni. Polițiștii au reușit să-l captureze miercuri apare prima dată în Main News.
Startup-ul de inteligență artificială Perplexity a făcut o ofertă nesolicitată de 34,5 miliarde de dolari pentru a cumpăra browserul Chrome de la Google, confirmând astfel că își dorește să joace în liga mare a tehnologiei. Oferta, confirmată pentru CNBC, vine într-un moment în care Departamentul de Justiție din SUA (DOJ) presează gigantul american să renunțe … Articolul Perplexity provoacă Google cu o ofertă de 34,5 miliarde de dolari pentru Chrome apare prima dată în Main News.
Curtea de Apel din Atena aprobă extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova; fostul politician afirmă că își dorește reabilitarea și o revenire în politica de la Chișinău, decizia finală fiind la Ministerul Justiției din Grecia # MainNews.ro
Curtea de Apel din Atena a decis miercuri extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, potrivit corespondenţilor TV8 şi 1TV, dar decizia finală urmează să fie luată de Ministerul Justiţiei al Republicii Elene. Şedinţa privind extrădarea Vladimir Plahotniuc a avut loc în absenţa lui, însă Plahotniuc şi-ar fi dat acordul scris ca să fie adus … Articolul Curtea de Apel din Atena aprobă extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova; fostul politician afirmă că își dorește reabilitarea și o revenire în politica de la Chișinău, decizia finală fiind la Ministerul Justiției din Grecia apare prima dată în Main News.
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului: solicită până pe 22 august propuneri pentru reorganizare, eficientizare și indicatori de performanță, inclusiv analiza sporurilor # MainNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a convocat, miercuri, o reuniune cu reprezentanţii celor 36 de instituţii aflate în subordinea Guvernului, solicitându-le ca până pe 22 august să înainteze propuneri privind reorganizarea, creşterea eficienţei şi stabilirea unor indicatori de performanţă. ”Lucrăm la un pachet de reglementări care prevede reducerea cheltuielilor de personal atât în administraţia locală, cât şi … Articolul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului: solicită până pe 22 august propuneri pentru reorganizare, eficientizare și indicatori de performanță, inclusiv analiza sporurilor apare prima dată în Main News.
Ministerul Energiei a pus la dispoziția DNA toate documentele privind presupuse fapte de corupție din perioada 2021–2022 # MainNews.ro
Ministerul Energiei a anunțat miercuri că a oferit procurorilor DNA acces complet la toate documentele și cooperează cu aceștia în investigarea unor posibile fapte de corupție comise în perioada 2021–2022. Ancheta îi vizează pe directorul Ionel Georgescu, suspectat de procurorii anticorupție că ar fi fost implicat în trucarea unor examene pentru ocuparea unor funcții publice. … Articolul Ministerul Energiei a pus la dispoziția DNA toate documentele privind presupuse fapte de corupție din perioada 2021–2022 apare prima dată în Main News.
Telefoane mobile susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste 3 milioane de lei, descoperite la Nădlac # MainNews.ro
Aproape 500 de telefoane mobile, suspecte de a fi contrafăcute, au fost descoperite de poliţiştii de frontieră de la Nădlac într-un autoturism condus de un cetățean român. Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au descoperit în cadrul activităților de control, un cetățean român care a încercat să introducă în țară sute … Articolul Telefoane mobile susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste 3 milioane de lei, descoperite la Nădlac apare prima dată în Main News.
ANM a emis un cod galben de caniculă miercuri și joi pentru Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania și Oltenia # MainNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări de cod galben de caniculă. Prima este valabilă miercuri în 12 județe din Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania și Oltenia, iar cea de-a doua în 16 județe din aceleași regiuni. Miercuri, în intervalul orar 12:00-21:00, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate în Maramureș, Crișana, Banat, vestul … Articolul ANM a emis un cod galben de caniculă miercuri și joi pentru Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania și Oltenia apare prima dată în Main News.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut o convorbire telefonică cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, în cadrul căreia l-a informat despre discuțiile planificate în Alaska cu omologul său american, Donald Trump, relatează Reuters. Conform agenției nord-coreene de presă, KCNA, cei doi șefi de stat au vorbit despre dezvoltarea legăturilor dintre Rusia și Coreea de … Articolul Vladimir Putin și Kim Jong-un au discutat despre summit-ul din Alaska de vineri apare prima dată în Main News.
Reprezentanții Israelului ar negocia cu cei ai Sudanului de Sud posibilitatea relocării populației palestiniene din Fâșia Gaza în statul african afectat la rândul său de războaie. Inițiativa face parte din planul Israelului de a facilita emigrarea locuitorilor teritoriului distrus în cele 22 de luni ale războiului cu Hamas. Egiptul și-a exprimat opoziția față de transferul … Articolul Israelul ar lua în calcul relocarea palestinienilor din Fâșia Gaza în Sudanul de Sud apare prima dată în Main News.
Liderii europeni se vor reuni în cadrul unei videoconferințe care va preceda summit-ul dintre Donald Trump și Vladimir Putin # MainNews.ro
Liderii europeni se vor reuni în cadrul unei videoconferințe pentru a discuta cu președintele american Donald Trump înainte de summit-ul acestuia cu omologul său rus, Vladimir Putin. La întâlnirea de astăzi va lua parte și liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, relatează Reuters. Summit-ul din Alaska va reprezenta prima reuniune din 2021 a unui președinte … Articolul Liderii europeni se vor reuni în cadrul unei videoconferințe care va preceda summit-ul dintre Donald Trump și Vladimir Putin apare prima dată în Main News.
Primăria Sectorului 1: Am trimis notificarea de evacuare pentru societatea care a administrat Piaţa 16 Februarie. Începem demolarea construcţiilor ilegale de pe domeniul public # MainNews.ro
”Primăria Sectorului 1 îşi menţine ferm intenţia de a moderniza Piaţa 16 Februarie, dar va face acest lucru cu respectarea legii, asigurându-se că preluarea de la societatea privată care a administrat-o şi refacerea acesteia se vor realiza fără riscul de a fi anulate în instanţă”, a precizat instituția într-un comunicat remis marți. Conform sursei, blocajul … Articolul Primăria Sectorului 1: Am trimis notificarea de evacuare pentru societatea care a administrat Piaţa 16 Februarie. Începem demolarea construcţiilor ilegale de pe domeniul public apare prima dată în Main News.
Eturia: Românii aleg vacanţele de trei nopţi şi alocă un buget de peste 1.300 de euro de persoană pentru o vacanţă. Cele mai rezervate destinaţii din Europa pentru vara aceasta sunt: Madeira, Paris, Malta, Barcelona şi Mallorca # MainNews.ro
Cele mai rezervate destinaţii din Europa pentru vara aceasta au fost Madeira, Paris, Malta, Barcelona şi Mallorca, arată datele agenţiei de turism Eturia. Cei mai mulţi dintre turişti caută ”zbor+hotel”, iar preţul mediu pentru o vacanţă pe continent ajunge la 1.343 de euro/persoanǎ. Majoritatea rezervă cel puţin trei nopţi şi călătoresc în cuplu, potrivit datelor … Articolul Eturia: Românii aleg vacanţele de trei nopţi şi alocă un buget de peste 1.300 de euro de persoană pentru o vacanţă. Cele mai rezervate destinaţii din Europa pentru vara aceasta sunt: Madeira, Paris, Malta, Barcelona şi Mallorca apare prima dată în Main News.
Ministrul Sănătății, după verificările la Centrul pentru Arși de la Spitalul Floreasca: „Rezultatul e de natură penală”. Va sesiza Parchetul după ce a descoperit lipsa sistemului HVAC menționat în memoriul tehnic / Reacția conducerii spitalului # MainNews.ro
Marți, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că deficiențele depistate la Centrul pentru Arși din cadrul Spitalului Floreasca din București sunt „de natură penală” și că va sesiza Parchetul. El a explicat că, în raportul de verificare din 2022, „s-a dat copy-paste din memoriul tehnic al unității sanitare în referatul de aprobare al Direcției de … Articolul Ministrul Sănătății, după verificările la Centrul pentru Arși de la Spitalul Floreasca: „Rezultatul e de natură penală”. Va sesiza Parchetul după ce a descoperit lipsa sistemului HVAC menționat în memoriul tehnic / Reacția conducerii spitalului apare prima dată în Main News.
Miercuri, președintele Nicușor Dan va fi prezent, în format online, la summitul „Coalition of the Willing”, un eveniment dedicat statelor care își propun să sprijine Ucraina. Anunțul a fost făcut marți de Administrația Prezidențială, care a precizat: „Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa mâine, în format de videoconferinţă, la summit-ul Coalition of the Willing”. Programul … Articolul Președintele României, prezent miercuri la summitul statelor care sprijină Ucraina apare prima dată în Main News.
Titus Corlățean susține că anunțul său privind candidatura pentru șefia PSD a fost salutat de foarte mulți membri # MainNews.ro
Senatorul PSD Titus Corlățean susține că anunțul său privind candidatura la șefia formațiunii politice a primit reacții pozitive din partea foarte multor membri ai partidului. Într-un videoclip încărcat pe pagina sa de Facebook luni, politicianul le-a mulțumit susținătorilor pentru mesajele primite și i-a îndemnat pe membrii PSD să se alăture proiectului său de „înnoire profundă … Articolul Titus Corlățean susține că anunțul său privind candidatura pentru șefia PSD a fost salutat de foarte mulți membri apare prima dată în Main News.
Percheziții în București, Ilfov și Galați într-un dosar care vizează inducerea în eroare a organelor judiciare și încălcarea regimului armelor și munițiilor # MainNews.ro
Polițiștii bucureșteni au efectuat marți percheziții domiciliare în București, Ilfov și Galați, într-un dosar care vizează inducerea în eroare a organelor judiciare și încălcarea regimului armelor și munițiilor. Potrivit Poliției Capitalei, marți, 12 august 2025, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al DGPMB, cu sprijinul colegilor de la Serviciul Grupuri Infracționale Violente, au efectuat … Articolul Percheziții în București, Ilfov și Galați într-un dosar care vizează inducerea în eroare a organelor judiciare și încălcarea regimului armelor și munițiilor apare prima dată în Main News.
BNR avertizează: Riscuri majore pentru economia României. Creșterea din 2025 și 2026, afectată de măsurile de consolidare fiscală # MainNews.ro
Raportul asupra inflației, publicat de Banca Națională a României în august 2025, avertizează că perspectivele economiei naționale sunt marcate de vulnerabilități importante, mai ales în condițiile stagnării economice din zona euro, principalul partener comercial al țării. Documentul indică faptul că estimările de creștere pentru anii 2025 și 2026 sunt influențate puternic de efectele procesului de … Articolul BNR avertizează: Riscuri majore pentru economia României. Creșterea din 2025 și 2026, afectată de măsurile de consolidare fiscală apare prima dată în Main News.
Conform informațiilor neoficiale, Apple ar urma să prezinte modelele iPhone 17 pe 9 septembrie 2025, iar zvonurile din jurul noii serii devin din ce în ce mai concrete. În loc de clasicele trei modele, am putea vedea patru, pentru că în ecuație intră și iPhone 17 Air. Și, da, telefoanele ar putea fi mai scumpe … Articolul Tot ce știm despre iPhone 17: modele, prețuri, stocare și o schimbare la antene apare prima dată în Main News.
Președintele Dumei de Stat din Rusia va conduce o delegație aflată în vizită în Coreea de Nord # MainNews.ro
Viaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat din Rusia, va conduce o delegație aflată în vizită în Coreea de Nord pentru a comemora 80 de ani de la eliberarea acesteia de dominația colonială a Japoniei, relatează Reuters. Evenimentul va avea loc în perioada 14-15 august. Adesea, liderul camerei inferioare a parlamentului federal, care este un aliat … Articolul Președintele Dumei de Stat din Rusia va conduce o delegație aflată în vizită în Coreea de Nord apare prima dată în Main News.
În sfârșit avem explicația pentru care Klaus Iohannis a absentat de la comemorarea fostului președinte Ion Iliescu. În timp ce la Cotroceni erau organizate funeraliile fostului șef de stat, Klaus Iohannis bătea munții la pas. Jurnalista Sorina Matei a publicat o fotografie cu Klaus Iohannis, pe vârful Negoiu. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, … Articolul Klaus Iohannis, surprins unde îi place cel mai mult: În vacanță apare prima dată în Main News.
Focar de Candida auris la Spitalul Floreasca: Patru pacienți depistați pozitiv în secția ATI 1 # MainNews.ro
Un nou focar de Candida auris a fost confirmat la Spitalul Floreasca, în secția ATI 1, diferită de cea a centrului de arși, unde au fost raportate primele cazuri. Potrivit Digi24, patru pacienți, două femei și doi bărbați, cu vârste între 45 și 63 de ani, au fost testați pozitiv și se află în izolare. … Articolul Focar de Candida auris la Spitalul Floreasca: Patru pacienți depistați pozitiv în secția ATI 1 apare prima dată în Main News.
ISU: 250 de intervenții ale pompierilor în ultimele 24 de ore și peste 1.700 de hectare de teren cuprinse de flăcări # MainNews.ro
În ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit pentru stingerea a peste 250 de incendii, majoritatea provocate de arderi necontrolate, pe fondul caniculei extreme care a afectat mai multe zone ale țării, aflate sub avertizări de cod roșu și portocaliu. Flăcările au distrus, în total, peste 1.700 de hectare de teren. În același interval, echipajele … Articolul ISU: 250 de intervenții ale pompierilor în ultimele 24 de ore și peste 1.700 de hectare de teren cuprinse de flăcări apare prima dată în Main News.
26 de state membre ale UE și-au exprimat sprijinul pentru Ucraina înainte de summit-ul din Alaska. Ungaria s-a opus # MainNews.ro
Liderii a 26 de state membre ale Uniunii Europene și-au exprimat într-o declarație comună sprijinul pentru Ucraina, înainte de summit-ul din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ungaria a fost singura țară care nu a susținut demersul, relatează Euronews. Documentul a fost pregătit de către președintele Consiliului European, Antonio Costa. Marți seara, el a … Articolul 26 de state membre ale UE și-au exprimat sprijinul pentru Ucraina înainte de summit-ul din Alaska. Ungaria s-a opus apare prima dată în Main News.
INS: Energie electrică mai scumpă cu peste 60%, fructe cu aproape 40%, față de iulie 2024 # MainNews.ro
Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a ajuns la 7,8% în luna iulie 2025, comparativ cu aceeaşi lună din 2024. „Indicele preţurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 102,68%. Rata inflaţiei de la începutul anului (iulie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost … Articolul INS: Energie electrică mai scumpă cu peste 60%, fructe cu aproape 40%, față de iulie 2024 apare prima dată în Main News.
Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a ţării, în următoarele patru săptămâni # MainNews.ro
Meteteologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni şi anunţă, în general, temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a ţării. Şi luna septembrie începe cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei. În primele două săptămâni ale intervalului ploile vor fi deficitare. Săptămâna 11.08.2025 – 18.08.2025 Valorile termice vor fi … Articolul Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a ţării, în următoarele patru săptămâni apare prima dată în Main News.
Donald Trump a extins pentru încă 90 de zile suspendarea taxelor vamale pentru importurile din China # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a extins pentru încă 90 de zile suspendarea taxelor vamale pentru importurile din China. Măsura a fost adoptată cu doar câteva ore înainte ca armistițiul comercial să expire, relatează Euronews. Prin intermediul ordinului executiv semnat luni este împiedicată majorarea tarifelor pentru bunurile importate din statul asiatic până la pragul de 145%. … Articolul Donald Trump a extins pentru încă 90 de zile suspendarea taxelor vamale pentru importurile din China apare prima dată în Main News.
Accident rutier în Timiș. Patru persoane, printre care și un minor, au fost transportate la spital # MainNews.ro
Un accident rutier a avut loc în această dimineață pe Centura Timișoarei. În urma evenimentului rutier, patru persoane, printre care și un minor, au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, relatează Agerpres. În accidentul rutier au fost implicate un microbuz și două autoturisme, în care se aflau, în total, șase persoane, dintre … Articolul Accident rutier în Timiș. Patru persoane, printre care și un minor, au fost transportate la spital apare prima dată în Main News.
IGSU: Pompierii români din Grecia, solicitaţi să intervină la un incendiu de vegetaţie, în regiunea Anatoliki Attiki # MainNews.ro
Pompierii români aflaţi în Grecia pentru a ajuta autorităţile să intervină la incendiile de vegetaţie au fost solicitaţi, luni seară, să participe la stingerea unui astfel de incendiu izbucnit în regiunea Anatoliki Attiki, potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). ”În urmă cu puţin timp, colegii noştri pre-poziţionaţi în Republica Elenă au fost anunţaţi … Articolul IGSU: Pompierii români din Grecia, solicitaţi să intervină la un incendiu de vegetaţie, în regiunea Anatoliki Attiki apare prima dată în Main News.
Decizie controversată: Donald Trump mobilizează Garda Națională în Washington și preia controlul poliției pentru a opri bandele violente # MainNews.ro
Luni, președintele Donald Trump a anunțat că va folosi prevederile Legii privind autonomia districtului Columbia pentru a transfera controlul direct al Departamentului de Poliție Metropolitană din Washington către autoritățile federale — un demers rar întâlnit și deja criticat ca fiind controversat, potrivit Reuters, CNN și The Washington Post. Șeful Casei Albe a precizat că în … Articolul Decizie controversată: Donald Trump mobilizează Garda Națională în Washington și preia controlul poliției pentru a opri bandele violente apare prima dată în Main News.
Marți, Iordania va găzdui o întâlnire între reprezentanți ai Siriei și Statelor Unite, axată pe situația dificilă din Siria și pe găsirea unor soluții pentru susținerea reconstrucției țării afectate de conflicte interne și tensiuni comunitare, după 13 ani de război civil și îndepărtarea lui Bashar al-Assad de la conducere, potrivit AFP. Ministerul iordanian de Externe … Articolul Iordania va găzdui marți o întâlnire între oficiali din Siria și SUA apare prima dată în Main News.
Galaxy S26 Ultra se pregătește să fie un adevărat „bolid” al smartphone-urilor, dacă e să ne luăm după informațiile publicate de leaker-ul Ice Universe. Nu vorbim doar de un nou procesor, ci și de o memorie RAM mai rapidă și mai eficientă, care ar putea să ducă experiența de utilizare la un alt nivel. Galaxy … Articolul Samsung Galaxy S26 Ultra ar putea veni cu memorie mai rapidă și mai eficientă apare prima dată în Main News.
Romsilva angajează director interimar pe cinci luni. Înscrierile se încheie pe 18 august; obligatoriu studii superioare și experiență în management silvic # MainNews.ro
Romsilva a început căutarea unui director interimar, pentru o perioadă de cinci luni, iar persoanele interesate pot trimite dosarele de candidatură până pe 18 august. ”Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva anunţă declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea funcţiei de Director General Provizoriu, pentru un mandat de maximum 5 luni”, a … Articolul Romsilva angajează director interimar pe cinci luni. Înscrierile se încheie pe 18 august; obligatoriu studii superioare și experiență în management silvic apare prima dată în Main News.
Grindeanu, despre lipsa USR la guvernare: „Nu vreau să cataloghez, dar unii miniștri nu se ocupă de politici publice, ci încearcă să evidențieze greutățile moștenirii” # MainNews.ro
Luni, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a evitat să răspundă direct dacă ar fi mai calmă situația politică fără prezența USR în guvern. Totuși, el a adresat critici unor „anumiti titulari de ministere” care, în opinia sa, nu se concentrează pe gestionarea politicilor publice, ci mai degrabă caută motive pentru a sublinia „moştenirea extraordinar … Articolul Grindeanu, despre lipsa USR la guvernare: „Nu vreau să cataloghez, dar unii miniștri nu se ocupă de politici publice, ci încearcă să evidențieze greutățile moștenirii” apare prima dată în Main News.
Miniștrii de externe ai statelor membre ale UE se reunesc prin videoconferință înainte de summit-ul dintre Donald Trump și Vladimir Putin # MainNews.ro
Miniștrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc prin videoconferință înainte de summit-ul care va avea loc în Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin, relatează DW. Întâlnirea online a fost convocată de către Înalta Reprezentantă a UE, Kaja Kallas, în contextul anunțului liderului de la Casa Albă cu privire la discuția … Articolul Miniștrii de externe ai statelor membre ale UE se reunesc prin videoconferință înainte de summit-ul dintre Donald Trump și Vladimir Putin apare prima dată în Main News.
Grindeanu despre candidatura lui Titus Corlăţean la șefia PSD: „Respect un coleg puternic, concurența este benefică” # MainNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a salutat concurenţa din cadrul partidului, comentând decizia senatorului Titus Corlăţean de a candida pentru şefia formaţiunii. Grindeanu a subliniat însă că această competiţie internă nu trebuie să slăbească partidul. „Titus e un camarad vechi. Mi-aduc aminte că, în urmă cu vreo 20 de ani, l-am susţinut să fie … Articolul Grindeanu despre candidatura lui Titus Corlăţean la șefia PSD: „Respect un coleg puternic, concurența este benefică” apare prima dată în Main News.
Termoenergetica anunță lucrări la rețeaua termică din Capitală, în special în Sectorul 2 # MainNews.ro
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) a anunţat luni că, în următoarele zile, vor avea loc lucrări de înlocuire, modernizare şi reparaţii la conductele reţelei termice din mai multe zone ale Capitalei. Ca urmare, sute de blocuri, în special din Sectorul 2, vor rămâne fără apă caldă. Astfel, potrivit companiei Termoenergetica, se vor face următoarele intervenţii: … Articolul Termoenergetica anunță lucrări la rețeaua termică din Capitală, în special în Sectorul 2 apare prima dată în Main News.
Sindicaliştii din Educaţie, după întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan: ameninţă cu boicotarea începutului de an şcolar şi intensificarea protestelor # MainNews.ro
Luni, reprezentanţii sindicatelor din Educaţie au avut o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre efectele măsurilor guvernamentale privind reducerea deficitului bugetar. La finalul discuţiilor, aceştia au afirmat că şeful Executivului i-a ascultat, însă nu părea că a înţeles sau a luat în considerare mesajul lor. În acest context, liderii sindicali au anunţat … Articolul Sindicaliştii din Educaţie, după întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan: ameninţă cu boicotarea începutului de an şcolar şi intensificarea protestelor apare prima dată în Main News.
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă demararea lucrărilor în subteran pentru construirea metroului. Prezent la ceremonia de lansare a șantierului, între viitoarele stații „Teilor” și „Copiilor”, situate în comuna Florești, edilul a subliniat că procesul de construire a magistralei de metrou prezintă o complexitate tehnică ridicată. El a … Articolul Emil Boc anunță începerea lucrărilor subterane la metroul din Cluj apare prima dată în Main News.
PSD decide azi dacă iese de la guvernare. Sorin Grindeanu a convocat Biroul Permanent Național # MainNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a convocat pentru astăzi, 11 august, o ședință a Biroului Permanent Național, în care se va decide dacă partidul se retrage din Coaliție. „Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional pentru ziua de luni, în vederea analizării situaţiei create în interiorul coaliţiei de guvernare ca urmare a … Articolul PSD decide azi dacă iese de la guvernare. Sorin Grindeanu a convocat Biroul Permanent Național apare prima dată în Main News.
UPDATE Trafic blocat pe DN 6, după ce anvelopa unui camion a luat foc / Incendiul se manifestă cu fum dens şi flacără deschisă în zona Vămii Porţile de Fier I # MainNews.ro
Traficul rutier este complet blocat, luni, pe Drumul Naţional 6, în zona Porţile de Fier 1, după ce anvelopa unei remorci a luat foc în mers. UPDATE: „Cu puţin timp în urmă, două echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin au intervenit cu două autospeciale de stingere pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la … Articolul UPDATE Trafic blocat pe DN 6, după ce anvelopa unui camion a luat foc / Incendiul se manifestă cu fum dens şi flacără deschisă în zona Vămii Porţile de Fier I apare prima dată în Main News.
Premierul Australiei, Anthony Albanese, a anunțat recunoașterea Palestinei în septembrie # MainNews.ro
Premierul Australiei, Anthony Albanese, a anunțat că țara sa va recunoaște Palestina în septembrie, în cadrul celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU, relatează Reuters. Liderul guvernului federal de la Canberra a transmis că decizia are rolul de a contribui la implementarea soluției celor două state pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu. „Australia va recunoaște … Articolul Premierul Australiei, Anthony Albanese, a anunțat recunoașterea Palestinei în septembrie apare prima dată în Main News.
INS: Exporturile României au crescut cu 3,1%, iar importurile cu 4,9% în primele șase luni ale anului # MainNews.ro
În primele șase luni ale anului, exporturile României au crescut cu 3,1%, ajungând la 47,676 miliarde de euro, iar importurile au urcat cu 4,9%, până la 64,388 miliarde de euro, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Potrivit INS, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025, exporturile FOB … Articolul INS: Exporturile României au crescut cu 3,1%, iar importurile cu 4,9% în primele șase luni ale anului apare prima dată în Main News.
Biroul Politic Național al PSD se reunește pentru a stabili poziția partidului privind continuarea colaborării guvernamentale # MainNews.ro
Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, de la ora 11:00, în ședință, pentru a stabili poziția clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale. Săptămâna trecută au apărut tensiuni între PSD și USR din cauza deciziei acestuia din urmă de a nu susține decretarea unei zile de doliu național și de a nu participa … Articolul Biroul Politic Național al PSD se reunește pentru a stabili poziția partidului privind continuarea colaborării guvernamentale apare prima dată în Main News.
Titus Corlățean și-a anunțat candidatura la șefia PSD: „Este nevoie de o echipă nouă în conducerea PSD, de oameni pregătiți, profesioniști, de bună calitate” # MainNews.ro
Senatorul Titus Corlățean, președintele Comisiei de Politică Externă a camerei superioare a parlamentului, a anunțat că intră în cursa pentru șefia Partidului Social Democrat. Politicianul a transmis că este nevoie de un nou tip de echipă de conducere la vârful formațiunii politice. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Titus Corlățean a enumerat calitățile … Articolul Titus Corlățean și-a anunțat candidatura la șefia PSD: „Este nevoie de o echipă nouă în conducerea PSD, de oameni pregătiți, profesioniști, de bună calitate” apare prima dată în Main News.
