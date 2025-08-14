Raed Arafat: A fost acordată prima tranșă de sprijin financiar de urgență pentru persoanele afectate de inundațiile din județele Neamț și Suceava

17:40

Cele mai rezervate destinaţii din Europa pentru vara aceasta au fost Madeira, Paris, Malta, Barcelona şi Mallorca, arată datele agenţiei de turism Eturia. Cei mai mulţi dintre turişti caută "zbor+hotel", iar preţul mediu pentru o vacanţă pe continent ajunge la 1.343 de euro/persoanǎ. Majoritatea rezervă cel puţin trei nopţi şi călătoresc în cuplu, potrivit datelor