Ilie Bolojan avertizează că România riscă să intre în incapacitate de plată dacă nu va fi adoptat pachetul doi de măsuri fiscale: „Din nou vom ajunge în situația în care vom intra într-o fundătură” | AUDIO
Europa FM, 14 august 2025 12:00
România riscă să intre în incapacitate de plată dacă nu vom adopta pachetul doi de măsuri fiscale, a anunțat premierul Ilie Bolojan pentru Digi24. În primul pachet de măsuri, Guvernul Bolojan, printre altele, a crescut TVA la 21%, a impus accize mai mari, și au fost eliminate asigurările pentru coasigurați. În următorul pachet de măsuri […]
• • •
Neamț: Apa din fântânile aflate în comunele Borca și Farcașa este nepotabilă, avertizează autoritățile, iar la Ceahlău locuințe şi un drum judeţean riscă să fie afectate de o alunecare de teren | AUDIO # Europa FM
Apa din mai multe fântâni din Farcaşa şi Borca, localităţi afectate de inundaţii la sfârşitul lunii iulie, este nepotabilă, a informat Prefectura Neamţ. Direcţia de Sănătate Publică Neamţ a dezinfectat sursele de apă, dar analiza probelor a indicat că apa este improprie consumului. Populația din zonele afectate a fost avertizată imediat după inundații să nu […]
Minora și cei trei adulți care au suferit arsuri grave după explozia de la Letea Veche ar urma să fie transferați în străinătate. Ministerul Sănătății așteaptă răspuns de la patru clinici din Europa # Europa FM
Cei trei adulți și minora care au suferit arsuri grave în urma exploziei unei butelii la o casă din localitatea Letea Vechea, județul Bacău, ar urma să fie transferați la spitale din străinătate, în timp ce starea a doi dintre adulți este gravă. Ministerul Sănătăţii a trimis rapoartele medicale ale răniților către patru clinici din […]
Deținutul care a evadat miercuri după-amiază dintr-o ambulanță a Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), pe Autostrada A7, a fost prins azi-noapte de polițiști. Bărbatul de 58 de ani sărise din mers dintr-o ambulanță a ANP Botoșani, pe A7, în dreptul localității Letea Veche. Acesta era dus spre închisoarea Jilava. Echipele de căutare formate din polițiști, […]
Trafic blocat pe DN7, după ce o mașină s-a izbit de un parapet. Doi oameni au fost transportați la spital # Europa FM
Trafic blocat pe DN7, la kilometrul 246, joi dimineață, după ce o mașină condusă de un bărbat în vârstă de 81 de ani a intrat într-un parapet. Șoferul și femeia care se afla cu el în autoturism au suferit leziuni și au fost transportați la spital. Accidentul rutier s-a produs în cursul acestei dimineți pe […]
Zelenski, după videoconferința din Germania: „Ceea ce privește Ucraina trebuie discutat cu Ucraina” | AUDIO # Europa FM
Zi plină de discuții între liderii Europei, Ucrainei și președintele american Donald Trump, înaintea întâlnirii de vineri din Alaska, dintre Trump și Vladimir Putin. Occidentul se teme că liderii Statelor Unite și Rusiei ar putea încerca să constrângă Ucraina să accepte un acord de pace nefavorabil. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat la videoconferința găzduită […]
Produse biocide neautorizate folosite în Centrul de Arși de la Floreasca: Spitalul a încheiat un contrat în valoare de 31.000 de euro cu firma de curățenie care utiliza aceste substanțe chimice | AUDIO # Europa FM
Biocide neautorizate folosite la Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca. Este o acuzație adusă de deputatul USR, Emanuel Ungureanu, care a publicat pe pagina sa de Facebook copii după contractele cu firma despre care spune că folosea biocide neautorizate. Un astfel de contract ar fi fost încheiat chiar în timpul controlului ministrului Sănătății. Potrivit […]
Un deținut de 58 de ani a evadat marți după-amiază dintr-o ambulanță ANP aflată în tranzit către Penitenciarul Jilava, sărind din mers pe autostrada A7, în apropierea municipiului Bacău. Poliția efectuează în prezent toate verificările pentru prinderea acestuia, potrivit IPJ Buzău. Un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia era emis un mandat de […]
Buzău: Ambulatoriul de oncologie de la Spitalul Județean de Urgență a fost închis până în octombrie, după plecarea singurului medic specialist | AUDIO # Europa FM
Cabinetul de oncologie din ambulatoriul celui mai mare spital al județului Buzău s-a închis, după ce singurul medic specialist care consulta s-a retras din activitate. În următoarele două luni, situația va rămâne neschimbată, iar pacienții oncologici vor trebui să caute medici în alte județe sau la privat. Cabinetul de oncologie din policlinica spitalului este unul […]
Satu Mare: O vidră a ajuns într-un salon de coafură din Carei. Mamiferul a fost salvat și eliberat pe malul râului Crasna de jandarmi | AUDIO # Europa FM
Pierdută și dezorientată, într-un salon de coafură din județul Satu Mare. Vorbim de o vidră care a fost salvată în localitatea Carei. Cei care au observat animalul au sunat la 112, iar jandarmii au prins vidra și au eliberat-o înapoi în mediul ei natural, pe malul râului. Vidra nu a fost rănită pe parcursul operațiunii, […]
Teste de integritate la ANAF, Autoritatea Vamală Română și pentru ONJN. Funcționarii vor purta camere când merg la controale. Nazare: „Avem nevoie de transparență” # Europa FM
Schimbări în cadrul unor instituţii de control din zona fiscală. Funcționarii de la Antifraudă și cei de la Autoritatea Vamală Română (AVR) vor fi obligați să poarte camere în timpul controalelor pe care le fac. De asemenea, vor fi introduse teste de integritate pentru angajații ANAF, AVR și pentru cei ai Oficiului Național pentru Jocuri […]
Arad: 473 de telefoane mobile contrafăcute, în valoare de peste 3 milioane de lei, confiscate de polițiștii de frontieră la Nădlac | AUDIO # Europa FM
473 de telefoane mobile au fost confiscate de polițiștii de frontieră din Arad în timpul unui control aleatoriu. Marfa, posibil contrafăcută, a fost evaluată la peste 3 milioane de lei. Telefoanele mobile care seamănă cu produse de vârf, de la cele mai cunoscute branduri mondiale în domeniu, au fost descoperite într-un autoturism oprit la control […]
Românul Vasile Frumuzache, care a ucis două escorte în Italia, suspectat de autorități de alte două crime | AUDIO # Europa FM
Românul Vasile Frumuzache, care a recunoscut că a ucis două escorte, este suspectat că ar fi comis alte două crime. Pornind de la rapoartele unor dispariții, procurorii din Prato au ajuns la alte două femei, tot escorte, despre care nu se mai știe nimic. Autoritățile italiene nu exclud nici posibilitatea unor asasinate la comandă, scrie […]
Peste 15 milioane de țigarete de contrabandă, confiscate în portul Constanța Sud Agigea | AUDIO # Europa FM
Contrabandă uriașă de țigări descoperită de polițiștii de frontieră ai Gărzii de Coastă în portul Constanța Sud Agigea. Marfa în valoare de patru milioane de euro fusese importată din Emiratele Arabe Unite de o firmă din România. Cercetarea penală este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța. La controlul făcut asupra containerului adus cu […]
Nămolul vândut pe plajă poate prezenta riscuri pentru sănătate, iar efectele terapeutice sunt reduse, avertizează un medic de la Sanatoriul Balnear Techirghiol | AUDIO # Europa FM
Atenție la nămolul vândut pe plajă! – este avertismentul medicilor de la Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol. Conducerea sanatoriului atrage atenţia că nămolul de Techirghiol se găseşte doar în cadrul unităţii sanitare şi a bazelor de tratament cu care are încheiate contracte. Cumpărat de pe plajă poate să nu aibă aceleași efecte terapeutice. Medic […]
Primarul Washington DC denunță „presiunea autoritară” a administrației Trump. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe avertizează: „Acesta este doar începutul” # Europa FM
Trupele Gărzii Naționale a SUA au început să patruleze pe străzile din Washington DC, la o zi după ce președintele Donald Trump a decis desfășurarea acestora și preluarea controlului asupra forțelor locale de poliție, pentru a combate violența scăpată de sub control, potrivit BBC. Primarul a negat că orașul său se confruntă cu o creștere […]
Geneva: Transportul public va fi gratuit. Măsura va fi implementată temporar pentru a reduce poluarea din oraș | AUDIO # Europa FM
Măsură fără precedent în capitala Elveției, Geneva. Transportul public va fi gratuit, ca parte a unui set de măsuri menite să combată un val de poluare din oraș. Măsura este temporară, până când nivelul poluării va scădea. Potrivit Reuters, care citează Organizația Mondială a Sănătății, este vorba de poluare cu ozon, un gaz nociv care […]
Bacău: Explozie urmată de incendiu la o locuinţă din Letea Veche; patru persoane au fost rănite # Europa FM
Patru persoane, un minor și trei adulți, au fost rănite miercuri după-amiază, în urma exploziei unei butelii urmată de un incendiu, la o locuință din comuna băcăuană Letea Veche, potrivit ISU Bacău. La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă, echipaje DelGaz Grid și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. […]
Ministrul Finanțelor anunță schimbări majore pentru mediul de afaceri: „Instituim obligația ca persoanele juridice să dețină un cont în bancă” | AUDIO # Europa FM
Guvernul anunță un pachet de schimbări pentru mediul de afaceri, care vor fi incluse în pachetul 2 de măsuri fiscale. Ministerul Finanțelor vrea ca toate firmele să aibă un cont bancar obligatoriu. Vor fi reguli mai stricte și la eșalonarea datoriilor, iar capitalul social minim va fi majorat la 8.000 de lei pentru SRL-uri. Măsurile, […]
Incendiile forestiere fac ravagii în sudul Europei, unde temperaturile depășesc 40 de grade. 20 de pompieri români intervin, miercuri, în Grecia | VIDEO # Europa FM
Peste 20 de militari români intervin, miercuri, pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie în zona Megara, Grecia, informează IGSU. Grecia, dar și alte țări din sudul Europei se confruntă în această perioadă cu temperaturi de până la 44 de grade Celsius și cu puternice incendii de vegetație. Căldura extremă din toată Europa provoacă incendii forestiere […]
Atacuri cibernetice asupra unor infrastructuri critice la granițele României. Expert: „De multe ori, genul acesta de atacuri sunt mai mult un fel de sondări ale vulnerabilităților” | AUDIO # Europa FM
Hackeri pro-ruși atacă infrastructuri critice la granițele României. A fost identificat un nou grup de atacatori cibernetici implicat în atacuri asupra infrastructurilor cheie din regiunea extinsă a Mării Negre. Țintele confirmate includ instituții judiciare și guvernamentale din Georgia și un furnizor de energie electrică din Republica Moldova, avertizează experții celei mai mari companii de securitate […]
Sindicatele din Administrație avertizează că țara va fi expusă unui „blocaj administrativ” dacă Guvernul va tăia din posturi | AUDIO # Europa FM
Românii vor aștepta mai mult la ghișee pentru un răspuns din partea instituțiilor statului, după ce Guvernul vrea să reducă cu 20% din posturile din administrațiile locale – reacționează Federația Națională a Sindicatelor din Administrație, care avertizează că țara va fi expusă unui „blocaj administrativ”. Președintele organizației – Bogdan Șchiopu – a declarat la Europa […]
Manualele de gimnaziu, încărcate cu noțiuni complicate și termeni pesimiști. Concluziile la care au ajuns două cercetătoare după analiza a 40 de manuale | AUDIO # Europa FM
Manuale greoaie care nu sunt adaptate vârstei copiilor și care conțin texte pesimiste. La această concluzie au ajuns două cercetătoare de la Universitatea de Vest din Timișoara după ce au analizat 40 de manuale de gimnaziu. Ministerul Educației admite că trebuie făcute schimbări, dar precizează că deocamdată prioritare sunt manualele de liceu, vechi de peste […]
Harghita: Localnicii evacuați din zona Salinei Praid se pot întoarce de astăzi la locuințele lor. A fost aprobată și o procedură de monitorizare, alarmare și evacuare | AUDIO # Europa FM
Localnicii evacuați din zona Salinei Praid pot reveni la casele lor începând de azi, a decis Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Harghita. În ședință a fost aprobată și procedura de monitorizare, alarmare și evacuare, la care au contribuit experți internaționali și specialiști din domeniile apelor, mineritului și situațiilor de urgență. Documentul stabilește mai mulți […]
George Simion vrea guvern cu PSD: Social-democrații „au ocazia să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu” | AUDIO # Europa FM
Pachetul 2, cu măsuri care ar trebui să reducă din cheltuielile statului și „sinecurile” din companiile de stat, întârzie. Pachet care a dus la tensiuni în coaliția de guvernare. Planul inițial: pachetul să fie aprobat prin angajarea răspunderii în Parlament a Guvernului. Acest lucru ar permite, din nou, opoziției să depună moțiune de cenzură. Între […]
Volodimir Zelenski, așteptat în Germania: Va participa la o videoconferință alături de Donald Trump și liderii europeni | AUDIO # Europa FM
Președintele american, Donald Trump, videoconferință cu liderii europeni și președintele Ucrainei. De altfel, Volodimir Zelenski merge astăzi în Germania, la invitația cancelarului Friedrich Merz. Reuniunile au loc înaintea întâlnirii pe care liderul Casei Albe o va avea cu președintele rus Vladimir Putin vineri în Alaska. Videoconferința cu liderii europeni a fost inițiată de cancelarul german. […]
INS: Salariul mediu net în România a crescut la 5.539 lei, în iunie 2025. În ce domenii de activitate se înregistrează cele mai mari câștiguri salariale | AUDIO # Europa FM
Salariul mediu net în România a ajuns la 5.539 de lei în luna iunie, arată datele Institutului Național de Statistică. Cele mai mari salarii rămân în domeniul energiei, petrolului și IT. La polul opus se află lefurile din HORECA și industria textilă. Câștigul salarial mediu net în luna iunie a fost în România de 5.539 […]
Reforma fiscală. Coletele în valoare de 150 de euro, din afara UE, vor fi taxate cu 25 de lei. Nazare: Antreprenorii români au fost profund afectați de de această creștere a coletelor din zona extracomunitară | VIDEO # Europa FM
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri, 13 august, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, o serie de măsuri de reformă fiscală, care vor face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Printre ele – taxe pentru coletele din zona non-UE, al căror număr a crescut semnificativ în ultimii ani, a precizat […]
Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova # Europa FM
Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea fostului oligarh Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, potrivit Ziarului de Gardă. Decizia finală va fi însă luată de Ministerul Justiției al Greciei. În prezent, toate bunurile lui Plahotniuc rămân în Grecia. Ședința privind extrădarea a avut loc în absența lui Plahotniuc, fiind reprezentat de avocații săi, printre […]
Volodimir Zelensky a anunțat că exclude orice retragere a forțelor ucrainene din regiunea Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova # Europa FM
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky a anunțat că exclude orice retragere a forțelor ucrainene din regiunea Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova. Anunțul vine după ce președintele american Donald Trump a spus că orice acord de pace ar implica „un schimb de teritorii” iar una dintre cererile lui Putin ar fi ca Ucraina să […]
Un deținut condamnat la aproape șase ani de închisoare pentru act sexual cu un minor a evadat aseară de la Penitenciarul Mărgineni din județul Prahova # Europa FM
Bărbatul de 32 de ani a sărit gardul din jurul închisorii. Fugarul este căutat de echipe ale penitenciarului, de poliţişti, jandarmi şi poliţişti de frontieră. Deținutul era în tura de lucru la Penitenciarul Mărgineni din județul Prahova când a evadat, aseară, în jurul orei 18, Potrivit polițiștilor, fugarul a sărit gardul din jurul penitenciarului și […]
Ministrul Energiei a revocat numirea finului său din funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica | AUDIO # Europa FM
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a revocat numirea finului său, Alin Demian, din funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica. În prezent, Demian este consilierul ministrului Energiei. Potrivit presei locale, în ultimii ani, el a ocupat mai multe funcții pe linie de partid, unele plătite din fonduri publice. La solicitarea Europa FM, Ministerul […]
Neamț: Cetățean portughez prins în flagrant la Roman, în timp ce încerca să vândă 360 de grame de cocaină | AUDIO # Europa FM
Un cetățean portughez a fost prins în flagrant la Roman, în timp ce încerca să vândă 360 de grame de cocaină. Bărbatul a fost reținut și dus la Tribunalul Neamț, cu propunerea de arestare preventivă. Din cercetările făcute de polițiștii de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurorii DIICOT, a rezultat […]
Primăria Sectorului 1: „Am trimis notificarea de evacuare pentru societatea care a administrat Piața 16 Februarie. Începem demolarea construcțiilor ilegale” | AUDIO # Europa FM
Primăria Sectorului 1 anunță demolarea construcțiilor ilegale din Piața 16 Februarie, printr-un comunicat. A trimis deja notificarea de evacuare pentru firma care a administrat piața timp de peste 20 de ani. Este vorba de o firmă administrată de un personaj controversat: Nicolae Cristescu, mason și fost finanțator al clubului Rapid, judecat pentru constituire de grup […]
Vagoane suplimentare la trenurile CFR Călători spre și dinspre centrele de pelerinaj și litoral de Sfânta Maria | AUDIO # Europa FM
CFR Călători oferă întreaga capacitate de trenuri în minivacanța prilejuită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, pe 15 august. Vor circula mai multe trenuri spre litoral, dedicate celor care vor să-și sărbătorească ziua onomastică pe plajă sau să participe la evenimentele de Ziua Marinei Române. Reprezentanții CFR au anunțat că se efectuează verificări speciale la trenurile […]
Ministrul Sănătății va sesiza Parchetul după verificările la Centrul pentru Arși de la Spitalul Floreasca: „Spațiile nu respectă normativul” | AUDIO # Europa FM
Plângere penală în situația Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca din Capitală. Ministrul Sănătății anunță că ultimele verificări au descoperit nereguli grave, de natură penală. A dat și un exemplu: nu există „sistem de ventilație”, deși în documente scria că există. Verificările Ministerului vin în condițiile în care, la secția de mari arși, a […]
Arad: Cum a decurs proba scrisă la Matematică a examenului de Bacalaureat pentru candidații din sesiunea de toamnă: „Am venit la noroc, poate, poate” | GALERIE FOTO # Europa FM
Azi a avut loc proba la Matematică din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului. Printre candidați se numără peste 18.000 de elevi care au picat în vară sau care au rămas corigenți, arată Ministerul Educației. Au participat și 12.000 de foști elevi care au terminat liceul – unii în urmă cu aproape 30 de ani – […]
Marcel Ciolacu afirmă că România s-a întors în urmă cu doi ani din cauza creșterii masive a inflației și cere Guvernului Bolojan să ia „urgent măsuri” # Europa FM
Fostul premier Marcel Ciolacu îi cere Guvernului Bolojan să ia „urgent măsuri” în sprijinul populației, după ce datele Institutului Național de Statistică au arătat marți, 12 august, că inflația a crescut în luna iulie la 7,8% de la la 5,8%, cât era în luna iunie. „Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă […]
Nicușor Dan: „Pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia” # Europa FM
Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că pacea nu poate fi realizată fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. El salută implicarea lui Donald Trump în procesul de soluționare a războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o pace justă și durabilă,, printr-o postare făcută pe contul său de X. Președintele […]
Maramureș: Consiliul Județean a anunțat o serie de măsuri pentru eficientizarea cheltuielilor la instituțiile din subordine. Se estimează economii la buget de peste 30 de milioane de lei | AUDIO # Europa FM
La nivelul Consiliului Județean Maramureș au fost anunțate o serie de măsuri pentru eficientizarea cheltuielilor instituțiilor din subordine. Se dorește astfel reducerea risipii bugetare. Zeci de posturi vor fi reduse. Prima vizată este structura Serviciului Județean de Pază, care în prezent asigură serviciul non-stop la sedii precum Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, aeroport, […]
Spitalul Floreasca: În acest moment nu este documentat niciun focar de infecție cu Candida Auris. Cei patru pacienți nu sunt infectați, ci doar purtători ai bacteriei | AUDIO # Europa FM
Spitalul Floreasca face precizări după ce presa a scris despre existența unui nou focar de Candida Auris, la secția ATI. Potrivit spitalului, este vorba de patru pacienți, dar aceștia nu sunt infectați, ci doar purtători ai bacteriei. Chiar și așa, bolnavii au fost izolați, și direcția de sănătate publică informată. Dar – precizează conducerea spitalului […]
Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate din Bulgaria sunt turişti români | AUDIO # Europa FM
Peste 90% dintre turiștii care parchează ilegal în zonele protejate din Bulgaria sunt români. Anunțul vine de la Direcția Bazinului Mării Negre din Varna. Turiștii fie nu au suficiente informații, fie nu cunosc legea, mai transmite instituția. Mai multe inspecții au avut loc săptămâna trecută de-a lungul coastei de nord a Mării Negre, la inițiativa […]
Ministerul Educației analizează documentele privind achiziția controversată a celor 26 de microbuze școlare electrice de către autoritățile din Iași | VIDEO # Europa FM
Ministerul Educației va analiza documentele privind cumpărarea a 26 de microbuze școlare electrice, din PNRR, în județul Iași, anunță instituția marți, 12 august, după ce publicația Reporter de Iași a relatat că acestea au fost cumpărate la prețuri mult mai mari decât în alte județe ale țării. Anterior, ministrul Investițiilor a transmis că va trimite […]
O nouă tentativă de destabilizare în Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare: Oligarhul Ilan Șor oferă moldovenilor 3.000 de dolari lunar pentru participarea la proteste antiguvernamentale | AUDIO # Europa FM
O nouă tentativă de destabilizare în Republicii Moldova înaintea alegerilor parlamentare din această toamnă. Oligarhul fugar prorus Ilan Șor le promite moldovenilor câte 3.000 de dolari pe lună pentru a participa la proteste antiguvernamentale. Poliția avertizează că astfel de practici sunt ilegale și pot atrage urmărirea penală. Condamnat de autoritățile moldovene și refugiat la Moscova, […]
Dennis Man este oficial noul jucător al campioanei Olandei, PSV Eindhoven. Românul în vârstă de 26 de ani o părăsește astfel pe Parma și urmează să joace cel puțin până în 2028 pentru rivala lui Ajax. 1,7 milioane de euro pe an va primi atacantul Dennis Man la PSV Eindhoven, scrie presa olandeză. Dennis […]
Un român a murit în incendiile de vegetație din zona Tres Cantos, Madrid. Acesta lucra la un centru hipic distrus de flăcări | AUDIO # Europa FM
Un bărbat în vârstă de 50 de ani a murit în incendiile de pădure din zona Tres Cantos, lângă Madrid, unde lucra la un centru hipic distrus de flăcări. El Mundo afirmă că este vorba de un român, însă acest lucru nu a fost confirmat încă de Ministerul român de Externe. Ieri, bărbatul a fost […]
Donald Trump spune că după întâlnirea pe care o va avea cu Putin „vor avea loc unele schimburi de teritorii” și critică atitudinea lui Zelenski: „M-a deranjat puțin” | AUDIO # Europa FM
Cu câteva zile înaintea negocierilor cu Vladmir Putin pentru încheierea războiului în Ucraina, Donald Trump îl critică pe Volodimir Zelenski. Președintele Ucrainei a anunțat că nu acceptă cedarea de teritorii, iar liderul de la Casa Albă a spus că l-a deranjat că Volodimir Zelenski a afirmat că are nevoie de aprobare constituțională pentru a fi […]
Spania: Mii de oameni au fost evacuați din cauza unui incendiu forestier izbucnit în apropierea staţiunii turistice Tarifa | AUDIO # Europa FM
În Spania, peste 2.000 de persoane au fost evacuate în urma izbucnirii unui incendiu forestier în apropierea staţiunii turistice Tarifa din sudul țării. Flăcările au izbucnit ieri dimineaţă în pădurile de eucalipt şi de pin din munţii Sierra de la Plata. În mai mmulte zone ale țării pompierii se luptă cu flăcările. Incendiile devastatoare au […]
INS: Rata anuală a inflației a crescut la 7,8% în iulie. Au crescut semnificativ prețurile la energia electrică și fructe proaspete. Scumpiri și la cărți și călătoriile cu trenul | AUDIO # Europa FM
Rata anuală a inflației a crescut la 7,8% în iulie, arată datele Institutului Național de Statistică. Este o creștere uriașă, în condițiile în care în iunie era de 5,7 procente. Comparativ cu anul trecut, cele mai mari scumpiri sunt la energia electrică și fructe proaspete. Odată cu liberalizarea pieței energiei de la 1 iulie, curentul […]
