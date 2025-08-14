Marea întâlnire și MICUL președinte / Cum a apărut Nicușor Dan la videoconferința convocată de Merz

08:20

Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a amenințat că îl va da în judecată pe Hunter Biden pentru 1 miliard de dolari, după ce acesta a susținut că i-ar fi fost prezentată soțului ei de către Jeffrey Epstein. Avocații Melaniei califică afirmația drept „falsă și defăimătoare”, iar fiul lui Biden este somat să își retragă […]