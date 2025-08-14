Opoziția reacționează la dezvăluirile Oanei Țoiu despre Visa Waiver. Corendea: „Nu se poate evita la nesfârșit un adevăr”
După ce Oana Țoiu, ministrul de Externe, a declarat că unul dintre elementele care au dus la anularea programului Visa Waiver pentru România a fost „lipsa de explicații față de anularea alegerilor”, Cosmin Corendea (AUR), vicepreședintele Comisiei pentru politică Externă din Camera Deputaților, a oferit o reacție în exclusivitate pentru Gândul. Acesta a precizat că […]
Cum i-ar scuti BOLOJAN pe judecătorii CCR de tăierea pensiilor speciale. Ce prevede proiectul de lege # Gândul
Noul proiectul de lege propus de Guvern, prin care se modifică pensiile speciale ale magistraților, îi exclude judecatorii CCR, transmite site-ul Lumea Justiției. Documentul prevede că judecatorii și procurorii se vor pensiona la 65 de ani, cu 35 ani vechime în muncă și cu o pensie de cel mult 70% din venitul net. Pe de […]
Opoziția reacționează la dezvăluirile Oanei Țoiu despre Visa Waiver. Corendea: „Nu se poate evita la nesfârșit un adevăr” # Gândul
Augustin Viziru, în vârstă de 44 de ani, a făcut mărturisiri într-un interviu. ”Toată viața mea am făcut numai ce am vrut eu”, a afirmat acesta. Augustin Viziru este un nume cunoscut în peisajul showbiz-ului autohton. Este fratele mai mic al lui Lucian Viziru. Augustin Viziru este cel care a câștigat ultimul sezon al emisiunii […]
Cea mai mică pensie plătită în județul Timiș este de 1 leu și revine unei persoane care a lucrat doar o zi, în timp ce cea mai mare, de 46.267 de lei, este încasată de un aviator. Numărul pensiilor de serviciu în județ este în ușoară scădere față de aceeași perioadă a anului trecut, conform […]
Sindicaliștii din Administrație avertizează cu PROTESTE masive, după ce Bolojan a cerut concedierea a 20% din angajați # Gândul
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) solicită Guvernului României să pună capăt procesului „arbitrar” de reducere a personalului cu 20% în administrația centrală. Sindicaliștii au dat un termen limită data de 22 august pentru găsirea unei soluții, în caz contrar vor organiza proteste masive. Sindicaliștii din Administrație sunt furibunzi și amenință cu proteste masive, […]
Un bărbat și-a cumpărat un permis fals, cu 3.000 de euro, în Italia. În România, a încercat să-l preschimbe cu unul românesc. Ce s-a întâmplat # Gândul
Un bărbat, I. G., și-a cumpărat un permis fals, cu 3.000 de euro, în Italia. Când s-a întors în România, cetățeanul a încercat să-l preschimbe cu unul românesc, știind, însă, că documentul este ilegal. Un bărbat și-a achiziționat, cu suma de 3.000 de euro, un permis auto fals.Ulterior, acesta s-a întors în România și, în […]
Cum i-ar proteja Bolojan pe judecătorii CCR. Proiectul de lege privind tăierea pensiilor speciale îi EXCLUDE pe judecătorii Curții Constituționale # Gândul
Președintele Nicușor Dan a semnat joi decretul prin care numește un nou vicepremier, în urma demisiei lui Dragoș Anastasiu. La sfârșitul lunii iulie, postul de vicepremier rămânea vacant, în urma demisiei lui Dragoș Anastasiu, ca urmare a declarațiilor publice în care dezvăluia faptul că a dat mită și a fentat plata taxelor către stat, timp […]
Când începe întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de Kremlin # Gândul
Președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, vor avea întâlnirea din Alaska vineri, la ora 19:30 GMT (ora 22:30, ora României, n. red.). Potrivit consilierului de politică externă al lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, cei doi vor discuta despre subiecte variate, printre care și războiul din Ucraina, arată RBC. Din declarațiile oficialului, se […]
O intersecție le dă bătăi de cap șoferilor, într-o comună din județul Galaţi. De ce a montat Primăria câte un indicator „STOP”, indiferent de direcţie # Gândul
O intersecție din comuna Vânători, județul Galați, i-a pus în dificultate pe șoferii care trec prin zonă după ce a fost montat câte un indicator „Stop”, indiferent de direcţie. Astfel, indiferent din ce parte vin, conducătorii auto trebuie să oprească. Doar că cei mai mulţi nu fac acest lucru şi circulă după cum consideră ei […]
Bancul zilei aduce în atenție o presupusă „ceartă” cu o persoană pe nume Andreea. Spor la râs! – Te-ai certat iar cu Andreea? – Da, de unde știi? *Îi trimite o fotografie pe WhatsApp cu un autoturism vandalizat. Diferența dintre un avion și o secretară – Bulă, știi care este diferența dintre un avion și […]
Cum i-ar proteja Bolojan pe judecătorii CCR. Proiectul de lege privind tăierea pensiilor speciale îi EXCLUDE judecătorii Curții Constituționale # Gândul
Fiecare semn zodiacal are punctele sale forte, dar potrivit unui astrolog, există un semn zodiacal adesea subapreciat care este în mod discret cel mai bun la tot ce face. De la carieră la relații, acest semn zodiacal nu poate face altceva decât să aibă succes în tot ceea ce întreprinde, iar, de obicei, reușește să […]
Un mega-dosar de CORUPȚIE scoate la iveală traseul șpăgilor pentru „decidenții PNL” și campania electorală. Cine este personajul-cheie din proces # Gândul
Fostul consilier al lui Ovidiu Silaghi, ministrul Transporturilor, în 2012, dar și președinte al Poștei Române, apare ca personaj-cheie, într-unul dintre cele mai ample dosare de trafic de influență și spălare de bani din țară, care s-a încheiat la sfârșitul lunii trecute, după un traseu de cinci ani prin instanțe. Fostul consilier Tudor Gabriel Bohâlțeanu […]
Ilie Bolojan amenință primarii cu DESFIINȚAREA comunelor. Ce le-a transmis premierul în ședință # Gândul
Premierul Ilie Bolojan îi amenință pe primarii de comună cu reforma administrativ-teritorială, spun surse politice care au participat la discuția de joi, de la ora 10, de la Palatul Victoria. „Trebuie să gestionăm bugetul local cu foarte mare atenție pentru a păstra existența UAT-urilor”, le-a spus Bolojan primarilor. Știre în curs de actualizare
Astăzi, Gândul.ro vă aduce un nou test IQ în prim-plan. De data aceasta, tot ceea ce trebuie să faceți este să identificați cele 5 diferențe între cele 2 imagini, în 15 secunde! Ați reușit? Răspunsul corect se află mai jos, în articol. Astăzi, avem în atenție un test de inteligență format din două imagini care, […]
FOTO / Monica Bîrlădeanu, despre anii petrecuți în America. ”N-am simțit nicio clipă că n-ar fi LOCUL meu” # Gândul
Monica Bîrlădeanu, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre perioada pe care a petrecut-o în America. ”N-am simțit nicio clipă că n-ar fi locul meu”, a spus aceasta. Monica Bîrlădeanu este o cunoscută actriță. De asemenea, a fost și prezentatoare TV. După succesul din televiziunea românească, a decis să se mute la […]
Ciolacu îi atrage atenția lui Bolojan: Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, e nevoie de investiții. Cu AUSTERITATE oarbă nu ajungem nicăieri # Gândul
Fostul premier Marcel Ciolacu anunță, într-o postare pe Facebook, că România a evitat recesiunea, menținându-se pe o traiectorie de creștere economică, în timp ce zece state din Uniunea Europeană au înregistrat scăderi economice în ultimii doi ani. În același timp, Ciolacu avertizează Guvernul Bolojan că, pentru a evita recesiunea, România trebuie să continue politica investițiilor […]
Raportul de la Departamentul de Stat al SUA NU critică CCR. Jurnalistul EVZ Dan Andronic arată cum s-a declanșat o nouă campanie de dezinformare # Gândul
Jurnalistul EVZ Dan Andronic demontează un fake news potrivit căruia raportul de la Departamentul de Stat al SUA critică CCR în legătura cu decizia anulării alegerilor. El vorbește de „un val de bucurie pe rețelele sociale și printre suporterii lui Călin Georgescu”. „O nouă exagerare, ca să nu spun minciună, se propagă printre români. M-au […]
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Michael Dickerson. Discuții despre Visa Waiver și prezența militară a SUA în România # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, s-a întâlnit joi cu Michael Dickerson, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București. Într-un comunicat de presă, Sorin Grindeanu a transmis că a fost vorba despre „discuții punctuale” pe teme de interes strategic pentru România, „ca pilon de stabilitate la Marea Neagră și în cadrul Flancului Estic al NATO”. […]
Cehia a deschis o reprezentanță diplomatică în estul Ucrainei. Praga anunță că „nu se teme” de Vladimir Putin # Gândul
Cehia și-a extins prezența diplomatică în Ucraina, deschizând un nou consulat la Dnipro, a anunțat ministrul ceh de Externe, Jan Lipavský, pe platforma de socializare X. Lipavský a deschis oficial misiunea diplomatică cehă miercuri, 13 august. Aceasta va funcționa sub autoritatea Ambasadei Cehiei la Kiev, notează RBC. „Cehia nu se teme de Putin. Astăzi am […]
Iepurele „FRANKENSTEIN” bagă spaima în internauți. Care este cauza care-l face înfricoșător pe urecheat # Gândul
Mai mulți iepuri „mutanți” au fost observați cu umflături asemănătoare unor coarne pe cap și în jurul gurii în Statele Unite. Specialiștii spun că sunt, de fapt, tumori provocate de un virus transmis prin mușcăturile insectelor. Boala nu e un pericol pentru oameni sau pentru animalele de companie, dar efectele, din păcate, asupra iepurilor sunt […]
Țeapă cu vacanțe în Zanzibar de zeci de mii de euro. Zeci români au cumpărat excursii fantomă în insula din Oceanul Indian # Gândul
Peste 30 de persoane au fost înşelate după ce au plătit, în total, aproximativ 73.000 de euro pentru vacanţe în Zanzibar care nu au mai fost organizate. Dosarul penal deschis în acest caz a fost trimis spre soluţionare în instanţă, informează, joi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare. Potrivit sursei citate, procurorul de caz […]
Bancul de joi: cum sunt salariile medii în România și în restul lumii? Continuă săptămâna cu zâmbetul pe buze! Spor la râs! Salarii: Anglia – 2.000 £… Germania – 2.500 €… USA – 3.200 $… România – atractiv… Bubulina și programarea la ginecolog Într-o noapte, Bulă o bate pe Bubulina pe umăr și începe să […]
Mesajul disperat al lui Bolojan către primari: „Având în vedere situația dificilă, va fi o UȘURARE pentru mine când nu voi mai fi premier” # Gândul
Într-un mesaj în 10 puncte transmis de Ilie Bolojan pe grupul de lucru al Asociației Municipiilor din România (AMR), intrat în posesia Gândul, premierul dă de înțeles că se gândește deja la perioada când va preda ștafeta Executivului, pentru a scăpa de povara de pe umerii săi în contextul negocierilor tensionate pe reforma administrației locale […]
Incident ȘOCANT, într-un magazin din Craiova. Motivul incredibil pentru care o clientă a fost bătută pâna la leșin de doi bărbați # Gândul
O clientă a fost bătută până la leşin de doi bărbaţi, tată și fiu, într-un supermarket din Craiova. Potrivit declaraţiilor victimei pentru presa locală, agresorii s-au enervat pentru că aşteptau prea mult să le fie scanate produsele. Femeia bătută, o tânără de 26 de ani, a explicat pentru publicaţia Ediţie Specială că magazinul, situat într-o […]
În termeni anuali, economia a crescut cu +0,3%, sub consensul Bloomberg de +0,6% an/an. Au existat revizuiri semnificative ale datelor seriilor istorice. Datele de astăzi pot fi, de asemenea, revizuite în viitor, scriu economiștii BCR într-o notă transmisă joi investitorilor. „Ne așteptăm ca consumul să decelereze în continuare în trimestrul al doilea, dar acest lucru […]
Profitul net al ROMGAZ, în scădere cu 8,6% în primele luni din 2025. Vânzările de gaze la preț reglementat au crescut la 3.717.000.000 de lei # Gândul
Grupul Romgaz, unul dintre principalii furnizori de gaze naturale din România, cu o participare de 47,2% din consumul intern, a raportat un profit net consolidat de 1,679 miliarde lei în primul semestru al anului 2025, în scădere cu 8,60% față de S1 2024. Totuși cifra de afaceri a crescut cu 9,01%, la 4,248 miliarde lei. […]
EXCLUSIV! GÂNDUL publică integral mesajul în 10 puncte transmis de Bolojan primarilor aseară # Gândul
Premierul României Ilie Bolojan a postat aseară un mesaj pe grupul de lucru al Asociației Municipiilor din România, în care a subliniat gravitatea situației bugetare. Bună seara, stimați colegi! Din respect pentru mandatele dvs și pentru AMR fac următoarele precizări: 1. România NU mai are capacitatea financiară de a asigura plățile pentru toate contractele de […]
Primele REACȚII ale economiștilor după anunțul privind creșterea PIB: „Există o discrepanță mare” # Gândul
Marea întâlnire și MICUL președinte / Cum a apărut Nicușor Dan la videoconferința convocată de Merz # Gândul
Agitație mare cu două zile înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Miercuri, liderii europeni, aceia mari, s-au întâlnit și au vorbit prin tot felul de grupuri și coaliții. Trei discuții au marcat ziua, președintele României a prins-o doar pe ultima – Coaliția celor dispuși. „Tocmai am participat la apelul video al Coaliției […]
Crima din Mureș și erorile autorităților. Poliția NU a sesizat DGASPC după ce Anda Gyurcă fusese desfigurată de Emil Gânj. Primarul:”Nu a fost nevoie” # Gândul
Uciderea cu sânge rece a Andei Gyurcă, de către Emil Gânj, un criminal recidivist, scoate la iveală erorile unui sistem viciat, atunci când vine vorba despre acordarea de protecție femeilor, care devin victimele violenței domestice. Tânăra obținuse ordin de protecție, după ce fusese „desfigurată” în bătaie de Emil Gânj, în februarie 2024. Cu toate acestea […]
Urmează o iarnă grea în Europa, cu un climat sever, viscol și ninsori abundente. Avertismentul meteorologilor pentru finalul lui 2025 # Gândul
Meteorologii anunță o iarnă grea în Europa, cu un climat sever, viscol și ninsori abundente. Specialiștii în meteorologie au întocmit, deja, prognoza pentru finalul anuli 2025. Ei avertizează că ar urma una dintre cele mai dificile ierni din ultimii ani, în statele europene, îndeosebi în zonele centrale și estice ale continentului. Vin vești neașteptate din […]
Economia României a crescut cu doar 0,3% în primul semestru din 2025, față de aceeași perioadă a anului trecut. Primele REACȚII ale economiștilor # Gândul
Vila lui Putin de la Valdai, blindată cu 12 sisteme de APĂRARE Panţir-S1. Frica Kremlinului, în creștere după valul de atacuri cu drone ucrainene # Gândul
Reședința prezidențială a lui Vladimir Putin din Valdai, regiunea Novgorod, a fost întărită cu 12 sisteme de apărare aeriană Panțir-S1. Creșterea securității vine pe fondul valului de atacuri cu drone ucrainene din ultima vreme, după ce acum un an erau doar amplasate în jurul vilei doar două sisteme de protecție. Imaginile din satelit arată că […]
Bitcoin a atins joi un nou maxim istoric, urcând la 124.002,49 de dolari, pe fondul anticipațiilor privind scăderea dobânzilor în SUA și al măsurilor pro-cripto ale administrației Trump. Potrivit Reuters, criptomoneda a crescut cu 0,9% în tranzacțiile asiatice, depășind precedentul record stabilit în luna iulie. Ether, a doua cea mai importantă criptomonedă, a ajuns la […]
După televiziuni și site-uri, Moldova BLOCHEAZĂ sute de conturi de TikTok. Acțiunea are loc în prag de alegeri # Gândul
443 de canale de TikTok, cu peste 1,2 milioane de urmăritori, sunt vizate de autoritățile din Republica Moldova pentru răspândirea dezinformărilor care amenință securitatea națională. Poliția Națională a anunțat că a solicitat oficial blocarea a 443 de canale de TikTok care difuzează mii de materiale cu conținut considerat fals și manipulator. Unele dintre acestea vizează […]
Mihai Fifor atrage atenția asupra consecințelor DEZASTRUOASE ale măsurilor din Educație: „Cât se reduce deficitul prin măcelul ăsta? Ridicol de puțin” # Gândul
Președintele PSD Arad, Mihai Fifor, a criticat dur măsurile de austeritate din Educație, impuse de ministrul Daniel David, despre care a declarat că reprezintă „o lovitură cu barda aplicată în șansa generațiilor care vin”. De asemenea, Fifor a subliniat că astfel de acțiuni vor aduce „ridicol de puțin” la bugetul de stat, însă daunele pe […]
Pericolul de la Marea Neagră care poate produce oricând o tragedie! Salvamarii avertizează: „Te poți îneca!” # Gândul
Pericolul de la Marea Neagră care poate produce oricând o tragedie! În plin sezon estival, salvamarii avertizează asupra unui fenomen care poate lua vieți. La doar câțiva metri de mal, în anumite stațiuni de pe litoralul românesc, acest fenomen îi poate pune în primejdie pe înotători. Salvamarii avertizează asupra unui pericol care ar putea să […]
Râs surprins de camerele de monitorizare montate în Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului. Imaginile au fost distribuite de Romsilva # Gândul
Romsilva a distribuit, joi, pe pagina sa de Facebok, un râs surprins de camerele de monitorizare montate în Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului. „Monitorizarea animalelor sălbatice este o activitate continuă în administraţiile ariilor naturale protejate, ce presupune prezenţa constantă a personalului nostru în teren. Prin observaţii atente, colegii noştri colectează şi analizează date pentru […]
După televiziuni și site-uri, Moldova blochează sute de conturi de TikTok pentru răspândirea informațiilor false. Acțiunea are loc în prag de alegeri # Gândul
Guvernul pune FRÂNĂ proiectelor finanțate prin PNRR și programul „Anghel Saligny”. MIPE a pus în transparență o OUG care blochează toate investițiile # Gândul
Situația în Programul Național de Reziliență și Redresare (PNRR) este una extrem de dificilă. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a pus în dezbatere publică o ordonanță de urgență (OUG) pentru a fi instalate noi măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale. Documentul este necesar, […]
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, recunoaște că România a fost exclusă de SUA din programul Visa Waiver din cauza anulării alegerilor # Gândul
Ministrul de Externe spune pe față: anularea alegerilor, unul dintre motivele care au dus la excluderea României din Visa Waiver. Mai degrabă, „lipsa de explicații”, spune aceasta, din partea oficialilor români. Imediat după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, România a fost eliminată din evaluarea pentru Programul Visa Waiver. La momentul respectiv, s-au făcut […]
(P) Refaceri stradale în zona Humulești, artera care face legătura cu Prelungirea Ferentari # Gândul
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, anunță finalizarea unei noi lucrări de refacere stradală, în zona Humulești. Este o arteră importantă care face legătura cu Prelungirea Ferentari. Primarul Vlad Popescu Piedone anunță refacerea mai multor artere de circulație și pietonale din sectorul pe care-l administrează, prin intermediul Infrastructură 5. „Am finalizat lucrările de reparații locale […]
Memorandumul prin care Executivul stabilește pașii și termenele pentru a obține banii din PNRR, pe masa lui Ilie Bolojan # Gândul
Guvernul condus de Ilie Bolojan vrea să finalizeze și să clarifice ultima rundă de negocieri cu Bruxelles-ul privind PNRR-ul (Planul Național de Redresare și Reziliență), ca să știe exact când și în ce ordine vor cere banii de la Uniunea Europeană, arată un memorandum aflat pe ordinea de zi a ședinței de joi. Propunerile Guvernului: […]
O nouă tulpină a coronavirusului, numită „Stratus” sau XFG, se râspândește cu viteză în Statele Unite și este deja monitorizată de Organizația Mondiala a Sănătății (OMS). Specialiștii avertizează că, deși gradul de răspândire este ridicat, nu sunt dovezi care denotă că ar provoca forme mai severe. Deși în România nu au fost confirmate oficial cazuri […]
Protestele din Serbia iau o turnură DRAMATICĂ! Ciocniri violente în rândul manifestanților. Președintele acuză ingerințe străine # Gândul
Protestele din Novi Sad, Serbia, au luat o turnură dramatică, din cauza unor ciocniri violente între susținătorii Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, și protestatarii antiguvernamentali. Poliția a fost nevoită să intervină pentru a pune capăt conflictului, izbucnit în contextul manifestațiilor ce se desfășoară de nouă luni în Serbia, după ce 16 persoane au […]
Cele două tendințe majore care au prăbușit profitul net al HIDROELECTRICA cu 41% în primul trimestru. Producția de energie, în scădere cu 27% # Gândul
Profitul net al Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a scăzut în primul semestru al anului 2025 cu 41%, ajungând la 1,587 miliarde lei, comparativ cu 2,69 miliarde lei în aceeași perioadă a anului trecut. Grupul Hidroelectrica a indentificat două cauze care au dus la aceste pierderi în primele luni ale anului. […]
Trump îl preferă pe Nawrocki la videoconferința din ALASKA. Premierul Tusk, siderat la aflarea veștii # Gândul
Preşedintele american Donald Trump îl preferă pe omologul său polonez, Karol Nawrocki, în detrimentul premierului Donald Tusk, la videoconferința liderilor europeni, care se va desfășura concomitent cu summitul SUA-Rusia din Alaska. Trump şi Putin se vor întâlni pe 15 august în Anchorage (Alaska) pentru a discuta probleme geopolitice pregnante. Alături de aceștia vor participa prin […]
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt considerabil mai mari # Gândul
Românii au început să primească primele facturi după eliminarea plafonării prețurilor la energie Astfel, unii consumatori au aflat că trebuie să plătească dublu față de lunile anterioare, pentru același consum. Cele mai afectate sunt gospodăriile cu un consum lunar redus, de până în 100 kWh, unde creșterile se situează între 90% și 130%. Pentru gospodăriile […]
