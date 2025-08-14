Cseke Attila anunță că REALOCĂRILE bugetare sunt esențiale pentru continuarea proiectelor „Anghel Saligny”
Gândul, 14 august 2025 15:00
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că doar 35% dintre proiectele din programul Anghel Saligny au finanțare asigurată până la sfârșitul anului, restul depinzând de realocări de fonduri de la alte ministere. În cadrul briefingului de la finalul ședinței de Guvern de joi, ministrul Dezvoltării Cseke Attila, a declarat că bugetul disponibil până la sfârșitul […]
Ministrul Dezvoltării: „52 de miliarde de lei sunt contractate pe bugetul de stat pentru Anghel Saligny” # Gândul
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat la finalul ședinței de guvern, că programul Anghel Saligny are 66 de miliarde de lei pentru investiții, din care 52 de miliarde sunt deja contractate. „Sunt două măsuri despre care vreau să vă informez și am informat și autoritățile locale la întâlnirea pe care am avut-o cu domnul prim-ministru […]
Practicarea unor sporturi ar putea fi exact ceea ce ai nevoie. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 15 august 2025. Berbec Este ziua perfectă pentru a ieși afară. Probabil te vei simți pozitiv și plin de energie, iar aerul curat, soarele și activitatea fizică sunt ceva ce ai nevoie de mult timp. […]
Putin salută eforturile lui Trump, înaintea SUMMITULUI din Alaska /Președintele Rusiei cere acorduri privind armamentul strategic # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a salutat, joi, eforturile omologului său american, Donald Trump, de oprire a războiului din Ucraina, liderul de la Kremlin argumentând, înaintea summitului din Alaska, că va fi necesar un acord care garanteze pacea în Europa și la nivel mondial, prin limitarea capabilităților militare strategice. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
Un român este dat în urmărire internațională, după ce s-a oferit să ajute o fetiță de 6 ani să-și găsească părinții, la un parc acvatic din Germania # Gândul
Un român în vârstă de 31 de ani este dat în urmărie internațională, după ce s-a oferit să ajute o fetiță de 6 ani să-și găsească părinții, la un parc acvatic din Germania. Potrivit informațiilor, bărbatul ar fi avut o altă intenție cu minora. Micuța ar fi devenit victima unui presupus abuz sexual. În cursul […]
Garda Națională de Mediu anunță prima REORGANIZARE din ultimii 13 ani! Reforma care pregătește noua generație de comisari de mediu # Gândul
Țară, țară vrem mai mulți comisari de mediu! În acest context, se anunță o mare reorganizare la Garda Națională de Mediu. Mai exact, în colaborare cu Ministerul Mediului și Guvernul României, instituția anunță că pregătește noua generație de comisari de mediu, care să se axeze mai mult pe activitatea de teren. „O reorganizare care reduce […]
Farul Constanţa, antrenată de Ianis Zicu, şi Universitatea Craiova s-au înțeles privind transferul atacantului Jovan Markovic la malul mării. Atacantul central al Universității Craiova, Jovan Markovic, a fost împrumutat de gruparea din Bănie la Oțelul Galați în returul sezonului trecut, după ce în vara anului 2024 a fost împrumutat la FC Hermannstadt. Jovan Markovici s-a […]
Ce AMENZI riscă persoanele care construiesc fără autorizație în curți și grădini. Până acum, această problemă era considerată o abatere minoră # Gândul
Conform unui proiect de lege privind reforma administrației publice locale, aflat acum în dezbatere publică, românii care ridică garaje, șoproane, grajduri sau alte anexe fără autorizație de la primărie riscă amenzi drastice. Până acum, această problemă era considerată de autoritățile locale o abatere minoră, iar sancțiunile erau mai mult simbolice. De acum, însă, sancțiunile pornesc […]
Dragoș Pîslaru: „Este o PRIORITATE în a ne gândi că proiectele Saligny ar putea fi recuperate ca finanțare pe bani europeni” # Gândul
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor, a vorbit, în cadrul ședinței de guvern, și despre finanțarea proiectelor de infrastructură precum Anghel Saligny și a subliniat, în acest sens, că „este o prioritate în a ne gândi că proiectele Saligny ar putea fi recuperate ca finanțare pe bani europeni.” Ministrul Investițiilor a fost întrebat de presă, cu privire […]
FOTO / Andreea Berecleanu muncește de la 18 ani. ”Din momentul plecării de acasă, de la ai mei, nu am mai cerut sau așteptat BANI” # Gândul
Andreea Berecleanu, în vârstă de 50 de ani, muncește de la vârsta de 18 ani. ”Din momentul plecării de acasă, de la ai mei, nu am mai cerut sau așteptat bani”, a mărturisit vedeta. Andreea Berecleanu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri. În prezent, aceasta apare la postul de televiziune Prima TV. […]
Doru Bușcu – OANA ȚOIU ARUNCĂ BOMBA ÎNTR-UN STUDIO DE TELEVIZIUNE! | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 14 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este jurnalistul Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul. RECOMANDAREA AUTORULUI: Ștefan Popescu – CE URMEAZĂ ÎN EUROPA DUPĂ ÎNTÂLNIREA TRUMP-PUTIN? | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” Adrian Cioroianu: Se va ajunge la schimb de teritorii, dar […]
Kremlinul vine cu noi detalii despre summitul Trump-Putin: TEMELE care vor fi abordate / Rusia, încântată de locul întâlnirii # Gândul
Întâlnirea din Alaska a preşedinţilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, va începe vineri la ora 19:30 GMT (ora 22:30, ora României, n. red.), şi va fi deschisă de o discuţie între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a spus joi consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov, potrivit […]
DOLIU în comunitatea maritimă, înainte de Ziua Marinei. Directorul Autorității Navale Române a murit: „Marea a fost marea sa pasiune” # Gândul
Alexandru Mezei, director general al Autorității Navale Române (ANR), a încetat din viață joi, la secția de Nefrologie Clinică a Institutului Clinic Fundeni din București. Trecerea acestuia în neființă vine după o lungă suferință, cauzată de o boală gravă și incurabilă. Alexandru Mezei a murit cu o zi înainte de Ziua Marinei, în timp ce […]
Conform unui proiect de lege privind reforma administrației publice locale, aflat acum în dezbatere publică, românii care ridică garaje, șoproane, grajduri sau alte anexe fără autorizație de la primărie riscă amenzi drastice. Până acum, această abatere era considerată de autoritățile locale o abatere minoră, iar sancțiunile erau mai mult simbolice. De acum, însă, sancțiunile pornesc […]
„Ziarul de Iași” a identificat 13 alte achiziții de microbuze electrice în județ, luate tot prin PNRR, la prețuri cu mult peste ce există în momentul de față pe piață. Deși la ele nu s-a înscris firma Aveuro, care a câștigat ulterior pe bandă rulantă contracte similare în toate județele din țară, nici celelalte companii […]
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a pus în dezbatere publică o ordonanță de urgență pentru gestionarea investițiilor finanțate din PNRR și fonduri publice naționale, motivând necesitatea atenuării riscului fiscal sistemic generat de supracontractarea masivă a proiectelor de infrastructură. Măsurile propuse vizează în special proiectele finanțate prin PNRR și Anghel Saligny și stabilesc restricții clare pentru […]
Kremlin: Tema centrală a summitului Rusia-SUA va fi REZOLVAREA conflictului din Ucraina /Trump nu va discuta despre schimburi teritoriale # Gândul
Conflictul din Ucraina va fi principala temă a summitului președinților rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, anunță Kremlinul, dar liderul SUA nu va discuta despre eventuale schimburi teritoriale. ”Referitor la agenda summitului, este evident că subiectul central va fi rezolvarea crizei ucrainene, inclusiv pe baza discuțiilor desfășurate la Kremlin pe 6 august cu […]
Împrumuturile din PNNR, LIMITATE din cauza situației bugetare. Ministrul Investițiilor: „Evident am fost afectați. Orice alocare se duce în deficit” # Gândul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a anunțat în cadrul ședinței de guvern desfășurate joi, 14 august, că România a ajuns la un preacord cu Comisia Europeană cu privire la componenta nerambursabilă din PNNR. Cu toate acestea, oficialul a precizat că împrumuturile din PNNR sunt limitate de „zona fiscal-bugetară”. „Am avut o întâlnire cu […]
Motivul pentru care România nu a fost prezentă la întâlnirea restrânsă cu Donald Trump și J.D. Vance # Gândul
Motivul pentru care România nu a fost prezentă la întâlnirea restrânsă cu Donald Trump și J.D. Vance. Țara noastră ar fi fost „marginalizată”, iar „vinovați de această degradare erau Nicușor Dan și Ilie Bolojan”, arată EVZ. Recent, a avut loc o conferință restrânsă care a abordat, ca temă principală, situația din Ucraina. De la această […]
Min. Investițiilor și Proiectelor Europene, D. Pîslaru, min. Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, C. Attila, secretarul de stat R. Arafat și purtătorul de cuvânt al Guvernului, I. Dogioiu au susținut o ședință de guvern în care au vorbit despre PNNR.
Schimbările din Educație au dus la o TRAGEDIE în Timiș. O învățătoare a murit după ce a aflat că i se desființează postul # Gândul
O învățătoare din județul Timiș, cu peste 37 de ani de experiență la catedră, a suferit un accident vascular cerebral și a decedat după ce a aflat că postul ei va fi desființat, generând un val de reacții în rândul colegilor. Tragedia a avut loc după ce Minsiterul Educației, Daniel David, a modificat structura normelor […]
PSD acuză că proiectul de OUG pentru blocarea proiectelor pe PNRR „nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare” # Gândul
Partidul Social Democrat a transmis joi, printr-un comunicat de presă, că ordonanța de urgență pusă în transparență decizională de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) referitoare la blocarea proiectelor din PNRR „nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD”. Proiectul a fost introdus […]
O badantă româncă, stabilită în Italia, a primit casa bătrânei pe care o îngrijea. Decizia a stârnit FURIA nepoților, care au contestat testamentul # Gândul
Antoneta, o româncă în vârstă de 45 de ani, stabilită în Italia, a primit prin testament o casă din orașul Brescia, în semn de recunoștință, din partea femeii de 92 de ani pe care a îngrijit-o. Motivul donației a fost „atenția, grija și afecțiunea” cu care își făcuse meseria, scrie rotalianul.com, care precizează, însă, că […]
Augustin Viziru, în vârstă de 44 de ani, a făcut mărturisiri într-un interviu. ”Toată viața mea am făcut numai ce am vrut eu”, a afirmat acesta. Augustin Viziru este un nume cunoscut în peisajul showbiz-ului autohton. Este fratele mai mic al lui Lucian Viziru. Augustin Viziru este cel care a câștigat ultimul sezon al emisiunii […]
Cea mai mică pensie plătită în județul Timiș este de 1 leu și revine unei persoane care a lucrat doar o zi, în timp ce cea mai mare, de 46.267 de lei, este încasată de un aviator. Numărul pensiilor de serviciu în județ este în ușoară scădere față de aceeași perioadă a anului trecut, conform […]
Sindicaliștii din Administrație avertizează cu PROTESTE masive, după ce Bolojan a cerut concedierea a 20% din angajați # Gândul
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) solicită Guvernului României să pună capăt procesului „arbitrar” de reducere a personalului cu 20% în administrația centrală. Sindicaliștii au dat un termen limită data de 22 august pentru găsirea unei soluții, în caz contrar vor organiza proteste masive. Sindicaliștii din Administrație sunt furibunzi și amenință cu proteste masive, […]
Un bărbat și-a cumpărat un permis fals, cu 3.000 de euro, în Italia. În România, a încercat să-l preschimbe cu unul românesc. Ce s-a întâmplat # Gândul
Un bărbat, I. G., și-a cumpărat un permis fals, cu 3.000 de euro, în Italia. Când s-a întors în România, cetățeanul a încercat să-l preschimbe cu unul românesc, știind, însă, că documentul este ilegal. Un bărbat și-a achiziționat, cu suma de 3.000 de euro, un permis auto fals.Ulterior, acesta s-a întors în România și, în […]
Cum i-ar scuti BOLOJAN pe judecătorii CCR de tăierea pensiilor speciale. Ce prevede proiectul de lege # Gândul
Noul proiectul de lege propus de Guvern, prin care se modifică pensiile speciale ale magistraților, îi exclude judecatorii CCR, transmite site-ul Lumea Justiției. Documentul prevede că judecatorii și procurorii se vor pensiona la 65 de ani, cu 35 ani vechime în muncă și cu o pensie de cel mult 70% din venitul net. Pe de […]
Opoziția reacționează la dezvăluirile Oanei Țoiu despre Visa Waiver. Corendea: „Nu se poate evita la nesfârșit un adevăr” # Gândul
După ce Oana Țoiu, ministrul de Externe, a declarat că unul dintre elementele care au dus la anularea programului Visa Waiver pentru România a fost „lipsa de explicații față de anularea alegerilor”, Cosmin Corendea (AUR), vicepreședintele Comisiei pentru politică Externă din Camera Deputaților, a oferit o reacție în exclusivitate pentru Gândul. Acesta a precizat că […]
Președintele Nicușor Dan a semnat joi decretul prin care numește un nou vicepremier, în urma demisiei lui Dragoș Anastasiu. La sfârșitul lunii iulie, postul de vicepremier rămânea vacant, în urma demisiei lui Dragoș Anastasiu, ca urmare a declarațiilor publice în care dezvăluia faptul că a dat mită și a fentat plata taxelor către stat, timp […]
Când începe întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de Kremlin # Gândul
Președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, vor avea întâlnirea din Alaska vineri, la ora 19:30 GMT (ora 22:30, ora României, n. red.). Potrivit consilierului de politică externă al lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, cei doi vor discuta despre subiecte variate, printre care și războiul din Ucraina, arată RBC. Din declarațiile oficialului, se […]
O intersecție le dă bătăi de cap șoferilor, într-o comună din județul Galaţi. De ce a montat Primăria câte un indicator „STOP”, indiferent de direcţie # Gândul
O intersecție din comuna Vânători, județul Galați, i-a pus în dificultate pe șoferii care trec prin zonă după ce a fost montat câte un indicator „Stop”, indiferent de direcţie. Astfel, indiferent din ce parte vin, conducătorii auto trebuie să oprească. Doar că cei mai mulţi nu fac acest lucru şi circulă după cum consideră ei […]
Bancul zilei aduce în atenție o presupusă „ceartă” cu o persoană pe nume Andreea. Spor la râs! – Te-ai certat iar cu Andreea? – Da, de unde știi? *Îi trimite o fotografie pe WhatsApp cu un autoturism vandalizat. Diferența dintre un avion și o secretară – Bulă, știi care este diferența dintre un avion și […]
Fiecare semn zodiacal are punctele sale forte, dar potrivit unui astrolog, există un semn zodiacal adesea subapreciat care este în mod discret cel mai bun la tot ce face. De la carieră la relații, acest semn zodiacal nu poate face altceva decât să aibă succes în tot ceea ce întreprinde, iar, de obicei, reușește să […]
Un mega-dosar de CORUPȚIE scoate la iveală traseul șpăgilor pentru „decidenții PNL” și campania electorală. Cine este personajul-cheie din proces # Gândul
Fostul consilier al lui Ovidiu Silaghi, ministrul Transporturilor, în 2012, dar și președinte al Poștei Române, apare ca personaj-cheie, într-unul dintre cele mai ample dosare de trafic de influență și spălare de bani din țară, care s-a încheiat la sfârșitul lunii trecute, după un traseu de cinci ani prin instanțe. Fostul consilier Tudor Gabriel Bohâlțeanu […]
Ilie Bolojan amenință primarii cu DESFIINȚAREA comunelor. Ce le-a transmis premierul în ședință # Gândul
Premierul Ilie Bolojan îi amenință pe primarii de comună cu reforma administrativ-teritorială, spun surse politice care au participat la discuția de joi, de la ora 10, de la Palatul Victoria. „Trebuie să gestionăm bugetul local cu foarte mare atenție pentru a păstra existența UAT-urilor”, le-a spus Bolojan primarilor. Știre în curs de actualizare
Astăzi, Gândul.ro vă aduce un nou test IQ în prim-plan. De data aceasta, tot ceea ce trebuie să faceți este să identificați cele 5 diferențe între cele 2 imagini, în 15 secunde! Ați reușit? Răspunsul corect se află mai jos, în articol. Astăzi, avem în atenție un test de inteligență format din două imagini care, […]
FOTO / Monica Bîrlădeanu, despre anii petrecuți în America. ”N-am simțit nicio clipă că n-ar fi LOCUL meu” # Gândul
Monica Bîrlădeanu, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre perioada pe care a petrecut-o în America. ”N-am simțit nicio clipă că n-ar fi locul meu”, a spus aceasta. Monica Bîrlădeanu este o cunoscută actriță. De asemenea, a fost și prezentatoare TV. După succesul din televiziunea românească, a decis să se mute la […]
Ciolacu îi atrage atenția lui Bolojan: Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, e nevoie de investiții. Cu AUSTERITATE oarbă nu ajungem nicăieri # Gândul
Fostul premier Marcel Ciolacu anunță, într-o postare pe Facebook, că România a evitat recesiunea, menținându-se pe o traiectorie de creștere economică, în timp ce zece state din Uniunea Europeană au înregistrat scăderi economice în ultimii doi ani. În același timp, Ciolacu avertizează Guvernul Bolojan că, pentru a evita recesiunea, România trebuie să continue politica investițiilor […]
Raportul de la Departamentul de Stat al SUA NU critică CCR. Jurnalistul EVZ Dan Andronic arată cum s-a declanșat o nouă campanie de dezinformare # Gândul
Jurnalistul EVZ Dan Andronic demontează un fake news potrivit căruia raportul de la Departamentul de Stat al SUA critică CCR în legătura cu decizia anulării alegerilor. El vorbește de „un val de bucurie pe rețelele sociale și printre suporterii lui Călin Georgescu”. „O nouă exagerare, ca să nu spun minciună, se propagă printre români. M-au […]
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Michael Dickerson. Discuții despre Visa Waiver și prezența militară a SUA în România # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, s-a întâlnit joi cu Michael Dickerson, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București. Într-un comunicat de presă, Sorin Grindeanu a transmis că a fost vorba despre „discuții punctuale” pe teme de interes strategic pentru România, „ca pilon de stabilitate la Marea Neagră și în cadrul Flancului Estic al NATO”. […]
Cehia a deschis o reprezentanță diplomatică în estul Ucrainei. Praga anunță că „nu se teme” de Vladimir Putin # Gândul
Cehia și-a extins prezența diplomatică în Ucraina, deschizând un nou consulat la Dnipro, a anunțat ministrul ceh de Externe, Jan Lipavský, pe platforma de socializare X. Lipavský a deschis oficial misiunea diplomatică cehă miercuri, 13 august. Aceasta va funcționa sub autoritatea Ambasadei Cehiei la Kiev, notează RBC. „Cehia nu se teme de Putin. Astăzi am […]
Iepurele „FRANKENSTEIN” bagă spaima în internauți. Care este cauza care-l face înfricoșător pe urecheat # Gândul
Mai mulți iepuri „mutanți” au fost observați cu umflături asemănătoare unor coarne pe cap și în jurul gurii în Statele Unite. Specialiștii spun că sunt, de fapt, tumori provocate de un virus transmis prin mușcăturile insectelor. Boala nu e un pericol pentru oameni sau pentru animalele de companie, dar efectele, din păcate, asupra iepurilor sunt […]
Țeapă cu vacanțe în Zanzibar de zeci de mii de euro. Zeci români au cumpărat excursii fantomă în insula din Oceanul Indian # Gândul
Peste 30 de persoane au fost înşelate după ce au plătit, în total, aproximativ 73.000 de euro pentru vacanţe în Zanzibar care nu au mai fost organizate. Dosarul penal deschis în acest caz a fost trimis spre soluţionare în instanţă, informează, joi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare. Potrivit sursei citate, procurorul de caz […]
Bancul de joi: cum sunt salariile medii în România și în restul lumii? Continuă săptămâna cu zâmbetul pe buze! Spor la râs! Salarii: Anglia – 2.000 £… Germania – 2.500 €… USA – 3.200 $… România – atractiv… Bubulina și programarea la ginecolog Într-o noapte, Bulă o bate pe Bubulina pe umăr și începe să […]
Mesajul disperat al lui Bolojan către primari: „Având în vedere situația dificilă, va fi o UȘURARE pentru mine când nu voi mai fi premier” # Gândul
Într-un mesaj în 10 puncte transmis de Ilie Bolojan pe grupul de lucru al Asociației Municipiilor din România (AMR), intrat în posesia Gândul, premierul dă de înțeles că se gândește deja la perioada când va preda ștafeta Executivului, pentru a scăpa de povara de pe umerii săi în contextul negocierilor tensionate pe reforma administrației locale […]
Incident ȘOCANT, într-un magazin din Craiova. Motivul incredibil pentru care o clientă a fost bătută pâna la leșin de doi bărbați # Gândul
O clientă a fost bătută până la leşin de doi bărbaţi, tată și fiu, într-un supermarket din Craiova. Potrivit declaraţiilor victimei pentru presa locală, agresorii s-au enervat pentru că aşteptau prea mult să le fie scanate produsele. Femeia bătută, o tânără de 26 de ani, a explicat pentru publicaţia Ediţie Specială că magazinul, situat într-o […]
