Israel studiază posibilitatea strămutării tuturor palestinienilor din Gaza în Sudanul de Sud, dar statele arabe fac presiuni pentru respingerea acestui plan
Aktual24, 14 august 2025 12:10
Israelul poartă discuții cu autoritățile din Sudanul de Sud pentru a explora posibilitatea relocării populației palestiniene din Gaza în această țară est-africană afectată de război, susțin surse israeliene care au dorit să-și păstreze anonimatul. Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a arătat deschis ideii de „migrație voluntară” a palestinienilor, concept inspirat de propunerea fostului președinte american Donald […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 10 minute
12:10
Israel studiază posibilitatea strămutării tuturor palestinienilor din Gaza în Sudanul de Sud, dar statele arabe fac presiuni pentru respingerea acestui plan # Aktual24
Israelul poartă discuții cu autoritățile din Sudanul de Sud pentru a explora posibilitatea relocării populației palestiniene din Gaza în această țară est-africană afectată de război, susțin surse israeliene care au dorit să-și păstreze anonimatul. Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a arătat deschis ideii de „migrație voluntară” a palestinienilor, concept inspirat de propunerea fostului președinte american Donald […]
12:10
Marea Britanie: Localnicii strică vacanța lui JD Vance într-un sat pitoresc, îi cer să plece înapoi în SUA. ”Nu vrem să avem nimic de-a face cu oameni ca el” # Aktual24
Un sat pitoresc din regiunea britanică Cotswolds s-a aflat în centrul atenției în ultimele zile, protestatarii coborând în cătunul liniștit pentru a protesta împotriva vacanței lui JD Vance. Zeci de oameni s-au adunat în zona rurală, de obicei liniștită, din Oxfordshire, săptămâna aceasta pentru a-i spune vicepreședintelui SUA că „nu este binevenit” în zonă, relatează […]
Acum 30 minute
12:00
Rusia tratează cu dispreț reuniunea liderilor UE privind Ucraina: ”Discuții nesemnificative” # Aktual24
Rusia a spune despre consultările diplomatice europene cu Ucraina că sunt „nesemnificative”, acestea având loc înaintea unui summit crucial între președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin. Purtătorul de cuvânt adjunct al ministrului rus de externe, Alexei Fadeev, a declarat: „Consultările solicitate de europeni sunt nesemnificative din punct de vedere politic și practic”, […]
Acum o oră
11:40
Liderii MAGA îl imploră pe Elon Musk să revină în tabăra lui Trump înainte de alegerile parțiale din 2026, conștienți că președintele are nevoie de banii miliardarului # Aktual24
Mai multe figuri proeminente din mișcarea MAGA (Make America Great Again) îl roagă pe miliardarul Elon Musk să-și refacă legăturile cu președintele Donald Trump înainte de alegerile intermediare programate în 2026. Vicepreședintele JD Vance și influentul strateg Roger Stone sunt printre cei care au făcut un apel public la reconciliere, scrie Business Insider. Vance a […]
Acum 2 ore
11:20
EXCLUSIV Proiectul de OUG privind suspendarea programelor PNRR. Stenograme, primarii se răscoală și vor să vină peste Bolojan: ”E necesară prezența noastră la ședinta de guvern” # Aktual24
Guvernul României a pregătește ordonanță de urgență prin care suspendă, până la aprobarea de către Comisia Europeană a modificărilor Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), încheierea și atribuirea de noi contracte de finanțare pentru proiecte publice și programe naționale. Măsurile vizează suspendarea temporară a contractelor și lucrărilor finanțate prin PNRR, inclusiv a celor aflate […]
11:10
Coaliția scârțâie tot mai tare: deputatul PSD Mihai Fifor îl acuză pe ministrul David (PNL) că reforma declanșată de el este „un măcel” și „de o obtuzitate fenomenală” # Aktual24
Preşedintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, a lansat un atac dur la adresa reformei în Educaţie, asemeni unei lovituri devastatoare aplicate exact acolo unde doare mai tare: sistemul de învăţământ şi viitorul generaţiilor. Într-o postare scrisă pe pagina sa de Facebook, el critică reîntrepretarea mecanică a realităţii, bazată pe tabele şi grafice, în detrimentul contextului […]
11:00
Presshub: Consilierul „Anton” (PSD) de București, informatorul care a transmis note la Securitate, dar nu a colaborat cu ea # Aktual24
Ion Constantin Melnic este consilier general al municipiului București ales din partea PSD. Verificat în două rânduri de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), a primit de două ori adeverință de necolaborare cu fosta Securitate, deși a transmis mai multe note infortmative semnate cu pseudonimul „Anton”. Prima dată CNSAS a descoperit că „Melnic Constantin […]
10:40
Demonstrație de forță: Rusia se pregătește să lanseze o rachetă cu propulsie nucleară, chiar înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin # Aktual24
Rusia se pregătește să testeze racheta de croazieră cu propulsie nucleară 9M730 Burevestnik (denumită de NATO SSC-X-9 Skyfall), în contextul în care președintele Vladimir Putin urmează să se întâlnească cu omologul american Donald Trump pentru a discuta despre situația din Ucraina. Analiza imaginilor satelitare realizată de cercetătorii Jeffrey Lewis și Decker Eveleth sugerează o activitate […]
10:30
Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) aruncă pe piață o nouă teorie a conspirației: „Comisia Europeană ar avea un plan de schimbare a puterii în Ungaria” cu participarea Ucrainei # Aktual24
Serviciul de Informații Externe al Rusiei a acuzat Comisia Europeană că intenționează să „schimbe regimul de la Budapesta” și să-l aducă la putere pe principalul rival al actualului prim-ministru Viktor Orban și că Ucrainei i s-a „încredințat munca murdară” în acest proces. O astfel de declarație a fost publicată de serviciul de presă al SVR […]
10:30
Summit degeaba? Trump le-a spus europenilor că nu va discuta cu Putin despre teritoriul ucrainean, ci doar va cere un armistițiu # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că va insista asupra unui armistițiu necondiționat în Ucraina atunci când se va întâlni vineri cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin, și că teritoriile ucrainene nu vor fi discutate. Acest lucru a fost relatat de CNN, citând diplomați europeni familiarizați cu conversația lui Trump cu liderii europeni. Deși Trump nu […]
Acum 4 ore
10:10
Melania Trump îi va intenta lui Hunter Biden un proces de defăimare, cerându-i un miliard de dolari despăgubiri, după ce acesta a afirmat că Jeffrey Epstein i-ar fi oferit-o actualului președinte american # Aktual24
Melania Trump a amenințat cu un proces de defăimare în valoare de peste 1 miliard de dolari împotriva lui Hunter Biden, fiul fostului președinte american Joe Biden, după ce acesta a susținut că Jeffrey Epstein ar fi fost persoana care i-a făcut cunoștință cu Donald Trump. Declarațiile au fost făcute într-un interviu din 5 august […]
09:40
Serbia, la un pas de război civil: Susținătorii președintelui Vucici i-au atacat cu torțe și petarde pe studenții care protestau pașnic împotriva regimului – VIDEO # Aktual24
Într-un moment critic al celui mai lung ciclu de proteste din Serbia din ultimele decenii, susținătorii Partidului Progresist Sârb (SNS) au atacat anti-guvernamentaliști cu torțe și petarde în orașul Novi Sad, miercuri seară, declanșând violențe semnificative care au necesitat intervenția poliției. Protestatarii, în majoritate studenți, au fost luați prin surprindere de acțiunea susținătorilor partidului aflat […]
09:10
Inteligența artificială Grok, dezvoltată de Elon Musk, susține fără echivoc: „Călin Georgescu este cel mai mare infractor din România” # Aktual24
Analistul Andrei Caramitru a publicat miercuri seară pe pagina sa de Facebook o postare în care susține că a descoperit, cu ajutorul inteligenței artificiale Grok, cine este „cel mai mare infractor din România” în prezent. Reamintim că Grok este platforma AI dezvoltată de compania lui Elon Musk, xAI, și integrată în rețeaua X (fostul Twitter). […]
08:50
Ministrul Economiei avertizează: „În minister nu mai sunt bani pentru salariile pe luna august, fiindcă bugetul a fost făcut pe calcule din pix” # Aktual24
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a atras atenția asupra unei situații financiare grave, spunând că în bugetul ministerului pe care îl conduce nu mai există bani pentru plata salariilor aferente lunii august, care trebuie plătite în septembrie. Declarațiile au fost făcute miercuri seară, într-o intervenție la Digi24. Miruță a criticat modul în care a fost construit […]
08:40
Într-un oraș din Statele Unite au apărut iepuri mutanți, cu coarne, anomalia fiind cauzată de infecția cu un papillomavirus # Aktual24
În orașul Fort Collins, statul Colorado, Statele Unite, a fost semnalată apariția unor iepuri sălbatici cu excrescențe ciudate, asemănătoare unor coarne sau tentacule, pe capete. Potrivit The New York Post, această anomalie este cauzată de infecția cu virusul Shope papillomavirus, cunoscut și sub denumirea de cotton-tail rabbit papillomavirus (CRPV), care determină formarea unor tumori cutanate […]
08:40
Înaintea întâlnirii Trump-Putin, Papa Leon al XIV-lea a făcut un apel la liderii mondiali să pună capăt „cât mai curând posibil” războiului din Ucraina # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat speranța că întâlnirea viitoare dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin va aduce un progres real în negocierile de pace și va facilita încheierea unui armistițiu în războiul din Ucraina. Această întâlnire este programată să aibă loc pe 15 august 2025, în Anchorage, Alaska, iar Papa […]
Acum 6 ore
08:20
Make Russia Great Again: Donald Trump este gata să-i ofere lui Putin acces la mineralele rare din Alaska, în schimbul păcii cu Ucraina # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, intenționează să ofere omologului său rus, Vladimir Putin, acces la resurse naturale din Alaska și alte stimulente economice, ca parte a unui plan destinat să pună capăt războiului din Ucraina. Summitul dintre cei doi lideri este programat pentru 15 august, la Anchorage, Alaska, iar temele centrale vor viza un posibil […]
08:10
Președintele Serbiei a anunțat că nu va schimba Constituția pentru a rămâne la putere: „Nu sunt un dictator”, a spus Alexandăr Vucici # Aktual24
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučići, a declarat că nu intenționează să își prelungească mandatul prezidențial prin modificarea Constituției, reafirmând că își va încheia cariera la finalul celui de-al doilea mandat, în mai 2027. Potrivit publicației locale Kurier, anunțul vine în contextul speculațiilor tot mai frecvente din presa internațională privind o posibilă tentativă de menținere la putere, […]
07:50
Magazinele mici vor fi obligate să accepte plata cu cardul, excepție făcând doar zonele fără internet, anunță ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare # Aktual24
Toate magazinele din România, inclusiv cele de dimensiuni mici, vor fi obligate să accepte plata cu cardul, potrivit unui anunț făcut miercuri de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Guvernul a decis eliminarea plafonului de venituri de 50.000 de lei, sub care comercianții nu erau obligați să accepte plăți electronice. Măsura face parte dintr-un pachet legislativ menit […]
07:40
Prețurile la cafea și ceai au crescut puternic în SUA, după introducerea de tarife pe importurile alimentare de către Donald Trump # Aktual24
Deşi indicele preţurilor de consum al Statelor Unite din luna iulie a arătat că preţurile alimentelor au stagnat faţă de luna precedentă, produsele sensibile la tarife, precum boabele de cafea, ceaiurile de specialitate şi condimentele, au înregistrat scumpiri semnificative, ceea ce îngrijorează micile afaceri care le comercializează. Potrivit Biroului de Statistică a Muncii din SUA, […]
07:20
Germania va finanța un pachet de armament și muniție cumpărate din SUA și destinate Ucrainei, în valoare de 500 de milioane de dolari # Aktual24
Germania va finanța un pachet de echipamente militare și muniție provenind din Statele Unite și destinat Ucrainei în valoare de de 500 de milioane de dolari (426,9 milioane de euro) în cadrul unei noi inițiative a NATO, a anunțat miercuri Alianța Nord-Atlantică. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat decizia, subliniind că ea reprezintă […]
07:10
Donald Trump vrea o întâlnire în trei cu Putin și Zelenski, „aproape imediat” după prima sa discuție cu dictatorul de la Kremlin # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că vrea să organizeze o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin și cu șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, “aproape imediat” după întrevederea sa cu președintele rus programată vineri în Alaska. “Unele lucruri importante pot fi obținute în cadrul primei întâlniri – va fi o întâlnire foarte importantă […]
Acum 24 ore
23:20
Bolojan îi avertizează pe PSD-iștii puși pe boicot: ”Vom intra într-o fundătură dacă nu se adoptă pachetul 2 de măsuri” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că în zilele următoare lucrurile se vor debloca în coaliția de guvernare și se vor putea face pași importanți pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri fiscale. Bolojan a fost întrebat, la postul de televiziune Digi 24, dacă coaliția de guvernare se află în impas și dacă măsurile pentru reducerea […]
23:10
Sume uriașe pentru experții în AI. Microsoft oferă salarii de milioane de dolari pentru a atrage talente de la Meta # Aktual24
În cursa escaladării concurenței în domeniul inteligenței artificiale, Microsoft monitorizează cele mai strălucite minți din compania rivală Meta, și o face băgând mâna adânc în buzunar. Recent, a ieșit la iveală faptul că gigantul tehnologic a întocmit o listă „cei mai căutați” cu cei mai buni ingineri și cercetători din Meta, parte a unei strategii […]
22:40
Trump îl amenință pe președintele Rezervei Federale cu un „proces major” și cere o reducere a ratei dobânzii # Aktual24
Președintele Donald Trump a amenințat marți că va autoriza continuarea unui „proces major” împotriva președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, intensificând presiunea asupra liderului băncii centrale pentru a reduce ratele dobânzii. Trump a declarat într-o postare pe Truth Social că motivul procesului este gestionarea de către Powell a renovărilor costisitoare de la sediul Fed din Washington, […]
22:10
Operațiunea „Pânza de păianjen”. Serviciile secrete ucrainene au folosit tehnici ale cartelurilor de droguri pentru a strecura sute de drone în apropierea bazelor aeriene rusești unde erau staționate bombardierele grele # Aktual24
La doar câteva sute de metri distanță de sediul Serviciului Federal de Securitate (FSB) din regiunea rusească Celiabinsk, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a închiriat în liniște un birou și un depozit pentru a pregăti una dintre cele mai îndrăznețe misiuni ale războiului. În următorul an și jumătate, SBU a folosit aceste spații pentru […]
21:50
Românul care a cumpărat Alaska pentru America. Fascinanta istorie a lui Gheorghe Pomuț, românul care a convins Rusia să vândă Alaska # Aktual24
Unui român i se datorează faptul că acum Alaska aparține Statelor Unite. Reamintim că vineri, în Alasla, va avea loc un summit istoric între președintele SUA, Donald Trump, și cel al Rusiei, Vladimir Putin, privind obținerea păcii în Ucraina. Un material pe acest subiect tocmai a fost publicat în Statele Unite pe site-ul townhall.com. În […]
21:40
Premieră la Seul. Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, închisă pe parcursul procesului de corupție # Aktual24
Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost arestată după ce o instanță a emis marți seară un mandat de arestare pe numele ei în urma unor acuzații de corupție pe care aceasta le neagă, a declarat un procuror special care conduce o anchetă amplă. Kim este singura fostă primă doamnă […]
21:10
Cinci condiții ale UE în atenția lui Trump înainte de întâlnirea cu Putin: ”Principiul conform căruia frontierele nu pot fi schimbate prin forţă trebuie să se aplice în continuare” # Aktual24
Aliaţii europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri preşedintelui american Donald Trump cinci condiţii a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia, mesaj transmis la o reuniune prin videoconferinţă avută de un grup de lideri europeni cu Trump înaintea summitului pe care acesta îl va avea vineri în oraşul Anchorage […]
20:40
Propunerea președintelui rus Vladimir Putin înainte de summitul de pace cu omologul său american Donald Trump de a se realiza un schimb de teritorii între Rusia și Ucraina dezvăluie obiectivul său real în această rundă: să-l facă pe liderul ucrainean Zelenski să piardă susținerea Americii. Cum Zelenski cu greu, foarte greu, poate să accepte să […]
20:40
Președintele Dan, după reuniunea ”Coaliției de Voință”: ”Avem nevoie de o pace care să ia în considerare interesele Ucrainei și ale Europei” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale, după participarea, în format videoconferință, la reuniunea ”Coaliției de Voință”, în vederea coordonării pozițiilor europene înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, în Alaska. ‘Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Salut întâlnirea […]
20:20
Dăncilă își face ”fundație internațională” alături de soțul și fiul ei: ”Vrem să deschidem un dialog real cu parteneri din întreaga lume” # Aktual24
Fostul premier PSD, Viorica Dăncilă, și-a înființat o ”fundație internațională” împreună cu soțul și fiul ei. La finalul lunii iunie, ea a depus la o instanță din București cererea de acordare a personalității juridice pentru „Fundația Internațională Viorica Dăncilă pentru o lume cu șanse egale”. Potrivit Statutului, fundația își propune să promoveze egalitatea de șanse […]
19:40
Ucraina este deschisă să ia în considerare un armistițiu aerian cu Rusia, chiar dacă Moscova a respins până acum scenarii similare, a declarat consilierul prezidențial Mihailo Podoliak într-un interviu acordat ziarului Corriere della Sera și publicat pe 12 august. Comentariile vin cu câteva zile înaintea unui summit important între președintele american Donald Trump și președintele […]
19:00
Guvernul de la Kiev „bate obrazul” formațiunii de guvernare din Georgia după un video în care se arăta distrugerea Ucrainei # Aktual24
Ministerul de Externe al Ucrainei a condamnat drept „neprietenoasă” o nouă reclamă video a partidului aflat la guvernare în Georgia, care folosește imagini cu distrugerile provocate de războiul Rusiei în Ucraina. Comentariile se referă la videoclipul publicat de partidul de guvernare Visul Georgian pe 12 august, în care ecranul este împărțit în două. În partea […]
18:50
Netanyahu își anunță planul de a crea ”Israelul Mare”. Vizează teritorii din din Egipt, Iordania, Siria și Liban # Aktual24
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că se simte „foarte” legat de viziunea unui „Israel Mare”, care include teritoriile palestiniene ocupate, precum și părți din Egipt, Iordania, Siria și Liban. În timpul unui interviu acordat marți pentru i24 News, Netanyahu a primit din partea intervievatoarei Sharon Gal un talisman reprezentând „harta Țării Promise”. Gal l-a […]
17:40
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 n-a fost explicată și s-ar putea să nu fie vreodată # Aktual24
Departamentul de Stat al SUA a criticat în raportul său despre starea democrației și a drepturilor omului anularea alegerilor prezidențiale din România, care s-a întâmplat în decembrie 2024. Lucru care putea fi cu ușurință anticipat după declarațiile de acum câteva luni ale mai multor oficiali americani de rang înalt. Acest lucru, dar și sensibilitatea temei […]
17:20
Trump, despre summitul cu Putin: ”Presa foarte necinstită este la lucru pe întâlnirea mea cu Putin” # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump i-a descris pe liderii europeni cu care va avea miercuri o reuniune prin videoconferinţă, înaintea întâlnirii sale de vineri cu preşedintele rus Vladimir Putin, drept „oameni formidabili” care doresc încheierea unui acord de pace în Ucraina, relatează agenţiile internaţionale de presă. „Voi vorbi în curând cu lideri europeni. Sunt oameni formidabili […]
17:10
INTERVIU Virgil Guran, vicepreședinte PNL: „Ilie Bolojan riscă acum tot/ Ciolacu se aștepta să fie inflația mult mai mare și de aceea s-a arătat stupefiat” # Aktual24
În timp ce fostul lider al PSD, Marcel Ciolacu, se declară „stupefiat” de realități economice pe care chiar el le-a creat, iar foștii lideri social-democrați descoperă rețete miraculoase de guvernare abia după ce pleacă de la putere, vicepreședintele PNL Virgil Guran face o radiografie tranșantă a scenei politice. Liderul liberal vorbește despre tensiunile din coaliție, […]
16:00
Antonescu iar s-a făcut de râs cu atacuri gratuite. Președintele Dan participă miercuri la reuniunea ”Coaliției de Voință” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan participă miercuri la reuniunea ”Coaliției de Voință” – Coalition of the Willing, care se desfășoară în format de videoconferință. Anterior, Crin Antonescu l-a atacat violent pe președinte pentru că nu ar participa la această întrunire. Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirea este programată de la ora 17:30. Cancelarul german, Friedrich Merz, premierul francez, Emmanuel […]
16:00
Taxe pe coletele Temu și Shein care vin în România. Ministrul Finanțelor: ”Sunt 225.000 de colete pe zi astăzi” # Aktual24
Ministerul Finanțelor propune introducerea unei taxe de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro provenit din zone extracomunitare, a anunțat, miercuri ministrul de resort, Alexandru Nazare. El a precizat că, prin această măsură, se estimează că se vor aduce la bugetul de stat 1,3 miliarde lei. ‘O taxă pe fluxurile extracomunitare de […]
15:30
Crește capitalul social necesar pentru înființarea unui SRL. De la 200 de lei, acum, se va ajunge la 8.000 de lei # Aktual24
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat miercuri că propune majorarea capitalului social minim pentru SRL-uri de la 200 lei, sumă neschimbată din anii ’90, la 8 000 lei. „În zona companiilor cu capital social 1 leu statul are foarte puține posibilități de a recupera când aceste companii ajung în insolvență sau faliment. Propunem actualizarea cu […]
15:10
Vasile Bănescu: ”RoExit – proiect drăcesc cuplat la sursa moscovită a răului ‘suveranist'” # Aktual24
Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al BOR, actual membru al CNA, sancționează dur planurile ”suveraniste” de a scoate România din Uniunea Europeană. ”RoExit – coșmar național pentru orice minte sănătoasă din România, proiect drăcesc cuplat la sursa moscovită a răului „suveranist””, a scris Bănescu pe rețelele de socializare. Afaceristul penal Sorin Ovidiu Vîntu a […]
14:40
G4Media, platforma de știri fondată de jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi, a fost vândută integral către trustul controlat de omul de afaceri Radu Budeanu, condamnat în trecut pentru corupție la doi ani de închisoare cu suspendare. Dan Tăpălagă a venit cu primele detalii despre vânzare într-o declarație pentru jurnaliștii de la hotnews.ro. Tranzacția a […]
14:20
Bolojan a dat ordin celor 36 de instituții subordonate să scape de sinecuriști: ”Oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcție de două criterii: performanță și responsabilitate” # Aktual24
Prim-ministrul Ilie Bolojan a solicitat într-o întâlnire de lucru cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului ca până la 22 august să prezinte propuneri de reorganizare, creștere a eficienței și indicatori de performanță, urmând ca până la sfârșitul lunii august, Executivul să pregătească un pachet legislativ privind reorganizarea acestor structuri. Potrivit unui comunicat de […]
13:40
Partidul de extremă dreapta AfD devine cel mai popular partid din Germania. Sondajele arată că încrederea în cancelarul Merz se prăbușește # Aktual24
Partidul de extremă dreapta AfD din Germania a depășit creștin-democrații cancelarului Friedrich Merz într-un nou sondaj publicat marți, devenind cel mai popular partid politic din țară. Conform sondajului RTL/ntv, AfD are acum 26% de susținere, în creștere cu un punct procentual față de săptămâna precedentă. Între timp, alianța conservatoare CDU/CSU a cancelarului Merz a scăzut […]
13:00
Președintele AUR, George Simion, a spus răspicat pentru prima dată că vrea să dea jos actualul executiv și să guverneze alături de PSD. „Și, într-adevăr, avem nevoie de un alt partid din cercul guvernamental. PSD trebuie să lămurească dacă este și el un partid soroșist care o susține pe Ursula von der Leyen și politicile […]
13:00
SUA acuză ”cenzura” din Germania: „A impus restricții asupra libertății de exprimare a grupurilor pe care le considera extremiste” # Aktual24
Un raport al Departamentului de Stat al SUA constată o deteriorare a situației drepturilor omului în Germania, invocând restricții privind libertatea de exprimare. Situația drepturilor omului în Germania s-a deteriorat în ultimul an, potrivit raportului anual al Departamentului de Stat al SUA, prezentat la Washington. „Restricțiile privind libertatea de exprimare” și violența antisemită reprezintă „probleme […]
12:50
Acordul nuclear iranian: Berlin, Londra și Paris sunt pregătite să reimpune sancțiuni împotriva Iranului # Aktual24
Miniștrii de externe ai Marii Britanii, Germaniei și Franței au anunțat că sancțiunile aplicate Iranului vor fi reactivate dacă nu se va găsi o „soluție diplomatică” negociată privind programul nuclear până la sfârșitul lunii august. Cele trei puteri europene au anunțat că sunt pregătite să declanșeze mecanismul de reimpunere a sancțiunilor împotriva Iranului dacă nu […]
12:50
Baronul drogurilor Servando „La Tuta” Gómez Martinez a fost extrădat de Mexic în SUA. Alți 25 de membri ai cartelurilor de droguri au aceeași soartă # Aktual24
Mexicul a extrădat 26 de figuri de rang înalt ale cartelurilor în Statele Unite, ca parte a unui acord încheiat cu administrația Trump, în efortul de a reduce amenințarea tarifelor americane asupra exporturilor mexicane. „Acești 26 de bărbați au jucat cu toții un rol în aducerea violenței și a drogurilor pe țărâmurile americane și, sub […]
Ieri
12:10
O femeie din Canada și-a recăpătat vederea după o operație uluitoare: medicii i-au implantat un dinte în ochi # Aktual24
O intervenție medicală extrem de rară a fost realizată cu succes în Canada, unde o femeie în vârstă de 75 de ani, pe nume Gail Lane, și-a recăpătat vederea după mai bine de un deceniu de orbire completă. Medicii i-au implantat un dinte propriu în ochi, folosind o procedură complexă și neobișnuită, cunoscută sub numele […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.