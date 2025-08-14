Israel studiază posibilitatea strămutării tuturor palestinienilor din Gaza în Sudanul de Sud, dar statele arabe fac presiuni pentru respingerea acestui plan

13:00

Președintele AUR, George Simion, a spus răspicat pentru prima dată că vrea să dea jos actualul executiv și să guverneze alături de PSD. „Și, într-adevăr, avem nevoie de un alt partid din cercul guvernamental. PSD trebuie să lămurească dacă este și el un partid soroșist care o susține pe Ursula von der Leyen și politicile […]