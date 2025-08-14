Noi schimbări la Mediu. Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu vor fi dotaţi cu camere video portabile şi ”vor putea utiliza imaginile obţinute cu drone ca mijloace de probă în aplicarea sancţiunilor”
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) vor fi dotaţi cu camere video portabile (bodycam-uri) şi vor putea utiliza imaginile obţinute cu drone ca mijloace de probă în aplicarea sancţiunilor, a declarat, joi, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, într-un comunicat de presă. Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, Hotărârea iniţiată de Ministerul Mediului, […]
• • •
Acum 5 minute
18:10
Acum 15 minute
18:00
De ce a trecut Simion de la „demisionez dacă fac guvern cu PSD” la „vreau guvern cu PSD”? # Aktual24
Liderul AUR, George Simion, declara cu câteva luni înainte de alegeri, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV că „demisionează din toate funcțiile dacă face guvern cu PSD”. Zilele trecute a spus tocmai invers, că vrea o guvernare cu PSD „pentru a-l pune prim-ministru pe Călin Georgeescu. Schimbarea de atitudine nu este fără o […]
Acum 2 ore
17:10
Administrația Națională de Administrare Fiscală (ANAF) l-a notificat recent pe fostul președinte al României, Klaus Iohannis, că trebuie să restituie aproape un milion de euro, au confrimat surse oficiale pentru aktual24.ro. Suma provine din veniturile obținute din închirierea unei case din centrul Sibiului, imobil intrat în posesia sa printr-o retrocedare declarată ilegală de instanțe. Imobilul […]
16:50
Încă o numire PSD cu parfum de AUR: fiica lui Ovidiu Zară a ajuns secretar de stat, președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități # Aktual24
Alexandra Ana Maria Zară, fiica lui Ovidiu Zară (propagandist AUR), a fost numită președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Ea are rang de secretar de stat. ”Se pare că partidul AUR a intrat deja la guvernare. Noua președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, cu rang de secretar […]
Acum 4 ore
16:00
Moscova atacă WhatsApp, nu mai sunt posibile apelurile prin această aplicație în Rusia: ”Se aude doar un zgomot metalic” # Aktual24
Rusia a început să restricționeze unele apeluri Telegram și WhatsApp, acuzând platformele străine că nu au împărtășit informații cu forțele de ordine în cazuri de fraudă și terorism, a declarat miercuri ministerul dezvoltării digitale. Rusia e ăn război de mai mulți ani cu platformele tehnologice străine în legătură cu conținutul și stocarea datelor, conflict care […]
15:50
Putin, mesaj cu 24 de ore înainte de întâlnirea cu Trump. În premieră vorbește și despre ”interesul” Ucrainei # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a salutat joi ‘eforturile sincere’ ale Statelor Unite pentru a pune capăt conflictului din Ucraina și a sugerat că Moscova și Washingtonul ar putea ajunge la un nou acord privind controlul armelor nucleare, relatează AFP și Reuters, citate de Agerpres. ‘Administrația americană (…) depune eforturi destul de energice și sincere pentru […]
15:40
Ministrul Pîslaru, precizări pentru PSD-iști: ”Implementarea PNRR nu se oprește, ci se accelerează. # Aktual24
Implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nu se oprește, ci se accelerează, iar în acest sens a fost adoptat Memorandumul care confirmă rezultatele pre-acordului cu Comisia Europeană (CE), în valoare de 21,62 miliarde de euro, a declarat joi ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. ‘Aș vrea să spun din capul locului, pentru […]
14:40
A murit Alexandru Mezei, șeful Autorității Navale Române. El a fost pus în funcție de Sorin Grindeanu deși avea condamnare penală # Aktual24
Autoritatea Navală Română (ANR) a anunțat joi, printr-un comunicat de presă, moartea lui Alexandru Mezei, directorul instituției. Dispariția sa survine pe fondul unei cariere controversate, marcată de condamnări penale, anchete DNA și reveniri spectaculoase în funcții-cheie ale statului. Condamnat în 2021, dar întors la conducerea ANR În decembrie 2021, Mezei a fost condamnat penal, după […]
14:20
PSD blochează oficial reformele lui Bolojan: ”Miniștrii PSD nu și-au dat avizul”. Baronii PSD din teritoriu au reușit să se impună # Aktual24
PSD a emis joi un comunicat în care anunță că miniștrii PSD nu și-au dat ”avizul” pentru ordonanța de urgență menită să suspende anumite proiecte PNRR. ”OUG privind suspendarea proiectelor din PNRR trebuie adoptată doar în baza consensului politic între partidele din Coaliție PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanță de urgență care […]
Acum 6 ore
14:10
Susținătorii lui Georgescu. Un membru al clanului Corduneanu a agresat o femeie pe stradă în Iași, el a fost reținut – VIDEO # Aktual24
Un membru al clanului Corduneanu din Iași a fost reținut, miercuri, după ce a agresat o femeie pe o stradă din oraș. Reamintim că membri ai acestui clan au fost prezenți și la coborârea cu alai a lui Călin Georgescu la Broșteni. Surse judiciare au declarat pentru aktual24.ro că numele celui reținut este Călin Vasile, […]
13:50
Tren direct între Berlin și Londra: ”Trenurile vor circula direct pe sub Canalul Mânecii, între Germania și Regatul Unit” # Aktual24
Trenuri directe între Berlin și Londra vor fi disponibile în curând. Miniștrii transporturilor din Germania și Marea Britanie au anunțat miercuri, 13 august, crearea unui grup de lucru pentru pregătirea unei legături feroviare directe între Regatul Unit și Germania, care până acum a fost accesibilă doar prin schimbarea trenurilor. „Ne-am angajat să ne asigurăm că, […]
13:40
Bolojan s-a ținut tare in fața primarilor puși pe scandal: ”Va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai fi premier. Însă, cât voi fi pe această funcție, voi face ceea ce trebuie pentru România” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a transmis joi, primarilor de municipii, un avertisment ferm privind situația financiară critică a României și necesitatea de a stopa o parte din proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). „Dacă nu luăm aceste măsuri, plus altele, în toamnă vom intra în incapacitate de plată și nu vor mai […]
13:30
Bolojan a preluat oficial atribuțiile fostului vicepremier Dragoș Anastasiu. Președintele Dan a semnat decretul # Aktual24
Președintele Dan a semnat joi decretul prin care Ilie Bolojan preia atribuțiile fostului vicepremier Dragoș Anastasiu. Decizia a fost publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale: ”Decret privind desemnarea domnului Ilie-Gavril Bolojan, prim-ministru, ca viceprim-ministru interimar”. Premierul Ilie Bolojan a declarat la finalul lui iulie că va prelua el atribuțiile fostului vicepremier Dragoș Anastasiu, urmând să găsească […]
12:40
Lituania cere ca UE să trimită trupe în Ucraina pentru menținerea păcii: ”Trebuie să fim pregătiți să desfășurăm trupe pentru a asigura securitatea în Ucraina” # Aktual24
Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a declarat că țările din ”Coaliția voluntarilor” – aliații militari care susțin Ucraina – trebuie să fie pregătite pentru desfășurarea de trupe în Ucraina. Nausėda a participat la o reuniune a celor 31 de țări care susțin Ucraina, care a avut loc miercuri online și a fost dedicată discutării viitoarei întâlniri […]
Acum 8 ore
12:10
Israel studiază posibilitatea strămutării tuturor palestinienilor din Gaza în Sudanul de Sud, dar statele arabe fac presiuni pentru respingerea acestui plan # Aktual24
Israelul poartă discuții cu autoritățile din Sudanul de Sud pentru a explora posibilitatea relocării populației palestiniene din Gaza în această țară est-africană afectată de război, susțin surse israeliene care au dorit să-și păstreze anonimatul. Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a arătat deschis ideii de „migrație voluntară” a palestinienilor, concept inspirat de propunerea fostului președinte american Donald […]
12:10
Marea Britanie: Localnicii strică vacanța lui JD Vance într-un sat pitoresc, îi cer să plece înapoi în SUA. ”Nu vrem să avem nimic de-a face cu oameni ca el” # Aktual24
Un sat pitoresc din regiunea britanică Cotswolds s-a aflat în centrul atenției în ultimele zile, protestatarii coborând în cătunul liniștit pentru a protesta împotriva vacanței lui JD Vance. Zeci de oameni s-au adunat în zona rurală, de obicei liniștită, din Oxfordshire, săptămâna aceasta pentru a-i spune vicepreședintelui SUA că „nu este binevenit” în zonă, relatează […]
12:00
Rusia tratează cu dispreț reuniunea liderilor UE privind Ucraina: ”Discuții nesemnificative” # Aktual24
Rusia a spune despre consultările diplomatice europene cu Ucraina că sunt „nesemnificative”, acestea având loc înaintea unui summit crucial între președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin. Purtătorul de cuvânt adjunct al ministrului rus de externe, Alexei Fadeev, a declarat: „Consultările solicitate de europeni sunt nesemnificative din punct de vedere politic și practic”, […]
11:40
Liderii MAGA îl imploră pe Elon Musk să revină în tabăra lui Trump înainte de alegerile parțiale din 2026, conștienți că președintele are nevoie de banii miliardarului # Aktual24
Mai multe figuri proeminente din mișcarea MAGA (Make America Great Again) îl roagă pe miliardarul Elon Musk să-și refacă legăturile cu președintele Donald Trump înainte de alegerile intermediare programate în 2026. Vicepreședintele JD Vance și influentul strateg Roger Stone sunt printre cei care au făcut un apel public la reconciliere, scrie Business Insider. Vance a […]
11:20
EXCLUSIV Proiectul de OUG privind suspendarea programelor PNRR. Stenograme, primarii se răscoală și vor să vină peste Bolojan: ”E necesară prezența noastră la ședinta de guvern” # Aktual24
Guvernul României a pregătește ordonanță de urgență prin care suspendă, până la aprobarea de către Comisia Europeană a modificărilor Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), încheierea și atribuirea de noi contracte de finanțare pentru proiecte publice și programe naționale. Măsurile vizează suspendarea temporară a contractelor și lucrărilor finanțate prin PNRR, inclusiv a celor aflate […]
11:10
Coaliția scârțâie tot mai tare: deputatul PSD Mihai Fifor îl acuză pe ministrul David (PNL) că reforma declanșată de el este „un măcel” și „de o obtuzitate fenomenală” # Aktual24
Preşedintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, a lansat un atac dur la adresa reformei în Educaţie, asemeni unei lovituri devastatoare aplicate exact acolo unde doare mai tare: sistemul de învăţământ şi viitorul generaţiilor. Într-o postare scrisă pe pagina sa de Facebook, el critică reîntrepretarea mecanică a realităţii, bazată pe tabele şi grafice, în detrimentul contextului […]
11:00
Presshub: Consilierul „Anton” (PSD) de București, informatorul care a transmis note la Securitate, dar nu a colaborat cu ea # Aktual24
Ion Constantin Melnic este consilier general al municipiului București ales din partea PSD. Verificat în două rânduri de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), a primit de două ori adeverință de necolaborare cu fosta Securitate, deși a transmis mai multe note infortmative semnate cu pseudonimul „Anton”. Prima dată CNSAS a descoperit că „Melnic Constantin […]
10:40
Demonstrație de forță: Rusia se pregătește să lanseze o rachetă cu propulsie nucleară, chiar înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin # Aktual24
Rusia se pregătește să testeze racheta de croazieră cu propulsie nucleară 9M730 Burevestnik (denumită de NATO SSC-X-9 Skyfall), în contextul în care președintele Vladimir Putin urmează să se întâlnească cu omologul american Donald Trump pentru a discuta despre situația din Ucraina. Analiza imaginilor satelitare realizată de cercetătorii Jeffrey Lewis și Decker Eveleth sugerează o activitate […]
10:30
Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) aruncă pe piață o nouă teorie a conspirației: „Comisia Europeană ar avea un plan de schimbare a puterii în Ungaria” cu participarea Ucrainei # Aktual24
Serviciul de Informații Externe al Rusiei a acuzat Comisia Europeană că intenționează să „schimbe regimul de la Budapesta” și să-l aducă la putere pe principalul rival al actualului prim-ministru Viktor Orban și că Ucrainei i s-a „încredințat munca murdară” în acest proces. O astfel de declarație a fost publicată de serviciul de presă al SVR […]
10:30
Summit degeaba? Trump le-a spus europenilor că nu va discuta cu Putin despre teritoriul ucrainean, ci doar va cere un armistițiu # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că va insista asupra unui armistițiu necondiționat în Ucraina atunci când se va întâlni vineri cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin, și că teritoriile ucrainene nu vor fi discutate. Acest lucru a fost relatat de CNN, citând diplomați europeni familiarizați cu conversația lui Trump cu liderii europeni. Deși Trump nu […]
Acum 12 ore
10:10
Melania Trump îi va intenta lui Hunter Biden un proces de defăimare, cerându-i un miliard de dolari despăgubiri, după ce acesta a afirmat că Jeffrey Epstein i-ar fi oferit-o actualului președinte american # Aktual24
Melania Trump a amenințat cu un proces de defăimare în valoare de peste 1 miliard de dolari împotriva lui Hunter Biden, fiul fostului președinte american Joe Biden, după ce acesta a susținut că Jeffrey Epstein ar fi fost persoana care i-a făcut cunoștință cu Donald Trump. Declarațiile au fost făcute într-un interviu din 5 august […]
09:40
Serbia, la un pas de război civil: Susținătorii președintelui Vucici i-au atacat cu torțe și petarde pe studenții care protestau pașnic împotriva regimului – VIDEO # Aktual24
Într-un moment critic al celui mai lung ciclu de proteste din Serbia din ultimele decenii, susținătorii Partidului Progresist Sârb (SNS) au atacat anti-guvernamentaliști cu torțe și petarde în orașul Novi Sad, miercuri seară, declanșând violențe semnificative care au necesitat intervenția poliției. Protestatarii, în majoritate studenți, au fost luați prin surprindere de acțiunea susținătorilor partidului aflat […]
09:10
Inteligența artificială Grok, dezvoltată de Elon Musk, susține fără echivoc: „Călin Georgescu este cel mai mare infractor din România” # Aktual24
Analistul Andrei Caramitru a publicat miercuri seară pe pagina sa de Facebook o postare în care susține că a descoperit, cu ajutorul inteligenței artificiale Grok, cine este „cel mai mare infractor din România” în prezent. Reamintim că Grok este platforma AI dezvoltată de compania lui Elon Musk, xAI, și integrată în rețeaua X (fostul Twitter). […]
08:50
Ministrul Economiei avertizează: „În minister nu mai sunt bani pentru salariile pe luna august, fiindcă bugetul a fost făcut pe calcule din pix” # Aktual24
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a atras atenția asupra unei situații financiare grave, spunând că în bugetul ministerului pe care îl conduce nu mai există bani pentru plata salariilor aferente lunii august, care trebuie plătite în septembrie. Declarațiile au fost făcute miercuri seară, într-o intervenție la Digi24. Miruță a criticat modul în care a fost construit […]
08:40
Într-un oraș din Statele Unite au apărut iepuri mutanți, cu coarne, anomalia fiind cauzată de infecția cu un papillomavirus # Aktual24
În orașul Fort Collins, statul Colorado, Statele Unite, a fost semnalată apariția unor iepuri sălbatici cu excrescențe ciudate, asemănătoare unor coarne sau tentacule, pe capete. Potrivit The New York Post, această anomalie este cauzată de infecția cu virusul Shope papillomavirus, cunoscut și sub denumirea de cotton-tail rabbit papillomavirus (CRPV), care determină formarea unor tumori cutanate […]
08:40
Înaintea întâlnirii Trump-Putin, Papa Leon al XIV-lea a făcut un apel la liderii mondiali să pună capăt „cât mai curând posibil” războiului din Ucraina # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat speranța că întâlnirea viitoare dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin va aduce un progres real în negocierile de pace și va facilita încheierea unui armistițiu în războiul din Ucraina. Această întâlnire este programată să aibă loc pe 15 august 2025, în Anchorage, Alaska, iar Papa […]
08:20
Make Russia Great Again: Donald Trump este gata să-i ofere lui Putin acces la mineralele rare din Alaska, în schimbul păcii cu Ucraina # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, intenționează să ofere omologului său rus, Vladimir Putin, acces la resurse naturale din Alaska și alte stimulente economice, ca parte a unui plan destinat să pună capăt războiului din Ucraina. Summitul dintre cei doi lideri este programat pentru 15 august, la Anchorage, Alaska, iar temele centrale vor viza un posibil […]
08:10
Președintele Serbiei a anunțat că nu va schimba Constituția pentru a rămâne la putere: „Nu sunt un dictator”, a spus Alexandăr Vucici # Aktual24
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučići, a declarat că nu intenționează să își prelungească mandatul prezidențial prin modificarea Constituției, reafirmând că își va încheia cariera la finalul celui de-al doilea mandat, în mai 2027. Potrivit publicației locale Kurier, anunțul vine în contextul speculațiilor tot mai frecvente din presa internațională privind o posibilă tentativă de menținere la putere, […]
07:50
Magazinele mici vor fi obligate să accepte plata cu cardul, excepție făcând doar zonele fără internet, anunță ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare # Aktual24
Toate magazinele din România, inclusiv cele de dimensiuni mici, vor fi obligate să accepte plata cu cardul, potrivit unui anunț făcut miercuri de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Guvernul a decis eliminarea plafonului de venituri de 50.000 de lei, sub care comercianții nu erau obligați să accepte plăți electronice. Măsura face parte dintr-un pachet legislativ menit […]
07:40
Prețurile la cafea și ceai au crescut puternic în SUA, după introducerea de tarife pe importurile alimentare de către Donald Trump # Aktual24
Deşi indicele preţurilor de consum al Statelor Unite din luna iulie a arătat că preţurile alimentelor au stagnat faţă de luna precedentă, produsele sensibile la tarife, precum boabele de cafea, ceaiurile de specialitate şi condimentele, au înregistrat scumpiri semnificative, ceea ce îngrijorează micile afaceri care le comercializează. Potrivit Biroului de Statistică a Muncii din SUA, […]
07:20
Germania va finanța un pachet de armament și muniție cumpărate din SUA și destinate Ucrainei, în valoare de 500 de milioane de dolari # Aktual24
Germania va finanța un pachet de echipamente militare și muniție provenind din Statele Unite și destinat Ucrainei în valoare de de 500 de milioane de dolari (426,9 milioane de euro) în cadrul unei noi inițiative a NATO, a anunțat miercuri Alianța Nord-Atlantică. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat decizia, subliniind că ea reprezintă […]
07:10
Donald Trump vrea o întâlnire în trei cu Putin și Zelenski, „aproape imediat” după prima sa discuție cu dictatorul de la Kremlin # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că vrea să organizeze o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin și cu șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, “aproape imediat” după întrevederea sa cu președintele rus programată vineri în Alaska. “Unele lucruri importante pot fi obținute în cadrul primei întâlniri – va fi o întâlnire foarte importantă […]
Acum 24 ore
23:20
Bolojan îi avertizează pe PSD-iștii puși pe boicot: ”Vom intra într-o fundătură dacă nu se adoptă pachetul 2 de măsuri” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că în zilele următoare lucrurile se vor debloca în coaliția de guvernare și se vor putea face pași importanți pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri fiscale. Bolojan a fost întrebat, la postul de televiziune Digi 24, dacă coaliția de guvernare se află în impas și dacă măsurile pentru reducerea […]
23:10
Sume uriașe pentru experții în AI. Microsoft oferă salarii de milioane de dolari pentru a atrage talente de la Meta # Aktual24
În cursa escaladării concurenței în domeniul inteligenței artificiale, Microsoft monitorizează cele mai strălucite minți din compania rivală Meta, și o face băgând mâna adânc în buzunar. Recent, a ieșit la iveală faptul că gigantul tehnologic a întocmit o listă „cei mai căutați” cu cei mai buni ingineri și cercetători din Meta, parte a unei strategii […]
22:40
Trump îl amenință pe președintele Rezervei Federale cu un „proces major” și cere o reducere a ratei dobânzii # Aktual24
Președintele Donald Trump a amenințat marți că va autoriza continuarea unui „proces major” împotriva președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, intensificând presiunea asupra liderului băncii centrale pentru a reduce ratele dobânzii. Trump a declarat într-o postare pe Truth Social că motivul procesului este gestionarea de către Powell a renovărilor costisitoare de la sediul Fed din Washington, […]
22:10
Operațiunea „Pânza de păianjen”. Serviciile secrete ucrainene au folosit tehnici ale cartelurilor de droguri pentru a strecura sute de drone în apropierea bazelor aeriene rusești unde erau staționate bombardierele grele # Aktual24
La doar câteva sute de metri distanță de sediul Serviciului Federal de Securitate (FSB) din regiunea rusească Celiabinsk, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a închiriat în liniște un birou și un depozit pentru a pregăti una dintre cele mai îndrăznețe misiuni ale războiului. În următorul an și jumătate, SBU a folosit aceste spații pentru […]
21:50
Românul care a cumpărat Alaska pentru America. Fascinanta istorie a lui Gheorghe Pomuț, românul care a convins Rusia să vândă Alaska # Aktual24
Unui român i se datorează faptul că acum Alaska aparține Statelor Unite. Reamintim că vineri, în Alasla, va avea loc un summit istoric între președintele SUA, Donald Trump, și cel al Rusiei, Vladimir Putin, privind obținerea păcii în Ucraina. Un material pe acest subiect tocmai a fost publicat în Statele Unite pe site-ul townhall.com. În […]
21:40
Premieră la Seul. Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, închisă pe parcursul procesului de corupție # Aktual24
Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost arestată după ce o instanță a emis marți seară un mandat de arestare pe numele ei în urma unor acuzații de corupție pe care aceasta le neagă, a declarat un procuror special care conduce o anchetă amplă. Kim este singura fostă primă doamnă […]
21:10
Cinci condiții ale UE în atenția lui Trump înainte de întâlnirea cu Putin: ”Principiul conform căruia frontierele nu pot fi schimbate prin forţă trebuie să se aplice în continuare” # Aktual24
Aliaţii europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri preşedintelui american Donald Trump cinci condiţii a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia, mesaj transmis la o reuniune prin videoconferinţă avută de un grup de lideri europeni cu Trump înaintea summitului pe care acesta îl va avea vineri în oraşul Anchorage […]
20:40
Propunerea președintelui rus Vladimir Putin înainte de summitul de pace cu omologul său american Donald Trump de a se realiza un schimb de teritorii între Rusia și Ucraina dezvăluie obiectivul său real în această rundă: să-l facă pe liderul ucrainean Zelenski să piardă susținerea Americii. Cum Zelenski cu greu, foarte greu, poate să accepte să […]
20:40
Președintele Dan, după reuniunea ”Coaliției de Voință”: ”Avem nevoie de o pace care să ia în considerare interesele Ucrainei și ale Europei” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a declarat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale, după participarea, în format videoconferință, la reuniunea ”Coaliției de Voință”, în vederea coordonării pozițiilor europene înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, în Alaska. ‘Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Salut întâlnirea […]
20:20
Dăncilă își face ”fundație internațională” alături de soțul și fiul ei: ”Vrem să deschidem un dialog real cu parteneri din întreaga lume” # Aktual24
Fostul premier PSD, Viorica Dăncilă, și-a înființat o ”fundație internațională” împreună cu soțul și fiul ei. La finalul lunii iunie, ea a depus la o instanță din București cererea de acordare a personalității juridice pentru „Fundația Internațională Viorica Dăncilă pentru o lume cu șanse egale”. Potrivit Statutului, fundația își propune să promoveze egalitatea de șanse […]
19:40
Ucraina este deschisă să ia în considerare un armistițiu aerian cu Rusia, chiar dacă Moscova a respins până acum scenarii similare, a declarat consilierul prezidențial Mihailo Podoliak într-un interviu acordat ziarului Corriere della Sera și publicat pe 12 august. Comentariile vin cu câteva zile înaintea unui summit important între președintele american Donald Trump și președintele […]
19:00
Guvernul de la Kiev „bate obrazul” formațiunii de guvernare din Georgia după un video în care se arăta distrugerea Ucrainei # Aktual24
Ministerul de Externe al Ucrainei a condamnat drept „neprietenoasă” o nouă reclamă video a partidului aflat la guvernare în Georgia, care folosește imagini cu distrugerile provocate de războiul Rusiei în Ucraina. Comentariile se referă la videoclipul publicat de partidul de guvernare Visul Georgian pe 12 august, în care ecranul este împărțit în două. În partea […]
18:50
Netanyahu își anunță planul de a crea ”Israelul Mare”. Vizează teritorii din din Egipt, Iordania, Siria și Liban # Aktual24
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că se simte „foarte” legat de viziunea unui „Israel Mare”, care include teritoriile palestiniene ocupate, precum și părți din Egipt, Iordania, Siria și Liban. În timpul unui interviu acordat marți pentru i24 News, Netanyahu a primit din partea intervievatoarei Sharon Gal un talisman reprezentând „harta Țării Promise”. Gal l-a […]
Ieri
17:40
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 n-a fost explicată și s-ar putea să nu fie vreodată # Aktual24
Departamentul de Stat al SUA a criticat în raportul său despre starea democrației și a drepturilor omului anularea alegerilor prezidențiale din România, care s-a întâmplat în decembrie 2024. Lucru care putea fi cu ușurință anticipat după declarațiile de acum câteva luni ale mai multor oficiali americani de rang înalt. Acest lucru, dar și sensibilitatea temei […]
