EXCLUSIV! GÂNDUL publică integral mesajul în 10 puncte transmis de Bolojan primarilor aseară
Gândul, 14 august 2025 12:10
Premierul României Ilie Bolojan a postat aseară un mesaj pe grupul de lucru al Asociației Municipiilor din România, în care a subliniat gravitatea situației bugetare. Bună seara, stimați colegi! Din respect pentru mandatele dvs și pentru AMR fac următoarele precizări: 1. România NU mai are capacitatea financiară de a asigura plățile pentru toate contractele de […]
• • •
Acum 5 minute
12:20
Țeapă cu vacanțe în Zanzibar de zeci de mii de euro. Zeci români au cumpărat excursii fantomă în insula din Oceanul Indian # Gândul
Peste 30 de persoane au fost înşelate după ce au plătit, în total, aproximativ 73.000 de euro pentru vacanţe în Zanzibar care nu au mai fost organizate. Dosarul penal deschis în acest caz a fost trimis spre soluţionare în instanţă, informează, joi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare. Potrivit sursei citate, procurorul de caz […]
12:20
Bancul de joi: cum sunt salariile medii în România și în restul lumii? Continuă săptămâna cu zâmbetul pe buze! Spor la râs! Salarii: Anglia – 2.000 £… Germania – 2.500 €… USA – 3.200 $… România – atractiv… Bubulina și programarea la ginecolog Într-o noapte, Bulă o bate pe Bubulina pe umăr și începe să […]
12:20
Mesajul disperat al lui Bolojan către primari: „Având în vedere situația dificilă, va fi o UȘURARE pentru mine când nu voi mai fi premier” # Gândul
Într-un mesaj în 10 puncte transmis de Ilie Bolojan pe grupul de lucru al Asociației Municipiilor din România (AMR), intrat în posesia Gândul, premierul dă de înțeles că se gândește deja la perioada când va preda ștafeta Executivului, pentru a scăpa de povara de pe umerii săi în contextul negocierilor tensionate pe reforma administrației locale […]
12:20
Incident ȘOCANT, într-un magazin din Craiova. Motivul incredibil pentru care o clientă a fost bătută pâna la leșin de doi bărbați # Gândul
O clientă a fost bătută până la leşin de doi bărbaţi, tată și fiu, într-un supermarket din Craiova. Potrivit declaraţiilor victimei pentru presa locală, agresorii s-au enervat pentru că aşteptau prea mult să le fie scanate produsele. Femeia bătută, o tânără de 26 de ani, a explicat pentru publicaţia Ediţie Specială că magazinul, situat într-o […]
Acum 10 minute
12:30
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Michael Dickerson. Discuții despre Visa Waiver și prezența militară a SUA în România # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, s-a întâlnit joi cu Michael Dickerson, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București. Într-un comunicat de presă, Sorin Grindeanu a transmis că a fost vorba despre „discuții punctuale” pe teme de interes strategic pentru România, „ca pilon de stabilitate la Marea Neagră și în cadrul Flancului Estic al NATO”. […]
12:30
Cehia a deschis o reprezentanță diplomatică în estul Ucrainei. Praga anunță că „nu se teme” de Vladimir Putin # Gândul
Cehia și-a extins prezența diplomatică în Ucraina, deschizând un nou consulat la Dnipro, a anunțat ministrul ceh de Externe, Jan Lipavský, pe platforma de socializare X. Lipavský a deschis oficial misiunea diplomatică cehă miercuri, 13 august. Aceasta va funcționa sub autoritatea Ambasadei Cehiei la Kiev, notează RBC. „Cehia nu se teme de Putin. Astăzi am […]
12:30
Iepurele „FRANKENSTEIN” bagă spaima în internauți. Care este cauza care-l face înfricoșător pe urecheat # Gândul
Mai mulți iepuri „mutanți” au fost observați cu umflături asemănătoare unor coarne pe cap și în jurul gurii în Statele Unite. Specialiștii spun că sunt, de fapt, tumori provocate de un virus transmis prin mușcăturile insectelor. Boala nu e un pericol pentru oameni sau pentru animalele de companie, dar efectele, din păcate, asupra iepurilor sunt […]
Acum 15 minute
12:10
În termeni anuali, economia a crescut cu +0,3%, sub consensul Bloomberg de +0,6% an/an. Au existat revizuiri semnificative ale datelor seriilor istorice. Datele de astăzi pot fi, de asemenea, revizuite în viitor, scriu economiștii BCR într-o notă transmisă joi investitorilor. „Ne așteptăm ca consumul să decelereze în continuare în trimestrul al doilea, dar acest lucru […]
12:10
Profitul net al ROMGAZ, în scădere cu 8,6% în primele luni din 2025. Vânzările de gaze la preț reglementat au crescut la 3.717.000.000 de lei # Gândul
Grupul Romgaz, unul dintre principalii furnizori de gaze naturale din România, cu o participare de 47,2% din consumul intern, a raportat un profit net consolidat de 1,679 miliarde lei în primul semestru al anului 2025, în scădere cu 8,60% față de S1 2024. Totuși cifra de afaceri a crescut cu 9,01%, la 4,248 miliarde lei. […]
12:10
Acum 30 minute
12:00
12:00
Marea întâlnire și MICUL președinte / Cum a apărut Nicușor Dan la videoconferința convocată de Merz # Gândul
Agitație mare cu două zile înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Miercuri, liderii europeni, aceia mari, s-au întâlnit și au vorbit prin tot felul de grupuri și coaliții. Trei discuții au marcat ziua, președintele României a prins-o doar pe ultima – Coaliția celor dispuși. „Tocmai am participat la apelul video al Coaliției […]
12:00
Crima din Mureș și erorile autorităților. Poliția NU a sesizat DGASPC după ce Anda Gyurcă fusese desfigurată de Emil Gânj. Primarul:”Nu a fost nevoie” # Gândul
Uciderea cu sânge rece a Andei Gyurcă, de către Emil Gânj, un criminal recidivist, scoate la iveală erorile unui sistem viciat, atunci când vine vorba despre acordarea de protecție femeilor, care devin victimele violenței domestice. Tânăra obținuse ordin de protecție, după ce fusese „desfigurată” în bătaie de Emil Gânj, în februarie 2024. Cu toate acestea […]
12:00
Urmează o iarnă grea în Europa, cu un climat sever, viscol și ninsori abundente. Avertismentul meteorologilor pentru finalul lui 2025 # Gândul
Meteorologii anunță o iarnă grea în Europa, cu un climat sever, viscol și ninsori abundente. Specialiștii în meteorologie au întocmit, deja, prognoza pentru finalul anuli 2025. Ei avertizează că ar urma una dintre cele mai dificile ierni din ultimii ani, în statele europene, îndeosebi în zonele centrale și estice ale continentului. Vin vești neașteptate din […]
Acum o oră
11:50
11:30
Vila lui Putin de la Valdai, blindată cu 12 sisteme de APĂRARE Panţir-S1. Frica Kremlinului, în creștere după valul de atacuri cu drone ucrainene # Gândul
Reședința prezidențială a lui Vladimir Putin din Valdai, regiunea Novgorod, a fost întărită cu 12 sisteme de apărare aeriană Panțir-S1. Creșterea securității vine pe fondul valului de atacuri cu drone ucrainene din ultima vreme, după ce acum un an erau doar amplasate în jurul vilei doar două sisteme de protecție. Imaginile din satelit arată că […]
11:30
Bitcoin a atins joi un nou maxim istoric, urcând la 124.002,49 de dolari, pe fondul anticipațiilor privind scăderea dobânzilor în SUA și al măsurilor pro-cripto ale administrației Trump. Potrivit Reuters, criptomoneda a crescut cu 0,9% în tranzacțiile asiatice, depășind precedentul record stabilit în luna iulie. Ether, a doua cea mai importantă criptomonedă, a ajuns la […]
Acum 2 ore
11:10
11:10
Mihai Fifor atrage atenția asupra consecințelor DEZASTRUOASE ale măsurilor din Educație: „Cât se reduce deficitul prin măcelul ăsta? Ridicol de puțin” # Gândul
Președintele PSD Arad, Mihai Fifor, a criticat dur măsurile de austeritate din Educație, impuse de ministrul Daniel David, despre care a declarat că reprezintă „o lovitură cu barda aplicată în șansa generațiilor care vin”. De asemenea, Fifor a subliniat că astfel de acțiuni vor aduce „ridicol de puțin” la bugetul de stat, însă daunele pe […]
11:10
Pericolul de la Marea Neagră care poate produce oricând o tragedie! Salvamarii avertizează: „Te poți îneca!” # Gândul
Pericolul de la Marea Neagră care poate produce oricând o tragedie! În plin sezon estival, salvamarii avertizează asupra unui fenomen care poate lua vieți. La doar câțiva metri de mal, în anumite stațiuni de pe litoralul românesc, acest fenomen îi poate pune în primejdie pe înotători. Salvamarii avertizează asupra unui pericol care ar putea să […]
11:10
Râs surprins de camerele de monitorizare montate în Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului. Imaginile au fost distribuite de Romsilva # Gândul
Romsilva a distribuit, joi, pe pagina sa de Facebok, un râs surprins de camerele de monitorizare montate în Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului. „Monitorizarea animalelor sălbatice este o activitate continuă în administraţiile ariilor naturale protejate, ce presupune prezenţa constantă a personalului nostru în teren. Prin observaţii atente, colegii noştri colectează şi analizează date pentru […]
11:00
11:00
Guvernul pune FRÂNĂ proiectelor finanțate prin PNRR și programul „Anghel Saligny”. MIPE a pus în transparență o OUG care blochează toate investițiile # Gândul
Situația în Programul Național de Reziliență și Redresare (PNRR) este una extrem de dificilă. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a pus în dezbatere publică o ordonanță de urgență (OUG) pentru a fi instalate noi măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale. Documentul este necesar, […]
11:00
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, recunoaște că România a fost exclusă de SUA din programul Visa Waiver din cauza anulării alegerilor # Gândul
Ministrul de Externe spune pe față: anularea alegerilor, unul dintre motivele care au dus la excluderea României din Visa Waiver. Mai degrabă, „lipsa de explicații”, spune aceasta, din partea oficialilor români. Imediat după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, România a fost eliminată din evaluarea pentru Programul Visa Waiver. La momentul respectiv, s-au făcut […]
11:00
(P) Refaceri stradale în zona Humulești, artera care face legătura cu Prelungirea Ferentari # Gândul
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, anunță finalizarea unei noi lucrări de refacere stradală, în zona Humulești. Este o arteră importantă care face legătura cu Prelungirea Ferentari. Primarul Vlad Popescu Piedone anunță refacerea mai multor artere de circulație și pietonale din sectorul pe care-l administrează, prin intermediul Infrastructură 5. „Am finalizat lucrările de reparații locale […]
10:50
Memorandumul prin care Executivul stabilește pașii și termenele pentru a obține banii din PNRR, pe masa lui Ilie Bolojan # Gândul
Guvernul condus de Ilie Bolojan vrea să finalizeze și să clarifice ultima rundă de negocieri cu Bruxelles-ul privind PNRR-ul (Planul Național de Redresare și Reziliență), ca să știe exact când și în ce ordine vor cere banii de la Uniunea Europeană, arată un memorandum aflat pe ordinea de zi a ședinței de joi. Propunerile Guvernului: […]
10:50
O nouă tulpină a coronavirusului, numită „Stratus” sau XFG, se râspândește cu viteză în Statele Unite și este deja monitorizată de Organizația Mondiala a Sănătății (OMS). Specialiștii avertizează că, deși gradul de răspândire este ridicat, nu sunt dovezi care denotă că ar provoca forme mai severe. Deși în România nu au fost confirmate oficial cazuri […]
10:40
10:40
Cele două tendințe majore care au prăbușit profitul net al HIDROELECTRICA cu 41% în primul trimestru. Producția de energie, în scădere cu 27% # Gândul
Profitul net al Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a scăzut în primul semestru al anului 2025 cu 41%, ajungând la 1,587 miliarde lei, comparativ cu 2,69 miliarde lei în aceeași perioadă a anului trecut. Grupul Hidroelectrica a indentificat două cauze care au dus la aceste pierderi în primele luni ale anului. […]
10:40
Trump îl preferă pe Nawrocki la videoconferința din ALASKA. Premierul Tusk, siderat la aflarea veștii # Gândul
Preşedintele american Donald Trump îl preferă pe omologul său polonez, Karol Nawrocki, în detrimentul premierului Donald Tusk, la videoconferința liderilor europeni, care se va desfășura concomitent cu summitul SUA-Rusia din Alaska. Trump şi Putin se vor întâlni pe 15 august în Anchorage (Alaska) pentru a discuta probleme geopolitice pregnante. Alături de aceștia vor participa prin […]
10:40
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt considerabil mai mari # Gândul
Românii au început să primească primele facturi după eliminarea plafonării prețurilor la energie Astfel, unii consumatori au aflat că trebuie să plătească dublu față de lunile anterioare, pentru același consum. Cele mai afectate sunt gospodăriile cu un consum lunar redus, de până în 100 kWh, unde creșterile se situează între 90% și 130%. Pentru gospodăriile […]
10:30
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00: Cea mai bună dovadă că în Alaska se va decide Armistițiul: Formidabilă ofensivă a Armatei ruse din ultimele zile # Gândul
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a oferit o perspectivă asupra întâlnirii liderilor europeni care a avut loc miercuri, 13 august 2025, la Berlin. „Nu cred că există în istoria recentă un mai mare eșec ca al unor lideri, în cazul de față lideri europeni, decât așa-zisa întâlnire […]
10:30
Acum 4 ore
10:20
10:10
Dan Dungaciu: „Liderii europeni nu au habar ce se întâmplă. Aceasta este mișcarea incredibilă a lui TRUMP” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic Dan Dungaciu a discutat despre modul în care întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin poate avea un impact major la nivel internațional. Acesta a susținut că rezultatul întâlnirii ar putea reprezenta o lovitură masivă pentru liderii europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Europenii […]
10:00
Cele 3 zodii binecuvântate în următoarele 45 de zile. Urmează o perioadă de aur pentru nativi, cu noroc și oportunități # Gândul
Iată care sunt cele 3 zodii binecuvântate în următoarele 45 de zile. Norocul va fi de partea acestor nativi și vor traversa o perioadă surprinzătoare, cu multiple avantaje și momente pozitive. Veștile sunt favorabile și pentru alți nativi ai zodiacului, în calea lor apărând oportunități. Urmează o perioadă înfloritoare pentru mai mulți nativi. Veștile sunt […]
09:50
Fondul de BURSE pentru studenți scade cu 52%. Peste 44.000 studenți afectați. ANOSR: „Modificările reduc impactul bugetar la doar 0,2% din deficit” # Gândul
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) avertizează că sistemul de burse pentru studenți este constant subfinanțat și solicită Guvernului revenirea la acordarea burselor pe tot parcursul anului. Analiza organizației atrage atenția asupra impactul austerității în privința numărului uriaș de beneficiari, în condițiile în care impactul bugetar este unul nesemnificativ. Alianța Națională a Organizațiilor […]
09:40
Pe 28 februarie, Volodimir Zelenski intra cu dorințe mari în Biroul Oval și ieșea cu reușite mici pe ușa din dos a Casei Albe. Dojenit și pus la colț de Donald Trump și JD Vance, live, la televiziunile din lumea întreagă. Întâlnirea de la Casa Albă a fost pavată cu replici tăioase de ambele părți. […]
09:30
În baza cifrelor INS, finanțiștii avertizează că inflația ridicată și creșterea economică slabă atrag creșterea șomajului # Gândul
Cifrele anunțate joi de Institutul Național de Statistică(INS), cu privire la rata inflației, arată că, pe primele 6 luni, creșterea economică a fost de 0,3 %. Asta în contextul în care vine după un al doilea trimestru în care s-a înregistrat 0,3%. Atât Guvernatorul BNR, cât și macroeconomiștii, estimau o creștere economică imperceptibilă, ba chiar […]
09:20
Baby Boomers, „cea mai BOGATĂ generație care a trăit vreodată”. Cum a acumulat averi cei născuți între 1946 și 1970 # Gândul
Generația „Baby Boomers”, născută între 1946 și 1970, a acumulat averi colosale datorită creșterii economice și piețelor financiare favorabile. Raportul Allianz arată că generațiile următoare, precum X și Millennials, nu vor putea atinge prea curând acest nivel de bogăție. Potrivit unui raport realizat de compania de asigurări Allianz, generația „Baby Boomers” a devenit „cea mai […]
09:10
Summit-ul SUA-Rusia. Geopolitical Futures: „Putin are nevoie de o ÎNȚELEGERE. Este posibil ca întâlnirea să fie promițătoare, dar nu decisivă” # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august. Au vorbit de multe ori la telefon și, deși au existat indicii că aceste conversații ar duce la un fel de acord, nimic concret nu s-a materializat vreodată. În schimb, Rusia și-a intensificat atacurile în […]
09:10
Putem monitoriza schimbările climatice în timp real? „O constelație de sateliți aflată în formare, pilon indispensabil pentru omenire” # Gândul
Conștientizarea schimbărilor climatice a făcut ca în ultimii ani să fie dezvoltate o mulțime de aplicații care prelucrează informații preluate de la sateliți plasați pe orbitele din jurul Pământului. Programul Copernicus contribuie esențial la monitorizarea schimbărilor climatice globale. Anul 2014 a reprezentat un moment crucial prin lansarea primului satelit Sentinel-1A, fundația unui proiect științific care, […]
09:10
(P) Spitalul din Buftea a achiziționat, prin PNRR, echipamente medicale noi pentru cele peste 100.000 de persoane pe care le deservește # Gândul
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a revăzut stadiul implementării celor 2 proiecte finanțate, prin PNRR, în cadrul spitalului din Buftea. Acestea au o valoare de circa 20 de milioane de lei. Șeful CJ Ilfov, Hubert Thuma, a verificat implementarea finanțării, prin PNRR, a 2 proiecte destinate unităților medicale din județ. ,,Primul, în valoare de […]
09:10
CJ Buzău a cerut suspendarea contractului pentru achiziționarea a 61 de microbuze electrice: „Nu s-a făcut recepţia şi nu s-a efectuat nicio plată”” # Gândul
Consiliul Județean Buzău a identificat o nouă sursă de finanțare pentru achiziționarea a 61 de microbuze electrice și a cerut suspendarea contractului de peste 61 de milioane de lei, prin PNRR. Consiliul Județean Buzău intenționează să atribuie către 61 de comune din județ câte un microbuz electric. Proiectul aparține Ministerului Educației, iar fondurile pentru achiziționarea […]
09:10
Asasinatul din Teleorman. Cea de-a treia victimă a criminalului de la Peretu a murit în spital # Gândul
Asasinatul din Teleorman. Cea de-a treia victimă a criminalului de la Peretu a murit în spital, miercuri, 13 august 2025. Celelalte două rude ale celui cunoscut ca „Bufică”, o femeie și un bărbat, au fost înmormântați pe 9 august. În cursul zilei de miercuri, 13 august 2025, cea de-a treia victimă a criminalului de la […]
09:10
Rusia și Belarus pregătesc exercițiile militare ZAPAD. Ambele țări scot la testare arsenalul nuclear din dotare # Gândul
Rusia şi Belarus vor pune în practica exerciţiile militare comune Zapad-2025, însă noutatea din acest an este utilizarea muniției nucleare și a rachetelor hipersonice ruseşti Oreşnik. Rusia continuă provocările la adresa occidentului alături de partenerul său strategic, Belarus. În cadrul exercițiilor militare comune Zapad-2025, rușii și bielorușii vor testa muniție nucleară, dar și sistemul de […]
09:10
Andrei Nicolescu dezvăluie motivul pentru care DINAMO nu transferă mai mulți jucători români. Ce s-a întâmplat la negocieri # Gândul
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre politica de transferuri a echipei și despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în negocierile cu alte cluburi. Oficialul „câinilor” spune că formația „alb-roșie” încearcă să formeze o bază solidă de jucători români, dar nu întotdeauna lucrurile merg în direcția dorită. Iar motivul pentru care se întâmplă asta […]
09:00
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre implicarea statului în perioadele tulburi ale istoriei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Ministru de Externe și cei din jur sunt expresia neputinței de a gândi.” Invitat la Marius […]
09:00
Alarmă de INCENDIU, la Centrala Nucleară Cernavodă. Pompierii au intervenit de urgență la Unitatea 2 # Gândul
Autoritățile din județul Constanșa au fost în alertă, joi dimineața, după ce a sunat alarma de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă (CNE) Cernavodă. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța, alarma de incendiu a sunat la Unitatea 2, Cota 100 la CNE Cernavodă. Mai exact, a luat foc un panou electric de clădirea administrativă, […]
09:00
Mihai Stoica, înainte de Drita – FCSB: „Doar o necunoscută în primul 11”. Ce surpriză le pregătește kosovarilor campioana României # Gândul
FCSB se pregătește de returul cu Drita, programat joi seară, la ora 21:00, pe stadionul „Fadil Vokrri”, din Priștina, în manșa secundă a turului 3 preliminar din Europa League. După victoria cu 3-2 de pe Arena Națională, campioana României are un avantaj fragil, dar suficient cât să-i dea speranțe la calificarea în play-off. Dacă se […]
