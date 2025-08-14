Ministrul ungar de externe: UE a încetat să mai reprezinte un factor politic global
PSNews.ro, 14 august 2025 16:30
Liderii de la Bruxelles au urmărit o strategie a războiului în ultimii ani în loc de o strategie a păcii şi, în consecinţă, Uniunea Europeană a încetat să mai fie un factor politic global, a afirmat joi ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, consemnează MTI. Szijjarto a declarat într-un interviu pentru programul online „Ora de […]
• • •
Acum 5 minute
16:40
Lider PSD Iaşi: Premierul „Taie-Tot” opreşte finanţarea, abandonează PNRR şi îndeamnă primarii să facă datorii # PSNews.ro
Şeful filialei judeţene Iaşi a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că îi îndeamnă pe primari să apeleze la credite bancare pentru a continua lucrările demarate prin programul "Anghel Saligny" sau prin PNRR, în loc ca finanţările necesare să fie asigurate de la Guvern. Bogdan Cojocaru a declarat, joi, că "premierul […]
Acum 10 minute
16:30
Acum 30 minute
16:20
Ministerul Educației anunță câte unități școlare devin structuri arondate în cadrul procesului de reorganizare # PSNews.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, joi, că a primit propunerile de reorganizare a reţelei şcolare naţionale, 507 unităţi şcolare cu personalitate juridică urmând a deveni structuri şcolare arondate altor unităţi. Asta nu presupune închiderea fizică a unităţilor. "În urma colaborării între autorităţile locale (primării) şi inspectoratele şcolare judeţene, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a primit propunerile de reorganizare […]
16:20
Implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nu se oprește, ci se accelerează, iar în acest sens a fost adoptat Memorandumul care confirmă rezultatele pre-acordului cu Comisia Europeană (CE), în valoare de 21,62 miliarde de euro, a declarat, joi, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. 'Aș vrea să spun din capul locului, pentru […]
16:10
Eveniment ornitologic istoric: cuibărit confirmat al vânturelului mic (Falco naumanni) în România după mai bine de un secol În vara anului 2025, ornitologii din România au primit o veste excepțională: pentru prima dată după mai bine de un secol, cuibăritul vânturelului mic (Falco naumanni) a fost confirmat pe teritoriul țării. Observația, documentată cu dovezi fotografice, […]
16:10
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat, joi, că proiectul pentru alocarea unui imobil de protocol fostului preşedinte Traian Băsescu ar urma să fie adoptat în şedinţa de săptămâna viitoare. Ioana Dogioiu a fost întrebată, joi, despre proiectul pentru alocarea unui imobil de protocol fostului preşedinte Traian Băsescu şi a răspuns: "Săptămâna viitoare […]
16:10
Bărbatul care a evadat dintr-o ambulanţă a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) care îl ducea la Spitalul Penitenciar Jilava a fost prins, în noaptea de miercuri spre joi, pe un câmp din apropiere de Bacău. Echipele de căutare formate din poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră şi cei de penitenciar l-au depistat pe bărbatul de 58 […]
Acum o oră
16:00
Tensiunile din coaliția guvernamentală, pregătirea pentru un nou episod electoral la București și temele de guvernare au marcat profund vizibilitatea principalelor partide în mediul digital pe parcursul ultimei săptămâni. Conform datelor colectate și analizate de NewsVibe, platformă AI de monitorizare media, PSD, USR și PNL și-au amplificat expunerea în mediul digital, comparativ cu intervalul anterior […]
16:00
Guvernul își asumă prin memorandum finalizarea ajustării PNRR, în urma renegocierii cu CE. Lista investițiilor # PSNews.ro
Executivul a analizat în ședința de joi un memorandum privind aprobarea mandatării Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) în vederea finalizării ajustării Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în urma finalizării procesului de rearanjarea proiectelor incluse în PNRR, pentru a reduce pe cât posibil să piardă banii alocați. Echipa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene […]
15:50
„Campanie guvernamentală” falsă cu laptopuri gratuite. O nouă fraudă ia amploare pe Internet # PSNews.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online, care folosește identitatea Sistemului Electronic Național pentru a convinge utilizatorii să-și dezvăluie datele personale și informațiile bancare. Cum acționează atacatorii Potrivit unei postări de pe Facebook a DNSC, escrocheria se prezintă ca o campanie oficială de e-Guvernare care oferă gratuit unul dintre cele trei […]
15:50
Tăieri salariale de până la 1.000 lei la Spitalul Județean Sibiu după un control al Curții de Conturi # PSNews.ro
Angajații Spitalului Clinic Județean Sibiu vor primi din această lună salarii diminuate, după ce Curtea de Conturi a constatat că sporurile pentru condiții de muncă au fost calculate greșit în ultimele luni. Conducerea unității medicale anunță că este vorba despre o corecție impusă de lege, în timp ce angajații cer transparență și acte oficiale, acuzând […]
15:40
GRAFIC Evoluția salariilor din administrația publică în ultimii 10 ani. Decalajul a ajuns la 1.500 de lei # PSNews.ro
O comparare a câștigurilor din sectorul public cu cele medii din economie din ultimii 10 ani arată o superioritate netă a celor bugetare. Mai mult, spre finalul intervalului, adică după 2020, salariile din sectorul public au început să de decupleze tot mai mult decât cele din toată economia. Profit.ro împlinește 10 ani de la lansare în 2025, an în […]
Acum 2 ore
15:20
Sindicaliștii din Administrație amenință cu proteste masive, după ce Bolojan a cerut concedierea a 20% din angajați # PSNews.ro
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) solicită Guvernului României să pună capăt procesului „arbitrar" de reducere a personalului cu 20% în administrația centrală. Sindicaliștii au dat un termen limită data de 22 august pentru găsirea unei soluții, în caz contrar vor organiza proteste masive. Sindicaliștii din Administrație sunt furibunzi și amenință cu proteste masive, […]
15:20
Întâlnirea din Alaska a preşedinţilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, va începe vineri la ora 19:30 GMT (ora 22:30, ora României, n. red.), şi va fi deschisă de o discuţie între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a spus joi consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov, potrivit […]
15:10
Umbrărescu abandonează șantierele la autostrăzi, de frică că nu va fi plătit. Ce spun Finanțele # PSNews.ro
România termină banii de autostrăzi în septembrie, a ajuns la fundul sacului bugetului 2025 aprobat în februarie. Și, prevententiv, deși sunt plătate la zi, firmele lui Umbrărescu, „Regele asfaltului", abandonează șantierele de pe Autostrada Moldovei și Autostrada București. Autostrăzile aflate în lucru în România riscă să ajungă „muzeu". De frică că nu vor mai fi […]
15:10
Conducerea CFR SA a decis plata a jumătate din chenzina pe luna curentă în ziua de joi, 14 august, ca urmare a celor trei zile libere ce urmează. „Aşa cum este prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă, plata chezinei a II-a se efectuează, de regulă, până la data de 20 a fiecărei luni. Întrucât în […]
15:00
Guvernul a scos judecatorii CCR din noul proiect de lege privind pensiile magistratilor. Miroase a blat! # PSNews.ro
MIROASE A BLAT CU CCR PE TAIEREA PENSIILOR MAGISTRATILOR – Exclusiv! Guvernul a scos judecatorii CCR din noul proiect de lege privind pensiile magistratilor. Judecatorii si procurorii se vor pensiona la 65 de ani cu 35 ani vechime in munca, dintre care 25 ani vechime in magistratura, si cu pensie de cel mult 70% din […]
15:00
STENOGRAME. Primarii sunt furioși. „Avertizăm miniștrii: dacă votează prostia asta le retragem sprijinul” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a comunicat primarilor că România nu mai are capacitatea financiară de a asigura plățile pentru toate contractele de finanțare semnate în ultimii ani. Revoltați, edilii au transmis pe un grup de WhatsApp inițial că sunt gata să vină peste premier în ședința de guvern, ca să nu oprească investițiile din România. „Își pune […]
14:50
Ministerul Culturii adaptează legislaţia pentru aplicarea Regulamentului european privind libertatea presei # PSNews.ro
Implementarea Regulamentului european privind libertatea mass-mediei (EMFA), obligatoriu în toate statele membre UE din 8 august, este coordonată de Ministerul Culturii şi include colaborarea cu instituţiile statului – Parlament, CNA, ANCOM, cu Media Publică SRR şi SRTV, cu societatea civilă, cu asociaţii profesionale de presă. România urmează să finalizeze propunerile de completări şi modificări pentru […]
14:50
Opoziția reacționează la dezvăluirile Oanei Țoiu despre Visa Waiver. „Nu se poate evita la nesfârșit un adevăr” # PSNews.ro
După ce Oana Țoiu, ministrul de Externe, a declarat că unul dintre elementele care au dus la anularea programului Visa Waiver pentru România a fost „lipsa de explicații față de anularea alegerilor", Cosmin Corendea (AUR), vicepreședintele Comisiei pentru politică Externă din Camera Deputaților, a oferit o reacție în exclusivitate pentru Gândul. Acesta a precizat că […]
Acum 4 ore
14:30
Ministrul Finanțelor cere Consiliului Concurenței să verifice cum stabilesc marile magazine prețurile # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, cere Consiliului Concurenței să verifice modul în care lanțurile de magazine stabilesc prețurile. Controalele vin în contextul în care scumpirile au adus schimbări de prețuri la raft, iar ministrul vrea să afle dacă retailerii au majorat prețurile peste ritmul inflației. I-am adresat o scrisoare președintelui Consiliului Concurenței să verifice modul în […]
14:20
Harta creditelor ipotecare din România. Cum se împrumută oamenii, în funcție de regiuni. Diferențele sunt majore # PSNews.ro
Românii au luat, în prima jumătate a acestui an, împrumuturi pentru locuinţe cu o valoare mai mare decât în intervalul similar din 2024, potrivit Imobiliare.ro Finance. Climatul a fost unul favorabil pe piaţa de creditare, în ciuda şocurilor succesive resimţite. În iulie cei care se gândeau deja să apeleze la finanţare pentru a deveni proprietari […]
14:20
Ministerele nu mai au bani să plătească salariile. „S-au pus sume, din pix, inexistente” # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, acuză că bugetul de stat a fost construit „din pix", cu sume fictive, fără legătură cu realitatea, iar în prezent ministerul pe care îl conduce nu mai are fonduri pentru plata salariilor din această lună. El spune că a fost nevoit să redirecționeze bani de la proiecte ajunse în atenția DNA […]
14:20
Nouă dispută a PSD cu Bolojan: Ordonanța de suspendare a unor finanțări din PNRR nu a primit avizul miniștrilor PSD # PSNews.ro
PSD consideră că actuala formă a proiectului de OUG care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuție. Propunerea de OUG introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de Guvern nu se bazează pe un consens între […]
14:00
Întâlnirea cu primarii de la Guvern. Precizările ministrului Dezvoltării cu privire la finanțarea proiectelor din PNRR # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan şi mai mulţi miniştri s-au întâlnit, joi, cu primarii de comune pentru a discuta despre reforma administraţiei locale, dar şi despre finanţarea proiectelor. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că nu se opresc plăţile pentru proiectele la care lucrările au început deja, dar cele care nu au încă şantiere deschise nu vor […]
13:50
Răsturnare de situație în cazul taxei de 25 lei pe coletele non-UE. Ar putea fi plătită de chinezi # PSNews.ro
Pachetul 2 de măsuri fiscale cuprinde și taxarea cu 25 de lei a coletelor cu valoare mai mică de 150 de euro care intră în România, măsura fiind menită să redreseze pierderile pe care le au firmele românești de comerț online din cauza Shein, Temu, Trendyol și AliExpress. Platforme asiatice precum Temu și Shein au […]
13:50
Ilie Bolojan preia ca interimar funcția de vicepremier după demisia lui Dragoş Anastasiu. Nicușor Dan a semnat decretul # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, joi, un decret prin care premierul Ilie Bolojan preia ca interimar şi funcţia de vicepremier pe care a deţinut-o Dragoş Anastasiu. Postul pe care îl preia ca interimar a rămas vacant după demisia lui Dragoş Anastasiu.
13:50
Reforma face victime: O învățătoare din Timiș a murit la scurt timp după ce a aflat că își va pierde postul # PSNews.ro
O învățătoare din Timiș a încetat tragic din viață, la scurt timp după ce a aflat că își va pierde postul din cauza reglementările impuse de Ministerul Educației. Modificările recente care presupun o normă didactică mai mare cu două ore per săptămâmă au obligat oamenii de la conducerea unităților de învățământ să recalculeze și reorganizeze […] Articolul Reforma face victime: O învățătoare din Timiș a murit la scurt timp după ce a aflat că își va pierde postul apare prima dată în PS News.
13:50
Ciolacu: Doar prin măsuri de austeritate oarbă, nu ajungem nicăieri. Programul Anghel Saligny trebuie să continue # PSNews.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu spune că e nevoie de investiții pentru ca România să nu intre în recesiune, după ce ministrul Finanțelor a declarat că „trebuie să fim pregătiți în orice moment” pentru un astfel de scenariu. Fostul președinte al PSD insistă cu programul „Anghel Saligny“. Fostul premier a făcut referire la ultimele date oficiale […] Articolul Ciolacu: Doar prin măsuri de austeritate oarbă, nu ajungem nicăieri. Programul Anghel Saligny trebuie să continue apare prima dată în PS News.
13:40
Întâlnirea Trump-Putin: Va accepta Rusia un armistițiu? UE și Ucraina resping condițiile # PSNews.ro
Există mari așteptări de la întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump, care va avea loc vineri, în Alaska, însă Uniunea Europeană reprezintă cel mai mare impediment pentru președintele american. O împărțire a teritoriilor nu poate să aibă loc doar între SUA și Rusia, iar la nivel internațional nu există un acord în acest sens. […] Articolul Întâlnirea Trump-Putin: Va accepta Rusia un armistițiu? UE și Ucraina resping condițiile apare prima dată în PS News.
13:30
STENOGRAME. Primari importanți, scandalizați de OUG care blochează PNRR și Anghel Saligny. „Iar ne sabotăm singuri!” # PSNews.ro
Mai mulți primari de seamă din România s-au arătat scandalizați de măsurile prevăzute în OUG care vizează oprirea unor proiecte prin PNRR și Anghel Saligny. Printre aceștia, Lia Olguța Vasilescu, primărița Craiovei, precum și Constantin Toma sau Mario de Mezzo s-au plâns pe grupurile de lucru ale primarilor că nu au fost consultați în privința proiectului. Lia […] Articolul STENOGRAME. Primari importanți, scandalizați de OUG care blochează PNRR și Anghel Saligny. „Iar ne sabotăm singuri!” apare prima dată în PS News.
13:30
Sorin Grindeanu, întâlnire cu un reprezentat SUA la București. Ce au discutat despre Visa Waiver? # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a discutat, joi, cu Michael Dickerson, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, despre ”teme de interes strategic”. Liderul social-democrat a transmis că ”suntem interesaţi, în primul rând, de consolidarea prezenţei militare americane în România”. ”Discuţii punctuale cu Michael Dickerson, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, […] Articolul Sorin Grindeanu, întâlnire cu un reprezentat SUA la București. Ce au discutat despre Visa Waiver? apare prima dată în PS News.
13:20
După televiziuni și site-uri, R. Moldova blochează sute de conturi de TikTok, în prag de alegeri # PSNews.ro
443 de canale de TikTok, cu peste 1,2 milioane de urmăritori, sunt vizate de autoritățile din Republica Moldova pentru răspândirea dezinformărilor care amenință securitatea națională. Poliția Națională a anunțat că a solicitat oficial blocarea a 443 de canale de TikTok care difuzează mii de materiale cu conținut considerat fals și manipulator. Unele dintre acestea vizează […] Articolul După televiziuni și site-uri, R. Moldova blochează sute de conturi de TikTok, în prag de alegeri apare prima dată în PS News.
13:10
Ţeapă de 73.000 € cu vacanţe false în Zanzibar. Zeci de oameni, lăsaţi fără bani de escroci # PSNews.ro
Peste 30 de persoane au fost înşelate după ce au plătit, în total, aproximativ 73.000 de euro pentru vacanţe în Zanzibar care nu au mai fost organizate, dosarul penal deschis în acest caz fiind trimis spre soluţionare în instanţă, informează, joi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare. Potrivit sursei citate, procurorul de caz a […] Articolul Ţeapă de 73.000 € cu vacanţe false în Zanzibar. Zeci de oameni, lăsaţi fără bani de escroci apare prima dată în PS News.
13:10
Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu primarii de comune. Ce nemulțumiri au aceștia # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, cu primarii de comune care sunt nemulțumiți de reducerile de personal, spunând că nu au angajați suficienți. La Palatul Victoria se discută și despre taxele locale care ar urma să crească. Reprezentanții comunelor sunt la Palatul Victoria și discută cu premierul Ilie Bolojan, în contextul în care cel de-al […] Articolul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu primarii de comune. Ce nemulțumiri au aceștia apare prima dată în PS News.
13:10
Mesajul integral transmis de premierul Bolojan primarilor, după stoparea proiectelor supracontractate # PSNews.ro
Premierul României Ilie Bolojan a postat miercuri seara un mesaj pe grupul de lucru al Asociației Municipiilor din România, în care a subliniat gravitatea situației bugetare. Ilie Bolojan a avertizat că țara nu mai are capacitatea financiară de a susține toate proiectele de investiții semnate în ultimii ani, inclusiv pe PNRR și că rezilierea unilaterală […] Articolul Mesajul integral transmis de premierul Bolojan primarilor, după stoparea proiectelor supracontractate apare prima dată în PS News.
13:00
‘România nu își mai permite experimente fiscale’. Avertismentul mediului de afaceri, legat de renunțarea la cota unică # PSNews.ro
Ţara noastră are nevoie de un pact naţional pentru stabilitate fiscală, nu de „experimente riscante” în impozitare, susţine Fundaţia Romanian Business Leaders (RBL), care avertizează că înlocuirea cotei unice cu un sistem progresiv ar avea „consecinţe devastatoare” pentru economie. Potrivit RBL, cota unică – introdusă în 2005 – a fost un pilon al dezvoltării economice […] Articolul ‘România nu își mai permite experimente fiscale’. Avertismentul mediului de afaceri, legat de renunțarea la cota unică apare prima dată în PS News.
12:50
Ministerul Mediului împreună cu ceilalți reprezentanți ai Guvernului României discută în aceste zile despre reluarea Programului Rabla, sesiunea pentru persoane fizice. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat până acum câteva detalii, inclusiv că valoarea tichetului va fi redusă pentru mașinile electrice. Surse din apropierea echipelor de negociere au declarat pentru Profit.ro care este suma convenită […] Articolul Tichetul Rabla pentru electrice va fi redus la jumătate. Când se reia programul apare prima dată în PS News.
12:50
Oferta lui Trump pentru Putin: Minerale din Alaska ca miză pentru sfârșitul războiului din Ucraina # PSNews.ro
Donald Trump intenţionează să-i propună lui Vladimir Putin, la summitul lor de vineri, o serie de stimulente economice, în special acces la resursele naturale din Alaska şi ridicarea parţială a sancţiunilor impuse industriei aeronautice ruse, în schimbul încetării războiului împotriva Ucrainei, scrie ziarul britanic The Telegraph. Potrivit publicaţiei, printre propunerile pe care Trump i le-ar […] Articolul Oferta lui Trump pentru Putin: Minerale din Alaska ca miză pentru sfârșitul războiului din Ucraina apare prima dată în PS News.
12:40
Român arestat în Italia după ce a luat ostatici într-o farmacie și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști # PSNews.ro
Un român din Italia a jefuit o farmacie, a luat ostatic un client și a încercat să fugă deghizându-se în farmacist. A fost imediat identificat și reținut de carabinieri. Un român de 46 de ani, aflat în regim semiliber în Italia, a fost arestat după ce a jefuit o farmacie și a luat un client ostatic. […] Articolul Român arestat în Italia după ce a luat ostatici într-o farmacie și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:20
Fitch decide vineri soarta ratingului României: Cum se poate evita retrogradarea la categoria “junk” # PSNews.ro
Vineri, 15 august, este un nou moment cheie pentru Guvernul Bolojan și pentru România. Agenția de rating Fitch reanalizează calificativul conferit țării noastre. Adoptatea primelor măsuri de reducerea a deficitului ar putea convinge agenția să ne păstreze în afara categoriei „junk”, la rating BBB- cu perspectivă negativă, cred majoritatea analiștilor. Nimic nu este însă clar, […] Articolul Fitch decide vineri soarta ratingului României: Cum se poate evita retrogradarea la categoria “junk” apare prima dată în PS News.
12:20
ANOSR: Peste 44.000 de studenți pierd bursele, impactul bugetar al modificărilor este de 0,2% # PSNews.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a publicat joi o analiză privind evoluția fondului de burse și protecție socială pentru studenți, semnalând nevoia de corectare a sistemului de acordare a burselor, modificat de măsurile de austeritate din Legea nr. 141/2025 și de schimbările aduse OME nr. 6463/2023. Potrivit analizei, sistemul de burse a […] Articolul ANOSR: Peste 44.000 de studenți pierd bursele, impactul bugetar al modificărilor este de 0,2% apare prima dată în PS News.
12:10
Imaginea care a emoționat două țări: Pompierii români în Grecia, dormind pe asfalt, lângă furtunurile de intervenție # PSNews.ro
Pompierii români trimiși în Grecia pentru a sprijini stingerea incendiilor au fost surprinși dormind pe asfalt, lângă furtunurile de intervenție. Fotografia a devenit un simbol al curajului și sacrificiului lor. Fotografia cu pompierii români întinși pe marginea drumului, adormiți în uniformă după 48 de ore de luptă cu flăcările, a emoționat o țară întreagă. „Pompierii noștri […] Articolul Imaginea care a emoționat două țări: Pompierii români în Grecia, dormind pe asfalt, lângă furtunurile de intervenție apare prima dată în PS News.
12:10
Guvernanții ar urma să stabilească noi reguli privind publicitatea politică și finanțarea partidelor # PSNews.ro
Conform angajamentelor asumate prin PNRR, România trebuie să pună în aplicare cel puțin 70% din măsurile prevăzute în Strategia Națională Anticorupție până la 31 decembrie 2025, iar printre aceste măsuri se numără creșterea transparenței publicității politice și a integrității finanțării partidelor politice, precum și a integrității alegerilor, câit și creșterea integrității în activitatea membrilor Parlamentului. Într-un document guvernamental, Ministerul […] Articolul Guvernanții ar urma să stabilească noi reguli privind publicitatea politică și finanțarea partidelor apare prima dată în PS News.
12:00
Oana Țoiu recunoaște că România a fost exclusă de SUA din programul Visa Waiver din cauza anulării alegerilor # PSNews.ro
Ministrul de Externe spune pe față: anularea alegerilor, unul dintre motivele care au dus la excluderea României din Visa Waiver. Mai degrabă, „lipsa de explicații”, spune aceasta, din partea oficialilor români. Într-un interviu recent, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a recunoscut că una dintre cauze ține de anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. „În dreptul […] Articolul Oana Țoiu recunoaște că România a fost exclusă de SUA din programul Visa Waiver din cauza anulării alegerilor apare prima dată în PS News.
11:50
Organizaţii internaţionale susţin că, din martie, majoritatea agenţiilor umanitare nu au reuşit să livreze nici măcar un camion cu ajutoare în Gaza, în ciuda afirmaţiilor Israelului că nu există restricţii. Conform The Guardian, peste 100 de ONG-uri internaţionale au acuzat Israelul că blochează intenţionat livrarea de ajutor umanitar către Gaza, transformând asistenţa în „armă” împotriva […] Articolul Peste 100 de ONG-uri acuză Israelul că foloseşte ajutorul umanitar ca armă în Gaza apare prima dată în PS News.
11:50
Cel mai mare balon cu aer cald din Olanda s-a prăbușit cu 34 de pasageri la bord. Bilanțul victimelor # PSNews.ro
O persoană a murit și alte cinci au fost rănite, miercuri seară, după ce un balon cu aer cald în care se aflau 34 de pasageri a aterizat violent pe un teren din provincia Friesland, în nordul Olandei. Autoritățile au deschis o anchetă. Accidentul a avut loc miercuri seară, în jurul orei 21:00, pe un […] Articolul Cel mai mare balon cu aer cald din Olanda s-a prăbușit cu 34 de pasageri la bord. Bilanțul victimelor apare prima dată în PS News.
11:40
Ceartă online între doi lideri de la PNL și PSD: Partidul tău în mod special, dar și al meu, au nenorocit bugetul # PSNews.ro
Vicepreședinta PSD Victoria Stoiciu și prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu s-au contrat, prin postări pe Facebook, pe tema măsurilor promovate de Ministerul Educației și s-au acuzat reciproc că partidele din care fac parte, fiind la guvernare până acum, au „nenorocit bugetul”. „În timp ce ‘pachetul doi’ de reforme e tras pe linie moartă, educația e măcelărita […] Articolul Ceartă online între doi lideri de la PNL și PSD: Partidul tău în mod special, dar și al meu, au nenorocit bugetul apare prima dată în PS News.
11:30
Cum arată primele monede euro din Bulgaria. Ce personaj istoric au ales vecinii noștri să îi reprezinte # PSNews.ro
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a prezentat publicului, printr-o postare pe rețelele sociale, primele imagini cu monedele euro ale Bulgariei. Fotografiile cu moneda de 1 euro evidențiază designul ales de Banca Națională a Bulgariei, care păstrează elemente de continuitate cu monedele actuale și integrează simboluri profund legate de patrimoniul țării, scrie novinite.com. „Vești extraordinare pentru […] Articolul Cum arată primele monede euro din Bulgaria. Ce personaj istoric au ales vecinii noștri să îi reprezinte apare prima dată în PS News.
11:30
LISTĂ. Proiectele care vor mai fi finanțate prin PNRR, după pierderea a 7 miliarde euro. Harta celor mai mari tăieri # PSNews.ro
Guvernul urmează să aprobe lista finală de investiții realizate prin PNRR, după ce forma revizuită și convenită a programului prevede că România nu va putea accesa aproape 7 miliarde euro. Alocarea PNRR modificat este de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi, 13,6 miliarde euro sub formă de granturi). În urma renegocierii […] Articolul LISTĂ. Proiectele care vor mai fi finanțate prin PNRR, după pierderea a 7 miliarde euro. Harta celor mai mari tăieri apare prima dată în PS News.
