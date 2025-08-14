Amendă ”la preț„ de apartament
Cotidianul de Hunedoara, 14 august 2025 16:30
O amendă exorbitantă ar spune mulți, însă nu fără temei [...] The post Amendă ”la preț„ de apartament appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
16:30
O amendă exorbitantă ar spune mulți, însă nu fără temei [...] The post Amendă ”la preț„ de apartament appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
16:00
Doamne ferește, poporul strânge cureaua iar el se joacă cu... [...] The post Te sperii. Ce se mai spune despre Nicuşor Dan appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Camera de Comerț cere premierului Ilie Bolojan să vină [...] The post Camera de Comerț îi cere guvernului măsuri urgente appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Potrivit unu studiu care a analizat 40 [...] The post Manualele ”îi afectează„ pe copii appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
15:30
Aceasta este o consecință a acordului convenit de Rutte și Trump la Casa Albă pe 14 iulie... [...] The post Bani pentru arme. Zelenski a spus tot appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Un mesaj postat de premier pe grupul [...] The post O ușurare pentru Bolojan să nu mai fie premier appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Putin a declarat că discuțiile cu Statele Unite au drept scop crearea ”condițiilor pe termen lung... [...] The post Putin laudă Administrația americană appeared first on Cotidianul RO.
14:50
PSD și-a exprimat foarte clar și foarte ferm decizia de a nu mai susține nicio decizie majoră a... [...] The post Nu-i consens. PSD mârâie la ordonanța privind PNRR appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Bucureștenii își vor achiziționa bilete [...] The post Dispar chioșcurile de bilete din București appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
14:30
”Al doilea act normativ care a fost astăzi în primă lectură, evident, este... [...] The post ”Rămânem nemâncaţi”. Nebunie cu proiectele PNRR appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Ilie Bolojan le-a transmis joi primarilor [...] The post Posibilă grevă generală pe 8 septembrie appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Autoritatea avertizează cu privire la o schemă de... [...] The post Atenție, înșelăciune pe WhatsApp și Telegram appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Pe 15 august este sărbătorită Adormirea [...] The post Adormirea Maicii Domnului, moment de bucurie appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Președintele Nicușor Dan a semnat, joi, decretul [...] The post Decretul e semnat. Bolojan, vicepremier în locul lui Anastasiu appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Atunci când cetățenii percep că justiția poate fi influențată de grupuri de interese sau de politicieni, se creează... [...] The post I-au copt-o lui Savonea. S-a ajuns în instanță appeared first on Cotidianul RO.
13:20
România se află în antecamera recesiunii, [...] The post Consultant economic. Recesiunea bate la ușă appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Ministerul Educației a pus în consultare [...] The post Noi reguli pentru bursele școlare appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Gheorghe Piperea vorbește despre planul [...] The post Piperea crede că Bolojan se teme de o nouă moțiune appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Fostul premier Marcel Ciolacu s-a gândit [...] The post Ciolacu îl învață economie pe Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Echipa lui Charalambous și Pintilii nu va avea nici un suporter, după amenințările venite din partea kosovarilor [...] The post Antrenorul lui Drita: Nu concep să nu eliminăm FCSB appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
12:30
Chiar și atunci când toate documentele sunt valabile și încărcate pe portal, procesul impune depunerea dosarului fizic, [...] The post Muncitorii străini depind de „digitalizarea birocrației“ appeared first on Cotidianul RO.
12:30
PNRR este blocat, contractele aflate în [...] The post Suspendarea PNRR, pregătită de guvern appeared first on Cotidianul RO.
12:20
O diferență majoră între hazard pur și risc calculat este educația. Românii încep să înțeleagă tot mai bine că nu este vorba despre “noroc pur” [...] The post De ce românii sunt tot mai atrași de riscuri calculate appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Pe plaja nou construită pare să aibă chiar [...] The post Pericol pentru turiști, în mare appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Anularea alegerilor a fost unul dintre motivele care au dus la excluderea României din Visa Waiver. [...] The post România, exclusă din Visa Waiver din cauza alegerilor appeared first on Cotidianul RO.
11:50
O combinație de soare puternic în luna august [...] The post Salturi și de 15.000% la prețul energiei, într-o zi appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Traian Băsescu se ține tare pe poziție. După ce și-a recuperat privilegiile pierdute grație unei decizii a CCR [...] The post Băsescu face nazuri, Bolojan intervine appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) [...] The post Cod galben de caniculă, prelungit în peste jumătate din țară appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Inculpaţii au postat un anunţ pe contul de Instagram al inculpatului persoană fizică, şi pe site-ul web [...] The post Au visat la Zanzibar, dar au rămas în Sătmar appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Dan Dungaciu a vorbit, într-o ediție transmisă live [...] The post Dungaciu. E mișcarea incredibilă a lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
10:10
Mâine se întâlnesc în Alaska președinții Donald Trump [...] The post Yalta, Malta, Alaska… Două paragrafe urgente și de avertisment appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Melania Trump amenință că îl va da în judecată pe Hunter Biden și-i va cere un mld de dolari după ce acesta [...] The post Melania îl amenință cu un proces pe Hunter Biden appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Radu Miriuță: modul în care a fost realizat bugetul reflectă o „exagerare a diferenței între banii pe care îi aduni și banii pe care îi consumi” și o strategie [...] The post Radu Miruţă acuză nereguli în bugetul de stat appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Partidul AUR anunță că va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului ca urmare a măsurilor de austeritate luate de Executiv, potrivit Realitatea Plus. Președintele AUR George Simion spune Simion spune că se bazează și pe social-democrați pentru ca Guvernul [...] The post AUR pregătește o nouă moțiune de cenzură appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Consiliul Județean (CJ) Buzău a cerut suspendarea contractul [...] The post CJ Buzău a cerut suspendarea achiziției microbuzelor electrice appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Președintele american Donald Trump [...] The post Trump a cerut ca președintele polonez să îl înlocuiască pe Tusk appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Face el ce face Putin și iar îi ia fața lui Trump. De data aceata în Alaska, adică, acasă la american [...] The post Putin, mai tare ca Trump appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Noi restricții de circulație în centrul Clujului pentru Zilele Culturale Maghiare # Cotidianul de Hunedoara
Noi restricții de circulație în centrul Clujului [...] The post Noi restricții de circulație în centrul Clujului pentru Zilele Culturale Maghiare appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Volodimir Zelenski este o figură marionetă, așa că prezența sa la întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump [...] The post Fost premier ucrainean: Prezența lui Zelenski în Alaska nu este necesară appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Revizuirea prognozei ține cont și de presiunile fiscale suplimentare, precum majorarea TVA și a accizelor începând din august, care ar putea [...] The post ING Bank revizuiește prognoza inflației pentru 2025 appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Situație incredibilă în sistemul de pensii din România. Un conațional are o pensie de doar un leu. Cum a ajuns(...) [...] The post Pensie de un leu appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Pompieri se deplasează, joi, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanşarea unei alarme de incendiu la Unitatea 2. [...] The post Alarmă la Centrala de la Cernavodă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
08:10
Deţinutul care a fugit, miercuri seara, dintr-o ambulanţă a Administrației Naționale a Penitenciarelor, a fost [...] The post Deţinutul care a fugit dintr-o ambulanţă, prins appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Mii de oameni au ieșit în stradă în mai multe orașe din Serbia. S-a lăsat cu răniți după intervenția poliției [...] The post Noapte incendiară în Serbia appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Francezii sunt cei mai tari din Europa. Cel puțin la capitolul fotbal. După un meci care i-a dus pe parizieni și suporteri [...] The post Francezii, cei mai tari din Europa appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Bookmakerii indică o calificare lejeră pentru FCSB, în returul cu KF Drita # Cotidianul de Hunedoara
Joi, 14 august, de la ora 21:00, FCSB dispută partida retur din dubla cu KF Drita, adversara din turul 3 preliminar Europa League. [...] The post Bookmakerii indică o calificare lejeră pentru FCSB, în returul cu KF Drita appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Una dintre cele trei persoane adulte, care [...] The post Explozie la Letea Veche. Răniții, transferați cu aeronave SMURD appeared first on Cotidianul RO.
06:00
La 17 august se împlinesc 50 de ani de la inaugurarea Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj, muzeu care adună laolaltă case de lemn cu o arhitectură unică din zona Gorjului. După o jumătate de secol, la o aniversare a stăruințelor [...] The post Curtișoara, după 50 de ani appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Evenimentul va avea loc în prezenţa MS Margareta, preşedintele Fundaţiei Regale, şi a ASR Principesa Sofia, membru al Consiliului director al Fundaţiei. [...] The post FRM: Cum arată o „bătrâneţe frumoasă” appeared first on Cotidianul RO.
05:40
Românul George Pomuț, general american și erou al războiului civil din Sud, dar și consul general la Petrograd a avut un rol important în cumpărarea Alaskăi de către SUA. [...] The post Românul care a negociat cumpărarea Alaskăi de la ruși appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.