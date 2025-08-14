Spania, devastată de incendii provocate de piromani

Cotidianul de Hunedoara, 14 august 2025 18:30

Garda civilă spaniolă a anunțat joi că a arestat cel puțin patru persoane responsabile de incendii forestiere, dintre [...] The post Spania, devastată de incendii provocate de piromani appeared first on Cotidianul RO.

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 5 minute
18:30
Spania, devastată de incendii provocate de piromani Cotidianul de Hunedoara
Garda civilă spaniolă a anunțat joi că a arestat cel puțin patru persoane responsabile de incendii forestiere, dintre [...] The post Spania, devastată de incendii provocate de piromani appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
18:20
Soluție pentru deblocarea șantierelor de pe autostrăzile spre Moldova Cotidianul de Hunedoara
Soluția la nivel legislativ pentru accelerarea plăților restante sau întârziate pe Autostrada Moldovei (A7) a fost găsită, iar pentru segmentele de [...] The post Soluție pentru deblocarea șantierelor de pe autostrăzile spre Moldova appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
18:00
Plâns la PSD: Premierul ”Taie-Tot” nu-şi respectă promisiunile Cotidianul de Hunedoara
De asemenea, el i-a acuzat şi pe liderii liberali ieşeni, Alexandru Muraru şi Costel Alexe, că în loc să... [...] The post Plâns la PSD: Premierul ”Taie-Tot” nu-şi respectă promisiunile appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Slovacii nu renunță!   Cotidianul de Hunedoara
 Astăzi, de la ora 21:30, se joacă în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2, manșa secundă a turului 3 preliminar din Conference League [...] The post Slovacii nu renunță!   appeared first on Cotidianul RO.
17:50
S-a schimbat Bursucul Cotidianul de Hunedoara
Dan Petrescu, al cărui discurs a fost mereu „Avem un meci foarte greu, adversarul este favorit“, indiferent cu cine juca [...] The post S-a schimbat Bursucul appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Cum să îngrijești corect blugii pentru a-i păstra ca noi? Cotidianul de Hunedoara
Păstrezi o pereche de blugi preferată mai mult timp dacă urmezi câteva reguli simple de îngrijire. [...] The post Cum să îngrijești corect blugii pentru a-i păstra ca noi? appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Ministerul Sănătății face o schimbare „la 180 de grade” în spitale Cotidianul de Hunedoara
Modul de calcul în cazul normativului de personal din spitale se va modifica "la 180 de grade", a declarat ministrul Sănătăţii, [...] The post Ministerul Sănătății face o schimbare „la 180 de grade” în spitale appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
17:30
Garda de Mediu taie din șefi și angajează comisari Cotidianul de Hunedoara
Guvernul a aprobat joi un proiect de hotărâre privind reorganizarea Gărzii Naţionale de Mediu, pentru optimizarea [...] The post Garda de Mediu taie din șefi și angajează comisari appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Vila pentru Băsescu. Anunţul de la Guvern Cotidianul de Hunedoara
Chestionată dacă se va oprea vreo modificare, având în vedere că Traian Băsescu ar fi... [...] The post Vila pentru Băsescu. Anunţul de la Guvern appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Lovitură pentru cei fără asigurare pentru locuință Cotidianul de Hunedoara
Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat joi criteriile pentru calcularea despăgubirilor pe care... [...] The post Lovitură pentru cei fără asigurare pentru locuință appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
16:30
Amendă ”la preț„ de apartament Cotidianul de Hunedoara
O amendă exorbitantă ar spune mulți, însă nu fără temei [...] The post Amendă ”la preț„ de apartament appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Te sperii. Ce se mai spune despre Nicuşor Dan Cotidianul de Hunedoara
Doamne ferește, poporul strânge cureaua iar el se joacă cu... [...] The post Te sperii. Ce se mai spune despre Nicuşor Dan appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Camera de Comerț îi cere guvernului măsuri urgente Cotidianul de Hunedoara
Camera de Comerț cere premierului Ilie Bolojan să vină [...] The post Camera de Comerț îi cere guvernului măsuri urgente appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Manualele ”îi afectează„ pe copii Cotidianul de Hunedoara
Potrivit unu studiu care a analizat 40 [...] The post Manualele ”îi afectează„ pe copii appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Bani pentru arme. Zelenski a spus tot Cotidianul de Hunedoara
Aceasta este o consecință a acordului convenit de Rutte și Trump la Casa Albă pe 14 iulie... [...] The post Bani pentru arme. Zelenski a spus tot appeared first on Cotidianul RO.
15:20
O ușurare pentru Bolojan să nu mai fie premier Cotidianul de Hunedoara
Un mesaj postat de premier pe grupul [...] The post O ușurare pentru Bolojan să nu mai fie premier appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Putin laudă Administrația americană Cotidianul de Hunedoara
Putin a declarat că discuțiile cu Statele Unite au drept scop crearea ”condițiilor pe termen lung... [...] The post Putin laudă Administrația americană appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Nu-i consens. PSD mârâie la ordonanța privind PNRR Cotidianul de Hunedoara
PSD și-a exprimat foarte clar și foarte ferm decizia de a nu mai susține nicio decizie majoră a... [...] The post Nu-i consens. PSD mârâie la ordonanța privind PNRR appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Dispar chioșcurile de bilete din București Cotidianul de Hunedoara
Bucureștenii  își vor achiziționa bilete [...] The post Dispar chioșcurile de bilete din București appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
14:30
”Rămânem nemâncaţi”. Nebunie cu proiectele PNRR Cotidianul de Hunedoara
”Al doilea act normativ care a fost astăzi în primă lectură, evident, este... [...] The post ”Rămânem nemâncaţi”. Nebunie cu proiectele PNRR appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Posibilă grevă generală pe 8 septembrie Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan  le-a transmis joi  primarilor [...] The post Posibilă grevă generală pe 8 septembrie appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Atenție, înșelăciune pe WhatsApp și Telegram  Cotidianul de Hunedoara
Autoritatea avertizează cu privire la o schemă de... [...] The post Atenție, înșelăciune pe WhatsApp și Telegram  appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Adormirea Maicii Domnului, moment de bucurie Cotidianul de Hunedoara
Pe 15 august este sărbătorită Adormirea [...] The post Adormirea Maicii Domnului, moment de bucurie appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Decretul e semnat. Bolojan, vicepremier în locul lui Anastasiu Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a semnat, joi, decretul [...] The post Decretul e semnat. Bolojan, vicepremier în locul lui Anastasiu appeared first on Cotidianul RO.
13:20
I-au copt-o lui Savonea. S-a ajuns în instanță Cotidianul de Hunedoara
Atunci când cetățenii percep că justiția poate fi influențată de grupuri de interese sau de politicieni, se creează... [...] The post I-au copt-o lui Savonea. S-a ajuns în instanță appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Consultant economic. Recesiunea bate la ușă Cotidianul de Hunedoara
România se află în antecamera recesiunii, [...] The post Consultant economic. Recesiunea bate la ușă appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Noi reguli pentru bursele școlare Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Educației a pus în consultare [...] The post Noi reguli pentru bursele școlare appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Piperea crede că Bolojan se teme de o nouă moțiune Cotidianul de Hunedoara
Gheorghe Piperea vorbește despre  planul [...] The post Piperea crede că Bolojan se teme de o nouă moțiune appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Ciolacu îl învață economie pe Bolojan Cotidianul de Hunedoara
Fostul premier Marcel Ciolacu s-a gândit [...] The post Ciolacu îl învață economie pe Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Antrenorul lui Drita: Nu concep să nu eliminăm FCSB Cotidianul de Hunedoara
Echipa lui Charalambous și Pintilii nu va avea nici un suporter, după amenințările venite din partea kosovarilor [...] The post Antrenorul lui Drita: Nu concep să nu eliminăm FCSB appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
12:30
Muncitorii străini depind de „digitalizarea birocrației“ Cotidianul de Hunedoara
Chiar și atunci când toate documentele sunt valabile și încărcate pe portal, procesul impune depunerea dosarului fizic, [...] The post Muncitorii străini depind de „digitalizarea birocrației“ appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Suspendarea PNRR, pregătită de guvern Cotidianul de Hunedoara
PNRR este blocat, contractele aflate în [...] The post Suspendarea PNRR, pregătită de guvern appeared first on Cotidianul RO.
12:20
De ce românii sunt tot mai atrași de riscuri calculate Cotidianul de Hunedoara
O diferență majoră între hazard pur și risc calculat este educația. Românii încep să înțeleagă tot mai bine că nu este vorba despre “noroc pur” [...] The post De ce românii sunt tot mai atrași de riscuri calculate appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Pericol pentru turiști, în mare Cotidianul de Hunedoara
Pe plaja nou construită pare să aibă chiar [...] The post Pericol pentru turiști, în mare appeared first on Cotidianul RO.
11:50
România, exclusă din Visa Waiver din cauza alegerilor Cotidianul de Hunedoara
Anularea alegerilor a fost unul dintre motivele care au dus la excluderea României din Visa Waiver. [...] The post România, exclusă din Visa Waiver din cauza alegerilor appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Salturi și de 15.000% la prețul energiei, într-o zi Cotidianul de Hunedoara
O combinație de soare puternic în luna august [...] The post Salturi și de 15.000% la prețul energiei, într-o zi appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Băsescu face nazuri, Bolojan intervine Cotidianul de Hunedoara
Traian Băsescu se ține tare pe poziție. După ce și-a recuperat privilegiile pierdute grație unei decizii a CCR [...] The post Băsescu face nazuri, Bolojan intervine appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Cod galben de caniculă, prelungit în peste jumătate din țară Cotidianul de Hunedoara
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) [...] The post Cod galben de caniculă, prelungit în peste jumătate din țară appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Au visat la Zanzibar, dar au rămas în Sătmar Cotidianul de Hunedoara
Inculpaţii au postat un anunţ pe contul de Instagram al inculpatului persoană fizică, şi pe site-ul web [...] The post Au visat la Zanzibar, dar au rămas în Sătmar appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Dungaciu. E mișcarea incredibilă a lui Trump Cotidianul de Hunedoara
Dan Dungaciu a vorbit, într-o ediție transmisă live [...] The post Dungaciu. E mișcarea incredibilă a lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
10:10
Yalta, Malta, Alaska… Două paragrafe urgente și de avertisment Cotidianul de Hunedoara
Mâine se întâlnesc în Alaska președinții Donald Trump [...] The post Yalta, Malta, Alaska… Două paragrafe urgente și de avertisment appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Melania îl amenință cu un proces pe Hunter Biden Cotidianul de Hunedoara
Melania Trump amenință că îl va da în judecată pe Hunter Biden și-i va cere un mld de dolari după ce acesta [...] The post Melania îl amenință cu un proces pe Hunter Biden appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Radu Miruţă acuză nereguli în bugetul de stat Cotidianul de Hunedoara
Radu Miriuță: modul în care a fost realizat bugetul reflectă o „exagerare a diferenței între banii pe care îi aduni și banii pe care îi consumi” și o strategie [...] The post Radu Miruţă acuză nereguli în bugetul de stat appeared first on Cotidianul RO.
09:50
AUR pregătește o nouă moțiune de cenzură Cotidianul de Hunedoara
Partidul AUR anunță că va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului ca urmare a măsurilor de austeritate luate de Executiv,  potrivit Realitatea Plus. Președintele AUR George Simion spune Simion spune că se bazează și pe social-democrați pentru ca Guvernul [...] The post AUR pregătește o nouă moțiune de cenzură appeared first on Cotidianul RO.
09:30
CJ Buzău a cerut suspendarea achiziției microbuzelor electrice Cotidianul de Hunedoara
Consiliul Județean (CJ) Buzău a cerut suspendarea contractul [...] The post CJ Buzău a cerut suspendarea achiziției microbuzelor electrice appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Trump a cerut ca președintele polonez să îl înlocuiască pe Tusk Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump [...] The post Trump a cerut ca președintele polonez să îl înlocuiască pe Tusk appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Putin, mai tare ca Trump Cotidianul de Hunedoara
Face el ce face Putin și iar îi ia fața lui Trump. De data aceata în Alaska, adică, acasă la american [...] The post Putin, mai tare ca Trump appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Noi restricții de circulație în centrul Clujului pentru Zilele Culturale Maghiare Cotidianul de Hunedoara
Noi restricții de circulație în centrul Clujului [...] The post Noi restricții de circulație în centrul Clujului pentru Zilele Culturale Maghiare appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Fost premier ucrainean: Prezența lui Zelenski în Alaska nu este necesară Cotidianul de Hunedoara
Volodimir Zelenski este o figură marionetă, așa că prezența sa la întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump [...] The post Fost premier ucrainean: Prezența lui Zelenski în Alaska nu este necesară appeared first on Cotidianul RO.
08:50
ING Bank revizuiește prognoza inflației pentru 2025 Cotidianul de Hunedoara
Revizuirea prognozei ține cont și de presiunile fiscale suplimentare, precum majorarea TVA și a accizelor începând din august, care ar putea [...] The post ING Bank revizuiește prognoza inflației pentru 2025 appeared first on Cotidianul RO.
