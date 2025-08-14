Tabără de limba maghiară și întâlnire pentru tinerii din Arhidiaconatul de Timiș

12:20

Vacanţa mare a trecut deja de jumătate, iar copiii se gândesc din nou la şcoală. Energy Kids deschide, pe zi ce trece, noi locaţii, unde copiii sunt aşteptaţi la joacă. Numai în ultimele luni şi-au ridicat cortina noua locaţie de la Târgu Jiu, cea de la Sibiu-Şelimbăr şi cea ce la Arad, din Atrium Mall. Şi nu numai atât! Recent, o altă locaţie s-a deschis la Sibiu, la Promenada Mall, un parc de sărituri, cu trambuline care generează distracţie şi voie bună, alimentate cu zâmbetele copiilor. Aici urmează şi panouri de căţărat. Şi toamna vine cu o locaţie în premieră naţională - un parc tematic Emoji. Energy Kids are şi un imn, cantat de Familia MeliMi, care a devenit viral.